Кто подскажет как сделать оценку посещаемости сайта таким образом, что бы учитывалось поведение разных групп пользователей, на моем сайте есть 3 типа пользователей которые туда заходят покупатели, продавцы и менеджеры, мне необходимо отслеживать каждого по отдельности. Как это реализовать, и возможно ли вообще?
В метках наткнулся на такую штуку "Средство кампании". Что это такое непонятно, кто знает подскажите ?
Вопрос вот в чем. На своем сайте провожу рекламную компанию: директ, адвордс, фейсбук, контакт, таргет-майл и другая реклама. И складывается впечатление, что чем старше аудитория - тем больше им интересен мой сайт, дольше времени находятся на сайте и делают больше просмотров. Вернее это не впечатления, а данные яндекс.метрики:
И стал я думать - как бы мне понять, откуда приходит какая аудитория. Вероятно одни источники дают взрослой аудитории больше, другие меньше (понятно, что вконтакте больше молодежи, а в одноклассниках больше взрослых, но есть и другие источники, где не так все ясно).
Пошел в "цели" Метрики - но не нашел возможности создавать целей с возрастной привязкой. Поэтому возник вопрос - можно ли как-то с помощью яндекс.метрики определить из каких источников приходят люди того или иного возраста? И если можно - то как?
Здравствуйте! Уважаемые
Подскажите пожалуйста, будет ли правильной такая кострукция http://*.site.ru при добавлении зеркал сайта?
Возникла такая необходимость при добавлении большого количества зеркал!
Если есть другие варианты, подскажите пожалуйста!
всем спасибо!
Подскажите, можно ли использовать счетчик Яндекс.Метрика для интранет-сайта, недоступного из внешнего интернета?
Если да, то к каким ресурсам надо открыть доступ для загрузки кода счетчика?
Спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите, как поступить, что бы не терять накопленные данные в метрике.
Код счётчика был размещён с личного аккаунта бывшего сотрудника.
Как удалить доступ у бывшего сотрудника, так что бы оставшиеся сотрудники не потеряли накопленные данные.
Т.е. решение замениьт код счётчика нам не подходит.
В Метрике появился отчет по коммерческим интересам. С его помощью можно посмотреть, насколько та или иная тематика привлекательна для вашей аудитории, и добавить новые штрихи к портрету целевого посетителя.
Данные об интересах считаются с помощью технологии Крипта. Они распределены по 14 популярным тематическим категориям, по которым в Яндексе можно настроить таргетинг.
Для каждой тематики приведен аффинити-индекс — показатель того, насколько она соответствует интересам посетителей сайта. Чем заметнее индекс превышает 100%, тем сильнее ваши посетители интересуются этой тематикой по сравнению с аудиторией интернета в целом.
Сопоставьте эти данные с другими показателями счетчика и определите предпочтения пользователей, которые конвертируются лучше всего. Таким образом, можно более точно выбрать аудиторию для показа рекламы и в перспективе снизить стоимость привлечения клиента.
Отчет находится в группе «Посетители». Подробности о нем описаны в помощи.
При создании целей в Метрике теперь можно использовать регулярные выражения. Они обеспечивают условиям гибкость — задав шаблон, вы можете объединить все похожие целевые страницы или, наоборот, выделить среди них только некоторые нужные.
Регулярные выражения применяются как для отдельных целей типа URL страницы, так и для сложных составных целей. Вот несколько примеров их использования:
- Вертикальная черта | соответствует логическому оператору ИЛИ. С её помощью можно перечислить несколько равнозначных страниц в качестве одно шага цели:
content/(user_vars|ecommerce)
- Квадратные скобки [] помогают создать список символов, с которыми нужно провести сравнение.
Например, чтобы подсчитать тех, кто пролистал статью на сайте дальше первой страницы, условие можно задать следующим образом:
articles/.*page=([2-9]|1\d)
- Символ $ обозначает окончание строки. Скажем, записав в условии htm$, вы настроите цель только для адресов, которые заканчиваются на htm, и не будете учитывать в ней html-страницы.
Общий список регулярных выражений и инструкцию по их использованию можно найти в помощи.