Здравствуйте.

У меня на сайте всплесками вырастает количество переходов с внешних сайтов, пытаюсь разобраться, куда идут переходы, что вызывает такой резкий интерес аудитории.

Подскажите, как сформировать отчет, что бы увидеть на какие страницы приходят посетители с сайтов?

В стандартном отчете (Источники: Источники трафика: Сайты) есть все внешние сайты, но не показывается, на какие страницы приходят посетители.

Пробовал в отчете построить отчет с использованием показателя "Url страницы входа", но там нельзя получить список url`ов, будет только агрегированное значение разных вариантов url.