В Метрике дается информация о трафике пользователей сайта. А как узнать сколько запросов дают поисковики?
Есть ли в клубе люди имеющие возможность на drupal.org вытолкнуть проект из песочницы? Собственно проект это модуль для CMS Drupal добавляющий возможность использовать на сайте счётчик и информер Яндекс.Метрики. Проект с апреля 2011 года в песочнице.
Ссылка на проект http://drupal.org/sandbox/AlexSoft/1135324. Задача на присвоение проекту статуса http://drupal.org/node/1135384.
Или это всё-таки какие-то совпадения нереальные?
Я имею в виду те случаи, когда обнаруживаю в отчётах фактически следы своих собственных передвижений.
Метрика при попытке получить статистику кликов по пути: "Истоники -директ - сводка" выдает анализ - 100% Чужие компании, почему? К примеру, в других системах по этим же компаниям директа проблем по статистике нет.
В перечне страниц появляются интересные записи:
ar:1:nb:1:hid:228499708:wn:2837:hl:1 и
hid:228499708:wn:2837:hl:1:t:
Как это понимать?
Предполагаю, что это визиты с Твиттера. Есть такие "типа сборнички", которые собирают все твиты по темам. Но я в неуверенности.
У кого-нибудь есть достоверная информация?
С помощью каких данных которые собирает Метрика можно определить скликивание?
з.ы.почему так долго происходит модерация?
столкнулся с проблемой, ни как не желает работать вебвизор на сайте с применением AJAX технологий
скрипт метрики подгружается из скрипта, страница формируется по средствам AJAX
сайт www.allave.ru
используемый js код
(function(w, c) {
w.yandex_metrika_callback = function() {
try {
w.yaCounter4651804 = new Ya.Metrika(4651804);
yaCounter4651804.clickmap(true);
yaCounter4651804.trackLinks(true);
yaCounter4651804.webvisor(true)
}
catch(e){}
}
var s = c.createElement('script'),
r = c.getElementsByTagName('head')[0] || c.getElementsByTagName('body')[0];
s.type = 'text/javascript';
s.async = true;
s.src = (c.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') + '//mc.yandex.ru/metrika/watch.js';
r.insertBefore(s, r.firstChild);
})(this, document);
P.S. и дополнительный вопрос, насколько корректно скачать скрипт mc.yandex.ru/metrika/watch.js к себе на сервер и подгружать его со своего сервера?
Друзья,
подскажите плиз такую вещь:
- метрика в метках показывает некотрое количество посещений с достижением цели
- вебвизор же за такой же период времени не показывает ни одного посещения с достижением цели по этим же меткам
Как это понимать? Спасибо
Здраствуйте, объясните зачем было вводить такую функцию как отслеживание хеша в адресной строке если данные полученные этим методом нигде не используются, нигде больше не используются? Хотелось бы отслеживать переходы по хеш-линкам в вебвизоре.
То есть хочется застраховаться от накруток конкурентов по моим рекламным объявлениям в Яндекс Директе и добавить в черный список ip тех кто ежедневно кликает по объявлениям!
Прошу помочь!
Большинство современных сайтов содержат на своих страницах формы для заполнения, чтобы пользователи могли не только смотреть информацию на сайте, но и взаимодействовать с ним.
Однако неудобные формы часто не только не помогают, но и мешают пользователю оставить информацию или отправить заявку.
Теперь в Метрике есть специальный инструмент, который позволяет оценивать качество форм. С его помощью можно провести полноценный анализ формы и понять, что можно улучшить и как увеличить показатели конверсии.
Если на вашем сайте есть страницы, которые содержат формы для заполнения, то вы сможете узнать сколько посетителей дошли до страницы с формой, сколько из них оставили свои данные и, самое интересное, сколько из них отправили свои данные.
Благодаря отчету «Анализ форм» владельцы сайтов также смогут оценить, сколько времени пользователи тратят на заполнение той или иной формы, какие поля формы при отправке остаются незаполненными и какое поле побуждает оставить заполнение и покинуть страницу.
В одноименном разделе Помощи можно узнать подробности работы с отчетами Анализа форм.
Наш новый инструмент уже успел привлечь к себе внимание профессиональных пользователей инструментов веб-аналитики.
