Куда устанавливают этот код?
Подскажите почему такая разница в статистике между яндексом и гуглом?
У меня 2 вопроса.
1. Скажите, пожалуйста, достижение цели - это:
1) переход с основной страницы сайта на нужную
2) или еще учитываются прямые заходы? (например, когда я редактирую страницу - я ее простматриваю)
2. А можно ли посмотреть тепловую карту кликов на странице цели?
Например, я вижу, что 1 цель (например, корзина) достигнута, а вторая (успешное завершение заказа) - нет. Я хочу понять куда клиенты уходят из корзины, при этом не завершив заказ.
Подскажите пожалуйста, как метрика учитывает следующий сценарий:
Есть декстопный продукты, в него зашиты кнопки, которые ведут на корп. сайт - для примера http://go.example.com?act
При переходе по этой ссылке происходит 302 редирект на продуктовый сайт, на котором стоит код метрики.
Однако в отчете по сайтам источникам go.example.com почти не фигурирует - полагаю метрика считывает это прямым заходом.
Как можно посмотреть в динамике, сколько таких входов было (желательно с разбивкой по дням)?
Добрый день!
Возникла необходимость определения источника перехода пользователя и изменение контента в соответствии тем откуда пришел пользователь
В идеале хотелось бы получать данные о источнике на уровне php, перед загрузкой страницы, но возможно и на уровне Java
Возможно ли это с помощью API метрики ? Где можно глянуть мануал. Какая функция получает данные о текущем пользователе и как получать эты данные страницей?
Не планируется добавление market.liveinternet.ru и его зеркал в "рекламные системы"? На данный момент визиты с этих сайтов попадают в "источниках" в раздел "сайты", что по сути не совсем верно.
Суммарная продолжительность посещения чтраницы не совпадает с суммой вложенных записей для этого посещения.
Так и должно быть?
Webvisor не работает
24 октября 2011. Прошёл весь рабочий день. В интерфейсе имеем лишь сообщение:
Нет данных за выбранный период.
29 и 30 октября. Система пишет:
Нет данных за выбранный период.
Тот же Liveinternet и Google Analytics доказывают, что посетители на сайте есть.
Вывод:
Webvisor не работает!
Просьба помочь решить проблему!
Внедрил метрику на сайт. Сайт ходимый. Счечик стоит на нулях. Подскажите, в чем беда? Сайт tricolor.spb.ru
Приветствую членов клуба Яндекс.Метрика.
Эта тема выросла из другой (закрытой) темы, в котором я общался по данному и смежным вопросам с администраторами Метрики. Старая тема не потеряла актуальности и общение должно продолжиться, но в этой теме я хочу обсудить этот насущный вопрос с другими членами клуба, всязи с чем просьба модераторам сделать эту тему открытой для всех.
В чем же заключается проблема. Где то недели 2 - 3 назад в Метрике я заметил один неприятный момент. А имено при создании нового комерческого сайта одной компании (который между тем до сих пор дополняется информацией) разместив счётчик Метрики (а я размещаю его на всех создаваемых сайтах), наблюдал такую картину: на сайт, о котором знали 3 человека (я и пару человек из компании) начали сыпаться прямые заходы по 10 -15 в день с крайне высоким процентом отказа до 90 - 92%.
Пообщавшись с уважаемым мною модератором метрики Саном (не раз помогал), воспользовался его советом проанализировать логи (отвык уже с метрикой). Логи показали, что переходы осуществляются с поиска Яндекса. В основном по конкурентным запросам (при этом надо учитывать, что новый сайт находится отнюдь не в топе по этим запросам), то есть переход с 20 страницы на сайт - обычное явление в логе.
Метрика по какой-то причине (разработчики вроде сейчас разбираются) учитывает эти переходы как прямые.
Заинтересовавшись данной неприятностью, поставил счётчик лайв интернета (для синхронизации) на пару "наших" сайтов, ЛИ вобще не учитывает эти переходы (ни как с поиска Яндекса, ни как прямые). Но на другом сайте ,уже не новом, я начал замечать ту же закономерность - прямые переходы с высоким процентом отказа (хотя и меньше, чем у нового, что понятно) наряду с переходами с поиска с невысоким процентом отказов (в метрике).
Прямым переходам вобще-то не свойственен высокий процент отказа (если только сайт посрдеством какой-то манипуляции не устанавливается домашней страницей браузера). Если человек заходит через адресную строку, то он идёт конкретно на этот сайт за какой-то информацией, тоже самое с закладкой в браузере. Хотя как мы уже разобрались на самом деле - это не прямые переходы.
Подведу итог, что мы имеем:
1. Прямые переходы с высоким процентом отказа (которые по наблюдениям являются переходами с поиска) в Метрике и не учитывание этих переходов в принципе в Лайв Интернет.
