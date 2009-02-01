Клуб API Карт

февраль 2009
нужна помощь
Bukvalno
1 февраля 2009, 02:40

Я совсем не программист, html знаю..., поэтому документация по сервису не смог переварить.

У себя на сайте хочу разместить карту используя этот шаблон. Но так, чтобы при клике в балуне отображалась фотография а под ней ссылка на определённые страницы, пример.

Возможно ли получить консультацию, чтобы я смог реализовать свою задумку?

З.Ы. В документации, кажется, нашёл ошибку. Тут в примере проблема с кодировкой.



1 комментарий
API 1.x
Представляю на суд общественности свою карту
BRASH
1 февраля 2009, 09:27

С картами яндекс только начал знакомство, многое еще не понял... постепенно вникаю.

Реализовал карты на своем сайте, с тремя балунами,  вот тут http://seeok.ru/content/view/1/29/ впринципе то что есть мне подходит,

Вот только непонятно следующее , если добавлю много таких меток, то боюсь карта уйдет в ступор при открытии, и так и не понял как же сделать чтоб карта вытягивалась по ширине на 100 %. В css прописывал html, body {width:100%;height:100%} непомогло, выводить отдельно из шаблона joomla, с чистым css неохота. А вобще, жду конструктивной критики и советов по карте. :)

8 комментариев
примеры проектов,API 1.x
API Яндекс.Карт и лицензирование ГИС.
Ярослав Е.
1 февраля 2009, 19:43

Восхищаюсь API! То что нужно! Наконецто!

API дает колосальные возможности, но все упирается в одно "НО". Нанесение своих меток и размещение на своем сайте подпадает под "создание географических-информационных систем (ГИС)", а это уже деятельность на которую нужно получать лицензию... Деятельность без лицензии жестко наказывается государством, штрафы там ого-го, а еще изъятие техники и все такое... КАК БЫТЬ?! Неужели нужно оформлять лицензию? Я думаю все понимают, что вариант "авось пронесет" - только для тех, кто никогда не сталкивался с государственной машиной. Вопрос ко всей общественности! Что делать, создавать что-то на базе API получается хождение по лезвию?

10 комментариев
пользовательское соглашение,API 1.x
Диплом. Часть 0. Подготовка.
hevil
2 февраля 2009, 00:54

Всем привет!

Как я и обещал, начинаю серию постов про то, как я начал писать свой диплом - социальная сеть на основе API Яндекс.Карт.

Собственно, в настоящее время в интернете я нашел 3 API для карт: Google, Yahoo, Яндекс (а может я пропустил еще кого-то?).

Объясню почему выбор пал в сторону Яндекса :

  1. Yahoo не дает поддержку русского языка + количество вызовов карты только 50 000 раз в сутки с одного IP, т.е. если у меня зарегилось 5000 человек и каждый из них зашел по 10 раз, то если кто-то захочет зайти 11ый, то получится... некрасиво.
  2. У Google раньше была документация на английском языке, сейчас перевели. API дает разработчику неплохой список классов и сервисов для работы с картой. Еще недавно ввели обратный геокодер (это здорово!). И вс складывалось вроде бы в пользу Google (и русская локализация есть), но недавно изменили Пользовательское соглашение. И как-то расхотелось использовать карты гугл (почитайте пользовательское соглашение).

И вот тут Яндекс выпускается свое API для карт!

Что очень порадовало - так это отличная поддержка в клубе. Пространство имен у яндексового API - YMaps, а у Yahoo класс, создающий карты называется YMap, т.е. карта Yahoo - это небольшая часть от карты Яндекса?

Начал создание диплом с написания Технического задания по ГОСТу 34.602-89, используя макропакет LaTeX (на habrahabr был целый цикл статей про верстку диплом в latex). После проверки моим научным руководителем - выложу

Для дизайнера было написано небольшое тз, а также нарисованы прототипы главной и внутренней страниц с помощью MS Visio.

В качестве бекэнда был выбран язык PHP и фреймворк CakePHP, СУБД - MySQL (не самый лучший выбор, временно такой, ибо лучше всего ее знаю).

