<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>

<meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=7'>

<body>

<p><input type="button" value="Добавить на карту" id="addMarker"/>

<input type="button" value="Проложить маршурт" id="addMarkerRoute"/>

<input type="button" value="Удалить все метки" id="deleteMarker"/></p>

</body>

<style>

body, html {

height: 100%;

}

.ymaps-image-with-content-content{

z-index: 9999;

}

</style>

<script type="text/javascript" src="http://api-maps.yandex.ru /2.0/?coordorder=longlat& load=package.full&wizard= constructor&lang=ru-RU&on load=fid_1348033430528824 210974 "></script>

<script src="http://yandex.st/jquery/1.6.4/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

<div id="ymaps-map-id_1348033430528824210974" style="width: auto; height: 750px;"></div>

<div style="width: auto; text-align: right;"><a href="http://n.maps.yandex.ru/" target="_blank" style="color: #1A3DC1; font: 13px Arial,Helvetica,sans-serif;">.</a></div>

<script type="text/javascript">

var totaltime = 0;

var totalLength = 0;

var arrowtotal= '';

var pathLengthtime= '';

var touch= 0;

var myRoute;

function fid_1348033430528824210974(ymaps) {

var map = new ymaps.Map("ymaps-map-id_1348033430528824210974", {center: [87.155205, 53.786502], zoom: 12, behaviors: ["default", "scrollZoom"], type: "yandex#publicMap"});

var cluster = new ymaps.Clusterer();

map.controls.add('searchC ontrol').add("zoomControl ").add("mapTools");

// Создаем кластеризатор

function addMarkers () {

var placemarks = [];

placemarks[0]=new ymaps.Placemark([87.314548,53.749519], {balloonContent: "12090019 <br/>Лидия Александровна<br/>654103, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Притомский пос., Капитальная ул",icontext: "12090019", iconContent: "12090019"}, {preset: "twirl#blueStretchyIcon"});

placemarks[1]=new ymaps.Placemark([87.155205,53.786502], {hintContent: 'Выберите точку и нажмите правой кнопкой мыши', balloonContent: "12080809 <br/>Никогосян Нораир Воротович<br/>654000, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Атаманово, Крайняя",icontext: "12080809", iconContent: "12080809"}, {draggable: true,preset: "twirl#redStretchyIcon"});

placemarks[2]=new ymaps.Placemark([88.170696,53.685801], {balloonContent: "12080626 <br/>Ирина Владимировна<br/>652870, Кемеровская обл, Междуреченск г, Междуреченск, Камышовая ул",icontext: "12080626", iconContent: "12080626"}, {preset: "twirl#blueStretchyIcon"});

placemarks[3]=new ymaps.Placemark([88.095103,53.693357], {balloonContent: "12090933 <br/>Офис<br/>652870, Кемеровская обл, Междуреченск г, Междуреченск, Коммунистический пр-кт",icontext: "12090933", iconContent: "12090933"}, {preset: "twirl#blueStretchyIcon"});

placemarks[4]=new ymaps.Placemark([88.096298,53.689699], {balloonContent: "12092800 <br/>Домовой<br/>652880, Кемеровская обл, Междуреченск г, Междуреченск, Лазо ул",icontext: "12092800", iconContent: "12092800"}, {preset: "twirl#blueStretchyIcon"});

cluster.options.set({

gridSize: 5

});

// Добавлеяем массив меток в кластер

cluster.add(placemarks);

//alert('до');

// Добавляем кластер на карту.

map.geoObjects.add(cluster);

//alert('после');

map.geoObjects.getGeoObjects().each(function (myPlacemark){

myPlacemark.events.add("contextmenu",

function(e) {

touch =1;

arrowtotal =''+myPlacemark.propertie s.get('iconContent')+'|';

});

myPlacemark.events.add("click",

function(e) {

});

myPlacemark.events.add("dragend",

function(e) {

arrowtotal +=myPlacemark.properties. get('iconContent')+'|'+e. get('target').geometry.ge tCoordinates();

});

});

};

function addMarkerRoute () {

ymaps.route([[87.314548,5 3.749519],[87.155205,53.7 86502],[88.170696,53.6858 01],[88.095103,53.693357] ,[88.096298,53.689699]

], {

// Опции маршрутизатора

mapStateAutoApply: true // автоматически позиционировать карту

}).then(function (route) {

map.geoObjects.add(myRoute =route);

moveList='маршурт </br>';

// Получаем первый маршрут

var kol =0;

route.getPaths().each(function (path){

kol=kol+1;

// Маршрут состоит из сегментов. Сегмент - участок маршрута, который нужно проехать

// до следующего изменения направления движения.

segments = path.getSegments(),

moveList += 'Трогаемся.</br>';

var Length=0; Time=0;

for (var i = 0; i < segments.length; i++) {

var street = segments[i].getStreet();

moveList += ('Едем ' + segments[i].getHumanAction() + (street ? ' на ' + street : '') + ', проезжаем ' + segments[i].getLength()/1000 + ' км.,'+segments[i].getTime()/60+' мин. ');

moveList += '</br>';

totaltime=totaltime+segments[i].getTime();

totalLength=totalLength+s egments[i].getLength()/10 00;

Length=Length+segments[i].getLength()/1000;

Time=Time+segments[i].getTime();

}

moveList += 'Останавливаемся.</br>';

pathLengthtime +=''+kol+','+Length+','+Time+',';

Length=0; Time=0;

});

moveList += totaltime+'</br>';

// Выводим маршрутный лист

$('#list').append(moveList);

}, function (error) {

// alert("Возникла ошибка: " + error.message);

});

}

// Удаление всех меток с карты

function deleteMarker () {

// Удаляем все метки из кластера

cluster.removeAll();

// Удаляем кластер с карты

map.geoObjects.remove(cluster);

map.geoObjects.remove(myRoute);

}

$('#addMarker').bind('click', addMarkers);

$('#addMarkerRoute').bind('click', addMarkerRoute);

$('#deleteMarker').bind('click', deleteMarker);

};

</script>

</html>