Спешим поделиться небольшим видео-уроком от Андрея Юнисова (webprofiters.ru) о том как применять возможности анализа форм на практике
Благодаря Вебвизору начал лучше видеть и больше знать.
Регулярные прямые заходы на одну и ту же страницу с нулевой длительностью были и раньше, теперь обнаруживаю, заходы эти из Москвы и Питера и имя хоста одно и то же.
Для чего заходить на одну и ту же страницу по нескольку раз в день на 0 сек?
Добрый день.
Сейчас страницы, отдающие "ошибочные коды - 404,403,500 и т.п." нормально отслеживать в метрике нельзя.
Если добавить существующий счетчик на эти страницы, то статистика будет неправильная. К общей статистике будет прибавляться статистика посещения несуществующих страниц. И отслеживать эти самые страницы тоже будет неудобно.
Есть другой вариант с регистрацией отдельного счетчика и размещением его только на страницы типа 404 и т.п. Но у этого варианта есть недостатки.
1. Зарегистрировать получится не у каждого, т.к. метрика ругается при создании, что на данном сайте уже установлен счетчик. А проверяет метрика счетчик на главной странице анализируемого домена при регистрации. Приходится временно на главной странице отключать основной счетчик, чтобы "обмануть метрику". После того как метрика проверит и включит новый счетчик для ошибочных страниц, можно возвращать основной счетчик на главную страницу. Но уже через день дополнительный счетчик в общем списке будет отображаться иконкой желтого цвета и предупреждать, что установлен другой счетчик на том же домене. При этом данные все-таки собираются.
2. Даже после того, как данные начинают собираться, нет полноценных отчетов, подходящих для страниц ошибками. Можно среди десятков пустых отчетов метрики, найти всего 2-3 рабочих (страницы входа и популярные страницы). Но эти отчеты неудобные. Они не приспособлены для работы с 404 страницами. Данные неудобно агрегируются с точки зрения анализа ошибок и неудобно смотреть ссылающиеся страницы.
3. Насколько я понимаю, из общей статистики исключаются посещения роботов. Таким образом, например, если заходит поисковый робот и проходится по сотне несуществующих страниц, выдающих код-404, Вы об этом не узнаете. Узнаете только о двух-трех страницах с ошибками, на которые зашли живые люди. А удобнее было бы не ждать, пока реальный пользователь найдет несуществующую страницу, а играть на опережение (на основе данных по ошибочным страницам при заходе роботов исправлять сразу возможные ошибки).
В Google Analitics тоже можно воспользоваться хитрым способом учета ошибочных страниц, разместив специальный код на 404-страницах. В статистики гугла регистрируются посещения виртуальной страницы /404.html а адрес самой страницы, которая выдала ошибку указывается в качестве параметра виртуальной страницы. Тоже неудобный вариант. И тоже, по-моему, посещения роботов игнорируются.
Мое предложение - подумать команде Яндекс.Метрики о добавлении возможности присоединении к существующим счетчикам отдельной модификации счетчиков для страниц с ошибочными кодами (404,403,500 ...).
Для этого нужно, чтобы пользователи на все страницы устанавливали обычный код, а на ошибочные страницы тот же код, но с каким-нибудь параметром. Например: "ErrorCode=404".
При этом можно было бы в саму метрику добавить особый отчет, отображающий все ошибки сайта, который бы среди прочего включал ошибки заходов роботов. Также можно было бы более точно определять точку входа пользователей. Как сейчас определяется точка входа, если пользователь зашел из поисковика на несуществующую страницу, а потом вручную набрал адрес главной страницы? Наверное, как прямой заход? А это не прямой заход.
Такого удобной статистики сейчас нет в нормальном виде ни у одного online сервиса, если я не ошибаюсь. Полный перечень ошибок можно смотреть только по собственным текстовым логам сервера и с помощью программ анализирующих эти логи - типа Awstats.
Отдельный, полный отчет по страницам 4xx, 5xx мог бы стать очередной фирменной фишкой Яндекс.Метрики.
P.S Пока писал, еще одно предложение для Метрики придумал. Почему бы не сделать отдельный отчет о всех посещения только роботов. Так, например, можно будет видеть, какие поисковики, какие страницы индексируют. Сейчас такое только по логам сервера приходится смотреть с помощью того же Awstats, например.
Подскажите пожалуйста почему валидатор находит ошибки в коде метрики
http://validator.w3.org/c