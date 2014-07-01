Друзья,
некоторое время назад я анонсировал выход мобильного клиента для Яндекс-метрики для iOS. Настало время порадовать и пользователей Android-платформы. Встречайте
Скачать можно по ссылке - https://play.google.com/s
Яндекс.Метрика полностью перестроила свой API. Новый API является не набором готовых отчётов, но универсальным конструктором. В прошлом API можно было увидеть либо распределение визитов по городам, либо по возрасту посетителей, но никак нельзя было увидеть распределение возрастов в каждом городе отдельно. Теперь вы можете указать все интересующие вас измерения (dimensions) и в ответе увидеть взаимосвязь между разными факторами. Подробности о dimensions и о том, как с ними можно работать, требуют отдельного рассказа. И мы обязательно поделимся им здесь.
Новый API позволяет сегментировать данные - фильтровать их более чем по 50 атрибутам визитов и хитов (источники трафика, поисковые фразы, атрибуты рекламных кампаний, URL-ы страниц и т.д.), а условия — комбинировать с помощью AND/OR, группировать с помощью скобок, уточнять достигнутыми целями и моделями атрибуции и многое другое. Например, если ваша целевая аудитория — мужчины из Питера от 25 до 34 лет, вы можете смотреть данные в отчетах только по ним: узнать, из каких источников они приходят, какие браузеры используют, какие у них типы устройств и так далее.
Теперь API является основой Метрики, а не дополнением к ней. Мы поддержали совместимость с разными стандартами API, в том числе Google Analytics. Это позволит работать с Метрикой уже созданным приложениям и очень легко адаптировать для работы с Метрикой приложения, созданные для Google Analytics.
Все функции нового API подробно описаны в документации. Мы будем рады фидбеку от вас — изучайте новые возможности, экспериментируйте и делитесь интересными кейсами.
По ссылке https://beta.metrika.yandex.ru/ всем желающим теперь доступна бета-версия новой Яндекс.Метрики — с отчетами, которые меняются по вашей команде, возможностью сегментировать данные и полным редизайном интерфейса.
Ключевое отличие Метрики 2.0 — новый принцип работы с данными о посетителях сайта.
Яндекс.Метрика всегда позволяла работать с двумя уровнями детализации данных:
· во-первых, смотреть на общую статистику по сайту,
· во-вторых, анализировать его работу на уровне отдельных визитов (с помощью Вебвизора, Аналитики форм, карты кликов и ссылок).
Работать с сегментами аудитории и сопоставлять отдельные интересные вам параметры можно в конструкторе отчётов. Сейчас мы решили вывести сегментацию на первый план и сделать работу с ней удобнее. Ведь именно этот уровень детализации лучше всего решает задачи маркетолога и аналитика. Он позволяет обобщать данные о визитах нужных вам групп посетителей сайта и при этом отбросить все лишнее.
Встраивая в Метрику этот уровень работы с данными, мы глобально изменили сервис и подчинили его одной простой цели — представлять статистику таким образом, чтобы вы получали не просто информацию о сайте, а ответы на тот или иной ваш вопрос.
1. Теперь отчеты подстраиваются под ваши задачи
Раньше основные отчеты Метрики содержали фиксированный набор колонок. Чтобы сопоставить разные показатели нужно было открыть Конструктор и собрать по ним отдельный отчет. Сейчас работа построена гораздо проще. Вся Метрика 2.0 — это большой конструктор, в котором вы можете быстро дополнить любой отчет нужными данными, не уходя со страницы.
Например, построить сводный отчет по операционным системам и браузерам, если вы только примерно представляете источник проблемы на сайте и хотите быстро понять, за счет чего резко снизилось количество посещений.
Или добавить к социальным сетям, из которых приходят пользователи, их возраст, пол, интересы и регионы. Это поможет определиться со спецификой блогов для разных аудиторий.
— Какие источники входа на сайт используют посетители в разных регионах?
— Где среди вашей аудитории больше мужчин, а где — женщин?
— Пользователи из какой возрастной группы чаще используют мобильные и планшеты?
Все это можно узнать прямо внутри любого из базовых отчетов Метрики. Достаточно просто выбрать параметры для вопроса с помощью функции «Группировки».
2. Трафик можно поделить на сегменты
В Метрике 2.0 вы можете посмотреть все отчеты по определенному срезу аудитории. Скажем, выбрать для анализа только постоянных посетителей, которые уже были на сайте несколько раз и возвращаются с определенной периодичностью.
Отличный способ следить за тем, растет ли число лояльных пользователей и больше узнать о них — посмотреть их социально-демографические характеристики или источники переходов на ваш ресурс.
Поделив трафик на ключевые сегменты, вы не упусите из вида тенденции, которые не всегда очевидны из общих данных по сайту — сразу увидите, сколько журналистов пришло почитать пресс-релиз, как функционирует рекламная кампания в регионах, в каких городах пользователи чаще всего заказывают обратный звонок и многое другое.
3. Сегменты легко сравнивать между собой
В Метрике 2.0 у вас есть возможность вывести на экран наглядное сравнение двух любых сегментов трафика. Например, чтобы узнать, какой из них привел больше конверсий или постоянных клиентов.
Или просто сравнить, чем посетители из поиска отличаются от пришедших по рекламе.
4. Вы никогда не потеряете источник первого визита
И последнего тоже. Если пользователь приходил на сайт несколько раз, вы легко разберетесь, что привело его к вам впервые, а какие источники он использует для возвращений.
В Метрике 2.0 атрибуция визитов переключается одним кликом, так что данные в отчётах легко пеерстроить по первому или, наоборот, по самому свежему источнику перехода.
Атрибуция по первому переходу особенно актуальна для тематик, где от первого визита на сайт до покупки как правило проходит некоторое время. Так вы сможете оценить отложенную конверсию.
Все эти базовые функции сейчас доступны на русскоязычной бете. В ближайшем будущем мы добавим локали для других стран и дополним функциональность отчетами для мониторинга сайта и inpage-анализа.
Мы обязательно поделимся приемами работы с новой Метрикой и интересными кейсами в следующий постах. А пока будем рады вашим вопросам и обратной связи в комментариях.