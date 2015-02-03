Блог Почты

февраль 2015
Подписки переехали
3 февраля 2015, 15:57

Подписки переехали. Теперь они в «Моих новостях» — персональном разделе на сервисе Яндекс.Новости, с новым, современным интерфейсом. Все ваши подписки сохранены, а архив вы можете скачать на этой странице.

«Мои новости» легко и удобно настраиваются, а также позволяют вам читать не только вашу обычную RSS-ленту, но и сообщения СМИ или публикации друзей в социальных сетях.

Подробнее о сервисе «Мои новости» вы можете почитать в блоге Яндекса.

711 комментариев
Подписки
Вложения из Почты
13 февраля 2015, 11:36

Знаете ли вы, что присланные вам файлы не обязательно скачивать, чтобы иметь к ним удалённый доступ? Все они хранятся на вашем Яндекс.Диске в папке «Почтовые вложения».

А сегодня у вас появилась возможность быстро прикреплять к письмам файлы из этой папки. Чтобы переслать полученный файл, сохранять его на компьютер больше не нужно — как в обычной почте, так и в почте для мобильных браузеров.

прикреплять к письмам</a> файлы из папки Почтовые вложения

Выбрать файлы можно при клике на иконку Диска рядом с кнопкой «Прикрепить файл». Нужный файл легко найти благодаря сортировке по времени его получения, отправки, а также по папкам, в которых находятся письма.

124 комментария
Вложения,Диск
Про недоступность Почты
21 февраля 2015, 01:18
Сегодня утром Яндекс.Почта была недоступна для пользователей более часа. Для нас это экстремальная ситуация. Даже минутный сбой влечёт за собой обязательный «разбор полётов» и изменения в работе, которые исключают такие ситуации в будущем. 

Инфраструктура сервиса устроена так, что при любых, даже самых длительных неисправностях, письма не теряются, — ни когда находятся в пути, ни когда хранятся в ящиках. В Яндекс.Почте есть множество инструментов, которые позволяют оперативно узнавать об отказе оборудования и переходить на запасные мощности. Но иногда ошибки случаются — человеческие и те, что случаются с вероятностью одна на миллион. А иногда эти ошибки помогают осознать, что пора переходить на новый уровень. Сегодня, похоже, был как раз такой случай. 

Мы понимаем, что во время неисправности сервиса многие из вас могли ждать важных писем, и просим у вас прощения.
331 комментарий
Просмотр изображений в Яндекс.Почте для мобильных браузеров
24 февраля 2015, 12:59
Одна картинка стоит тысячи слов. Поэтому отныне просматривать изображения в письмах в Яндекс.Почте для мобильных браузеров стало удобнее. Например, их можно быстро пролистывать и увеличивать движением пальцев.
На Android кнопка Сохранить загружает оригинал на смартфон, а на iOS открывает изображение в соседней вкладке.

62 комментария