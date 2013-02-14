Блог Почты

февраль 2013
Яндекс.Почта подскажет нужные слова
14 февраля 2013, 13:52
«Чем боле я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что мое существование не может быть отделено от вашего: я создан для того, чтобы любить вас и следовать за вами; все другие мои заботы — одно заблуждение и безумие», — писал Александр Сергеевич Пушкин Наталье Гончаровой в марте 1830 года.

А когда вы последний раз писали письмо любимым? Не SMS «Привет. Как дела?» на бегу, не пару слов в Skype, а настоящее эмоциональное письмо?

Напишите сейчас! 14 февраля — это ведь отличный повод не только для открыток с сердечками, но и для смелых искренних слов.

Ну а чтобы подобрать слова вам было проще, для тех, у кого есть Яндекс.Почта, мы собрали цитаты из писем великих людей — Пушкина, Гёте, Бетховена, Наполеона и других.
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Яндекс.Почта — теперь и в SMS
21 февраля 2013, 13:05
Яндекс.Почта предлагает новую возможность — письма в SMS.

С сегодняшнего дня вы можете совершенно бесплатно отправлять копию письма прямо на мобильный телефон.



Ваш собеседник сможет ответить на письмо откуда угодно, и ему вовсе не обязательно открывать свой почтовый ящик и вводить логин и пароль.

Адресату достаточно перейти по уникальной ссылке в SMS, прочитать письмо и ответить на него на той же самой странице. Ответ придёт вам как обычное письмо — и вы сможете продолжить общение.

Не имеет значения, каким почтовым сервисом пользуется адресат — он сможет прочитать письмо в SMS и ответить в любом случае.

Написав письмо, просто укажите номер мобильного телефона, поставив галочку «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Остальное Яндекс.Почта  сделает за вас.
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SMS
Яндекс.Почта: по вашим просьбам
28 февраля 2013, 15:50
Знаете ли вы, что Яндекс.Почта обновляется два раза в неделю? Дату последнего изменения можно увидеть в нижнем левом углу вашего почтового ящика.

Обновление Яндекс.Почты называется релизом. За то, что войдет в релиз, отвечает или один из менеджеров, или ответственный разработчик.

Релизы бывают разные. Какие-то состоят только из исправлений ошибок, которые влияли на качество или время работы сервиса. Какие-то содержат в себе нововведения — например, Весеннюю тему оформления или возможность бесплатной отправки писем в смс через Яндекс.Почту. Многие релизы собраны на основе пожеланий наших пользователей.

Новый релиз как раз включает исключительно те улучшения, о которых просили вы.

Во-первых, в правилах обработки почты стали доступны множественные операции. В одном и том же правиле вы можете указать сразу несколько действий, которые нужно выполнить с письмом.



Во-вторых, в свою подпись теперь можно добавлять картинки и оформление.



P.S. Мы читаем и комментарии к блогам, и письма в службу поддержки. Чем больше просьб сделать какую-то конкретную вещь, тем больше вероятность того, что она появится в самое ближайшее время.
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Правила обработки почты,Подписи