Клуб Яндекс.Метрики

ноябрь 2010
Новая функция управления доступом
Макс
1 ноября 2010, 19:40

 

 Описание в разделе помощи: представители

 

Что именно

 

В Метрике уже существует возможность предоставления гостевых доступов к выбранным счетчикам. Система представителей отличается от системы гостевых доступов тем, что доступ представителю дается сразу для всего аккаунта Метрики, а не для отдельных счетчиков.

 

Для кого

Новая возможность будет полезна в первую очередь рекламным агентствам, имеющим несколько аккаунтов для работы со счетчиками клиентов. Чтобы работать с Метрикой стало удобнее, агентству необходимо один раз назначить представителями в Метрике все свои представительские аккаунты в Директе.

 

3 комментария
новые функции
Отчеты по внешним ссылкам и загрузкам файлов
Michael
2 ноября 2010, 15:45

В группе отчетов Содержание добавилось 2 новых отчета:

Отчет по внешним ссылкам

Отчет позволяет посмотреть количество переходов пользователей с вашего сайта на другие сайты по установленным вами ссылкам.

Отчет по загрузкам файлов

Этот отчет
позволяет увидеть количество скачиваний файлов с вашего сайта. Это могут быть аудио, видео файлы, архивы, картинки.

В отчете показываются загрузки файлов следующих типов:

7z|aac|ai|avi|apk|bmp|cab|csv|cdr|dmg|djvu?|doc(x|m|b)?|eps|exe|flv|gif|gz|jpe?g|js|m4a|mp(3|4|e?g)|mov|msi|ods|pdf|phps|png|ppt(x|m|b)?|psd|rar|rtf|sea|sit|tar|tif?f|torrent|txt|wav|wma|wmv|xls(x|m|b)?|xpi|zip

Есть возможность добавить поддержку отсутствующего в списке расширения файла.

Для того, чтобы эти отчеты стали доступны, необходимо зайти на страницу редактирования счетчика и на вкладке "Код счётчика" выставить флажок "Внешние ссылки и загрузки файлов".

12 комментариев
Обновление документации по коду счётчика
Денис
3 ноября 2010, 17:30

Более детально расписана инициализация объекта Ya.Metrika и работа с его методами.

код счётчика
Пара предложений по группировкам данных
Макс
8 ноября 2010, 13:16

1. для страницы сводка очень бы пригодилась группировка по неделям и месяцам, чтобы быстро оценить ситуацию по всем сайтам

 

1.а. группировка по неделям также очень бы пригодилась для страницы "Источники траффика" (диаграммы области и линии) - а то по дням бывают очень значительные колебания и динамику тенденции трудно отслеживать

 

2. для страницы "Мои счетчики" пригодилась бы динамика посещаемости, чтобы отслеживать резкие колебания по всем сайтам с одной страницы, не заходя в каждый

2 комментария
интерфейс,Яндекс.Метрика,предложения
Предложение по географии статистике
Удалённый пользователь
9 ноября 2010, 17:05

Вот совсем недавно начал пользоваться Яндексом, соответственно и Метрику настроил. Все классно, особенно внутренние переходы и главное просто по сравнению с Google Analytics.

Но есть загвостка, я с Украины, а статистика в метрике, в частности "сводка", на карте отбражается только по РФ. Излазил всю Метрику не получилось нигде настроить регион.

Буду очень признателен, думаю ни я один, если сделаете возможность настраивать статистику по регионе(причем сразу всю статистику)

...или подскажите где настроить!

 

Заранее благодарен за понимание и ответ!

13 комментариев
IP адрес и поисковый запрос
Андрей С.
11 ноября 2010, 18:37

В некоторых случаях весьма интересно сопоставить IP адрес и поисковый запрос по которому пользователь зашел на сайт. Но не в источниках трафика, ни в отчетах не могу найти такой возможности. Может ведает кто ответ, может ли Метрика предоставить такую возможность.

 

5 комментариев
Страница "Мои счётчики" - Ещё информативнее!
gust2007
15 ноября 2010, 11:26

На странице "мои cчётчики" выводится количество просмотров за сутки и цели (если есть).

Можно выводить количество достигнутых целей за сутки?

А то приходиться "лезть внутрь" каждого счётчика, на что уходит время. Да и общая картинка как-то сразу не вырисовывается.

9 комментариев
Как разместить счетчик на странице без тела?
masterpokrov
16 ноября 2010, 18:34
Как разместить счетчик на странице без тела, то есть, без html тега <body>? Поясню, страница содержит только три фрейма, и больше ничего...
6 комментариев
вопрос,Яндекс.Метрика,метрика
Зачем счётчику имя?
gust2007
16 ноября 2010, 23:03

В настройках есть поле "Наименование".

На странице "Мои счётчики" и в меню "Отчёты" первым идёт домен (иногда длиннющий урл)

Зачем оно?

8 комментариев
Метрика для магнитных ссылок
I play GOG!
17 ноября 2010, 18:01

На карте ссылок, заметил, теперь помечаются внешние ссылки и скачивания по прямым ссылкам, вот только почему–то на магнитных почему–то ничего нет, хотя по карте кликов видно, что часть посетителей предпочитает скачивать через DC.

