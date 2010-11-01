1. для страницы сводка очень бы пригодилась группировка по неделям и месяцам, чтобы быстро оценить ситуацию по всем сайтам

1.а. группировка по неделям также очень бы пригодилась для страницы "Источники траффика" (диаграммы области и линии) - а то по дням бывают очень значительные колебания и динамику тенденции трудно отслеживать

2. для страницы "Мои счетчики" пригодилась бы динамика посещаемости, чтобы отслеживать резкие колебания по всем сайтам с одной страницы, не заходя в каждый