В качестве фронтэнда - язык JS в связке с фреймворком JQuery и API Яндекс.Карт.

Решил вести разработку с помощью итеративной модели. Буду стараться придерживаться именно ее, но посмотрим что из этого выйдет. Если будет интересно, то кратко расскажу как она происходит :)

Собственно в следующем моем посте дам ссылку на первую версию проекта, т.е. точнее будет сказать на первую итерацию :)

P.S. Ваши мысли и  советы по этому поводу с удовольствием выслушаю :)

P.P.S. Чуть позже выложу проблемы, которые я вижу в этом проекте и варианты решения.

13 комментариев
API 1.x
Примеры использования API Яндекс.Карт
mcronni
2 февраля 2009, 16:42

Коллеги! Я постоянно просматриваю сайты использующие API Яндекс.Карт.
Хочу представить вашему вниманию небольшой список сайтов которые привлекли моё внимание на прошедшей неделе. Хочу сразу отметить что это вовсе не какие-то особенные сайты. Ничего подобного. Любой читатель сможет сделать у себя на сайте что-то подобное, а может быть и лучше.

Итак, на этой неделе моё внимание привлекли:

1. Музыканты, студии звукозаписи, танцевальные студии и т.д. и т.п. Все они будут размечены на карте!
http://www.repal.ru/

2. Вот так нас использует один из порталов Екатеринбурга. Если воспользоваться слева поиском по карте, то можно увидеть даже анимацию!
http://www.66.ru/

3. "Горячая русская ковка" тоже нашла себе место на картах
http://www.kuzdv.ru/contacts/
Пожалуй первый раз я увидел как организация показывает своё местоположение где-то в деревне. Но ведь возможности Яндекс.Карты безграничны ;) Кстати, лично мне кажется что слой "Гибрид" в данном случае удобнее чем "Схема", но это только мнение

4. И сразу же мне встретился ещё один примечательный портал "Сосново и окрестности" Вот они на карте http://www.allsosnovo.ru/osnovnoe/obshchee/inter_karta
Очень! Очень понравилось. Побольше подобных сайтов!

5. Город чуть больше ) Справочник Челябинска на карте
http://g74.ru/company/c_14656.html

На сегодня всё. Если вам понравилось, то буду публиковать еженедельно.

Хочу призвать всех кому есть что сказать выссказываться. За хорошие идеи авторы проектов будут благодарны, я уверен.

4 комментария
примеры проектов,API 1.x
Не получаеться вывести карту на Joomla
pirat-ua
2 февраля 2009, 17:38

Мож не так что то сделал

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />    
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7"/>    
<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.0/index.xml?key=ADnehEkBAAAAh3PFQAMA-Dw4SoDfYKgdlv7xbWS6m_PnZKgAAAAAAAAAAAAk7ApU0B3lzUix-1dWVHftI80QEQ==" type="text/javascript"></script>

потом я думаю подключил скрипт с сервера 
<script type="text/javascript" src="http://i-cable.com.ua/templates/gk_aumi/lib/scripts/YMaps.js"></script>

</head>

и вставил ссылку в

<body>
<a href="javascript:YMapsShowAddress('Москва, ул.Самокатная, д.1., стр.21')">Москва, ул.Самокатная, д.1., стр.21</a>
</body>


Скрипт скачал с сайта на котором выводиться карта так как нужно мне.

Вот что в файле YMaps.js

window.onload = YMaps.load();

function YMapsShowAdress(value) {
var ym = document.getElementById("YMapsID");
map = new YMaps.Map(ym);
map.addControl(new YMaps.Zoom());
map.addControl(new YMaps.TypeControl());

ym.style.height = "400px";
ym.style.width = "500px";
ym.style.margin = "5px 5px 5px 5px";

var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {boundedBy: map.getBounds()});
YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
if (this.length()) {
var placemark = this.get(0);
map.setBounds(placemark.getBounds());
map.addOverlay(placemark);
placemark.openBalloon();
} else {
alert("Ничего не найдено")
}
});
}
НАжимаю на ссылку на сайте ничего не происходит...
Люди добрые помогите пожалуста!

