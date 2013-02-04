Мне для одного сайта нужно сделать статистику. сайт объявлений. Я хочу сделать вывод статистики для того кто подает. сколько раз смотрел его объявление, откуда пришли и т.д.

Внимание вопрос.

Возможно такое сделать через АПИ Яндекса к Метрике.

Метрика на сайте есть, данные собираються. Нужно учесть что я незнаю сколько и какие старницы будут.

Может кто делал или видел такое. Поделитесь примером или ссылкой.

Спасибо.