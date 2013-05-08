Вопрос вот в чем. На своем сайте провожу рекламную компанию: директ, адвордс, фейсбук, контакт, таргет-майл и другая реклама. И складывается впечатление, что чем старше аудитория - тем больше им интересен мой сайт, дольше времени находятся на сайте и делают больше просмотров. Вернее это не впечатления, а данные яндекс.метрики:

И стал я думать - как бы мне понять, откуда приходит какая аудитория. Вероятно одни источники дают взрослой аудитории больше, другие меньше (понятно, что вконтакте больше молодежи, а в одноклассниках больше взрослых, но есть и другие источники, где не так все ясно).

Пошел в "цели" Метрики - но не нашел возможности создавать целей с возрастной привязкой. Поэтому возник вопрос - можно ли как-то с помощью яндекс.метрики определить из каких источников приходят люди того или иного возраста? И если можно - то как?