столкнулся с проблемой, ни как не желает работать вебвизор на сайте с применением AJAX технологий

скрипт метрики подгружается из скрипта, страница формируется по средствам AJAX

сайт www.allave.ru

используемый js код

(function(w, c) {

w.yandex_metrika_callback = function() {

try {

w.yaCounter4651804 = new Ya.Metrika(4651804);

yaCounter4651804.clickmap(true);

yaCounter4651804.trackLinks(true);

yaCounter4651804.webvisor(true)

}

catch(e){}

}



var s = c.createElement('script'),

r = c.getElementsByTagName('head')[0] || c.getElementsByTagName('body')[0];

s.type = 'text/javascript';

s.async = true;

s.src = (c.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') + '//mc.yandex.ru/metrika/watch.js';

r.insertBefore(s, r.firstChild);

})(this, document);

P.S. и дополнительный вопрос, насколько корректно скачать скрипт mc.yandex.ru/metrika/watch.js к себе на сервер и подгружать его со своего сервера?