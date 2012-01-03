Добрый день.



Сейчас страницы, отдающие "ошибочные коды - 404,403,500 и т.п." нормально отслеживать в метрике нельзя.

Если добавить существующий счетчик на эти страницы, то статистика будет неправильная. К общей статистике будет прибавляться статистика посещения несуществующих страниц. И отслеживать эти самые страницы тоже будет неудобно.

Есть другой вариант с регистрацией отдельного счетчика и размещением его только на страницы типа 404 и т.п. Но у этого варианта есть недостатки.

1. Зарегистрировать получится не у каждого, т.к. метрика ругается при создании, что на данном сайте уже установлен счетчик. А проверяет метрика счетчик на главной странице анализируемого домена при регистрации. Приходится временно на главной странице отключать основной счетчик, чтобы "обмануть метрику". После того как метрика проверит и включит новый счетчик для ошибочных страниц, можно возвращать основной счетчик на главную страницу. Но уже через день дополнительный счетчик в общем списке будет отображаться иконкой желтого цвета и предупреждать, что установлен другой счетчик на том же домене. При этом данные все-таки собираются.

2. Даже после того, как данные начинают собираться, нет полноценных отчетов, подходящих для страниц ошибками. Можно среди десятков пустых отчетов метрики, найти всего 2-3 рабочих (страницы входа и популярные страницы). Но эти отчеты неудобные. Они не приспособлены для работы с 404 страницами. Данные неудобно агрегируются с точки зрения анализа ошибок и неудобно смотреть ссылающиеся страницы.

3. Насколько я понимаю, из общей статистики исключаются посещения роботов. Таким образом, например, если заходит поисковый робот и проходится по сотне несуществующих страниц, выдающих код-404, Вы об этом не узнаете. Узнаете только о двух-трех страницах с ошибками, на которые зашли живые люди. А удобнее было бы не ждать, пока реальный пользователь найдет несуществующую страницу, а играть на опережение (на основе данных по ошибочным страницам при заходе роботов исправлять сразу возможные ошибки).



В Google Analitics тоже можно воспользоваться хитрым способом учета ошибочных страниц, разместив специальный код на 404-страницах. В статистики гугла регистрируются посещения виртуальной страницы /404.html а адрес самой страницы, которая выдала ошибку указывается в качестве параметра виртуальной страницы. Тоже неудобный вариант. И тоже, по-моему, посещения роботов игнорируются.

Мое предложение - подумать команде Яндекс.Метрики о добавлении возможности присоединении к существующим счетчикам отдельной модификации счетчиков для страниц с ошибочными кодами (404,403,500 ...).

Для этого нужно, чтобы пользователи на все страницы устанавливали обычный код, а на ошибочные страницы тот же код, но с каким-нибудь параметром. Например: "ErrorCode=404".



При этом можно было бы в саму метрику добавить особый отчет, отображающий все ошибки сайта, который бы среди прочего включал ошибки заходов роботов. Также можно было бы более точно определять точку входа пользователей. Как сейчас определяется точка входа, если пользователь зашел из поисковика на несуществующую страницу, а потом вручную набрал адрес главной страницы? Наверное, как прямой заход? А это не прямой заход.



Такого удобной статистики сейчас нет в нормальном виде ни у одного online сервиса, если я не ошибаюсь. Полный перечень ошибок можно смотреть только по собственным текстовым логам сервера и с помощью программ анализирующих эти логи - типа Awstats.



Отдельный, полный отчет по страницам 4xx, 5xx мог бы стать очередной фирменной фишкой Яндекс.Метрики.

P.S Пока писал, еще одно предложение для Метрики придумал. Почему бы не сделать отдельный отчет о всех посещения только роботов. Так, например, можно будет видеть, какие поисковики, какие страницы индексируют. Сейчас такое только по логам сервера приходится смотреть с помощью того же Awstats, например.