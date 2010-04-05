К сожалению в хелпе http://help.yandex.ru/metrika/?id=1036901 информации никакой не нашел.
Отчет "по времени суток" по какому времени строиться, что это за часы?
По Гринвичу (всемирное координированное UTC, без перевода зима/лето), московские "натуральное" или региональное поясное время отслеживаемого сайта (хотя вроде при регистрации нигде не указывается часовой пояс)?
Судя по самим данным, скорее всего время MSK, но может кто-нибудь это сказать точно?
К сожалению в хелпе http://help.yandex.ru/metrika/?id=1036901 информации никакой не нашел.
В Помощи есть такой фрагмент кода для отслеживания произвольных событий:
onclick="yaCounterCOUNTER
_ID.reachGoal('TARGET_NAM E'); return true;"
Когда допустимо ли вызывать метод reachGoal() ?
У меня есть сайты, URL которых нельзя однозначно сопоставить с целями, поэтому для Analytics я определеяю в коде страницы переменную myURL со значением
'TARGET_NAME' а потом вызываю pageTracker._trackPreview(myURL).
При этом регистрируется посещение myURL, а не реальый URL (и это хорошо).
Можно ли подобный подход использовать в Метрике, вызывая
yaCounterCOUNTER_ID.reachGoal(myURL), скажем сразу после загрузки кода счетчика?
При определениии цели можно задать несколько URL.
Предполагается, что пользователь должен посетить все эти URL, может даже в определенном порядке, или для достижения цели достаточно посещения одного URL?
Использую три сервиса по сбору статистики: Метрику, Google Analytics и LiveInternet - все сервисы хвастуют о том, что у них самая точная статистика и все дают разные результаты (погрешность от среднеарифметического примерно 10-15 %).
Есть ли какой сервер статистики дающий правдивые результаты?
Заранее спасибо за ответы.
Полторы-две недели наблюдаю изменения в url-ах, а именно ошибки:
Раньше можно было посмотреть url-ы источников посещений, а сейчас при попытке перейти на источник выдается сообщение:
Forbidden
You don't have permission to access this server.
ссылка выдается в таком виде:
http://yandex.ru/cgi-bin/
или в таком:
http://yandex.ru/cgi-bin/
Пробовал в мозилле, хроме, ie. Может кто нибудь подскажет решение? А то устаешь заменять %3A%2F%2 на :// и т.д. вручную :)
На моём сайте поднята вики, в которой есть статьи с русскими названиями (и соответственно, с русскоязычными путями ссылок). В браузерах (Chrome, Firefox) ссылки читаемые, т.е есть ссылка http://domain.name/wiki/Главная отображается именно так.
В Янедкс.Метрике при этом этот же путь отображается примерно так: http://domain.name/wiki/%D0%9A% и так далее. Я понимаю, почему ссылка превращается в такую, но тем не менее, вопрос таков:
Что я делаю не так, и можно ли это как-то сделать так, чтобы русскоязычные ссылки отображались в Яндекс.Метрике корректно:?
Подскажите пожалуйста имеется ли возможность в я.метрике узнать сколько раз скачали тот или иной файл..
(допустим в каталоге лежит штук 5 разных прайсов)
это?
onclick="yaCounterCOUNTER
_ID.reachGoal('TARGET_NAM E'); return true;"
или есть еще решения?
Как отслеживать клики по контекстной рекламе директа или бегуна?
Поясните пожалуйста про мониторинг, для чего он? И почему в метрике в графе статус на трех моих сайтах при статусе "код счетчика коректно установлен" на одном из сайтов мониторинг выключен, и как мониторинг включается если он нужен?
Подскажите пожалуйста.
Разместил рекламу Бегуна(Рамблера) на сайте основаном на бесплатном хостенге Яндекса-народ.
Вопрос- может быть бан от Яндекса?
День добрый.
Хотелось бы уточнить один вопрос. Мы ведем контекстную рекламную кампанию для клиента.
Сайт клиента в это же время является площадкой РСЯ и размещает как тематическую, так и поисковую рекламы, и там уже стоит 2 счетчика Метрики.
Можно ли каким-то образом связать их с контекстной РК?
В интерфейсе Директа система не видит уже установленные на сайте счетчики Я.Метрики.
Либо для отслеживания эффективности РК надо разместить 3-й счетчик - зарегистрированного на логин для контекстной рекламы? Не будут ли они все между собой конфликтовать?
ЗЫ. Можно оставить вопрос видным только мне и модераторам,если он не несет практической ценности :).
"Код счётчика не установлен на главной странице." - вот такое вот сообщение я вчера начал получать для всех сайтов на которых установлен счетчик (всего два). Причем данные продолжают поступать нормально и не сильно отличаются от того что говорит Google Analytics (GA не жалуется на отсутствующие счетчики). Код счетчиков установлен в конце страниц. Хостинг работает достаточно шустро. Почему такое может происходить?
В группу отчетов по компьютерам посетителей добавлен отчёт по версии Silverlight.
Год назад мы объявили об открытии Яндекс.Метрики для всех.
За этот год Яндекс.Метрика обрела немало интересных возможностей. Мы постараемся продолжать в том же духе.
Спасибо вам за то, что пользуетесь Метрикой и задаете вопросы. Вы помогаете нам стать лучше.