У обладателей Яндекс.Почты для домена появилась возможность использовать Яндекс.Диск.



В Диске для домена есть все преимущества обычного Диска:

- 10 ГБ места бесплатно и еще 10 ГБ за приглашение друзей;

- неограниченные платные гигабайты;

- возможность удобно делиться файлами и папками с коллегами и друзьями;

- бесплатные приложения для Windows, Mac и всех популярных смартфонов.



Если у вас корпоративная почта, сделать работу удобнее позволят:

- удобная интеграция с Яндекс.Почтой в вебе и на мобильном;

- возможность организации совместной работы в общих папках;

- редактор скриншотов в приложении.





Чтобы начать пользоваться, просто зайдите в Яндекс.Диск, используя в качестве логина адрес Яндекс.Почты для домена.