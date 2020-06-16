Гид по Метрике: стандартные метки и другие параметры URL в отчетах Метрики

Если вы работаете с Яндекс.Метрикой (или другим аналитическим сервисом) и используете любую рекламную систему, то вы наверняка сталкивались хотя бы с одним из терминов:

метки UTM

метки OpenStat

метка From

Параметры URL

GET-параметры

и т. д.

Эти термины так или иначе применялись к URL-адресу, а точнее к его части. В этой статье мы разберемся, что представляют из себя метки в URL-адресе.

Из чего состоит URL-адрес?

Прежде чем приступать к изучению меток, нужно вернуться к пониманию структуры URL-адреса.

URL (Uniform Resource Locator) — унифицированный указатель ресурса (или Единообразный (универсальный) локатор ресурса), другими словами — это путь, по которому можно найти любой файл и каталог в сети Интернет.

Скелет URL-адреса страницы сайта выглядит примерно так:

протокол://домен/путь/файл?параметрыURL#Якорь(Хэш)

Пример URL-адреса:

https://site.ru/catalog/kolbaski/sosiski-venskie.html?sort=price&brend=venskie#2stranica



Итак, URL-адрес состоит из

Проткол

Протокол, по которому происходит обмен данными. В интернет чаще всего используются протоколы http или https.

Протокол, по которому происходит обмен данными. В интернет чаще всего используются протоколы или Домен

Проще говоря — это имя сайта в интернет. Домен состоит из нескольких уровней. Например, в домене site.ru — два уровня ( ru — домен первого уровня, site — домен второго уровня)

Проще говоря — это имя сайта в интернет. Домен состоит из нескольких уровней. Например, в домене — два уровня ( — домен первого уровня, — домен второго уровня) Путь

В прямом смысле путь к искомому файлу. В данном случае путь к файлу sosiski-venskie.html выглядит так /catalog/kolbaski/

В прямом смысле путь к искомому файлу. В данном случае путь к файлу sosiski-venskie.html выглядит так /catalog/kolbaski/ Файл

Собственно название файла. В конце пути не всегда может быть какой-то конкретный файл. Вы часто можете наблюдать URL-адреса, где есть путь без файла.

Собственно название файла. В конце пути не всегда может быть какой-то конкретный файл. Вы часто можете наблюдать URL-адреса, где есть путь без файла. Параметры URL

Различные вспомогательные параметры, позволяющие показывать определенный на странице контент, отслеживать различные события и многое другое. Перед началом параметров ставится знак вопроса ? , а разделяются параметры знаком амперсанд &

В примере используются два параметра: sort со значением price brend со значением venskie

Различные вспомогательные параметры, позволяющие показывать определенный на странице контент, отслеживать различные события и многое другое. Перед началом параметров ставится знак вопроса , а разделяются параметры знаком амперсанд В примере используются два параметра: Якорь/Хэш

Указывает на элемент открываемой страницы. Например, с помощью якоря можно быстро перейти к любому блоку сайта. Перед якорем ставится знак решетка #

В примере используется якорь 2stranica

Рассмотрим еще пример URL-адреса:

https://metrika.yandex.ru/stat/sources?period=2018-04-01%3A2018-04-30&id=44147844&stateHash=5d3ee6b6f1a3ce058ec39c9a

Здесь:

Протокол https

Домен metrika.yandex.ru

Путь stat/sources

Параметры: period со значением 2018-04-01%3A2018-04-30 id со значением 44147844 stateHash со значением 5d3ee6b6f1a3ce058ec39c9a



Как видите, URL-адрес отчета Метрики также соответствуют общей структуре URL. В следующем разделе поговорим про метки и их значения, а также разберемся, почему параметры URL называют метками.

Что такое метки?

В контексте Метрики, метками являются определенные параметры URL. Метками они называются по той причине, что они действительно являются для Метрики метками, по которым Метрика может ориентироваться и определять по ним источник трафика.

Раз метки и параметры URL — технически одно и то же, то и требования для меток в URL-адресе точно такие же, как и для параметров URL:

Перед началом меток ставится знак вопроса ?

Разделяются метки знаком амперсанд &

Пример ссылки с метками UTM:

https://site.ru/catalog?utm_source=yandex&utm_medium=cpc

А вот еще пример ссылки с метками UTM, меткой FROM и другими параметрами:

https://site.ru/catalog?order=price&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&from=dacha

Если требуется добавить метки к URL-адресу, в котором уже есть параметры, то второй знак вопроса ? ставить не нужно! Добавьте новые метки через амперсанд &.

