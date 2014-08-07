Клуб Яндекс.Метрики

август 2014
Как отслеживать несколько доменов и поддоменов в комплексе?
sae9
7 августа 2014, 18:31

У нас партнерская программа, в рамках которой мы предоставляем каждому партнеру на своем домене формировать свою витрину (шоп). Кроме того, мы используем поддомены (для городов, товарных ниш и т.д.). Соответственно, нужно иметь возможность анализировать весь этот конгломерат, как единое целое. 

Вопрос: Яндекс Метрика позволяет это сделать, и если да - то как?

1 комментарий
Как поставить цель "не дошёл до страницы xxxx" ?
altweb-valera
11 августа 2014, 14:38

Хочется отслеживать тех, кто дошёл до корзины, но не оформил заказ.

В целях Метрики нет пункта "URL не содержит", зато есть регулярные выражения. Попробовал поставить туда вот такую конструкцию:

(?(?=.*\bкотики\b.*)^$|^.*$)

Но метрика вернула ошибку "Неверное регулярное выражение"

2 комментария
Новое в Метрике 2.0
Евгений Куршев
15 августа 2014, 18:55
  • В отчёте по источникам трафика добавлен второй уровень, более точно показывающий источник перехода - для переходов с сайта это конкретный сайт, для переходов по рекламе - рекламная система и т.д. Теперь во многих случаях не потребуется открывать специализированные отчёты по конкретным источникам перехода - почти всю необходимую информацию можно получить прямо из сводного отчёта по источникам трафика.
  • В отчёте по внешним ссылкам теперь по умолчанию отображается количество посетителей.
  • Для самых суровых аналитиков, в отчёте по параметрам визитов доступно не 5, а целых 10 уровней вложенности параметров.
Модуль Яндекс.Метрика для Joomla CMS (doYandexMetrika) обновился до версии 3.0.0
dostrog
16 августа 2014, 08:12

Теперь модуль поддерживает и Joomla CMS 3.x!

из нового:

  • Дизайн настроек в стиле Joomla 3.x
  • Выбор цвета счётчика — нагляднее (ColorPicker)
  • Поддерживаются все параметры от Яндекса на 14 августа 2014 года.

Отличительная особенность:

  • введен параметр (регулярное выражение) для исключения определенных страниц из индексирования (если URL совпадет с параметром — вставляется noindex и страница не отправляется в индекс Яндекса). Это нужно для того, чтобы непубличные страницы не индексировались. и др.
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Новый принцип подсчета визитов из Директа в Яндекс.Метрике
Евгений Куршев
18 августа 2014, 15:18

В Яндекс.Метрике (как в старой, так и в новой) изменились принципы подсчета визитов из Яндекс.Директа. Ниже — подробности об этих изменениях, которые помогут не запутаться в статистике.

 

Почему данные счетчика Метрики отличаются от данных в статистике Директа? 

Этот вопрос нередко задают обоим сервисам. Цифры действительно могут различаться, даже если пользователь корректно настроил счетчик и все работает как надо. Главная причина очень проста — у Метрики и Директа разные задачи.

 

Директу важно отобразить в статистике клики, причем только те, за которые заплатил рекламодатель — то есть без учета повторов и недобросовестных переходов, отфильтрованных системой защиты от склика. В свою очередь Метрика учитывает визиты на сайт. Это значит, ей важно посчитать все переходы, независимо от того, совершили их роботы или люди, скликивали рекламу или нет. При этом в один визит раньше могли попасть несколько кликов по объявлению — если эти клики случились в рамках одного визита.

 

Решение на каждом из сервисов отвечает его логике. Но мы понимаем, что видеть в отчетах разные показатели бывает неудобно при оценке эффективности рекламы. Поэтому постепенно приближаем схему подсчета рекламных визитов в Метрике к задачам Директа. 

 

Новое в подсчете и отображении данных

  1. Теперь каждый переход из Директа считается Метрикой отдельным визитом на сайт. Так что даже если реклама повторно привела посетителя (или их было несколько с одного компьютера) до того, как закончился визит в Метрике, каждый клик по объявлению станет отдельным визитом. Для некоторых сайтов это может отразиться на общей статистике посещений — до +5%.
  2. В Метрике 2.0 переходы, которые признаны Директом недействительными, отображаются отдельно. Для них есть самостоятельная строка в отчете по рекламным системам:
    scr2.png

 

При этом в отчётах по Директу показываются только те переходы, которые система защиты от склика сочла корректными.

 

Все это не означает, что данные в Директе и в Метрике теперь будут абсолютно одинаковыми. Например, причиной расхождения все еще может стать некорректно установленный код счетчика, блокировщик рекламы, сработавший на стороне пользователя, или технические проблемы на сайте. 

 

Тем не менее, измерять эффективность кампаний в Директе и сопоставлять статистику с визитами в Метрике стало гораздо удобнее.

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