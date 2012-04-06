Данных о сайте никогда не бывает много. Ведь чем больше данных, тем больше возможностей выявить еще одну интересную закономерность в поведении посетителей сайта, определить метрику, измерить ее значение и еще что-нибудь улучшить.

Специально для таких увлеченных пользователей мы увеличили количество настраиваемых целей на сайте до 100 и создали отдельный отчет, который называется «Конверсии».





Теперь вы можете настроить для своего сайта 10 целей, по которым будет собираться подробная статистика о достижениях, и 90 целей, по которым будут собираться данные о количестве достижений.

В настройках редактирования счетчика можно выбрать для каких именно целей необходимо собирать подробную статистику, пометив галочкой соответствующую графу.





Мы также вынесли в отдельную настройку тип цели “Событие”. Если вы хотите выбрать в качестве цели некое действие пользователя на странице (например, загрузка файла), отметьте это событие по методу reachGoal и в настройках редактирования счётчика (вкладка “Событие”) внесите значение метки.