2. Запросы по которым происходят переходы можно назвать конкурентными.
3. Рефер, с которым происходит переход с поиска не содержит доп. параметров Яндекса, как-то: регион, браузер и пр передаваемые Яндексом. Имеет вид следующий (запрос изменен дабы не создавать дополнительной накрутки запроса по кликам).
http://yandex.ru/yandsear
Как видим никаких привычных для Яндекса параметров. Для сравнения приведу пример рефера естественного перехода с таким же запросом.
http://yandex.ru/yandsearch?text=
здесь+текст+запроса+с+перекодировкой+кирилицы
&lr=213
Здесь мы уже видим параметр lr указывающий регион.
4. Переходы происходят с разными ip адресами.
Позанимался немного вопросом, и у меня сложились некоторые выводы.
Возможные выводы:
Переходы осуществляются софтом. То есть заходит не человек, а бот. В автоматическом режиме. Находится на сайте крайне короткое время. На 20 переходов порядка 20 секунд (это сегодня).
Что бы это могло быть и для чего это.. Мысли такие.
Бот (софт) парсит (анализирует, разбивает на логические части, копирует - вобщем работает с контентом) все сайты в поисковой выдаче Яндекса для того чтобы:
1. произвести анализ сайтов в выдаче по определённым запросам (заголовок, плотность ключевых слов, текст в тайтле страницы и пр. показатели важные для раскрутчиков). НО: зачем тогда анализировать выше ТОП 10-20?
2. манипулировать Поведенческим Фактором в выдаче Яндекса. Мол нагенерировать конкурентам отказы по определённым запросам. НО: метрика вроде не фиксирует его как переход с поиска. С другой стороны не только Метрика (или не столько Метрика?) определяет ПФ (Яндекс.Бар?). Но Яндекс.Бар - это как минимум браузер, а не бот. Тут сплошные вопросы.
3. копировать контент (сомнительно). Пробегает по сайтам определённой тематики, создаёт базу ссылок сайтов, проверяет наличие новых ссылок, парсит страницы по новым ссылкам, проверяет есть ли новый контент в индексе, если нет - выкладывает на своём сайте у которого высокая скорость индексации. Присваивает уникальность контента.
Как вариант. Копирует контент прям со страниц в поиске, автоматом делает синонимайз статей, выкладывает на сайте сомнительного содержания для генерации контента.
НО: тотального пробега по всем страницам сайта не заметно. Да и в этом случае нет смысла чередовать конкурентные запросы, достаточно было бы по двум трём тематическим запросам съесть всю вадачу за один раз и работать по ней.
но ничто не мешает просто копировать и синонимизировать статьи по разным запросам непосредствено с выдачи.
4. Анализ и ситематизация общего алгоритма ранжирования Яндекса по определённой тематике и по определённым запросам. Вот здесь никаких НО нет. Бот пробегает выдачу, собирает и анализирует страницы, сравнивает параметры страниц и сайтов между собой, и выявляет факторы и степень их влияния на ранжирование выдачи Яндекса.
Вопросы и просьбы к членам клуба.
1. Наблюдали ли вы на своих сайтах описанное выше явление? Если не обращали на это внимание, то просьба проверить (нужно будет смотреть логи и сравнивать с данными Метрики).
2. Какой из описанных 4 выводов кажется вам наиболее вероятным судя по вашим наблюдениям? Возможно у вас есть свои выводы. Какие?
3. Как вы считаете наносят ли вред позициям сайта (Поведенческий Фактор, кража контента) эти прямые переходы с высоким процентом отказа? Каким образом?
Как можно себя обезопасить?
4. Как вы считаете - у меня паранойя?
P.S. ссылки на сайты клиентов не привожу, дабы не создавать неестественный Поведенческий Фактор.
Всем спасибо, надеюсь будут те, кто этим заинтересуется и прочитает это большое сообщение полностью.
Руслан.
Сервис "ДатаПрофит" - DataProfit.ru
Просьба писать в тему, но если кто-то захочет обратиться лично, то скайп: dataprofit .
Есть задача с использованием API метрики получить данные о посещаемости за более короткий промежуток времени, чем сутки, допустим от начала суток, до полудня.
В доументации подобного не нашел: http://api.yandex.ru/metr
Есть ли сейчас данная возможность или находится в планах?
Как достоверно разделять переходы с поисковых систем и переходы по рекламе? Замечаю постоянно, что когда работает директ, переходы с поисковых систем заметно растут и по статистике ведут с запросов, которые указаны в директе, но в обычной выдаче сайта на указаных страницах нету.
Это в общем то приводит к путанице, потому что оценить директ можно, у него своя статистика, а вот оценить естественную посещаемость довольно трудно, если только вычитать каждый день одно из другого, но это мороки много.
