1. спрашиваем maps.yandex.ru такой адрес "Россия, Протвино, Молодёжная, 2". получаем собственно то, что хотели - дом номер два по улице молодёжной в городе Протвино.

2. идём в песочницу вот сюда https://tech.yandex.ru/ma ps/jsbox/2.1/direct_geoco de и вместо "Нижний Новгород" печатаем "Россия, Протвино, Молодёжная, 2". Получаем внезапно город Химки.

я даже не знаю как вопрос сформулировать нормально =) наверное вот так:

Как при геокодинге получить Протвино, когда я ищу Протвино?