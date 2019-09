Дорый день, подскажи как переписать код или что добавить чтоб организовать все точки в кластеры

<script type="text/javascript">

ymaps.ready(init);

var myMap;

function init() {

myMap = new ymaps.Map('venev-map', {

center: [54.350507, 38.265157],

zoom: 15,

controls: ['zoomControl', 'typeSelector', 'geolocationControl', 'fullscreenControl']

});

myGeoObject74 = new ymaps.Placemark([54.348620, 38.273327], {

balloonContentHeader: "Веневский краеведческий музей",

balloonContentBody: "",

balloonContentFooter: "Красная площадь, 31а",

hintContent: "Веневский краеведческий музей"

}, {

iconColor: '#ff0000'

});

myMap.geoObjects.add(myGeoObject74);

myGeoObject73 = new ymaps.Placemark([54.349309, 38.268445], {

balloonContentHeader: "Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район",

balloonContentBody: "",

balloonContentFooter: "ул. Льва Толстого, 20",

hintContent: "Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район"

}, {

iconColor: '#ffff00'

});

myMap.geoObjects.add(myGeoObject73);

myGeoObject72 = new ymaps.Placemark([54.1159, 38.0677], {

balloonContentHeader: "Администрация муниципального образования Южное",

balloonContentBody: "",

balloonContentFooter: "д.Кукуй, ул.Центральная, д.23",

hintContent: "Администрация муниципального образования Южное"

}, {

iconColor: '#ffff00'

});

myMap.geoObjects.add(myGeoObject72);

}