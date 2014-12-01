Клуб API Карт

декабрь 2014
геокодирование возвращает не тот город
cptpiper
1 декабря 2014, 13:19

1. спрашиваем maps.yandex.ru такой адрес "Россия, Протвино, Молодёжная, 2". получаем собственно то, что хотели - дом номер два по улице молодёжной в городе Протвино.

2. идём в песочницу вот сюда https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/direct_geocode  и вместо "Нижний Новгород" печатаем "Россия, Протвино, Молодёжная, 2". Получаем внезапно город Химки.

 

я даже не знаю как вопрос сформулировать нормально =) наверное вот так:

Как при геокодинге получить Протвино, когда я ищу Протвино?

2 комментария
API 2.1,геокодирование
Не делается автозум карты
Федор Титов
1 декабря 2014, 14:12

Добрый день. Используем решение https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/clusterer_icon_hover группируем объекты на карте города. Но на выходе у нас показывается карта мира и зум на город не происходит что мы делаем не так?

 

Сайт http://idea4.me  на главной ссылка ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ (сверху над блоком фото)

8 комментариев
масштаб,кластеризатор,область видимости,API 2.1
работа с ObjectManager
Masis Abul
1 декабря 2014, 18:16

У меня все, что я хотел, получилось. Все работает. Я просто похвастаться. :) Тут можно хвастаться?

http://буквы-подушки.рф/goroda.php

Если у кого возникнут вопросы как, я готов подсказать.

5 комментариев
примеры проектов,API 2.1,менеджер объектов
В документации по ObjectManager ошибка в коде примера
Тимофей
1 декабря 2014, 22:02

В примере

objectManager.clusters.set
objectManager.objects.set
а должно быть
objectManager.clusters.options.set
objectManager.objects.options.set
1 комментарий
API 2.1,менеджер объектов,документация,ObjectManager
Получение района, области, страны к которой принадлежит точка
mail@kerby.ru
2 декабря 2014, 14:25

Здравствуйте, у меня есть координаты точки на карте - 46.9568240160941,47.60650634765625

При обратном геокодировании я получаю информацию, что это точка на реке Волга. А вот как бы получить информацию к какому району и области принадлежит эта точка?

3 комментария
геокодирование
API Яндекс.Карт версия 2.1.18
a.chebotareov
2 декабря 2014, 15:31

Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.18. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.18 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.

Добавлено:

— Режим поиска по организациям в элементе управления «Поиск по карте».

— В кластеризаторе добавлена проверка типа данных для координат объектов в debug-режиме.

— Опция iconColor кластера.

Исправлено:

— Карте при инициализации можно было задать дробный зум, несмотря на опцию avoidFractionZoom.

— Оптимизирована загрузка стандартных макетов балунов.

— Выпадающее меню с результатами поиска съезжало на несколько пикселей вниз в браузерах Firefox 32 и IE 11.

— В некоторых ситуациях переключатель «Дорожные события» в панели управления пробками появлялся для областей, в которых отсутствуют данные.

— Движение карты по инерции не прекращалось при начале перетаскивания карты.

— При изменении масштаба карты на Android между тайлами появлялись промежутки.

— Ускорена отрисовка длинных маршрутов.

— В панели поисковых подсказок выделялся текст при касании на мобильных устройствах.

— В некоторых случаях события boundschange и pixelboundschange неверно пропагировались.

— Пропадали метки после смены пресета при наведении на устройствах с touch-экранами.

— Иконка кластера скрывалась при повторном синхронном задании пресета.

— В IE 8 появлялись ошибки в консоли при попытке выделить текст в элементе управления.

— В некоторых случаях не срабатывало действие карты, вызванное сразу по окончании предыдущего действия.

— Карта некорректно позиционировалась при геолокации после автопозиционирования балуна.

— Автопозиционирование балуна конфликтовало со сменой масштаба карты в iOS.

— Некорректно работало автопозиционирование балуна при изменении высоты панели балуна и контейнера карты.

— Ошибки в работе балуна слоя активных областей.

— В некоторых случаях некорректно работали элементы управления и поведения карты при заданной опции autoFitToViewport.

— Ошибка при удалении большого элемента управления «Поиск по карте» с открытой панелью поисковых подсказок.

— Мелкие правки верстки элементов управления.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

1 комментарий
обновление,API 2.1,новости
хинт вылезает за пределы карты
Masis Abul
2 декабря 2014, 19:08

Здравствуйте!

а как сделать чтобы не вылезал?

спасибо.

3 комментария
API 2.1,хинт
input text и координаты карты
Алексей Андреевич К
2 декабря 2014, 22:12

Добрый день додскажи возможно бональный вопрос!

У меня есть текстовое поле и карта, как сделать так чтоб при изменении значения координат в текстовом поле менялся центр и метка на карте, именно при смене координат в input? 

