Есть ли возможность подключить и использовать Яндекс.карты на смартфоне или планшете в приложении GPS Kit из AppStore?
Требуется сделать карту доставки на API Яндекс Карт
Пример что нужно rozmet.ru/delivery/
Т.е. карта московской области, поделена на зоны, в каждой зоне маркер с таблицей сумм доставки
Требуется только человек с опытом, реальные примеры ваших работ и цены показывайте сразу... отзывы о себе тоже предоставлю, о цене договоримся, просто на фрилансе что-то все молчат...
Есть задача - получить список населенных пунктов региона. Подскажите, как можно это реализовать и можно ли?
Здравствуйте!
Только недавно изучаю JavaScript и апи яндекс карт.
Для добавления событий листбоксу я использую вот это:
myListBox.get(0).events.add('click', function () {//сделать что-нибудь});
myListBox.get(1).events.add('click', function () {//сделать что-нибудь});
И так далее для каждого элемента в листбоксе. Так как я использую одну функцию для всех кликов, хочется сделать код короче и не лепить подряд одно и то же.
Вопрос 1: возможно ли добавлять события циклом? Следующий код у меня не работает:
for (i = 0; i < names.length; i++){
myListBox.get(i).events.add('click', function () {
console.log(i); //при клике на любой элемент возвращает последнее значение i
});
}
Вопрос 2: если вариант с циклом не работает, как можно отдельно описать функцию? Пробовал вот так:
function listBoxItemClicked(i){
console.log(i); //просто возвращает ноль; листбокс не реагирует на клики
}
myListBox.get(0).events.a
Спасибо!
Здравствуйте!
Не могу разобраться.
Есть поля input, в которые заполняются маршруты.
HTML код:
<input type="text" class="class1" value="Москва, Шипиловская, 43">
<input type="text" class="class1" value="Москва, Введенского, 43">
<input type="text" class="class1" value="Санкт-Петербург">
<input type="text" class="class1" value="Уфа">
<button class="btn">Собрать данные в массив</button>
1. Получаю значения input:
var arr = $('input[class^=class]').map(function(){
return $(this).val();
}).get();
2. Добавляю в код формирования маршрута:
ymaps.route(
[
arr[0],
arr[1],
arr[2],
arr[3]
],
Так все работает, маршруты добавляются. но!
Когда добавляю цикл, не может построить маршрут:
ymaps.route(
[
for (var g = 0; g <= 3; g++) {
var ggg = arr[g];
};
],
Выдает ошибку : Uncaught SyntaxError: Unexpected token for
Помогите решить проблему. Как правильно циклично вывести адреса?
Доброго времени всем!
Установил модуль Яндекс карт на Drupal. Как можно настроить геопоиск на этой карте?
Рядом с картой должна быть AJAX форма c полем для задания адреса.
При задании адреса, на карте должен отображаться балун над объектом с заданным адресом
привет всем, на рисунке видно как нижний колонтитул карты выше, а снизу карты отображается балун:
здесь пример на jsfiddle
если нажимаешь на точку когда карта развернуто на весь экран, он отображается нормально, немного выше точки, например:
как можно отображать балун при маленьком размере карты чтоб он отображался над точкой ?
заранее спасибо !
Добрый день.
Будущее моего проекта зависит от ответа на мой вопрос "Как получить информацию об объектах с народной карты?" Меня интересует, например, лес или парк, форму которого я бы мог использовать в своем проекте. Алгоритм для ресерча перед стартом проекта слудующий: 1 - получить список всех объектов по тэгу, скажем, "лес", в данном окне. 2 - получить их форму в виде массива точек кривых. 3 - нарисовать эти формы в html5 canvas
Возможно ли это?
Спасибо.
с этим можно что-нибудь сделать?
и никаких других.
такое возможно?
скажите пож-ста, возможно ли такое? чтобы на её основе создать другую
подскажите пож-ста, как. чтобы самый левый объект был у левой границы, самый верхний - у верхней, и т.д.
подскажите, как.
пробовал задавать в js-скрипте id области, к котрой хочу её привязать. ничего не выходит. вернее, размеры области определяются размером карты
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="//api-maps.yandex.ru
<div width="160" style="overflow:scroll;" id="mymap"></div>
подскажите, как.
вроде выбираю соотв. инструмент, пытаюсь изменить размер карты (указатель мыши меняется), но при этом ничего не происходит.
а еще можно как-нибудь при работе в конструкторе определить размеры карты при данном масштабе?
Имеется набор точек, которые нужно отобразить на карте. Точки геокодированы, то есть их координаты получены из обычных текстовых адресов и они указывают на здания. Задача состоит в том, чтобы показать эти точки не над зданиями, а на ближайших улицах, перед фасадами этих зданий.
Чтобы было понятнее, это точки, откуда забирались пассажиры и хочется, чтобы показывалось не здание, а точка на улице перед зданием, откуда пассажира забрали физически.
Сейчас так:
Надо так:
Существуют ли алгоритмы расчета такого смещения?
Помогите, пожалуйста, найти наиболее рациональное решение.
У меня есть список городов и список находящихся в них объектов.
Сразу скажу, что координаты городов уже указаны, координаты объектов будут заполняться по мере нахождения (т.е. зашел человек на страницу, объект нашелся, координаты сохранились в базу).
Но нужно при поиске ограничить область поиска определенным расстоянием от центра. Для разных городов это расстояние разное.
А иногда нужно найти объекты только в выбранном регионе. К примеру, в Московской области, но исключая Москву.
Какое решение будет наиболее разумным?
Подскажите как вывести содержание балуна в определенном месте, по примеру как тут
_http://zagorod.spb.ru/villages/
Чтобы при клике по метке слева выводилась информация из балуна.
Добрый день.
Добрый день, хочу проверить открытость результатов поиска при помощи события isOpen().
пытаюсь реализовать проверку открытого списка результатов:
Map.searchControl.isOpen()
пишет:
TypeError: undefined is not a function
Так я создаю searchControl
Map.searchControl = new ymaps.control.SearchControl({
options: {
noPlacemark: true,
noCentering: true,
provider: 'yandex#map',
'z-index':99,
useMapBounds: true,
boundedBy: [
[city['MIN_LAT'], city['MIN_LON']],
[city['MAX_LAT'], city['MAX_LON']],
],
} });
Map.myMap.controls.add(Map.searchControl);