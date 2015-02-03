Подписки переехали. Теперь они в «Моих новостях» — персональном разделе на сервисе Яндекс.Новости, с новым, современным интерфейсом. Все ваши подписки сохранены, а архив вы можете скачать на этой странице.
«Мои новости» легко и удобно настраиваются, а также позволяют вам читать не только вашу обычную RSS-ленту, но и сообщения СМИ или публикации друзей в социальных сетях.
Подробнее о сервисе «Мои новости» вы можете почитать в блоге Яндекса.
Подписки переехали. Теперь они в «Моих новостях» — персональном разделе на сервисе Яндекс.Новости, с новым, современным интерфейсом. Все ваши подписки сохранены, а архив вы можете скачать на этой странице.
Знаете ли вы, что присланные вам файлы не обязательно скачивать, чтобы иметь к ним удалённый доступ? Все они хранятся на вашем Яндекс.Диске в папке «Почтовые вложения».
А сегодня у вас появилась возможность быстро прикреплять к письмам файлы из этой папки. Чтобы переслать полученный файл, сохранять его на компьютер больше не нужно — как в обычной почте, так и в почте для мобильных браузеров.
Выбрать файлы можно при клике на иконку Диска рядом с кнопкой «Прикрепить файл». Нужный файл легко найти благодаря сортировке по времени его получения, отправки, а также по папкам, в которых находятся письма.
Инфраструктура сервиса устроена так, что при любых, даже самых длительных неисправностях, письма не теряются, — ни когда находятся в пути, ни когда хранятся в ящиках. В Яндекс.Почте есть множество инструментов, которые позволяют оперативно узнавать об отказе оборудования и переходить на запасные мощности. Но иногда ошибки случаются — человеческие и те, что случаются с вероятностью одна на миллион. А иногда эти ошибки помогают осознать, что пора переходить на новый уровень. Сегодня, похоже, был как раз такой случай.
Мы понимаем, что во время неисправности сервиса многие из вас могли ждать важных писем, и просим у вас прощения.
На Android кнопка Сохранить загружает оригинал на смартфон, а на iOS открывает изображение в соседней вкладке.