Блог Почты

июль 2012
Новые способы узнать о новых письмах
3 июля 2012, 13:46
У Яндекс.Почты есть самые разные способы оповестить вас о приходе нового письма. Некоторые из них вам уже известны, но недавно появились и новые.

О пришедшем письме теперь ещё проще узнать, например, во время чтения новостей или изучения кулинарных рецептов. Сообщения о письмах на вкладках с Почтой стали заметнее — вы не пропустите важное письмо, даже если находитесь на другом сайте.


Ищете что-то в Яндексе? Вы без труда заметите цифру нового письма прямо на странице поиска, рядом со ссылкой «Почта».


О новых письмах легко узнавать, даже если вы отошли от компьютера и, например, читаете книгу. Достаточно включить в Настройках мелодичные звуковые уведомления. Вам не придётся отрываться от дел, чтобы проверить почту. Новое письмо вы буквально услышите.


P.S. И, конечно, не забывайте о мобильной Яндекс.Почте. Уведомления о свежих письмах будут с вами везде, где бы ни оказались вы и ваш мобильный телефон.   
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+5 новых языков в Яндекс.Почте
12 июля 2012, 11:13
В языковой семье Яндекс.Почты большое пополнение: мы перевели интерфейс на пять новых языков — казахский, белорусский, армянский, грузинский и румынский. Нашей почтой пользуются люди из разных стран, и теперь многие из них смогут ориентироваться в ней на родном языке.

Всего Почта работает на 11 языках. Помимо пяти новых, это английский, турецкий, украинский, татарский, азербайджанский и русский. Переключаться между ними просто: для этого достаточно кликнуть на флажок в правом нижнем углу экрана и в развернувшемся списке выбрать нужный язык:



Пользуйтесь почтой на удобном для вас языке! И не забудьте поделиться новостью с друзьями, если их родной язык — один из новых языков Яндекс.Почты.


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Обновление Яндекс.Диска для Windows и Mac OS
19 июля 2012, 16:11
Яндекс.Диск для вашего компьютера становится удобнее.

Дрогнула рука, и нужный файл безвозвратно удалён? Яндекс.Диск больше этого не допустит: восстановить любой удалённый файл можно с помощью Корзины.


Значок Корзины меняется в зависимости от того, есть ли в ней файлы. Кликните по нему дважды — и сможете просмотреть в браузере её содержимое, а также восстановить файлы или удалить их насовсем.

Кроме того, если вы когда-нибудь испытывали трудности с авторизацией в приложении Яндекс.Диск, теперь они позади. Новое окно авторизации никак не зависит от настроек браузера, а кроме того — гораздо удобнее и красивее прежнего.


В новой версии программы мы учли много ваших пожеланий и исправили ряд ошибок.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
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Диск
Яндекс.Диск и MacOS X Mountain Lion
27 июля 2012, 16:30
Сразу две хороших новости для любителей новинок.

Во-первых, 25 июля вышла новая MacOS X Mountain Lion. А во-вторых, уже с сегодняшнего дня обновлённая версия Яндекс.Диска для MacOS совместима с этой операционной системой.

Кстати, если ваш Яндекс.Диск не обновляется автоматически, проверьте настройки или обновите его вручную: просто выберите «Справка — О программе Яндекс.Диск — Проверить обновления».
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Диск