Например, в июле мы поддержали возможность прикреплять к письму файлы и папки из Яндекс.Диска.
Поправили отображение курсов валют в письмах с билетами — теперь курс для перелёта туда и обратно показывается одинаково.
Открыли доступ к Живым письмам нескольким десяткам тысяч человек.
Начали предлагать отправить копию письма в смс сразу же после ввода адреса получателя.
Черновики при группировке писем по теме (а также на странице результатов поиска) сделали бледными, чтобы их было сложнее перепутать с настоящими письмами.
Для тех, кто использует поиск писем по месяцам, появилась возможность не только выбрать месяц, но и уточнить интересующий период — начало, середину или конец.
Для писем, на которых показывается кнопка «Отписаться», также добавилась кнопка «Это спам». Так вы можете не только отказаться от надоевшей рассылки, но и пожаловаться, если вообще на неё не подписывались.
Это только небольшая часть того, что было сделано за июль. Впереди у нас август — и ещё много интересного.