Зачем нужны метки?

В первую очередь и чаще всего метки нужны для определения каналов трафика, другими словами — для определения источника перехода. Чаще всего метки используются в рекламных системах.

Источники переходов на сайт определяются по рефереру (HTTP-заголовок Referer) и по меткам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Яндекс.Метрика определяет источник перехода по метке, если она есть в данных о первом просмотре в течение визита посетителя. Если метки нет в первом просмотре, источник перехода определяется по рефереру. Например, посетитель перешел на сайт с закладки в браузере (первый просмотр). Затем покинул сайт, и в течение 30 минут вернулся, перейдя из почтовой рассылки по ссылке с меткой (второй просмотр в визите). Такой визит будет отнесен к прямому заходу на сайт. ПОЧЕМУ? Потому что первый просмотр не имел ни меток, ни реферера. А с метками посетитель пришел на сайт вторым просмотром в рамках визита. А, как вы теперь знаете, источник по метке определяется, если она была получена при первом просмотре в визите.

Про стандартные метки и их стандартные значения

Дальше разберемся:

Какие есть типы стандартные значения меток?

Какие метки за что отвечают?

В каких отчетах есть данные по меткам?

Типы стандартных меток и почему они стандартные

Вот мы подобрались к важной части — стандартные метки. Теперь вы знаете, что метки — это частный случай параметров URL, и нужны они прежде всего для определения источников трафика.

Есть три типа стандартных меток, по которым Метрика может определить трафик и для которых есть отдельные отчеты:

Метки UTM - utm_source — источник трафика utm_medium — канал трафика utm_campaign — название кампании utm_content — содержание кампании utm_term — ключевая фраза

- Метка FROM — для отслеживания переходов с email-рассылок (стандартные значения email или e-mail).

— для отслеживания переходов с email-рассылок (стандартные значения email или e-mail). Метки OpenStat — используется для определения каналов рекламного трафика. В настоящее время «уступает дорогу» меткам UTM. openstat_service — источник трафика; openstat_campaign — идентификатор кампании; openstat_ad — идентификатор объявления; openstat_source — идентификатор площадки.

— используется для определения каналов рекламного трафика. В настоящее время «уступает дорогу» меткам UTM.

А также есть вспомогательные стандартные метки для определения источников, но отчетов для этих меток нет. Скажем так, это технические метки:

yclid — уникальный идентификатор клика в Директе

— уникальный идентификатор клика в Директе ymclid — уникальный идентификатор клика в Маркете

— уникальный идентификатор клика в Маркете gclid — уникальный идентификатор клика в Google Adwords

— уникальный идентификатор клика в Google Adwords и некоторые другие

Почему стандартные именно они, а не какие-либо другие?

Всё просто — это самые распространенные метки, которые используются в большинстве аналитических систем.

А как Метрика определяет, источник по стандартной метке?

В алгоритмах Метрики заложены правила, по которым Метрика выставляет определенный источник, в зависимости от того, какие метки присутствуют в URL-адресе.

Для меток UTM и OpenStat в рамках рекламных систем часто применяют динамические значения. В этом случае в значения меток будут динамически подставляться данные, в зависимости, например, от рекламной кампании, рекламного объявления и т. д. Например, динамические значения доступны в Яндекс.Директе: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic

Подробнее про метки UTM

Существует 5 стандартных меток UTM:

Метки UTM Для чего нужна Примечание utm_source Источник трафика. Например, Google Ads Метка обязательна при отслеживании переходов из социальных сетей и рекламных систем, кроме Яндекс.Директа.

Многие рекламные и социальные сервисы зачастую шифруют реферер, поэтом для корректного отслеживания таких источников требуется наличие метки utm_source. utm_medium Канал трафика, тип источника. Например, Рекламный переход Метка обязательна при отслеживании переходов из социальных сетей, мессенджеров и почтовых рассылок. Если в URL-адресе будет метка utm_source, но не будет метки utm_medium, то переходу будет назначен рекламный источник, соответствующий метке utm_source utm_campaign Название кампании, номер кампании и т. д. Например, 235522 Поиск/РСЯ Москва Метка понадобится, если требуется отслеживать переходы с конкретных кампаний или других мест совершения перехода. Также в utm_campaign можно передавать любую другую информацию, идентифицирующую более точный источник перехода. Например, название Ютуб-канала, группы ВК, страницы Инстаграма и т. д. utm_content Содержание кампании, любая другая вспомогательная информация В utm_content можно передавать любую вспомогательную информацию, какие-либо примечания (например, начала старта акции) или динамические параметры рекламных систем (например, динамические параметры Директа: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic ) utm_term Ключевая фраза Как правило метка нужно для передачи в аналитические системы ключевую фразу перехода. Зачастую в данной метке размещают динамическое значение ключевой фразы: https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.html#url-tags__dynamic

Не всё является UTM-меткой, что содержит utm_ UTM-метки — это 5 вышеперечисленных меток. Все любые другие параметры, которые имеют префикс utm_ (например, utm_brend, utm_metka, utm_sourse и другие), не являются UTM-метками.



