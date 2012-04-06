Выглядит это в Поисковая фраза как пустое значение, и при переходе-поиске на него нет запроса.
Скрин
Как встроить правильно JS код метрики в XSLT шаблон?
Подскажите, пожалуйста, как получать статистику о кликах по реклмным объявлениям, расположенным на страницах сайта.
То есть, меня интересуют на каких именно страницах моего сайта и в каком количестве (сколько кликов в сутки) кликают посетители по рекламным объявлениям.
Общую статистику по переходам на сайт рекламодателя я вижу. А вот каким образом узнать статистику по конкретным страницам понять никак не могу.
Данных о сайте никогда не бывает много. Ведь чем больше данных, тем больше возможностей выявить еще одну интересную закономерность в поведении посетителей сайта, определить метрику, измерить ее значение и еще что-нибудь улучшить.
Специально для таких увлеченных пользователей мы увеличили количество настраиваемых целей на сайте до 100 и создали отдельный отчет, который называется «Конверсии».
Теперь вы можете настроить для своего сайта 10 целей, по которым будет собираться подробная статистика о достижениях, и 90 целей, по которым будут собираться данные о количестве достижений.
В настройках редактирования счетчика можно выбрать для каких именно целей необходимо собирать подробную статистику, пометив галочкой соответствующую графу.
Мы также вынесли в отдельную настройку тип цели “Событие”. Если вы хотите выбрать в качестве цели некое действие пользователя на странице (например, загрузка файла), отметьте это событие по методу reachGoal и в настройках редактирования счётчика (вкладка “Событие”) внесите значение метки.
Добрый день!
Вопрос: установил счетчик на сайт, при наведении на счетчик курсора мыши, в посказке одни знаки вопросов (как буд то проблемы с кодировкой).
CMS WordPress 3.3.1–ru_RU UTF-8
Кто подскажет, как решить данную проблему?
Спасибо за внимание!
Догадываюсь, что далеко не только у меня такая проблема, но ответа пока не нашла. Со вчерашнего вечера при попытке перехода из статистики поисковых фраз в Гугл - этот самый Гугл говорит:
Страница, на которой вы находились, пытается перенаправить вас на недействительный URL.
Если вы не хотите переходить на эту страницу, то можете вернуться на предыдущую.
В другие поисковики выход нормальный. Проверила систему - вирусов не найдено.
Чего делать-то?
Спасибо.
А можно ли как-то через метрику понять, как долго пользователь думает, прежде чем выполнить целевое действие. Это наверное в сторону отложенной конверсии. Хочется понять, сколько в среднем пользователи думают, прежде чем принимают решение оформить заказ на сайте.
Появилась необходимость посчитать и сравнить количество уникальных посетителей на десятке сайтов (игровое сообщество). Хотел для этого приспособить яндекс.метрику. Оказалось, что, помимо своих, учитываются данные от счётчиков, размещённых на чужих сайтах. Например, если я свой счётчик размещу на нескольких сайтах, то могу накрутить показатели.
И как же с этим бороться? Как отфильтровать "левые" данные? Кстати, гугл грешит тем же.
Привет всем.
Задача: отслеживать отправку заявки с сайта по срочной продаже автомобилей (клиент заполняет форму битое/не битое авто, указывает параметры: горелое авто, машина утопленник, двигатель, степень повреждения и тд).
На сайте много страниц с одной и той же формой. Естественно, решаю прописать в код формы (потому что форма одна) на кнопку submit цель. К примеру, страница: /kak-prodat-avto/
php модуль выглядит внутри так:
$html = '<input type="submit" id="sumbit" onclick="yaCounterХХХХХХ.reachGoal('zakaz'); return true;" value="' . esc_attr( $value ) . '"' . $atts . ' />';
Прописал - пошёл тестировать и опа - сайт упал. Не буду вас мучать - ошибка была в апострофах (использовал букву Э в английской раскладке).
Помучался - сделал в наклонной кавычке ` (это буква Ё в английской раскладке) - всё работает. Начинаю тестировать - подхватился первый клик (тестовый). Всё - я доволен, ушёл спать. За ночь упало несколько заявок - но цели не считаются.
Начинаю разбираться, нахожу текст человека, который утверждает, что запрос надо делать через JS.
Ерунда - делаю и это:
<script type="text/javascript">
(function() {
document.getElementById('
yaCounterХХХХХХ.reachGoal('zakaz');
return true;
}
})(
</script>
Тестирую - опять засчитан мой клик (** примечание: внимательные заметили, что вначале кнопка называлась submit, а в JS knopka - об этом в конце поста). Довольный докладываю заказчику: "Прикрутил, товарищ командир".
Проходит день - заявки идут, а цель так и висит одна - моя.
Ладно, начинаю играться с кавычками и апострофами. За день узнаю, что есть такой апостроф ' и такой ` и такой ’ и такой ‘ и даже такой & #146; (нет - это не у вас проблема с текстом, это реально символьный апостроф).
Вообщем гору всего перепробовал - помучаюсь день, чего-то сотворю, одна моя цель засчитана - и тишина...
Даже id кнопки с submit на knopka переделал - мол, нельзя так (согласно popup'у IE)
Прошу помочь с данной проблемой - подсказать, что можно изменить в правильную сторону. support@yandex.ru пока молчит, а заказчик в директ не хочет вновь вкладываться, пока отслеживание целей не заработает.
Вот, к примеру, форма здесь: /rasschitat-stoimost-avto/
Что нужо поменять в head JS, а что на кнопке submit.
Спасибо.