декабрь 2013
6 декабря 2013, 13:27
Новая Почта стала проще, быстрее и удобнее. Меню действий с письмом доступно теперь прямо в списке писем. Чтобы увидеть его, достаточно провести пальцем по нужному письму справа налево.
А письма, которые порой так нужны «здесь и сейчас», можно находить ещё быстрее: на страницу поиска мы добавили возможность фильтровать их по типам. Например, находясь в аэропорту, вы легко сможете найти письмо с авиабилетом, чтобы проверить номер рейса.
Новая версия доступна обладателям смартфонов на базе iOS и Android уже сейчас. Просто зайдите в вашу Яндекс.Почту и попробуйте сами.
11 декабря 2013, 15:12
Легко запомнить, легко продиктовать.
Попробуйте.
27 декабря 2013, 14:32
В 2009 году у нас было тринадцать новостей для вас. В 2010 их было одиннадцать, в 2011 уже семнадцать, в 2012 — двадцать одна.
А в 2013 году команда Яндекс.Почты по вашим просьбам и для вашего удобства подготовила двадцать девять крупных изменений, о которых хотим вам напомнить:
Отправка копии письма на мобильный телефон
Адресат сможет прочитать ваше письмо даже в том случае, если у него нет доступа к почте.
Ваш телефон@yandex.ru
Теперь номер вашего мобильного телефона можно сделать адресом в Яндекс.Почте. Такой адрес легко запомнить и легко продиктовать.
Детектор лжи в письмах
Ну, почти.
Распознавание писем от скидочных сервисов
Почта предлагает выбрать те товары или услуги, скидки на которые вам могут быть интересны. Письма с ними будут попадать в папку «Входящие», а все остальные — в отдельную папку «Скидки».
Шаблоны писем
Их можно использовать каждый раз, когда понадобится отправить очередное приглашение в гости или предложение о сотрудничестве.
Кнопка «Отписаться»
Поможет быстро отказаться от ненужных рассылок.
Волшебная кнопка
Позволяет ускорить доступ к тем возможностям почты, которые необходимы именно вам.
Распознавание писем с авиабилетами
Вся нужная информацию о перелёте, погода в месте назначения и курс валют показывается прямо в списке писем, а за сутки до вылета приходит смс с напоминанием.
Обновлённое API Подписок
На его основе можно написать собственное приложение.
Прикрепление к письму файлов и папок из Диска
Загрузите на Диск все нужные картинки, документы, фотографии и архивы — и отправляйте с любого компьютера, не опасаясь забыть их где-нибудь вместе с флешкой.
Распознавание писем с событиями
Тем, кого в письме куда-то пригласили, Яндекс.Почта теперь показывает место встречи на карте и предлагает в один клик создать напоминание.
Протокол HTTPS
Почта стала ещё безопаснее: войти в почтовый ящик теперь можно только по защищённому протоколу.
Живые письма
Редактируйте текст вместе с друзьями или коллегами, в режиме реального времени.
Кнопка Архивировать
С её помощью можно оставлять в папке Входящие только действительно нужные письма, а всё остальное убрать с глаз долой.
Увеличение скорости загрузки Яндекс.Почты в регионах
Благодаря системе региональных серверов, в Новосибирске и Казани скорость загрузки Яндекс.Почты выросла в два раза, а в Екатеринбурге и Владивостоке — в полтора.
Определение популярных контактов
При клике в поле «Кому» мы предлагаем выбрать получателя из самых популярных собеседников. Переписка с теми, кому вы за последнее время отправили больше всего писем, стала удобнее.
Пять новых тем оформления
«Совы», «Немо», «Сны», «Хоккейная» и «Беларусь».
Новая «шапка» почтового ящика
С её помощью легко добраться до всех настроек Яндекс.Почты, о существовании некоторых вы, возможно, даже не знали. А по клику на иконку с шестерёнкой вы сможете узнать обо всех важных улучшениях.
Почта для слабовидящих
Мы поддержали специальную разметку по стандарту WAI-ARIA. Она позволит людям с ослабленным зрением пользоваться сервисом с помощью программ экранного доступа: JAWS, NVDA и VoiceOver.
Множественные операции в правилах обработки писем
Например, Почта может автоматически сразу поставить на пришедшее письмо метку и переложить его в папку.
Почтовый офис
Новый сервис, который поможет сделать почтовые рассылки максимально качественными и оградить их получателей от ненужной и неинтересной корреспонденции.
Отправка Яндекс.Денег Яндекс.Почтой
Отправляйте деньги, просто приложив их к письму. И не важно, какой почтой пользуется получатель и есть ли у него кошелёк в Яндекс.Деньгах
Шифрование писем
SSL/TLS-шифрование при отправке писем на другие сервисы обеспечивает защиту канала передачи данных от прослушивания.
Новая Яндекс.Почта для мобильных браузеров
Она стала проще, быстрее и удобнее.
Файлы в списке писем
Не открывая письмо, вы сможете с первого взгляда понять, что именно к нему приложено, а также сразу просмотреть или скачать вложение.
Спасибо вам за то, что были с нами в этом году.
Именно ваши замечания, предложения и пожелания помогают нам делать Яндекс.Почту ещё лучше. И мы даже не думаем останавливаться!
Давайте вместе постараемся сделать следующий год удачнее уходящего — чтобы он принёс нам больше положительных эмоций.
С наступающим Новым годом!
Будьте счастливы.