Блог Почты

ноябрь 2014
Пользуйтесь рабочей и личной почтой одновременно
7 ноября 2014, 12:06
Больше не нужно выходить из одного почтового ящика на Яндексе, чтобы проверить письма в другом. Теперь можно авторизовываться сразу несколькими аккаунтами (например, рабочим и личным) и легко переключаться между ними. А если у вас есть Яндекс.Почта для доменов, вы можете работать с ней и со своей личной почтой параллельно.


Добавьте свои почтовые ящики и переключайтесь между ними в одном окне. А если в соседний ящик придёт новое письмо — Яндекс.Почта сообщит об этом.

Мы намеренно ограничили одновременную работу с несколькими почтовыми ящиками одним устройством или браузером, чтобы обеспечить безопасность. Если одним ящиком пользуются несколько человек, они не увидят другие ваши связанные аккаунты и не смогут в них зайти. А если один почтовый ящик попал в ненадёжные руки — другие не будут скомпрометированы.

Работать с несколькими аккаунтами можно в веб-версии Яндекс.Почты и в приложении для Android.

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Диск в Яндекс.Почте для домена
14 ноября 2014, 13:02

У обладателей Яндекс.Почты для домена появилась возможность использовать Яндекс.Диск.

В Диске для домена есть все преимущества обычного Диска:
- 10 ГБ места бесплатно и еще 10 ГБ за приглашение друзей;
- неограниченные платные гигабайты;
- возможность удобно делиться файлами и папками с коллегами и друзьями;
- бесплатные приложения для Windows, Mac и всех популярных смартфонов.

Если у вас корпоративная почта, сделать работу удобнее позволят:
- удобная интеграция с Яндекс.Почтой в вебе и на мобильном;
- возможность организации совместной работы в общих папках;
- редактор скриншотов в приложении.
 


Чтобы начать пользоваться, просто зайдите в Яндекс.Диск, используя в качестве логина адрес Яндекс.Почты для домена.

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Почта для домена,Диск
Расширенный поиск по почте для мобильных браузеров
24 ноября 2014, 15:01
Ежедневно мы получаем новые письма. Рассылки, уведомления от социальных сервисов, напоминания, электронные билеты, рабочие письма. Довольно быстро корреспонденция перестает умещаться на один экран, и вот уже очень сложно вручную просмотреть весь почтовый ящик и найти нужное письмо. На помощь приходит автоматический поиск.

Мы обновили поиск по Яндекс.Почте для мобильных браузеров на планшетах: добавили расширенные фильтры, чтобы можно было сделать запрос точнее. Например, искать только по полю "Отправитель" или только среди писем с вложениями.


Появилась возможность искать среди писем конкретного типа — например, с билетами или бронями гостиниц. Поиск также можно ограничить временным промежутком.

Кроме того, поиск научился предлагать вам повторить прошлые запросы. Например, если вы часто ищете письма от одного и того же человека, вам будет очень просто делать это в пару касаний.

 
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Поиск,Мобильная Почта
Карты в письмах в Яндекс.Почте для мобильных браузеров
26 ноября 2014, 14:40
Яндекс.Почта уже давно научилась находить и выделять в письмах географические адреса, а по клику на них показывать карту.

Пришло время почты для мобильных браузеров. Теперь адрес из письма легко найти на карте с мобильного телефона или планшета: клик по адресу сразу открывает приложение Яндекс.Карты с нужными координатами.

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Маркер,Мобильная Почта
Новое лицо недоставленных писем
27 ноября 2014, 13:26
Когда вы случайно отправляете письмо на несуществующий адрес, в ответ приходит сообщение о том, что оно не было доставлено.
Прочитать такое сообщение и понять причину очень тяжело. Как правило, в них много технической информации, которая большинству людей ни о чём не говорит.


А ведь знать, из-за чего важное письмо не достигло адресата, бывает критично.

Яндекс.Почта поможет решить эту проблему: вы прямо в списке писем сможете понять, почему письмо не доставлено.


Такие сообщения не затеряются среди других писем — они отображаются ярче остальных. А если проблема была, например, в адресе или тексте письма, мы предложим вам легко это исправить.


Иногда, напротив, нужно убедиться в том, что письмо доставлено. В Яндекс.Почте сделать это просто: при написании письма достаточно поставить галочку «уведомить о получении». В этом случае вы получите сообщение, когда письмо будет успешно доставлено адресату. Благодаря яркой иконке, его вы тоже не пропустите.

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Маркер