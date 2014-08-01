Клуб API Карт

август 2014
Яндекс.карты и GPS Kit
Алексей
1 августа 2014, 13:41

Есть ли возможность подключить и использовать Яндекс.карты  на смартфоне или планшете в приложении GPS Kit из AppStore?

Требуется разработка карты доставки на основе API Яндекс карт
roxe.by
1 августа 2014, 15:31

Требуется сделать карту доставки на API Яндекс Карт
Пример что нужно rozmet.ru/delivery/
Т.е. карта московской области, поделена на зоны, в каждой зоне маркер с таблицей сумм доставки

Требуется только человек с опытом, реальные примеры ваших работ и цены показывайте сразу... отзывы о себе тоже предоставлю, о цене договоримся, просто на фрилансе что-то все молчат...

работа
Получение списка объектов
Евгений Вдовенко
1 августа 2014, 18:45

Есть задача - получить список населенных пунктов региона. Подскажите, как можно это реализовать и можно ли?

2 комментария
геокодирование
Добавление событий в control.ListBox
YATITTYTWISTER
2 августа 2014, 06:21

Здравствуйте!

Только недавно изучаю JavaScript и апи яндекс карт. 

 

Для добавления событий листбоксу я использую вот  это:

myListBox.get(0).events.add('click', function () {//сделать что-нибудь});

myListBox.get(1).events.add('click', function () {//сделать что-нибудь});

И так далее для каждого элемента в листбоксе. Так как я использую одну функцию для всех кликов, хочется сделать код короче и не лепить подряд одно и то же.

 

Вопрос 1: возможно ли добавлять события циклом? Следующий код у меня не работает:

for (i = 0; i < names.length; i++){

    myListBox.get(i).events.add('click', function () {

        console.log(i);  //при клике на любой элемент возвращает последнее значение i

    });

}

 

Вопрос 2: если вариант с циклом не работает, как можно отдельно описать функцию? Пробовал вот так:

function listBoxItemClicked(i){

    console.log(i); //просто возвращает ноль; листбокс не реагирует на клики

}

myListBox.get(0).events.add('click',listBoxItemClicked(0));

 

Спасибо!

2 комментария
список,элементы управления,события,Javascript,контролы
API. Добавление цикла вывода точек из полей input
integrashop1
2 августа 2014, 18:51

Здравствуйте!

Не могу разобраться.

Есть поля input, в которые заполняются маршруты.

HTML код:

 

<input type="text" class="class1" value="Москва, Шипиловская, 43">

<input type="text" class="class1" value="Москва, Введенского, 43">

<input type="text" class="class1" value="Санкт-Петербург">

<input type="text" class="class1" value="Уфа">

<button class="btn">Собрать данные в массив</button>

 

1. Получаю значения input:

 

var arr = $('input[class^=class]').map(function(){

   return $(this).val();

}).get();

 

2. Добавляю в код формирования маршрута:

 

ymaps.route(

 [

    arr[0],

    arr[1],

    arr[2],

    arr[3]

 ],

 

Так все работает, маршруты добавляются. но!

Когда добавляю цикл, не может построить маршрут:

 

ymaps.route(

[

  for (var g = 0; g <= 3; g++) { 

     var ggg = arr[g];

  };

],

Выдает ошибку : Uncaught SyntaxError: Unexpected token for

Помогите решить проблему. Как правильно циклично вывести адреса?

 

1 комментарий
маршрутизация,Javascript
Поиск в Drupal
Роман Аяпергенов
3 августа 2014, 05:20

Доброго времени всем!
Установил модуль Яндекс карт на Drupal. Как можно настроить геопоиск на этой карте?

Рядом с картой должна быть AJAX форма c полем для задания адреса.
При задании адреса, на карте должен отображаться балун над объектом с заданным адресом

Drupal,поиск
[API 2.1] При маленьком размере карты балун отображается снизу карты выдвигая при этом нижний колонтитул карты :"© ЯндексОшибка на карте? * Условия использования"
alexandru.capustean
4 августа 2014, 00:29

привет всем, на рисунке видно как нижний колонтитул карты выше, а снизу карты отображается балун:

здесь  пример на jsfiddle 

если нажимаешь на точку когда карта  развернуто на весь экран, он отображается нормально, немного выше точки,  например:

как можно отображать балун при маленьком размере карты чтоб он отображался над точкой ?

заранее спасибо !

1 комментарий
метка,API 2.1,балун
Как получить данные объектов народной карты, типа форм, тэгов, и тд? Возможно ли?
Capitaclysm
4 августа 2014, 00:58

Добрый день.

 

Будущее моего проекта зависит от ответа на мой вопрос "Как получить информацию об объектах с народной карты?" Меня интересует, например, лес или парк, форму которого я бы мог использовать в своем проекте. Алгоритм для ресерча перед стартом проекта слудующий: 1 - получить список всех объектов по тэгу, скажем, "лес", в данном окне. 2 - получить их форму в виде массива точек кривых. 3 - нарисовать эти формы в html5 canvas

 

Возможно ли это?