1 комментарий
API 1.x
Как поменять курсор мыши на карте.
limpbrains
3 февраля 2009, 14:25

Хочу чтобы при установке метки на карту курсор был в виде крестика, как это сделать ?

4 комментария
API 1.x
Как передать адрес?
Елена Гусейн-Заде
4 февраля 2009, 00:24

К сожалению, не программист...а поставить карту на сайт надо.


Взяла пример http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/geocoding.html

Чуть модифицировала:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>Тест</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7"/>
    <script src="http://api-maps.yandex.ru/1.0/index.xml?key=00000000" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
        var map, geoResult;

        window.onload = function init () {
            map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
            map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.64, 55.76), 10);
            
            var typeControl = new YMaps.TypeControl();
            map.addControl(typeControl);
            typeControl.removeType(YMaps.MapType.HYBRID);
            map.addControl(new YMaps.ToolBar());
            map.addControl(new YMaps.Zoom());
            map.addControl(new YMaps.MiniMap());
            map.addControl(new YMaps.ScaleLine());
        }

        function showAddress (value) {
            map.removeOverlay(geoResult);
            var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()});

            YMaps.Events.observe(geocoder, geocoder.Events.Load, function () {
                if (this.length()) {
                    geoResult = this.get(0);
                    map.addOverlay(geoResult);
                    map.setBounds(geoResult.getBounds());
                }else {
                    alert("Ничего не найдено")
                }
            });
        }
    </script>
</head>

<body>


    <a href="javascript:showAddress('д. Подрезово')">Показать адрес на карте</a><br />


        <div id="YMapsID" style="width:400px;height:400px"></div>

</body>

</html>

 

Работает. Но...ведь это бред - нажимать ссылку, чтобы увидеть где этот пункт назначения на карте. Попыталась тупо подставлять в строчке

var geocoder = new YMaps.Geocoder(value, {results: 1, boundedBy: map.getBounds()});

 вместо value - д. Подрезово...не работает

Адрес будет браться из БД и по идее должен динамически подставляться и соответвенно должна отображаться карта.


Помогите, умоляю!


UPD: Совет twirl-team с переносом строки showAddress('д. Подрезово'); в конец функции init - помог. Спасибо большое всем, кто откликнулся! :)

5 комментариев
геокодирование
Заголовок не указан
option75
4 февраля 2009, 12:36

Добрый день,  объясните, пожалуйста,  в чем хитрость:

 

В одной ячейке таблицы вставлен скрипт слайд шоу

 

<p><script language="JavaScript1.2">

 

 var slideshow_width='200px'

var slideshow_height='267px'       и т.д.

 

</script>

 

В другую вставляем скрипт карты:

 

<script src="http://api-maps.yandex.ru/1.0/index.xml?key=APnFgUkBAAAAd ...

 

И т..д

 

Карта появилась слайд шоу исчезло  http://www.internet-mariupol.com.ua/11magiya0.html

 

Другой скрипт слайд-шоу работает нормально :

 

http://www.internet-mariupol.com.ua/11avon.html

8 комментариев
API 1.x
Маркер с текстом и менеджер объектов через YMapsML
dobersoft
4 февраля 2009, 13:09

В этом примере http://api.yandex.ru/maps/jsapi/examples/promoexample.html

создаётся маркер с текстом "Примеры".

Как я понял, за это отвечает этот код:

        var map, placemark;
        placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37.8,55.68), 
                           {balloonOptions :{maxWidth:250, maxHeight:180}});
        placemark.setIconContent('Примеры');
        map.addOverlay(placemark);

 Через YMapsML можно создавать карту с маркерами, но эти маркеты без текста. Можно ли создавать маркеры с текстом через YMapsML? Можно сочетать в маркере иконку и текст, чтобы пользователь мог понять, что это конкретно за объект, не щёлкая по маркеру?


И похожий вопрос. Можно ли через YMapsML указать, при каком увеличении маркен виден и при каком нет? Буду признатален за рабочие примеры.

3 комментария
API 1.x
Firefoks и Opera
irina-lermanova
4 февраля 2009, 17:12

Добрый день!

Яндекс карты почему-то отображаются в Опере и Firefoks, хотя в ИЕ отображаются.

