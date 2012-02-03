немного предистории

Живёт один сайтик, ни кого не трогает, на нём установлена счётчик метрики с вебвизором, сайтик немного популярный в определённых кругах да настолько что его приводят в качестве примера по некоторым решениям, да он и сам не против поделиться своими решениями

и вот начинают его копировать, точнее не сам контент (хотя такое то же случалось), а его скрипты и в том числе счётчики с вебвизором.

Как итог в статистике сайта полный дурдом - чужие запросы, переходы, и прочие и прочие

Вот теперь вопрос:

Может снести этот счётчик и поставить новый?

к сожалению это не решит проблемы, со временем она опять возникнет, к тому же хочется сохранить историю

А может создатели счётчика немного его доработают и приведут статистику в порядок - что бы он считал только на том сайте где он должен быть установлен, а не там где он вообще может появиться?