Спасибо.

1 комментарий
народная карта,API 2.1
Суммирование чисел в кластере
Удалённый пользователь
4 августа 2014, 11:18

 

Здравствуйте, у меня есть метки с цифрами, как кластеризатор заставить считать не колличество элементов, а суммировать контент всех меток внутри кластера?

3 комментария
кластеризатор,API 2.1
маркеры помеченных пунктов частично загораживают названия самих пунктов на карте
river-school
4 августа 2014, 14:50

с этим можно что-нибудь сделать?

6 комментариев
метка,конструктор
на карте отображать только те пункты, которые помечены
river-school
4 августа 2014, 14:52

и никаких других.

такое возможно?

1 комментарий
скопировать карту
river-school
4 августа 2014, 15:18

скажите пож-ста, возможно ли такое? чтобы на её основе создать другую

4 комментария
конструктор
оптимально подобрать размер (масштаб) карты
river-school
4 августа 2014, 15:46

подскажите пож-ста, как. чтобы самый левый объект был у левой границы, самый верхний - у верхней, и т.д.

3 комментария
конструктор
карту вставить в область меньшего размера, но с полосой прокрутки
river-school
4 августа 2014, 17:15

подскажите, как.

пробовал задавать в js-скрипте id области, к котрой хочу её привязать. ничего не выходит. вернее, размеры области определяются размером карты

<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="//api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=JZDUm8BuXPMfcvJVp4k_uueTa6bqz249&width=800&height=600&id=mymap"></script>

<div width="160" style="overflow:scroll;" id="mymap"></div>

конструктор
изменить размер карты
river-school
4 августа 2014, 17:38

подскажите, как.

вроде выбираю соотв. инструмент, пытаюсь изменить размер карты (указатель мыши меняется), но при этом ничего не происходит.

а еще можно как-нибудь при работе в конструкторе определить размеры карты при данном масштабе?

2 комментария
конструктор
Как привязать метки к улицам вместо зданий?
www.slavyansk.ru
5 августа 2014, 13:29

Имеется набор точек, которые нужно отобразить на карте. Точки геокодированы, то есть их координаты получены из обычных текстовых адресов и они указывают на здания. Задача состоит в том, чтобы показать эти точки не над зданиями, а на ближайших улицах, перед фасадами этих зданий. 

 

Чтобы было понятнее, это точки, откуда забирались пассажиры и хочется, чтобы показывалось не здание, а точка на улице перед зданием, откуда пассажира забрали физически.

 

Сейчас так: 

Надо так: 

 

Существуют ли алгоритмы расчета такого смещения? 

3 комментария
метка,API 2.1,геокодирование
Геокодирование - поиск в определенном регионе
lfsay
5 августа 2014, 13:53

Помогите, пожалуйста, найти наиболее рациональное решение.

У меня есть список городов и список находящихся в них объектов.

Сразу скажу, что координаты городов уже указаны, координаты объектов будут заполняться по мере нахождения (т.е. зашел человек на страницу, объект нашелся, координаты сохранились в базу). 

Но нужно при поиске ограничить область поиска определенным расстоянием от центра. Для разных городов это расстояние разное.

А иногда нужно найти объекты только в выбранном регионе. К примеру, в Московской области, но исключая Москву.

Какое решение будет наиболее разумным?

4 комментария
геокодирование
Вывод содержания балуна в определенном месте
Adam
5 августа 2014, 16:58

Подскажите как вывести содержание балуна в определенном месте, по примеру как тут

_http://zagorod.spb.ru/villages/

Чтобы при клике по метке слева выводилась информация из балуна.

1 комментарий
API 2.1,балун
Изменить контент в иконки в кластере
kpb90
5 августа 2014, 16:59

Добрый день.

Не подскажие как у кластера поменять название иконки в зависимости от количества меток в нем?
4 комментария
метка,кластеризатор,API 2.1
проверить открыт ли searchControl
thekoveshnikov
5 августа 2014, 17:32

Добрый день, хочу проверить открытость результатов поиска при помощи события isOpen(). 

 

пытаюсь реализовать проверку открытого списка результатов:
Map.searchControl.isOpen()


пишет:

TypeError: undefined is not a function


Так я создаю searchControl

Map.searchControl = new ymaps.control.SearchControl({ 

              options: { 

                noPlacemark: true, 

                noCentering: true, 

                provider: 'yandex#map', 

                'z-index':99,

                useMapBounds: true,

                boundedBy: [

                    [city['MIN_LAT'], city['MIN_LON']],

                    [city['MAX_LAT'], city['MAX_LON']],

                  ],

                } });

            Map.myMap.controls.add(Map.searchControl);

2 комментария
API 2.1,элементы управления,поиск,контролы