В чем может быть проблема?

Вот ссылочка на пример моей карты http://www.spro.net.ua/m.html

Спасибо.

2 комментария
API 1.x
Заголовок не указан
lancelot
5 февраля 2009, 15:56

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, доступен ли редактор яндекс карт (как на http://api.yandex.ru/maps/tools/draw/) с возможностью выгрузки карты в XML или StaticAPI-строку. Чтобы дальше это дело распарсить и сохранить в базу, а при выводе снова сгенерировать XML и передать его в js.

Хочется добавить на сайт возможность редактирования карт пользователями, но как это сделать пока не представляю. Подскажите пожалуйста куда смотреть

UPD: короче говоря, можно ли экспортировать карту (с изменениями внесенными пользователем) в некий формат?

7 комментариев
API 1.x
Балун сразу открыт
MyRivne
5 февраля 2009, 16:06

Привет,

А что нужно приписать, чтоб все балуны в моем случае были открыты?

Сейчас они открываются при клике.

Спасибо!

4 комментария
API 1.x
Семинары по АПИ
MyRivne
5 февраля 2009, 16:21

Интересует такой вопрос - планируется ли проведение неких конференций-семинаров в РФ или Украине по использованию Яндекс.АПИ?


1 комментарий
API 1.x
Республика Беларусь - белое пятно на карте
Удалённый пользователь
5 февраля 2009, 19:44

Вопрос к разработчикам интернет карт:

Почему ни на Яндекс, ни на других движках нет карты РБ, с масштабом улицы...

Открываешь Питер отлично и улица и дом, открываешь Киев  и там все отлично, не говоря уже о других странах Западной Европы. А почему с РБ такая... ж... и как это можно исправить?

Потому как сервис поистине очень удобный и приятный для использования в проектах.

 

7 комментариев
API 1.x
Заголовок не указан
stanislav-antipov
5 февраля 2009, 21:16

Вот не пойму, бред а не карты, одни примеры, а как это на сайт вставить? никакого мануала, одни коды

Зачем этот сервис? http://api.yandex.ru/maps/tools/draw/ просто ссылка, ни описания, ничего как и куда

У гугл и то лучше, вот придцмываете чего-то, бред а не карты Думал что-то путевое выйдет, а получилось как всегда вот скажите как вставить код отсюда? http://api.yandex.ru/maps/tools/draw/ всн что написанно, так это

При обращении к Static API в параметрах требуется указать ваш API-ключ. Его можно выбрать из числа уже созданных ключей на странице «Мои ключи» или получить, заполнив соответствующую форму.

 вот скажите человек который только зашел и увидел море всяких кодов и примеров, а как вставить это, не поймет, врятли карты вперед пойдут с таким делом(

6 комментариев
API 1.x
помогите - не работает map.addOverlay
limpbrains
6 февраля 2009, 14:41

Практически доделал интерактивную карту дом сетей Краснодара

http://map.lan23.ru/

Обнаружил что не работает в IE 6/7

всё рушится в http://map.lan23.ru/static/lanmap.js 

на 442 строке

    map.addOverlay(points[i]["overlay"]); //SUXXXXX
если её заккоментировать то скрипт без проблем работает дальше

и в след цикле аналогичная  строчка

   map.addOverlay(lines[i]["overlay"]);

работает без проблем - линии отрисовываются.

на качесво кода не смотрите - я не JS программист и делаю это just for fun


PS

Расхождение в карте города и спитниковом снимке остались ( я раньше писал  )

4 комментария
API 1.x
Как добавить поисковую строку на карту
ukrpresent
7 февраля 2009, 12:54

Подскажите, пожалуйста, как модернизировать свою карту. Хочу добавить поисковую строку на саму карту, над ней или под ней. Чтобы пользователь мог путем ввода своего адреса быстро найти эту точку на карте. Понравился пример пользователя dj на карте. 

 Только размер поисковой строки маловат. Спрашиваю, так как не силен в программировании. Свою карту сделал "методом втыка". Куда именно добавить необходимый код, чтобы все работало. И чтобы по умолчанию в поисковой строке была надпись "Презент Мариуполь". карта для модернизации находится здесь.