9 комментариев
Яндекс.Метрика стала "терять" посетителей?
brand-on
19 ноября 2010, 11:12

Началось вчера. Обычно GA и Метрика показывают примерно одинаковое кол-во посетителей (плюс-минус 20). Но по вчера расходжение составило почти 350 посетителей.... При этом кол-во Посещений (по GA) идентично кол-ву Визитов (по Метрике).

Да и сегодня, хоум-страница стала показывать странные вещи:

Просмотров: 1 038
Визитов: 588
Посетителей: 0

Что-то происходит с алгоритмом подсчета уникальных посетителей?

11 комментариев
помощь по настройке счетчика
tantsurin111
22 ноября 2010, 18:39

хочу поставить счетчик в блог на вордперссе

сую его в footer.php  

но на странице мне пишет "Код счетчика установлен, но данные не поступают"

 

хэлп))


7 комментариев
Метрика в блог на Mail.ru
Никита Давидюк
23 ноября 2010, 13:40
Скажите, можно ли метрику поставить в блог на mail.ru и в какое место?
6 комментариев
Яндекс.Метрика
"Цели в ряд!"
gust2007
25 ноября 2010, 16:54

Когда просматриваем отчёты, то у нас есть два уха (tab или вкладки): Общие и Цели. Для выбора отчёта по целям нужно сначала кликнуть по уху "Цели", а затем выбрать нужную цель. Как бы 2 клика, 2! запроса к серверу со всеми перерисовками диаграмм.

Может быть сразу все цели оформить ушами?

Получиться вкладка "Общие", за ней вкладка "Цель 1 - XXX", далее вкладка "Цель №2 - Super XXL". Скакать по отчётам легче будет.

7 комментариев
Если засунить код счётчика в пикантное место...например, в имайл?
gust2007
25 ноября 2010, 20:06

Собственно, так и сделал. И хочу спросить: как бы в src картинки передать не только номер счётчика, но и метку? Номер письма аль дату какую?

Конечно, было бы хорошо эмулировать и хит со своего сайта (использовать атрибут alt, как hit()), но это в идеале, а то порой кажется, что я вледелец всех имайл-сервисов рунета.

7 комментариев
Переинициализация Метрики для созданных через JavaScript элементов
I play GOG!
25 ноября 2010, 20:06

Не нашёл в помощи, поэтому спрашиваю, что нужно делать с контентом, добавленным на страницу средствами JavaScript. У меня на сайте вывешиваются новости, подгружаемые джаваскриптом через бласткасту (конвертер RSS->JSON), и клики по ним на карте отображены как клики по кнопкам.

У меня есть подозрение, что нужно делать повторную инициализацию метрики, но как именно? Если бы я делал метрику, у меня был бы метод updateHooks(documentElementOrElementId), который бы перепроверял состояние хуков во всех дочерних элементах указанного.

Ничего похожего в API не нашёл. hit для своих URL нужен, а не для внешних. У конструктора на входе нет элемента (создание второго объекта YaMetrika кажется мне кислой схемой). Самое похожее — tracklinks.

2 комментария
Информер Яндекс Метрика
Prohorenkov
25 ноября 2010, 21:24

30 ноября 2009 года я открыл тему о необходимости информера от имени Яндекс Метрика. Но до сих пор сама метрика имеет статус "Бета" и до сих пор нет возможности оперативно видеть количество посетителей и просмотров своего сайта.

Вопрос: доколь!?

Ребята, Яндекс Метрика уже пользуется определенной репутацией, на основе которой можно судить о популярности собственного ресурса. Масса установок, отчетов и так далее. А вот элементарного нет! Тем более под отечественным уважаемым брендом Яндекс.

Сделайте своим пользователям подарок на Новый год! Одарите щедростью! Будьте милостивы! Сделайте наконец!

11 комментариев
Влияние метрики на ранжирование в поиске
Николай Е.
26 ноября 2010, 13:54

В последнее время много говорят о учете поведенческого фактора посетителя сайта на результат ранжирования сайта в поиске. Приводят следующие источники данных для анализа поведения пользователя - сам поиск, яндекс.бар и метрика. У меня есть молодые сайты, где пока бывает до 3-5 человек в сутки, есть и годовалые сайты с чуть большей посещаемостью. Работа над их продвижением идет но вяло, т.к. стараюсь биржами не пользоваться, но учитывая посещаемость сайтов и то, что наличие метрики влияет на ранжирование, побоялся, что сайты изначально будут ранжироваться ниже исходя из данных метрики. Собственно, поэтому я убрал ее с сайтов у которых низкая посещаемость, а так же с новых. Но... мне удобно пользоваться метрикой, просто удобно и все. Удобно когда все сайты в одном месте.

 

Каково влияние метрики на ранжирование сайтов в поиске? Могут ли данные метрики отрицательно влиять на ранжирование? Прошу прощения, если данный вопрос уже поднимался - не нашел.

8 комментариев
Яндекс.Метрика on Twitter
Michael
29 ноября 2010, 15:56

Метрика обзавелась Твиттером: http://twitter.com/yandex_metrika.

В него будут публиковаться изменения в Метрике, которые не столь значительны, чтобы стать отдельными новостями, но о которых нам хотелось бы рассказать пользователям.

6 комментариев