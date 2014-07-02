июль 2014
2 июля 2014, 14:48
Новый интерфейс похож на версию для смартфонов, но специально адаптирован для работы на планшетах: например, список папок не занимает места на экране, но доступен в одно касание именно тогда, когда он вам нужен.
Кроме того, версия Яндекс.Почты для планшетов умеет работать с разными типами писем: можно легко найти свои билеты на самолёт или бронь гостиницы.
Мы продолжаем работу над обновлениями мобильных приложений Яндекс.Почты и, когда они будут готовы, обязательно поделимся новостями.
9 июля 2014, 13:03
Теперь, когда вам придёт письмо, Яндекс.Почта автоматически определит и подчеркнёт в нём адрес.
А по клику - покажет его на карте.
Из письма вы можете быстро перейти на Яндекс.Карты, чтобы построить маршрут на машине или общественном транспорте. Тем, кто предпочитает метро, Почта поможет найти ближайшую станцию.
Карту также можно распечатать, не покидая страницы письма.
Для распознавания адресов используется совершенно новая, экспериментальная технология, не имеющая аналогов на других почтовых сервисах. Мы будем рады вашим замечаниям и предложениям, чтобы сделать эту технологию ещё точнее.
29 июля 2014, 13:02
Изменился не только внешний вид расширенного поиска и подсказок. Теперь Яндекс.Почта сразу ищет письма именно в той папке, которую вы просматриваете — например, во «Входящих». А если в этой папке ничего не нашлось, она поищет по всему почтовому ящику.
Нашлось слишком много писем? Курсор остаётся в поисковой строке — вы можете уточнить запрос или добавить к нему адрес из подсказок.
В результатах слишком мало писем? Окошко расширенного поиска остаётся открытым, чтобы быстро поискать по другим папкам.
Кроме того, вы сможете отфильтровать результаты поиска по типу — например, искать нужное только среди писем от людей.