Зарание спасибо! 

4 комментария
метка,API 2.1,координаты
Странный глюк с отображением карты при подключении через мегафон
seo152
2 декабря 2014, 22:53

Столкнулись с очень странным глюком.

Используем апи 2.1 , карта с минимальными опцииями и слоями.

Во всех браузерах четко работает, если не заходить на наш сайт (в стадии разработки) через мобильный интернет Мегафон.

В этом случае - карта просто не отображается! (белое поле)

Переключаемся с мегфона на ростелеком - все работает.

Заходим через дом ру - все работает.

Любое устройство и любой браузер через мегфон - карта пустая, белое поле без чего либо.

Просим помочь !

13 комментариев
Не нашел в документации
Удалённый пользователь
2 декабря 2014, 23:24

В разделе недвижимость сайта яндекса есть удобная опция, поиск объектов по произвольно выделенной области. Я хочу создать свою базу объектов. Могу ли я как то организовать подобный поиск у себя на сайте? Если могу то как? Подскажите пожалуйста.

5 комментариев
MySQL,spatial extensions,API 2.1,менеджер объектов
Баг в примере кастомной формы(круг) метки в песочнице (api 2.1)
diz2html
3 декабря 2014, 02:58

Сделал кастомную разметку метки, в форме круга, по примеру https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/placemark_shape

Суть в том что если вызвать метод .setBounds() карты, то метка в форме круга выходит за видимую область карты.

Мне кажется это как то связано с css, в котором задаются отрицательные левый и верхний отступы для внутреннего контейнера круга в метке. (.circle_layout {left: -23px;top: -23px;})

 

Вот пример где можно воспроизвести ошибку. http://jsfiddle.net/uhbkr0oe/1/

Чтобы увидеть ошибку необходимо предварительно уменьшить размер окна в котором показывается карта, а затем выполнить код.

 

Прикрепляю скрин на всякий случай http://prntscr.com/5cmogf

6 комментариев
метка,API 2.1,область видимости
Создание кластеризатора
Алексей Андреевич К
3 декабря 2014, 10:56

Дорый день, подскажи как переписать код или что добавить чтоб организовать все точки в кластеры

 

 <script type="text/javascript">
    ymaps.ready(init);
    var myMap;
    function init() {
        myMap = new ymaps.Map('venev-map', {
            center: [54.350507, 38.265157],
            zoom: 15,
            controls: ['zoomControl', 'typeSelector', 'geolocationControl', 'fullscreenControl']
        });
        myGeoObject74 = new ymaps.Placemark([54.348620, 38.273327], {
            balloonContentHeader: "Веневский краеведческий музей",
            balloonContentBody: "",
            balloonContentFooter: "Красная площадь, 31а",
            hintContent: "Веневский краеведческий музей"
        }, {
            iconColor: '#ff0000'
        });
        myMap.geoObjects.add(myGeoObject74);
        myGeoObject73 = new ymaps.Placemark([54.349309, 38.268445], {
            balloonContentHeader: "Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район",
            balloonContentBody: "",
            balloonContentFooter: "ул. Льва Толстого, 20",
            hintContent: "Отдел по культуре администрации муниципального образования Веневский район"
        }, {
            iconColor: '#ffff00'
        });
        myMap.geoObjects.add(myGeoObject73);
        myGeoObject72 = new ymaps.Placemark([54.1159, 38.0677], {
            balloonContentHeader: "Администрация муниципального образования Южное",
            balloonContentBody: "",
            balloonContentFooter: "д.Кукуй, ул.Центральная, д.23",
            hintContent: "Администрация муниципального образования Южное"
        }, {
            iconColor: '#ffff00'
        });
        myMap.geoObjects.add(myGeoObject72);
    }

 

3 комментария
кластеризатор,API 2.1
Поиск по организациям Яндекс.Города в API
a.chebotareov
3 декабря 2014, 12:08

Теперь в API Яндекс.Карт 2.1 доступен поиск по организациям Яндекс.Города.

С помощью поиска по организациям Яндекс.Города в API вы можете искать организации по произвольному текстовому запросу прямо из строки поиска. В балуне организации отображается ее название, адрес, телефон, время работы и другие сведения.

Чтобы включить поиск по организациям, надо:

  1. Включить элемент управления «Поиск по карте», если он не был включен ранее.
  2. Задать провайдер поиска yandex#search для элемента управления «Поиск по карте» в формате:
    searchControl.options.set('provider', 'yandex#search');
  3. Наслаждаться поиском!
Обратите внимание, что поисковый провайдер 'yandex#search' ищет не только организации Яндекс.Города, но также осуществляет обычный поиск адресов, а также поиск по объектам из Народной карты.
Пример подключения опубликован в документации.
2 комментария
элементы управления,API 2.1,новости,поиск организаций
Координаты точек маршрута
Василий
3 декабря 2014, 12:24

Добрый день. 

