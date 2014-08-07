В Яндекс.Метрике (как в старой, так и в новой) изменились принципы подсчета визитов из Яндекс.Директа. Ниже — подробности об этих изменениях, которые помогут не запутаться в статистике.

Почему данные счетчика Метрики отличаются от данных в статистике Директа?

Этот вопрос нередко задают обоим сервисам. Цифры действительно могут различаться, даже если пользователь корректно настроил счетчик и все работает как надо. Главная причина очень проста — у Метрики и Директа разные задачи.

Директу важно отобразить в статистике клики, причем только те, за которые заплатил рекламодатель — то есть без учета повторов и недобросовестных переходов, отфильтрованных системой защиты от склика. В свою очередь Метрика учитывает визиты на сайт. Это значит, ей важно посчитать все переходы, независимо от того, совершили их роботы или люди, скликивали рекламу или нет. При этом в один визит раньше могли попасть несколько кликов по объявлению — если эти клики случились в рамках одного визита.

Решение на каждом из сервисов отвечает его логике. Но мы понимаем, что видеть в отчетах разные показатели бывает неудобно при оценке эффективности рекламы. Поэтому постепенно приближаем схему подсчета рекламных визитов в Метрике к задачам Директа.

Новое в подсчете и отображении данных

Теперь каждый переход из Директа считается Метрикой отдельным визитом на сайт. Так что даже если реклама повторно привела посетителя (или их было несколько с одного компьютера) до того, как закончился визит в Метрике, каждый клик по объявлению станет отдельным визитом. Для некоторых сайтов это может отразиться на общей статистике посещений — до +5%. В Метрике 2.0 переходы, которые признаны Директом недействительными, отображаются отдельно. Для них есть самостоятельная строка в отчете по рекламным системам:



При этом в отчётах по Директу показываются только те переходы, которые система защиты от склика сочла корректными.

Все это не означает, что данные в Директе и в Метрике теперь будут абсолютно одинаковыми. Например, причиной расхождения все еще может стать некорректно установленный код счетчика, блокировщик рекламы, сработавший на стороне пользователя, или технические проблемы на сайте.

Тем не менее, измерять эффективность кампаний в Директе и сопоставлять статистику с визитами в Метрике стало гораздо удобнее.