Подскажите, пожалуйста, как модернизировать свою карту. Хочу добавить поисковую строку на саму карту, над ней или под ней. Чтобы пользователь мог путем ввода своего адреса быстро найти эту точку на карте. Понравился пример пользователя dj на карте.

Только размер поисковой строки маловат. Спрашиваю, так как не силен в программировании. Свою карту сделал "методом втыка". Куда именно добавить необходимый код, чтобы все работало. И чтобы по умолчанию в поисковой строке была надпись "Презент Мариуполь". карта для модернизации находится здесь.

Код (его часть) моего примера

html {height:100%;width:100%}

body {height:100%;width:100%;margin:0;padding:0}

#YMapsID {height:100%;width:100%}



.YMaps-b-balloon-content ul {

padding:0 0 5px 15px;

}

.YMaps-b-balloon-content p img, .YMaps-b-balloon-content p img {

float:left;

padding:0 5px 5px 0;

}



.YMaps-b-balloon-content p {

padding:5px 0;

}



.clear {

clear:both;

}

</style>

<script type="text/javascript">

var map, placemark, pl;

window.onload = function init () {

map = new YMaps.Map(document.getElementById("YMapsID"));

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322),15);

map.addControl(new YMaps.SmallZoom());

map.addControl(new YMaps.ToolBar());

map.addControl(new YMaps.TypeControl());



placemark = new YMaps.Placemark(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), {balloonOptions :{maxWidth:230, maxHeight:180}});

placemark.setIconContent('Магазин "Презент" Мариуполь');

map.addOverlay(placemark);



pl = new YMaps.Polyline([ new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322),

new YMaps.GeoPoint(37.523941,47.099341),

new YMaps.GeoPoint(37.523761,47.099347),

new YMaps.GeoPoint(37.523698,47.099015),

new YMaps.GeoPoint(37.523689,47.098746),

new YMaps.GeoPoint(37.524246,47.098684),

new YMaps.GeoPoint(37.524561,47.098653),

new YMaps.GeoPoint(37.524606,47.09896),

new YMaps.GeoPoint(37.524731,47.099273),

new YMaps.GeoPoint(37.524192,47.099322)

]);

pl.setStyle( 'example#customStyle' );



map.addOverlay(pl);



YMaps.Events.observe(pl, pl.Events.Click, function (mEvent) {

map.openBalloon(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), '<p>Пересечение проспекта Строителей и проспекта Ленина. ТЦ "Обжора", цокольный этаж магазин (отдел "Презент")</p><p><a href="#" onclick="example_6();return false;">Подробнее</a></p>');

})



var s = new YMaps.Style();

s.iconStyle = new YMaps.IconStyle();

s.iconStyle.offset = new YMaps.Point(-9, -33);

s.iconStyle.href = "http://www.ukrpresent.com .ua/editorfiles/DANCE.GIF ";

s.iconStyle.size = new YMaps.Point(18, 29);

s.iconStyle.shadow = new YMaps.IconShadowStyle();

s.iconStyle.shadow.offset = new YMaps.Point(-8, -16);

s.iconStyle.shadow.href = "/images/maps/icon_shadow.png";

s.iconStyle.shadow.size = new YMaps.Point(26, 19);

s.lineStyle = new YMaps.LineStyle();

s.lineStyle.strokeColor = 'FF000055';

s.lineStyle.strokeWidth = '5';

YMaps.Styles.add("example#customStyle", s);



example_1();

};



function example_1 () {

placemark.closeBalloon();

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 15);

placemark.setOptions({hideIcon:true, style:'default#greenPoint'});

placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));

placemark.setBalloonContent('<p> К нам можно проехать на 117, 123, 118, 124, 153, 146, 211 и другими маршрутными такси.Остановка "1000 мелочей". Наш адрес: Мариуполь, проспект Строителей, 125, ТЦ "Обжора", цокольный этаж, МАГАЗИН "ПРЕЗЕНТ".</p><p><a href="#" onclick="example_2();return false;">Далее</a></p>');

}



function example_2 () {

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 11);

placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));

map.setType(YMaps.MapType.SATELLITE);

placemark.setBalloonContent('<p>Можно посмотреть на нас из космоса :)Нажимайте + и - для увеличения или уменьшения карты.</p><ul><li><a href="#" onclick="map.setType(YMaps.MapType.MAP);return false">схема</a></li><li><a href="#" onclick="map.setType(YMap s.MapType.SATELLITE);retu rn false;">спутник</a></li><li><a href="#" onclick="map.setType(YMaps.MapType.HYBRID);return false">гибрид</a></li></ul></p><p><a href="#" onclick="example_3();return false;">Далее, подробнее</a></p>');

}



function example_3 () {

map.setType(YMaps.MapType.MAP);

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 17);

placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));

placemark.setOptions({sty le:'example#customStyle', hideIcon:false});

placemark.setBalloonContent('<p>Телефон для справок 8 (0629) 537 937</p> e-mail: ukrpresent@mail.ru<p><a href="#" onclick="example_4();return false;">Далее</a></p>');

placemark.closeBalloon();

placemark.openBalloon();

}



function example_4 () {

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));

placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));

placemark.setBalloonContent('<p><img src="http://dev3.cloudkill.yan dex.ru/images/maps/citade l.jpg " alt="" /> <a href="http://www.ukrpresent.com.ua/" target="_blank"><IMG SRC="http://www.ukrpresent.com .ua/editorfiles/Present_g ift1(1) "ALT="Презент- супермаркет подарков и приятных вещей" Title="Презент- супермаркет подарков и приятных вещей. Классические и необычные подарки, трикотаж, нижнее белье, парфюмерия, мебель на заказ и многое, многое другое.">Добро пожаловать!</a></p><p class="clear"><a href="#" onclick="example_5();return false;">Далее</a></p>');

}



function example_5 () {

map.setZoom(14);

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 16);

YMaps.Events.notify(pl, pl.Events.Click);

}



function example_6 () {

map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322));

placemark.setGeoPoint(new YMaps.GeoPoint(37.524175,47.099322), 16);

placemark.setOptions({hideIcon:true, style:'default#bluePoint'});

placemark.setBalloonContent('<p>А чтобы узнать больше: <ul><li>Ознакомьтесь с графиком работы магазина</a></li><li>Мы работаем для Вас без выходных и перерыва с 09-00 до 19-00. Интернет магазин работает круглосуточно без перерыва и выходных. </a></li></ul></p><p><a href="#" onclick="example_1();return false;">Вернуться к схеме</a></p>');

placemark.openBalloon();



Благодарю за понимание. И за помощь.