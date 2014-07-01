1. Теперь отчеты подстраиваются под ваши задачи

Раньше основные отчеты Метрики содержали фиксированный набор колонок. Чтобы сопоставить разные показатели нужно было открыть Конструктор и собрать по ним отдельный отчет. Сейчас работа построена гораздо проще. Вся Метрика 2.0 — это большой конструктор, в котором вы можете быстро дополнить любой отчет нужными данными, не уходя со страницы.

Например, построить сводный отчет по операционным системам и браузерам, если вы только примерно представляете источник проблемы на сайте и хотите быстро понять, за счет чего резко снизилось количество посещений.

Или добавить к социальным сетям, из которых приходят пользователи, их возраст, пол, интересы и регионы. Это поможет определиться со спецификой блогов для разных аудиторий.

— Какие источники входа на сайт используют посетители в разных регионах?

— Где среди вашей аудитории больше мужчин, а где — женщин?

— Пользователи из какой возрастной группы чаще используют мобильные и планшеты?

Все это можно узнать прямо внутри любого из базовых отчетов Метрики. Достаточно просто выбрать параметры для вопроса с помощью функции «Группировки».





2. Трафик можно поделить на сегменты

В Метрике 2.0 вы можете посмотреть все отчеты по определенному срезу аудитории. Скажем, выбрать для анализа только постоянных посетителей, которые уже были на сайте несколько раз и возвращаются с определенной периодичностью.

Отличный способ следить за тем, растет ли число лояльных пользователей и больше узнать о них — посмотреть их социально-демографические характеристики или источники переходов на ваш ресурс.

Поделив трафик на ключевые сегменты, вы не упусите из вида тенденции, которые не всегда очевидны из общих данных по сайту — сразу увидите, сколько журналистов пришло почитать пресс-релиз, как функционирует рекламная кампания в регионах, в каких городах пользователи чаще всего заказывают обратный звонок и многое другое.

3. Сегменты легко сравнивать между собой

В Метрике 2.0 у вас есть возможность вывести на экран наглядное сравнение двух любых сегментов трафика. Например, чтобы узнать, какой из них привел больше конверсий или постоянных клиентов.

Или просто сравнить, чем посетители из поиска отличаются от пришедших по рекламе.





4. Вы никогда не потеряете источник первого визита

И последнего тоже. Если пользователь приходил на сайт несколько раз, вы легко разберетесь, что привело его к вам впервые, а какие источники он использует для возвращений.

В Метрике 2.0 атрибуция визитов переключается одним кликом, так что данные в отчётах легко пеерстроить по первому или, наоборот, по самому свежему источнику перехода.

Атрибуция по первому переходу особенно актуальна для тематик, где от первого визита на сайт до покупки как правило проходит некоторое время. Так вы сможете оценить отложенную конверсию.

Все эти базовые функции сейчас доступны на русскоязычной бете. В ближайшем будущем мы добавим локали для других стран и дополним функциональность отчетами для мониторинга сайта и inpage-анализа.

Мы обязательно поделимся приемами работы с новой Метрикой и интересными кейсами в следующий постах. А пока будем рады вашим вопросам и обратной связи в комментариях.