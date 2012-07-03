О пришедшем письме теперь ещё проще узнать, например, во время чтения новостей или изучения кулинарных рецептов. Сообщения о письмах на вкладках с Почтой стали заметнее — вы не пропустите важное письмо, даже если находитесь на другом сайте.
Ищете что-то в Яндексе? Вы без труда заметите цифру нового письма прямо на странице поиска, рядом со ссылкой «Почта».
О новых письмах легко узнавать, даже если вы отошли от компьютера и, например, читаете книгу. Достаточно включить в Настройках мелодичные звуковые уведомления. Вам не придётся отрываться от дел, чтобы проверить почту. Новое письмо вы буквально услышите.
P.S. И, конечно, не забывайте о мобильной Яндекс.Почте. Уведомления о свежих письмах будут с вами везде, где бы ни оказались вы и ваш мобильный телефон.