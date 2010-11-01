Описание в разделе помощи: представители
Что именно
В Метрике уже существует возможность предоставления гостевых доступов к выбранным счетчикам. Система представителей отличается от системы гостевых доступов тем, что доступ представителю дается сразу для всего аккаунта Метрики, а не для отдельных счетчиков.
Для кого
Новая возможность будет полезна в первую очередь рекламным агентствам, имеющим несколько аккаунтов для работы со счетчиками клиентов. Чтобы работать с Метрикой стало удобнее, агентству необходимо один раз назначить представителями в Метрике все свои представительские аккаунты в Директе.