Чудесный провал. То ли бложик на яше был недоступен, то ли метрика на 5 дней в отпуск ушла. Любопытно же!
Мне для одного сайта нужно сделать статистику. сайт объявлений. Я хочу сделать вывод статистики для того кто подает. сколько раз смотрел его объявление, откуда пришли и т.д.
Внимание вопрос.
Возможно такое сделать через АПИ Яндекса к Метрике.
Метрика на сайте есть, данные собираються. Нужно учесть что я незнаю сколько и какие старницы будут.
Может кто делал или видел такое. Поделитесь примером или ссылкой.
Спасибо.
Обновили дизайн сайта.
Счетчик Я Метрики теперь точно есть на всех страницах сайта.
Сразу стало видно, что такие вещи как "Глубина просмотра" и "Время на сайте" выросли процентов на 30. Конверсиям выросли!!!
Но (!) процент "Отказов" тоже сильно увеличился.
Значит ли это, что редизайн был неудачным?
Может это связано с тем, что счетчик теперь точно есть на всех страницах сайта?
Может ли рост показателя отказов ухудшить позиции сайта в органической выдачи??
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли в метрике настроить фильтр таким образом, чтобы в аккаунт попадали данные только с определенной рекламной меткой?
Здравствуйте!
Поставил себе счетчик на блог пару дней назад. В рекомендациях написано что ставить надо на все страницы. Я поставил в footer на главной. Подскажите : footer же везде присутствует, даже когда переходят с одной страницы на другую? Так ведь?
Второй вопрос :какая может быть погрешность у счетчика если я не захочу ставить счетчик на все пять страниц (боюсь уменьшения скорости движка).
Спасибо.