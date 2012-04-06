Клуб Яндекс.Метрики

апрель 2012
Пустое поле перехода по фразе с гугля
ggguest
6 апреля 2012, 16:35
Началось это около недели назад.
Выглядит это в  Поисковая фраза как пустое значение, и при переходе-поиске на него нет запроса.
Скрин
23 комментария
код метрики в xslt
Сергей К.
6 апреля 2012, 16:36

Как встроить правильно JS код метрики в XSLT шаблон?

1 комментарий
xslt
Как отслеживать переходы на сайт рекламодателя
Сергей А.
9 апреля 2012, 13:48

Подскажите, пожалуйста, как получать статистику о кликах по реклмным объявлениям, расположенным на страницах сайта.

То  есть, меня интересуют на каких именно страницах моего сайта и в каком количестве (сколько кликов в сутки) кликают посетители по рекламным объявлениям.

Общую статистику по переходам на сайт рекламодателя я вижу. А вот каким образом узнать статистику по конкретным страницам понять никак не могу.

9 комментариев
В 10 раз больше данных о конверсиях
Анна М.
10 апреля 2012, 21:21

Данных о сайте никогда не бывает много. Ведь чем больше данных, тем больше возможностей выявить еще одну интересную закономерность в поведении посетителей сайта, определить метрику, измерить ее значение и еще что-нибудь улучшить.
Специально для таких увлеченных пользователей мы увеличили количество настраиваемых целей на сайте до 100 и создали отдельный отчет, который называется «Конверсии».



Теперь вы можете настроить для своего сайта 10 целей, по которым будет собираться подробная статистика о достижениях, и 90 целей, по которым будут собираться данные о количестве достижений.
В настройках редактирования счетчика можно выбрать для каких именно целей необходимо собирать подробную статистику, пометив галочкой соответствующую графу.



Мы также вынесли в отдельную настройку тип цели “Событие”. Если вы хотите выбрать в качестве цели некое действие пользователя на странице (например, загрузка файла), отметьте это событие по методу reachGoal и в настройках редактирования счётчика (вкладка “Событие”) внесите значение метки.

38 комментариев
цели,новости,отчеты
Знаки вопросов при наведении курсора на счетчик
Игорь Дмитриев
11 апреля 2012, 13:48

Добрый день!

 

Вопрос: установил счетчик на сайт, при наведении на счетчик курсора мыши, в посказке одни знаки вопросов (как буд то проблемы с кодировкой).

CMS WordPress 3.3.1–ru_RU UTF-8

 

Кто подскажет, как решить данную проблему?

Спасибо за внимание!

11 комментариев
вопрос,счетчик,знаки вопросов,иероглифы,при наведении,Яндекс.Метрика
Уведомление о переадресации
Катерина Н.
11 апреля 2012, 18:53

Догадываюсь, что далеко не только у меня такая проблема, но ответа пока не нашла. Со вчерашнего вечера при попытке перехода из статистики поисковых фраз в Гугл - этот самый Гугл говорит:

Страница, на которой вы находились, пытается перенаправить вас на недействительный URL.
Если вы не хотите переходить на эту страницу, то можете вернуться на предыдущую.


В другие поисковики выход нормальный. Проверила систему - вирусов не найдено. 
Чего делать-то?

 

Спасибо.

6 комментариев
метрика
Сколько пользователи думают, прежде чем оформляют заказ...
eugeny.shiryaev
12 апреля 2012, 13:18

А можно ли как-то через метрику понять, как долго пользователь думает, прежде чем выполнить целевое действие. Это наверное в сторону отложенной конверсии. Хочется понять, сколько в среднем пользователи думают, прежде чем принимают решение оформить заказ на сайте.

10 комментариев
Счётчик метрики на "чужом" сайте.
Владислав
24 апреля 2012, 12:14

Появилась необходимость посчитать и сравнить количество уникальных посетителей на десятке сайтов (игровое сообщество). Хотел для этого приспособить яндекс.метрику. Оказалось, что, помимо своих, учитываются данные от счётчиков, размещённых на чужих сайтах. Например, если я свой счётчик размещу на нескольких сайтах, то могу накрутить показатели.

 И как же с этим бороться? Как отфильтровать "левые" данные? Кстати, гугл грешит тем же. 

5 комментариев
защита от накрутки,Яндекс.Метрика,метрика
Цель submit onclick
invisibleon
28 апреля 2012, 13:14

Привет всем. 

Задача: отслеживать отправку заявки с сайта по срочной продаже автомобилей (клиент заполняет форму битое/не битое авто, указывает параметры: горелое авто, машина утопленник, двигатель, степень повреждения и тд).

 

На сайте много страниц с одной и той же формой. Естественно, решаю прописать в код формы (потому что форма одна) на кнопку submit цель. К примеру, страница: /kak-prodat-avto/ 

 

php модуль выглядит внутри так:

$html = '<input type="submit" id="sumbit" onclick="yaCounterХХХХХХ.reachGoal('zakaz'); return true;" value="' . esc_attr( $value ) . '"' . $atts . ' />';

Прописал - пошёл тестировать и опа - сайт упал. Не буду вас мучать - ошибка была в апострофах (использовал букву Э в английской раскладке). 

Помучался - сделал в наклонной кавычке ` (это буква Ё в английской раскладке) - всё работает. Начинаю тестировать - подхватился первый клик (тестовый). Всё  - я доволен, ушёл спать. За ночь упало несколько заявок - но цели не считаются.

Начинаю разбираться, нахожу текст человека, который утверждает, что запрос надо делать через JS.

Ерунда - делаю и это:

 

<script type="text/javascript">

(function() {

document.getElementById('knopka').onclick=function(){

yaCounterХХХХХХ.reachGoal('zakaz');

return true;

}

})(

</script>

 

Тестирую - опять засчитан мой клик (** примечание: внимательные заметили, что вначале кнопка называлась submit, а в JS knopka - об этом в конце поста). Довольный докладываю заказчику: "Прикрутил, товарищ командир". 

Проходит день - заявки идут, а цель так и висит одна - моя.

 

Ладно, начинаю играться с кавычками и апострофами. За день узнаю, что есть такой апостроф ' и такой ` и такой  и такой  и даже такой & #146; (нет - это не у вас проблема с текстом, это реально символьный апостроф).

Вообщем гору всего перепробовал - помучаюсь день, чего-то сотворю, одна моя цель засчитана - и тишина... 

Даже id кнопки с submit на knopka переделал - мол, нельзя так (согласно popup'у IE)

Прошу помочь с данной проблемой - подсказать, что можно изменить в правильную сторону. support@yandex.ru пока молчит, а заказчик в директ не хочет вновь вкладываться, пока отслеживание целей не заработает.

Вот, к примеру, форма здесь: /rasschitat-stoimost-avto/ 

Что нужо поменять в head JS, а что на кнопке submit.

Спасибо.


8 комментариев
JS,апостроф,submit,php,onclick