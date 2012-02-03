Клуб Яндекс.Метрики

февраль 2012
Как исключить учет трафика с бегуна.
Toremo
3 февраля 2012, 11:40

Всем привет.

Некоторое время пытаюсь выяснить как исключить из отображения статистики трафик с Бегуна. По сотне посещений в день менее 10 секунд. Хотя я оттуда вабще удалился и в том числе учетную забись. Было даже что более 1000 визитов за день показал счетчик. Вобщем Как отфильтровать бегун вообще! Спасибо!

4 комментария
новый счётчик или допилка старого?
Алексей
3 февраля 2012, 11:42

немного предистории

 

Живёт один сайтик, ни кого не трогает, на нём установлена счётчик метрики с вебвизором, сайтик немного популярный в определённых кругах да настолько что его приводят в качестве примера по некоторым решениям, да он и сам не против поделиться своими решениями

и вот начинают его копировать, точнее не сам контент (хотя такое то же случалось), а его скрипты и в том числе счётчики с вебвизором.

Как итог в статистике сайта полный дурдом - чужие запросы, переходы, и прочие и прочие

Вот теперь вопрос:

Может снести этот счётчик и поставить новый?

к сожалению это не решит проблемы, со временем она опять возникнет, к тому же хочется сохранить историю

 

А может создатели счётчика немного его доработают и приведут статистику в порядок - что бы он считал только на том сайте где он должен быть установлен, а не там где он вообще может появиться?

 

10 комментариев
Дополнение к Chrome
Michael
10 февраля 2012, 16:32
Это дополнение делает работу с Яндекс.Метрикой удобнее и проще.

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7 комментариев
chrome
Дублирование заказа метрикой
vrockstock
10 февраля 2012, 16:44

Коллеги, 

сегодня заметил странную вещь: если смотреть в вебвизоре метрики запись отправки формы "заказать", то заказ физически совершается на сайте. Т.е. в систему управления поступает новый заказ

 

Это косяк метрики или косяк в сайте? Если это важно, сайт www.rockstock.ru

3 комментария
Анализ форм за табом
ablonskiy
14 февраля 2012, 18:28

Привет,

подскажите, что нужно сделать чтоб в отчете показывались данные по формам в разных табах на одной странице. Табы переключаются javascript-ом.

1 комментарий
Коллеги, Прошу помощи отслеживание целей по с определенного домена.
kosinov-arkadiy
14 февраля 2012, 18:36

 

Есть промо сайт. На который покупается траф.

 

цели регистрация и потом заказ.

 

цель заказа стоит на определенную страницу. поэтому я не знаю. это человек сделал заказ с контекста или нет. А это нужно знать. Как отслиживать цель на покупку с нужного промо?

 

подскажите пожалуйста

 

 

 

 

4 комментария
Вебвизор и медиаплейер
Oper-Mihaly4
16 февраля 2012, 14:15

Здравствуйте! Есть вопросы по работе вебвизора: 
1. Синхронизированы ли в плейере Вебвизора воспроизведение действий посетителя (клики и движения мышью)  с загрузкой и воспроизведением медиаплейера? Кажется, нет. Когда посетитель уходит через несколько секунд, разок дёрнув мышью, понятно, что не дождался загрузки, но, когда он во время воспроизведения носится мышью от края до края, когда плейер,  воспроизводящий видео, находится за границей монитора, похоже, что на страницу зашёл параноик. А ведь не всегда он? 
2. Все посетители имеют разные размеры мониторов, что понятно. Размеры указаны в Вебвизоре, но в плейере Вебвизора страница всегда отображается одинаково. Мышь иногда улетает за рамки отображаемого пространства и, судя по данным шкалы времени, производит там опредедённые действия. Есть у Вебвизора кнопка для демонстрации реального отображения страницы на мониторе посетителя?
3. Страница иногда "подрагивает" в ширину. Это означает "протяжку" страницы по горизонтали, что-то другое или не означает ничего?

 

3 комментария
Установка счётчика
AlexandrUSP
20 февраля 2012, 18:15

Есть сайт, он на WordPress. Просят установить код на всех стр. сайта. Получилось только при редактировании кода темы вставить В ОДНОМ МЕСТЕ, отображается на всех страницах, но статус счётчика пишет, что не на всех стр. сайта установлен код. Это я и так знаю, но как установить на все?

P.S.

При добавлении записи можно его воткнуть, но он будет висеть по середине страницы. Может можно его спрятать?

13 комментариев
WordPress,вопрос,Яндекс.Метрика
Отчёт Вебвизор
Yelena Prl
21 февраля 2012, 16:31

Здравствуйте!

Заметила в отчете "Вебизор", что некоторые посещения отображаются серым цветом (вся строка данных о посещении). Не нашла никаких принципиальных отличий от тех записей, что отображены черным. Кто-нибудь может подсказать, в чем дело? Спасибо

3 комментария
Карта путей на JavaScript и другие новшества в интерфейсе Метрики
Анна М.
21 февраля 2012, 18:12

В интерфейсе Яндекс.Метрики произошел целый ряд изменений. Первое изменение коснулось Карты путей.
Отчет «Карта путей», ранее использующий технологию Flash, теперь работает на JavaScript. Это изменение позволило значительно ускорить загрузку и отображение данных на карте.
Мы также добавили в отчет три новые функции:

  • «Выбор путей» — позволяет ограничить отображение данных по источнику переходов;
  • «Детализация» — позволяет скрыть или отобразить наименее посещаемые страницы сайта;
  • «Количество путей» — позволяет скрыть или отобразить наименее значимые пути входа на сайт и пути передвижения посетителей по сайту.


В наш новый отчет «Аналитика форм» мы добавили возможность взаимодействовать со страницей формы в режиме просмотра отчета. Если на странице вашего сайта более одной формы и их появлению предшествует некое действие посетителя на странице, переключаясь между экранами, вы можете выбрать нужную форму на странице и затем просмотреть данные о взаимодействии с ней посетителей.

 

 

При создании или редактировании счетчика появилась возможность выбрать часовой пояс основной группы посетителей сайта. Теперь вам не нужно считать в уме разницу во времени — достаточно зайти в настройки и выбрать необходимый часовой пояс.



И напоследок, во вкладке «интерфейс» появился новый чекбокс «Подсветка данных в отчетах». Благодаря этой настройке можно выбрать стиль отображения данных в отчетах.

                           

 

 

15 комментариев
интерфейс,отчеты
Метрика и Joomla - отслеживание заказов
emkon
24 февраля 2012, 13:32

Как настроить счетчики/метки (какой код и куда вставить в шаблоне) для сайта на джумле,чтобы в Я.Метрике можно было видеть номера заказов и соответственно аналитику по ним?

2 комментария
joomla
Отслеживание активности пользователей в непубличном проекте.
balvardo
24 февраля 2012, 13:32

Добрый день.

 

Есть задача поставить метрику в saas проект. Основные цели:

Отслеживание статистики по активности (на какие интерфейсы пользователь тратит больше времени), а так же сбор статистики, насколько спроектированный алгоритм работы соответствует реальному.

 

Собственно, не нашел в документации:

1. Как подключить метрику таким образом, чтобы она работала на всех поддоменах?

2. Возможно ли просматировать в вебвизоре отчет по интерфейсам такой системы, учитывая тот факт, что пользователь, для того, что бы увидеть интерфейс — должен авторизоваться.

5 комментариев
вопрос
бездействие, действие посетителя.
Info.spektr-kzn
24 февраля 2012, 15:41

Всем привет.

Суть: вебвизор фиксирует вход на страничку, пишит кто,откуда,и количество проведенного времени на сайте, но вебвизор не воспроизводит посечение так как виксирует бездействие!!Могу понять что кто то кликнул страничку с поиска забыл про неё потом просто выключил.

но как тогда расматривать этот вариант? -- продолжительность визита  1:30 просмотренных страниц 4, раскрываю список все по 0:00?

вопрос: может кто сталкивался, подскажите что это, может это можно исправить??

спасибо.

11 комментариев
Целевой звонок появился в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре
Денис
28 февраля 2012, 13:37

С сегодняшнего дня рекламодателям из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары доступен инструмент «Целевой звонок». Теперь и они смогут посчитать, сколько звонков поступает от клиентов, пришедших по контекстной рекламе на Яндексе.

Работа с «Целевым звонком» в сочетании со статистикой заказов на сайте позволяет получить целостную картину того, сколько клиентов приходит по рекламе в Яндекс.Директе и на Яндекс.Маркете, а значит, точнее оценить эффективность расходов. Рекламодатель также может использовать отчеты по звонкам, чтобы наладить бизнес-процессы. Например, выбрать оптимальные часы работы отдела продаж. Статистику звонков можно будет просматривать в отчетах Метрики.

«Целевой звонок» доступен для рекламодателей со среднемесячным бюджетом не менее 6 000 рублей.

Подробности о подключении и работе инструмента можно узнать в разделе Помощи.

20 комментариев
целевой звонок,новости