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<body>
<p><input type="button" value="Добавить на карту" id="addMarker"/>
<input type="button" value="Проложить маршурт" id="addMarkerRoute"/>
<input type="button" value="Удалить все метки" id="deleteMarker"/></p>
</body>
<style>
body, html {
height: 100%;
}
.ymaps-image-with-content-content{
z-index: 9999;
}
</style>
<script type="text/javascript" src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?coordorder=longlat&load=package.full&wizard=constructor&lang=ru-RU&onload=fid_1348033430528824210974"></script>
<script src="http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<div id="ymaps-map-id_1348033430528824210974" style="width: auto; height: 750px;"></div>
<div style="width: auto; text-align: right;"><a href="http://n.maps.yandex.ru/" target="_blank" style="color: #1A3DC1; font: 13px Arial,Helvetica,sans-serif;">.</a></div>
<script type="text/javascript">
var totaltime = 0;
var totalLength = 0;
var arrowtotal= '';
var pathLengthtime= '';
var touch= 0;
var myRoute;
function fid_1348033430528824210974(ymaps) {
var map = new ymaps.Map("ymaps-map-id_1348033430528824210974", {center: [87.155205, 53.786502], zoom: 12, behaviors: ["default", "scrollZoom"], type: "yandex#publicMap"});
var cluster = new ymaps.Clusterer();
map.controls.add('searchControl').add("zoomControl").add("mapTools");
// Создаем кластеризатор
function addMarkers () {
var placemarks = [];
placemarks[0]=new ymaps.Placemark([87.314548,53.749519], {balloonContent: "12090019 <br/>Лидия Александровна<br/>654103, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Притомский пос., Капитальная ул",icontext: "12090019", iconContent: "12090019"}, {preset: "twirl#blueStretchyIcon"});
placemarks[1]=new ymaps.Placemark([87.155205,53.786502], {hintContent: 'Выберите точку и нажмите правой кнопкой мыши', balloonContent: "12080809 <br/>Никогосян Нораир Воротович<br/>654000, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Атаманово, Крайняя",icontext: "12080809", iconContent: "12080809"}, {draggable: true,preset: "twirl#redStretchyIcon"});
placemarks[2]=new ymaps.Placemark([88.170696,53.685801], {balloonContent: "12080626 <br/>Ирина Владимировна<br/>652870, Кемеровская обл, Междуреченск г, Междуреченск, Камышовая ул",icontext: "12080626", iconContent: "12080626"}, {preset: "twirl#blueStretchyIcon"});
placemarks[3]=new ymaps.Placemark([88.095103,53.693357], {balloonContent: "12090933 <br/>Офис<br/>652870, Кемеровская обл, Междуреченск г, Междуреченск, Коммунистический пр-кт",icontext: "12090933", iconContent: "12090933"}, {preset: "twirl#blueStretchyIcon"});
placemarks[4]=new ymaps.Placemark([88.096298,53.689699], {balloonContent: "12092800 <br/>Домовой<br/>652880, Кемеровская обл, Междуреченск г, Междуреченск, Лазо ул",icontext: "12092800", iconContent: "12092800"}, {preset: "twirl#blueStretchyIcon"});
cluster.options.set({
gridSize: 5
});
// Добавлеяем массив меток в кластер
cluster.add(placemarks);
//alert('до');
// Добавляем кластер на карту.
map.geoObjects.add(cluster);
//alert('после');
map.geoObjects.getGeoObjects().each(function (myPlacemark){
myPlacemark.events.add("contextmenu",
function(e) {
touch =1;
arrowtotal =''+myPlacemark.properties.get('iconContent')+'|';
});
myPlacemark.events.add("click",
function(e) {
});
myPlacemark.events.add("dragend",
function(e) {
arrowtotal +=myPlacemark.properties.get('iconContent')+'|'+e.get('target').geometry.getCoordinates();
});
});
};
function addMarkerRoute () {
ymaps.route([[87.314548,53.749519],[87.155205,53.786502],[88.170696,53.685801],[88.095103,53.693357],[88.096298,53.689699]
], {
// Опции маршрутизатора
mapStateAutoApply: true // автоматически позиционировать карту
}).then(function (route) {
map.geoObjects.add(myRoute =route);
moveList='маршурт </br>';
// Получаем первый маршрут
var kol =0;
route.getPaths().each(function (path){
kol=kol+1;
// Маршрут состоит из сегментов. Сегмент - участок маршрута, который нужно проехать
// до следующего изменения направления движения.
segments = path.getSegments(),
moveList += 'Трогаемся.</br>';
var Length=0; Time=0;
for (var i = 0; i < segments.length; i++) {
var street = segments[i].getStreet();
moveList += ('Едем ' + segments[i].getHumanAction() + (street ? ' на ' + street : '') + ', проезжаем ' + segments[i].getLength()/1000 + ' км.,'+segments[i].getTime()/60+' мин. ');
moveList += '</br>';
totaltime=totaltime+segments[i].getTime();
totalLength=totalLength+segments[i].getLength()/1000;
Length=Length+segments[i].getLength()/1000;
Time=Time+segments[i].getTime();
}
moveList += 'Останавливаемся.</br>';
pathLengthtime +=''+kol+','+Length+','+Time+',';
Length=0; Time=0;
});
moveList += totaltime+'</br>';
// Выводим маршрутный лист
$('#list').append(moveList);
}, function (error) {
// alert("Возникла ошибка: " + error.message);
});
}
// Удаление всех меток с карты
function deleteMarker () {
// Удаляем все метки из кластера
cluster.removeAll();
// Удаляем кластер с карты
map.geoObjects.remove(cluster);
map.geoObjects.remove(myRoute);
}
$('#addMarker').bind('click', addMarkers);
$('#addMarkerRoute').bind('click', addMarkerRoute);
$('#deleteMarker').bind('click', deleteMarker);
};
</script>
</html>