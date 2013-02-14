февраль 2013
14 февраля 2013, 13:52
А когда вы последний раз писали письмо любимым? Не SMS «Привет. Как дела?» на бегу, не пару слов в Skype, а настоящее эмоциональное письмо?
Напишите сейчас! 14 февраля — это ведь отличный повод не только для открыток с сердечками, но и для смелых искренних слов.
Ну а чтобы подобрать слова вам было проще, для тех, у кого есть Яндекс.Почта, мы собрали цитаты из писем великих людей — Пушкина, Гёте, Бетховена, Наполеона и других.
21 февраля 2013, 13:05
С сегодняшнего дня вы можете совершенно бесплатно отправлять копию письма прямо на мобильный телефон.
Ваш собеседник сможет ответить на письмо откуда угодно, и ему вовсе не обязательно открывать свой почтовый ящик и вводить логин и пароль.
Адресату достаточно перейти по уникальной ссылке в SMS, прочитать письмо и ответить на него на той же самой странице. Ответ придёт вам как обычное письмо — и вы сможете продолжить общение.
Не имеет значения, каким почтовым сервисом пользуется адресат — он сможет прочитать письмо в SMS и ответить в любом случае.
Написав письмо, просто укажите номер мобильного телефона, поставив галочку «отправить адресату SMS-уведомление после отправки письма». Остальное Яндекс.Почта сделает за вас.
28 февраля 2013, 15:50
Обновление Яндекс.Почты называется релизом. За то, что войдет в релиз, отвечает или один из менеджеров, или ответственный разработчик.
Релизы бывают разные. Какие-то состоят только из исправлений ошибок, которые влияли на качество или время работы сервиса. Какие-то содержат в себе нововведения — например, Весеннюю тему оформления или возможность бесплатной отправки писем в смс через Яндекс.Почту. Многие релизы собраны на основе пожеланий наших пользователей.
Новый релиз как раз включает исключительно те улучшения, о которых просили вы.
Во-первых, в правилах обработки почты стали доступны множественные операции. В одном и том же правиле вы можете указать сразу несколько действий, которые нужно выполнить с письмом.
Во-вторых, в свою подпись теперь можно добавлять картинки и оформление.
P.S. Мы читаем и комментарии к блогам, и письма в службу поддержки. Чем больше просьб сделать какую-то конкретную вещь, тем больше вероятность того, что она появится в самое ближайшее время.