Можно сделать что-нибудь, чтобы такого смешивания не происходило?
Приветствую всех участников клуба!
Такой вопрос.
На сайте, некоторые внешние ссылки, открываются через редирект внутренних. Лучше сразу на примере объясню свою проблему, чтоб понятней было. Пример seobook.info.
В метрике в целях стоит условие:
URL (посещение страницы, переход по внешней ссылке, загрузка файла)
Совпадает: http://seobook.info/feed/
C url http://seobook.info/feed/ идёт редирект на http://feeds.feedburner.com/seobook/XVct
http://seobook.info/feed/ Ответ сервера HTTP/1.1 302 Found (URL временно перемешен).
Переходы по ссылке есть, но в целях 0.
Добавил новую цель.
В метрике в целях стоит условие:
URL (посещение страницы, переход по внешней ссылке, загрузка файла)
Совпадает: http://feeds.feedburner.com/seobook/XVct (то есть тот url, на который перенаправляется http://seobook.info/feed/)
Также. В целях 0.
Хотя переходы есть, сам переходил с другого компьютера и ip.
На нескольких сайтах таким образом скрыты внешние ссылки и везде одинаково, как достижение цели, переходы не засчитываются.
Как сделать так, чтобы переходы по ссылке http://seobook.info/feed/ засчитывались как достижение цели? ) Так задумано или я что-то не так делаю?
Может кто знает как это сделать? Общими принципами размещения кода в шаблоне не получается. При размещении сайт исчезает и появляется ошибка
Fatal error: Smarty error: [in myvamshop/index.html line 223]: syntax error: unrecognized tag: Ya.Metrika.informer({i:th
is,id:6498061,type:0,lang/home/avtomaster/domains/ :'ru' (Smarty_Compiler.class.php, line 446) in avtomagazin.biz.ua/publicon line 1113 _html/includes/external/s marty/Smarty.class.php
Хотя код того же Google там же стоит и все работает. В чем здесь дело, сам уже не могу найти
Согласитесь, существование невидимых кликов несколько огорчает, особенно когда видимых - 0%.
Как ЭТО происходит и как с ЭТИМ можно побороться?
Раньше вроде ровненько работало. Что происходит? Чертовски мешает работать с конверсией.
Привет!
Я хочу анализировать, на какие элементы интерфейса пользователь обращает внимание. Мне нужно что-то вроде карты кликов. Но только не кликов, а движений указателя мыши. Такая штука есть у ClickTale, но у них все работает плохо. В частности, мне так и не удалось заставить работать ajax.
У меня есть специфика. Во-первых, в приложение нет анонимного доступа. А во-вторых, на странице, которую я хочу анализировать, почти все заполняется асинхронно ajax-ом. У страницы есть статическая шапка, динамическая область элементов фильтрации и динамическая табличная часть. Отсюда вопрос: смогу ли я вооще анализировать что -то по карте движений указателя/ кликов, если контент динамический и для всех пользователей разный, учитывая, что хочется видеть среднюю статистику, а не результаты каждого посещения?
В отчете о популярном содержимом ссылки на страницы сайта представлены без www
Из внутренней сети нашей компании сайт без www не открывается, что доставляет неудобство при работе с Метрикой.
Я поменял домен в настройках на адрес с www, однако в отчете ссылки по прежнему без www.
Возможно ли это как-то исправить?
Добрый день!
Ситуация такая. Есть сайт. Установлен счетчик № 1. В данный момент у нас идет акция на сайте. Под нее создана специальная страница. На специальной странице установлен счетчик №2 и настроена цель (клик по определенной кнопке). Счетчики между собой не пересекаются (то есть там, где установлен счетчик номер 1, нет счетчика № 2, и наоборот.
Можно ли (и будет ли это хорошо) так устанавливать счетчики, не будет ли никаких проблем с подсчетом данных в статистике?
Спасибо.
Чтобы смотреть страницы входа и проставлять с них редиректы, для страницы ошибки 404 настроена цель
Ошибка 404 URL содержит «ERROR404»
На странице ошибки в области контента вызывается цель
<script type="text/javascript">yaCounter683423.reachGoal('ERROR404');return true;</script>
потом идет код счетчика
<div style="display:none;"><script type="text/javascript">(function (w, c) {(w[c] = w[c] || []).push(function () {try {w.yaCounter683423 = new Ya.Metrika({ id: 683423, enableAll: true, trackHash: true, ut: "noindex" }}catch (e) { }}})(window, "yandex_metrika_callbacks");</script></div><script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript" defer="defer"></script><noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/683423?ut=noindex" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
Отчет по целям показывает "нет данных", однако в отчете по заголовкам страниц я вижу что на эти страницы заходы есть
Страница не найдена 90
Аналогичная ситуация со счетчиком 208973
Что я делаю не так?