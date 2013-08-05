Блог Почты

август 2013
Яндекс.Почта в июле
5 августа 2013, 14:49
За последний месяц в Яндекс.Почте произошло много небольших, но полезных изменений.

Например, в июле мы поддержали возможность прикреплять к письму файлы и папки из Яндекс.Диска.

Поправили отображение курсов валют в письмах с билетами — теперь курс для перелёта туда и обратно показывается одинаково.

Открыли доступ к Живым письмам нескольким десяткам тысяч человек.

Начали предлагать отправить копию письма в смс сразу же после ввода адреса получателя.

Черновики при группировке писем по теме (а также на странице результатов поиска) сделали бледными, чтобы их было сложнее перепутать с настоящими письмами.

Для тех, кто использует поиск писем по месяцам, появилась возможность не только выбрать месяц, но и уточнить интересующий период — начало, середину или конец.


Для писем, на которых показывается кнопка «Отписаться», также добавилась кнопка «Это спам». Так вы можете не только отказаться от надоевшей рассылки, но и пожаловаться, если вообще на неё не подписывались.

Это только небольшая часть того, что было сделано за июль. Впереди у нас август — и ещё много интересного.
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Поиск,Живые письма,Вложения,Диск
Что такое фишинг и как его распознать?
21 августа 2013, 15:59
Фишинг – это интернет-мошенничество, целью которого является получение доступа к конфиденциальной информации пользователей.
Мошенники маскируют свои письма под уведомления от администрации известных компаний. В них, как правило, они просят просто авторизоваться под предлогом совершения каких-то несложных действий. Такие письма очень похожи на настоящие, а фишинговые сайты являются точной копией оригинала, поэтому люди редко замечают подлог.

Будьте внимательны и осторожны, когда в письме вас кто-то просит ввести пароль!
Подробнее о том, что такое фишинг, как его распознать и как не попасться на удочку читайте в корпоративном блоге Яндекса.
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Кнопка Архивировать
23 августа 2013, 13:38
Отличная новость для всех поклонников делового интерфейса Яндекс.Почты. Чтобы помочь вам быстрее и удобнее наводить порядок в почтовом ящике, в трёхпанельной Почте появилась кнопка Архивировать. С её помощью вы можете оставить в папке Входящие только действительно нужные письма, а всё остальное убрать с глаз долой.



Если же вы не пользуетесь деловой Яндекс.Почтой и переходить на неё не собираетесь, кнопка Архивировать легко настраивается в обычном интерфейсе почтового ящика.
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