Клуб Яндекс.Метрики

февраль 2013
Что за дела?
Akkmaker
4 февраля 2013, 12:48
WTF

Чудесный провал. То ли бложик на яше был недоступен, то ли метрика на 5 дней в отпуск ушла. Любопытно же!
6 комментариев
вопрос,баг
Статистика постранично.
webterminal
13 февраля 2013, 14:13

Мне для одного сайта нужно сделать статистику. сайт объявлений. Я хочу сделать вывод статистики для того кто подает. сколько раз смотрел его объявление, откуда пришли и т.д.

Внимание вопрос.

Возможно такое сделать через АПИ Яндекса к  Метрике.

Метрика на сайте есть, данные собираються. Нужно учесть что я незнаю сколько и  какие старницы будут.

Может кто делал или видел такое. Поделитесь примером или ссылкой.

Спасибо.

1 комментарий
Помогите разобраться данными статистики.
cork1
13 февраля 2013, 14:21
Важность  данных  "Отказы" ?

Обновили  дизайн сайта.
     Счетчик Я Метрики  теперь точно есть на всех страницах сайта. 
  Сразу стало видно, что такие вещи  как "Глубина просмотра" и "Время на сайте"  выросли процентов на  30. Конверсиям  выросли!!! 
    Но (!) процент "Отказов" тоже  сильно увеличился. 

  Значит ли это, что  редизайн был неудачным?   
  Может это связано с тем, что   счетчик теперь точно есть на всех страницах сайта?
   Может ли рост показателя отказов    ухудшить  позиции сайта  в органической выдачи??   
27 комментариев
вопрос,метрика,отчеты
Заголовок не указан
ILYA RYAKHOVSKIY
19 февраля 2013, 14:19

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, можно ли в метрике настроить фильтр таким образом, чтобы в аккаунт попадали данные только с определенной рекламной меткой?

5 комментариев
фильтры,вопрос,Яндекс.Метрика,метрика
Погрешность счетчика
extruziv
25 февраля 2013, 16:59

Здравствуйте!

Поставил себе счетчик на блог пару дней назад. В рекомендациях написано что ставить надо на все страницы. Я поставил в footer на главной. Подскажите : footer же везде присутствует, даже когда переходят с одной страницы на другую? Так ведь?

Второй вопрос :какая может быть погрешность у счетчика если я не захочу ставить счетчик на все пять страниц (боюсь уменьшения скорости движка).

Спасибо.

5 комментариев