Стандартные метки также имеют рекомендуемые стандартные значения, по которым Метрика и определяет, к какому источнику относить переход. Рекомендуемые значения для меток utm_source и utm_medium можно найти в специальном разделе Справки Яндекс.Метрики.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ Если метки UTM используются для отслеживания НЕрекламного трафика, то нужно обязательно это указать в метке utm_medium, задав стандартное рекомендуемое значение одного из типов НЕрекламного трафика (соц.сети, мессенджеры или почта). Если метка utm_medium будет отсутствовать, или в ее значении будет использоваться любое нестандартное значение (например, utm_medium=kanalyoutube), и при этом будет присутствовать метка utm_source c одним из стандартных рекламных значений, то переход получит в качестве источника перехода — рекламную систему. Например: https://site.ru/sale?utm_source=VK — рекламный переход с ВК (нет метки utm_medium, а utm_source содержит стандартное рекламное значение)

https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=cpc — рекламный переход с ВК (utm_source и utm_medium содержат стандартные рекламные значения)

https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=chto-to-svoyo — рекламный переход с ВК (utm_source содержит стандартное рекламное значение, а метка utm_medium содержит нестандартное значение)

https://site.ru/sale?utm_source=VK&utm_medium=social — переход с социальной сети ВК (utm_source и utm_medium содержат стандартные значения для социальных сетей)

Про другие параметры URL и их значения (нестандартные метки)

Как вы уже знаете, метки — это частный случай параметров URL, и что в Метрике есть стандартные метки и стандартные значения.

Но каждый пользователь волен прописывать в URL-адресе любые метки, которые не являются стандартными в Метрике. Это могут быть совершенно произвольные параметры и значения (например, kanal=youtube), а также параметры, которые являются стандартными метками в других аналитических системах (например, в Google Analytics, Roistat и т. д.), но не являются стандартными в Метрике.

Все такие нестандартные параметры для Метрики являются не более чем обычными параметрами URL, которые не влияют на определение источника. В отчетах Метрики эти параметры и их значения хранятся в отчете «По параметрам URL» .

Например, https://metrika.yandex.ru/stat/url_param?period=2020-03-01%3A2020-03-31&id=44147844&stateHash=5e95b9a2e46170fbbb1dbd25

Метка utm_referrer — почему отдельно?

Метка utm_referrer — это стандартная метка, которая нужна для помощи в определении источника-сайта, когда ваш сайт работает по протоколу http, а сайт-источник — по протоколу https, или когда используется JS-редирект.

ЭТО НЕ UTM utm_referrer не является меткой UTM несмотря на наличие utm_. Искать метку utm_referrer и ее значение следует в отчете «По параметрам URL»

Чтобы Яндекс.Метрика правильно определила источник перехода на сайт при JavaScript-редиректе или при переходе на сайт с протоколом HTTP с сайта, доступного по протоколу HTTPS, следует использовать метку utm_referrer.

В качестве значения укажите адрес сайта, с которого совершен переход. Пример:

https://example.com/?utm_referrer=example-source.com

где

example.com — это ваш сайт;

example-source.com — это сайт, с которого происходит переход.

Если в качестве значения вы указываете полный адрес сайта, со схемой HTTP или HTTPS, то такой URL нужно кодировать. Например, вы хотите указать адрес https://example.com. Закодированный адрес будет выглядеть так:

https%3A%2F%2Fexample.com

Соответственно ссылка с меткой utm_referrer будет такая:

https://example.com/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fexample.com

Заключение

Теперь вы знаете, из чего состоит URL-адрес и что такое метки и параметры URL (и другие их производные). Однако перед составлением меток не забудьте проконсультироваться с разработчиком вашего сайта на предмет корректного взаимодействия сайта и меток.

Если у вас возникли трудности при составлении и учете меток UTM, то загляните в пост, где мы подробно разобрали возможные трудности при взаимодействии с метками UTM.