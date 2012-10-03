"Достижения цели", "Целевые визиты" и "Конверсия" (%) - что это, что конкретно обозначает, в чём измеряется? Поподробней, плиз. В Хелпе ничего путнего нет. Спасибо.
На сайте размещена форма заказа Услуги. После нажатия кнопки "отправить", данные записываются в БД и потенциальному клиенту присваивается уникальный ID. Затем из БД они попадают в CRM, после обработки менеджером заказ превращается в сделку или нет. Возможно ли вместе с данными формы в базу записывать данные об Источнике - поисковые системы, поисковые фразы, кампании из Yandex.Директ и т.д. (не нашли где это есть в API Yandex Метрики). Это очень важно т.к. заявок из формы приходит очень много, но как понять откуда идет качественный трафик, ориентированый на заключение договора не понятно. Также сумма договора может различаться в разы и важно понимать откуда идет самый "дорогой" траффик.
Помогите! Особых знаний в CSS нету...
Здравствуйте.
У меня на сайте всплесками вырастает количество переходов с внешних сайтов, пытаюсь разобраться, куда идут переходы, что вызывает такой резкий интерес аудитории.
Подскажите, как сформировать отчет, что бы увидеть на какие страницы приходят посетители с сайтов?
В стандартном отчете (Источники: Источники трафика: Сайты) есть все внешние сайты, но не показывается, на какие страницы приходят посетители.
Пробовал в отчете построить отчет с использованием показателя "Url страницы входа", но там нельзя получить список url`ов, будет только агрегированное значение разных вариантов url.
Не очень понимаю, поэтому прошу объяснить. Как постаивть метрику на сайту на joomle. Понятно, что надо скопировать код, но куда его вставлять???
Здравствуйте, сегодня я узнал что uCoz добавила в свой функционал по стандарту подключение яндекс.метрики, в итоге я зашел в нужный модуль где все это подключается и нажал кнопку подключить, но там пошли глюки на сайте (да это их вина и пока еще не доработки) и через их панель управления где я подключал метрику (она в начале подключилась старая которая была) я отключил её и в моем личном кабинете метрики она тоже удалилась, я хотел бы вернуть старый счетчик метрики для сайта www.***.ru , так как в этом счетчике была статистика примерно за 1+ год, в данный момент от uCoz поставился новый счетчик в котором весь сбор статистики начался заного, а старый счетчик пропал...
Всем добрый день. У меня возник вопрос по поводу счетчика. Буду рада, если кто-нибудь поможет.
Я хочу сделать так, чтобы при нажатии кнопки и заполнении платежки яндекс.деньги (пожертвовать,подарить и т.д.) на сайте сразу же отображалось что человек внес деньги. Т.е. мне нужно именно количество человек, а не общая сумма пожертвований, она должна быть видна всем, а не только мне. Насколько я понимаю одним copy-paste готового кода, мне не обойтись. Посоветуйте пожалуйста, где мне такое найти или как сделать, хотя бы в общих чертах. Спасибо.
На нашем сайте стоит баннерокрутилка Open X. Постоянно сталкиваемся с проблемой: в статистике Open X показано, например, 1000 кликов. В Метрике сайта, куда переходят пользователи по клику, указано 300 визитов с нашего сайта.
В чем может быть проблема?
Всем привет.
Служба поддержки Яндекс.Метрики молчит, поэтому решил написать сюда.
Почему в отчетах метрики много фиксируется посетителей со временем нахождения на сайте 0 секунд и 0.15 секунд? Проверил на многих сайтах, везде есть такие именно значения.
Здравствуйте!
Я решил поставить счетчик Яндекс-метрики на поддомен сайта, где установлен интернет-магазин. Не уверен в его корректной утсановке.
Счетчик установился, но значек желтого цвета указывает, что "не установлен на главной странице, но данные поступают". Сайт на джумле 1.5. Я установил на все страницы поддомена. Что это сообщение может значить? Счетчик имеет в виду главную страницу основного сайта? Но на основном сайте стоит отдельный счетчик.
P/S. Вчера значок счетчика был желтого цвета, и в подсказке при наведении писалось, что счетчик не установлен на главной странице, но данные поступают. А сегодня цвет значка красный и пишется: "счетчик не утсановлен на главной странице". В общем, не работает счетчик.
Доброго времени суток. Сперва поблагодарю за отличный сервис мониторинга данных.
Но все таки, хотелось бы поделиться и не очень приятным, но жутко нужным.
При заходе в метрику через мобильный браузер Opera Mini навинационгое меню склеивается в одну ссылку и не дает побегать по разделам. А очень хочется, и, порой, проанализировать быстренько бы с мобильного, если компьютера нет под рукой.
3 месяца назад поменяли регион сайта для который продвигался по России. В данный момент почти все запросы все еще относятся к Росси. Как долго будет происходить переход и как его ускорить?