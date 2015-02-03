Сегодня утром Яндекс.Почта была недоступна для пользователей более часа. Для нас это экстремальная ситуация. Даже минутный сбой влечёт за собой обязательный «разбор полётов» и изменения в работе, которые исключают такие ситуации в будущем.



Инфраструктура сервиса устроена так, что при любых, даже самых длительных неисправностях, письма не теряются, — ни когда находятся в пути, ни когда хранятся в ящиках. В Яндекс.Почте есть множество инструментов, которые позволяют оперативно узнавать об отказе оборудования и переходить на запасные мощности. Но иногда ошибки случаются — человеческие и те, что случаются с вероятностью одна на миллион. А иногда эти ошибки помогают осознать, что пора переходить на новый уровень. Сегодня, похоже, был как раз такой случай.



Мы понимаем, что во время неисправности сервиса многие из вас могли ждать важных писем, и просим у вас прощения.