Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2010
Какое время в отчете "по времени суток"?
brand-on
5 апреля 2010, 11:51

К сожалению в хелпе http://help.yandex.ru/metrika/?id=1036901 информации никакой не нашел.

Отчет "по времени суток" по какому времени строиться, что это за часы?

По Гринвичу (всемирное координированное UTC, без перевода зима/лето), московские "натуральное" или региональное поясное время отслеживаемого сайта (хотя вроде при регистрации нигде не указывается часовой пояс)?

Судя по самим данным, скорее всего время MSK, но может кто-нибудь это сказать точно?

5 комментариев
Отслеживание произвольных событий
stacmv
9 апреля 2010, 15:04

В Помощи есть такой фрагмент кода для отслеживания произвольных событий:


onclick="yaCounterCOUNTER_ID.reachGoal('TARGET_NAME'); return true;"

 

Когда допустимо ли вызывать метод reachGoal() ?


У меня есть сайты, URL которых нельзя однозначно сопоставить с целями, поэтому для Analytics я определеяю в коде страницы переменную myURL со значением 'TARGET_NAME' а потом вызываю pageTracker._trackPreview(myURL). 

При этом регистрируется посещение myURL, а не реальый URL (и это хорошо).


Можно ли подобный подход использовать в Метрике, вызывая yaCounterCOUNTER_ID.reachGoal(myURL), скажем сразу после загрузки кода счетчика?

1 комментарий
цели,вопрос,события
Последовательность достижения цели
stacmv
9 апреля 2010, 15:04

При определениии цели можно задать несколько URL.


Предполагается, что пользователь должен посетить все эти URL, может даже в определенном порядке, или для достижения цели достаточно посещения одного URL?

3 комментария
цели,вопрос
Три счетчика - Три значения
Удалённый пользователь
13 апреля 2010, 11:45

Использую три сервиса по сбору статистики: Метрику, Google Analytics и LiveInternet - все сервисы хвастуют о том, что у них самая точная статистика и все дают разные результаты (погрешность от среднеарифметического примерно 10-15 %).

 

Есть ли какой сервер статистики дающий правдивые результаты?

 

Заранее спасибо за ответы.

21 комментарий
Источники→сайты
Александр
13 апреля 2010, 13:45

Полторы-две недели наблюдаю изменения в url-ах, а именно ошибки:

Раньше можно было посмотреть url-ы источников посещений, а сейчас при попытке перейти на источник выдается сообщение:

Forbidden

You don't have permission to access this server.

ссылка выдается в таком виде:

http://yandex.ru/cgi-bin/hidereferer?url=http%3A%2F%2Fgeek.tomsk.ru%2F%3Fpage_id%3D386

или в таком:

http://yandex.ru/cgi-bin/hidereferer?url=http%3A%2F%2Fhabrahabr.ru%2Fblogs%2Fgadgets%2F73357%2F


Пробовал в мозилле, хроме, ie. Может кто нибудь подскажет решение? А то устаешь заменять %3A%2F%2 на :// и т.д. вручную :)


3 комментария
ошибка,сайты,URL,переход,источники,метрика,Яндекс.Метрика
Русскоязычные ссылки в карте переходов
al-indigo
13 апреля 2010, 20:09

На моём сайте поднята вики, в которой есть статьи с русскими названиями (и соответственно, с русскоязычными путями ссылок). В браузерах (Chrome, Firefox) ссылки читаемые, т.е есть ссылка http://domain.name/wiki/Главная отображается именно так.

В Янедкс.Метрике при этом этот же путь отображается примерно так: http://domain.name/wiki/%D0%9A% и так далее. Я понимаю, почему ссылка превращается в такую, но тем не менее, вопрос таков:

Что я делаю не так, и можно ли это как-то сделать так, чтобы русскоязычные ссылки отображались в Яндекс.Метрике корректно:?

5 комментариев
сколько раз скачали?
imlightvyatka
14 апреля 2010, 09:58

Подскажите пожалуйста имеется ли возможность в я.метрике узнать сколько раз скачали тот или иной файл..

(допустим в каталоге лежит штук 5 разных прайсов)


это?

onclick="yaCounterCOUNTER_ID.reachGoal('TARGET_NAME'); return true;"

или есть еще решения?

4 комментария
мобильная версия метрики и вебмастера
Anton Maltsev
15 апреля 2010, 07:27
Зравствуйте. Подскажите пожалуйста, планируется ли это реализовать?
4 комментария
Рекламные компании
Skachat-Karaoke
15 апреля 2010, 22:32

Как отслеживать клики по контекстной рекламе директа или бегуна?

18 комментариев
Про отключеный мониторинг.
vadim205
16 апреля 2010, 15:53

Поясните пожалуйста про мониторинг, для чего он?  И почему в метрике в графе статус на трех моих сайтах при статусе "код счетчика коректно установлен" на одном из сайтов мониторинг выключен, и как мониторинг включается если он нужен?  

3 комментария
Как установить счётчик на клуб?
Мумрик
19 апреля 2010, 07:03

Подскажите пожалуйста.

5 комментариев
Реклама на сайте
bisha
19 апреля 2010, 07:04

Разместил рекламу Бегуна(Рамблера) на сайте основаном на бесплатном хостенге Яндекса-народ.

Вопрос- может быть бан от Яндекса?

5 комментариев
вопрос,директ,предложение,фильтры,открытая статистика,предложения,отчеты
2 счетчика Я.Метрики на 1 сайте
Madina
19 апреля 2010, 11:59

 День добрый.

Хотелось бы уточнить один вопрос. Мы ведем контекстную рекламную кампанию для клиента.

Сайт клиента в это же время является площадкой РСЯ и размещает как тематическую, так и поисковую рекламы, и там уже стоит 2 счетчика Метрики.

Можно ли каким-то образом связать их с контекстной РК?

В интерфейсе Директа система не видит уже установленные на сайте счетчики Я.Метрики.

Либо для отслеживания эффективности РК  надо разместить 3-й счетчик - зарегистрированного на логин для контекстной рекламы? Не будут ли они все между собой конфликтовать?

ЗЫ. Можно оставить вопрос видным только мне и модераторам,если он не несет практической ценности :).



18 комментариев
вопрос,директ,РСЯ
Метрика получает данные, но ругается на отсутствие счетчика
for.lelouch
22 апреля 2010, 18:11

"Код счётчика не установлен на главной странице." - вот такое вот сообщение я вчера начал получать для всех сайтов на которых установлен счетчик (всего два). Причем данные продолжают поступать нормально и не сильно отличаются от того что говорит Google Analytics (GA не жалуется на отсутствующие счетчики). Код счетчиков установлен в конце страниц. Хостинг работает достаточно шустро. Почему такое может происходить?

29 комментариев
Silverlight
Michael
23 апреля 2010, 14:11

В группу отчетов по компьютерам посетителей добавлен отчёт по версии Silverlight.

Яндекс.Метрика - первый прошёл
Michael
26 апреля 2010, 19:18
Год назад мы объявили об открытии Яндекс.Метрики для всех.
За этот год Яндекс.Метрика обрела немало интересных возможностей. Мы постараемся продолжать в том же духе.

Спасибо вам за то, что пользуетесь Метрикой и задаете вопросы. Вы помогаете нам стать лучше.

17 комментариев