Использую 2.0 из-за проблем с совместимостью. Создаю маршрут программно, редактирую его. Все точки посередине транзитные. Использую getWayPoints() и getViaPoints(), получаю два geoObjectArray. getLength() в них не работает, ну ладно. Перебираю все точки. И вот как мне из них получить координату и адрес? getLat(), к примеру, не вызывается, getCoordinates() тоже, свойство geometry там какое-то странное. Смотрел в справочнике по АПИ, там нигде нету конкретного типа точек с доступными методами, а который есть - не подходит. Мне что, придется через сегменты маршрута получать координаты транзитных точек? Но в справочнике опять же написано, что сегменты граничатся еще и по развязкам всяким, а мне это не надо.

Так как узнать координаты конкретной точки маршрута?

6 комментариев
маршрутизация,API 2.0
Асинхронная перезагрузка карты при событии формы
Василий Степанов
3 декабря 2014, 14:04

Добрый день. Есть страница с формой, форма отправляет асинхронный запрос на сервер, сервер обрабатывает параметры и возвращает результат. Можно ли как то реализовать, что бы карта на этой странице асинхронно обновлялась с каждым новым ответом сервера? Заранее спасибо!

16 комментариев
события,форма
Странно работает событие hintclose
test-executive
3 декабря 2014, 14:23

Вместо отлова события закрытия хинта, срабатывает как открытие(hintopen). 

polygon.events.add('hintclose', function(event) {
        console.log(event);
      });

Может кто сталкивался?

Нужно для геообекта отловить событие закрытия хинта. 

 

1 комментарий
API 2.1,события,хинт
Как определить .getBounds() без нанесения коллекции меток на карту. (api 2.1)
diz2html
4 декабря 2014, 15:36

Может у кого-нибудь есть готовая функция определения видимых границ карты по меткам в геоколлекции, которые не наносились на карту.

API 2.1,область видимости
Временно скрыть некоторые метки на карте
Артур
4 декабря 2014, 15:52

Пол дня искал как скрыть определенные метки на карте, без результатов.

фидл:
http://jsfiddle.net/ArtZ91/py8nwv97/8/

Логика такая — нужно либо показывать только метки из результатов поиска, либо скрывать их и отображать метку для указания пользователем интересующего его места.

пытался через setOptions('visible', false), но видимо что то не так делаю.

1 комментарий
метка,кластеризатор,API 2.1
ObjectManager cluster balloon - кастомный контент балуна
andruishenko
4 декабря 2014, 17:02

Не могу найти в документации , каким образом я могу:

1. сделать layout балуна кластера - только свой контент без разметки на колонки.

2. вставить свой контент в этот балун.

3. где найти весь список layout

 

Я не использую clusterer, на который много примеров, у меня работа идет через ObjectManager с кластеризацией на клиенте.

 

 

            objectManager = new ymaps.ObjectManager({

                 clusterize: true,

                clusterHasBalloon: true,

                clusterOpenBalloonOnClick: false,

                clusterDisableClickZoom: true,

                hasBalloon:false,

                geoObjectOpenBalloonOnClick: true

            });

            objectManager.add([JSON_COLLECTION]);
            map.geoObjects.add(objectManager);

            objectManager.clusters.events.add('click', function (e) {

                    var cluster = objectManager.clusters.getById(e.get('objectId'));

 

                    jQuery.get(href, function(data) {

                        // пробовал так

                        objectManager.clusters.setClusterOptions(e.get('objectId'), {

                           balloonContentLayout:  'cluster#EMPTY',  // какой лейаут должен быть?

                           clusterBalloonContentLayout: 'cluster#EMPTY', // или так?

                            balloonContent:  data,

                            clusterBalloonContent: data,

                        });

                       // бесполезно <<<<<

                        objectManager.clusters.balloon.open(e.get('objectId'));

                    });

                    return false;

                }

            });

 

  

В итоге открывается балун с дефолтовым layout в 2 колонки и пустой.

 

30 комментариев
кластеризатор,менеджер объектов,API 2.1,балун,макеты
Добавить точки через .each()
nsradionov
5 декабря 2014, 00:36

Каким образом можно в карту добавить точки через jquery.each() ? Смысл в том, что на сайте много фильтров, все данные динамично меняются.

"Ресурсы" имеют такую структуру:

<div class="tickets-row company row" data-id="54" data-coords="59.939095,30.315868" data-title="test2"></div>

Собственно нужно что-то вроде

new ymaps.Placemark( $(this).data("coords"), {balloonContent: '$(this).data("title")' }


Помогите пожалуйста, 6й час всякие примеры смотрю, ничего не выходит

4 комментария
метка,API 2.1,jQuery