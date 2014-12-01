Сегодня мы опубликовали новую версию API Яндекс.Карт 2.1 — 2.1.18. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.1.18 и api-maps.yandex.ru/2.1-dev.
Добавлено:
— Режим поиска по организациям в элементе управления «Поиск по карте».
— В кластеризаторе добавлена проверка типа данных для координат объектов в debug-режиме.
— Опция iconColor кластера.
Исправлено:
— Карте при инициализации можно было задать дробный зум, несмотря на опцию avoidFractionZoom.
— Оптимизирована загрузка стандартных макетов балунов.
— Выпадающее меню с результатами поиска съезжало на несколько пикселей вниз в браузерах Firefox 32 и IE 11.
— В некоторых ситуациях переключатель «Дорожные события» в панели управления пробками появлялся для областей, в которых отсутствуют данные.
— Движение карты по инерции не прекращалось при начале перетаскивания карты.
— При изменении масштаба карты на Android между тайлами появлялись промежутки.
— Ускорена отрисовка длинных маршрутов.
— В панели поисковых подсказок выделялся текст при касании на мобильных устройствах.
— В некоторых случаях события boundschange и pixelboundschange неверно пропагировались.
— Пропадали метки после смены пресета при наведении на устройствах с touch-экранами.
— Иконка кластера скрывалась при повторном синхронном задании пресета.
— В IE 8 появлялись ошибки в консоли при попытке выделить текст в элементе управления.
— В некоторых случаях не срабатывало действие карты, вызванное сразу по окончании предыдущего действия.
— Карта некорректно позиционировалась при геолокации после автопозиционирования балуна.
— Автопозиционирование балуна конфликтовало со сменой масштаба карты в iOS.
— Некорректно работало автопозиционирование балуна при изменении высоты панели балуна и контейнера карты.
— Ошибки в работе балуна слоя активных областей.
— В некоторых случаях некорректно работали элементы управления и поведения карты при заданной опции autoFitToViewport.
— Ошибка при удалении большого элемента управления «Поиск по карте» с открытой панелью поисковых подсказок.
— Мелкие правки верстки элементов управления.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт