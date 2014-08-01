Здравствуйте!

Только недавно изучаю JavaScript и апи яндекс карт.

Для добавления событий листбоксу я использую вот это:

myListBox.get(0).events.add('click', function () {//сделать что-нибудь});

myListBox.get(1).events.add('click', function () {//сделать что-нибудь});

И так далее для каждого элемента в листбоксе. Так как я использую одну функцию для всех кликов, хочется сделать код короче и не лепить подряд одно и то же.

Вопрос 1: возможно ли добавлять события циклом? Следующий код у меня не работает:

for (i = 0; i < names.length; i++){

myListBox.get(i).events.add('click', function () {

console.log(i); //при клике на любой элемент возвращает последнее значение i

});

}

Вопрос 2: если вариант с циклом не работает, как можно отдельно описать функцию? Пробовал вот так:

function listBoxItemClicked(i){

console.log(i); //просто возвращает ноль; листбокс не реагирует на клики

}

myListBox.get(0).events.a dd('click',listBoxItemCli cked(0));

Спасибо!