Код (его часть) моего примера

 html {height:100%;width:100%}
  body {height:100%;width:100%;margin:0;padding:0}
  #YMapsID {height:100%;width:100%}
   
  .YMaps-b-balloon-content ul {
  padding:0 0 5px 15px;
  }
  .YMaps-b-balloon-content p img, .YMaps-b-balloon-content p img {
  float:left;
  padding:0 5px 5px 0;
  }
   
  .YMaps-b-balloon-content p {
  padding:5px 0;
  }
   
  .clear {
  clear:both;
  }
  </style>
  <script type="text/javascript">
  var map, placemark, pl;
  window.onload = function init () {
  map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));
  map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322),15);
  map.addControl(new YMaps.SmallZoom());
  map.addControl(new YMaps.ToolBar());
  map.addControl(new YMaps.TypeControl());

  placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), {balloonOptions :{maxWidth:230, maxHeight:180}});
  placemark.setIconContent('Магазин "Презент" Мариуполь');
  map.addOverlay(placemark);

  pl = new YMaps.Polyline([ new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322),
  new YMaps.GeoPoint(37.523941,47.099341),
  new YMaps.GeoPoint(37.523761,47.099347),
  new YMaps.GeoPoint(37.523698,47.099015),
  new YMaps.GeoPoint(37.523689,47.098746),
  new YMaps.GeoPoint(37.524246,47.098684),
  new YMaps.GeoPoint(37.524561,47.098653),
  new YMaps.GeoPoint(37.524606,47.09896),
  new YMaps.GeoPoint(37.524731,47.099273),
  new YMaps.GeoPoint(37.524192,47.099322)
  ]);
  pl.setStyle( 'example#customStyle' );

  map.addOverlay(pl);
   
  YMaps.Events.observe(pl, pl.Events.Click, function (mEvent) {
  map.openBalloon(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), '<p>Пересечение проспекта Строителей и проспекта Ленина. ТЦ "Обжора", цокольный этаж магазин (отдел "Презент")</p><p><a href="#" onclick="example_6();return false;">Подробнее</a></p>');
  })

  var s = new YMaps.Style();
  s.iconStyle = new YMaps.IconStyle();
  s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-9, -33);
  s.iconStyle.href = "http://www.ukrpresent.com.ua/editorfiles/DANCE.GIF";
  s.iconStyle.size = new YMaps.Point(18, 29);
  s.iconStyle.shadow = new YMaps.IconShadowStyle();
  s.iconStyle.shadow.offset = new YMaps.Point(-8, -16);
  s.iconStyle.shadow.href = "/images/maps/icon_shadow.png";
  s.iconStyle.shadow.size = new YMaps.Point(26, 19);
  s.lineStyle = new YMaps.LineStyle();
  s.lineStyle.strokeColor = 'FF000055';
  s.lineStyle.strokeWidth = '5';
  YMaps.Styles.add("example#customStyle", s);

  example_1();
  };

  function example_1 () {
  placemark.closeBalloon();
  map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 15);
  placemark.setOptions({hideIcon:true, style:'default#greenPoint'});
  placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));
  placemark.setBalloonContent('<p> К нам можно проехать на 117, 123, 118, 124, 153, 146, 211 и другими маршрутными такси.Остановка "1000 мелочей". Наш адрес: Мариуполь, проспект Строителей, 125, ТЦ "Обжора", цокольный этаж, МАГАЗИН "ПРЕЗЕНТ".</p><p><a href="#" onclick="example_2();return false;">Далее</a></p>');
  }

  function example_2 () {
  map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 11);
  placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));
  map.setType(YMaps.MapType.SATELLITE);
  placemark.setBalloonContent('<p>Можно посмотреть на нас из космоса :)Нажимайте + и - для увеличения или уменьшения карты.</p><ul><li><a href="#" onclick="map.setType(YMaps.MapType.MAP);return false">схема</a></li><li><a href="#" onclick="map.setType(YMaps.MapType.SATELLITE);return false;">спутник</a></li><li><a href="#" onclick="map.setType(YMaps.MapType.HYBRID);return false">гибрид</a></li></ul></p><p><a href="#" onclick="example_3();return false;">Далее, подробнее</a></p>');
  }

