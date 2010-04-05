В Помощи есть такой фрагмент кода для отслеживания произвольных событий:





onclick="yaCounterCOUNTER _ID.reachGoal('TARGET_NAM E'); return true;"

Когда допустимо ли вызывать метод reachGoal() ?





У меня есть сайты, URL которых нельзя однозначно сопоставить с целями, поэтому для Analytics я определеяю в коде страницы переменную myURL со значением 'TARGET_NAME' а потом вызываю pageTracker._trackPreview(myURL).

При этом регистрируется посещение myURL, а не реальый URL (и это хорошо).