  function example_3 () {
  map.setType(YMaps.MapType.MAP);
  map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 17);
  placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));
  placemark.setOptions({style:'example#customStyle', hideIcon:false});
  placemark.setBalloonContent('<p>Телефон для справок 8 (0629) 537 937</p> e-mail: ukrpresent@mail.ru<p><a href="#" onclick="example_4();return false;">Далее</a></p>');
  placemark.closeBalloon();
  placemark.openBalloon();
  }

  function example_4 () {
  map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));
  placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));
  placemark.setBalloonContent('<p><img src="http://dev3.cloudkill.yandex.ru/images/maps/citadel.jpg" alt="" /> <a href="http://www.ukrpresent.com.ua/" target="_blank"><IMG SRC="http://www.ukrpresent.com.ua/editorfiles/Present_gift1(1)"ALT="Презент- супермаркет подарков и приятных вещей" Title="Презент- супермаркет подарков и приятных вещей. Классические и необычные подарки, трикотаж, нижнее белье, парфюмерия, мебель на заказ и многое, многое другое.">Добро пожаловать!</a></p><p class="clear"><a href="#" onclick="example_5();return false;">Далее</a></p>');
  }
   
  function example_5 () {
  map.setZoom(14);
  map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 16);
  YMaps.Events.notify(pl, pl.Events.Click);
  }
   
  function example_6 () {
  map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));
  placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 16);
  placemark.setOptions({hideIcon:true, style:'default#bluePoint'});
  placemark.setBalloonContent('<p>А чтобы узнать больше: <ul><li>Ознакомьтесь с графиком работы магазина</a></li><li>Мы работаем для Вас без выходных и перерыва с 09-00 до 19-00. Интернет магазин работает круглосуточно без перерыва и выходных. </a></li></ul></p><p><a href="#" onclick="example_1();return false;">Вернуться к схеме</a></p>');
  placemark.openBalloon();

Благодарю за понимание. И за помощь.


24 комментария
API 1.x
Скрыть группу маркеров. ObjectManager ? ObjectLayer ?
Удалённый пользователь
8 февраля 2009, 02:51

Что то я запутался. Подскажите плиз.

Итак, ObjectManager - сам скрывает объекты, находящиеся за границами экрана. Верно? Судя по документации - верно.

А ObjectLayer имеет функцию setVisible().

И тот и другой добавляются на карту как два разных слоя.

Дальше. У меня маркеры разбиты на группы. Есть пара чекбоксов - по ним должны скрываться и появляться эти группы. Допустим красные и синие.

Маркеров будет много, поэтому логично, что надо использовать ObjectManager. Но он не умеет прятать и показывать маркеры по требованию.

А ObjectLayer как я понимаю - не прячет маркеры за границей экрана.

Маркеры в свою очередь - не имеют функцию hide и show. Поэтому их можно только удалять и добавлять. Это можно сделать конечно, но удаления добавления будут требовать много ресурсов.


Как быть? Можно ли как то получить свойства и ObjectManager-а и ObjectLayer-a ?

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Исправление опечаток
lekha-che
8 февраля 2009, 20:54

В геокодере исправление опечаток берёт на себя .... как бы это сказать помягче... слишком много


Ищем: Москва, Дубенинская 25

Показывает ДубИнинскую, 25 (geocoder.suggest: Дуб<fix>и</fix>нинская 25)


Ищем: Москва, Дубенинская 23

Показывает ДуБНинскую, 23 (geocoder.suggest: Ду<fix>бн</fix>инская 23)


Конечно, дом 25 есть только на Дубининской, а дом 23 - только на Дубнинской. А если некоторый номер дома присутствует на обеих улицах?


Ищем:  Москва, ДубЕнинская, 19

Показывает ДубИнинскую, 19 (geocoder.suggest: Дуб<fix>и</fix>нинская 19)

Но откуда такая уверенность, что запросили не Ду_бн_инскую, 19?

geocoderResult.Precision при этом равен "exact", а geocoder.length = 1; т.е. второй возможный вариант нигде не упоминается.

 

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