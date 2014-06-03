Визит считается завершенным при закрытии браузера или вкладки? Или только по истечении 30 минут?
Тут возник вопрос который меня мучает. Нужно ли устанавливать счетчик на абсолютно всех страницах сайта, либо же хватит такого, пример:
site.ru/ring_gold
site.ru/ring_bronze
получается, что ринг голд и ринг бронз, это каталоги - золотых и серебряных колец соответственно. Учтет ли установленный счетчик все страницы, которые находятся внутри этих каталогов, либо же придется вносить код на всех страницах?
Доброго времени суток.
Интересен вот такой момент, например, мне нужно добавить счетчик на все страницы сайта, можно ли сделать это как-то не в ручном режиме? К примеру, добавить на все страницы сайта определенный код в определенный блок, или какой-то схожий вариант?
Просто, одно дело если я владелец сайта, совсем иное, если я например менеджер по контекстной рекламе и хочу показать клиентам свою лояльность, завожу для них Метрику, настраиваю и устанавливаю на сайта. Это не займет проблем если у клиента, ну пусть пара десятков страниц, а если пара тысяч? А я хочу код разместить везде. Что делать? Ведь если код размещен не везде, то и весь функционал метрики будет доступен не по всем посещениям.
Доброго времени суток.
Изучаю метрику и хотелось бы узнать подробнее о принципе работы параметров визита. Яндекс Справка не дает толкового представления об этом, и по этому сразу серия вопросов:
- Можно ли вынести за пределы кода счетчика объявление массива yaParams?
- Передать параметр визита можно из любого места на странице или только из тега <script>, в котором мы объявили значение массива?
- Ситуация: Есть страница P1 и P2. Пользователь со страницы P1 переходит на страницу P2. Как в параметр визита страницы P2 записать, что пользователь перешел именно со страницы P1? Ведь изначально в этом и заключается понятие "параметр визита", т.е. параметр, с которым пользователь совершил визит должен присвоиться до того, как он уже перешел? Или я не правильно понимаю предназначение функционала "параметры визита"?
- В ЯндексПомощи описан пример a/b-тестирования, которое показывает как цвет кнопки КУПИТЬ влияет на конверсию по цели «Переход в корзину». Если пользователю показывается красная кнопка, то определяем параметр var yaParams = {ab_test: "красная кнопка"}; Если пользователю показывается зеленая кнопка, то определяем параметр var yaParams = {ab_test: "зеленая кнопка"}; Вопрос: эти самые кнопки стоят уже в корзине или на товарной странице, с которой пользователь переходит в корзину?
Всем привет, возникли вопросы относительно одного из разделов Яндекс.Метрики "коммерческие интересы". На одном из сайтов очень высокие показатели 2 интересов
1. "Программное обеспечение"
2. "Мобильная связь и интернет"
Могли бы вы их раскрыть более предметно, что подразумевается?
К примеру для первого интереса, это может быть, что люди интересуются новостями о новом ПО, ищут как настроить и скачать программу, хотят купить ПО.
Для второго от проверки скорости Интернета, услуг Интернет компаний, до покупки телефонов
Спрашиваю я это, чтобы понять на каких интернет-ресурсах стоит вешать рекламу.
Можно конечно посмотреть с каких ресурсов люди переходили за год. И на основе этого сделать предположение, сайты какой тематики популярны у целевой аудитории. Но мне кажется, это не принесет особого толка
Помогите чайнику, возможен ли ретаргетинг на целевой звонок?
То есть, подключаем услугу целевой звонок.
С директа идет посетитель, просматривает страницу с подменой номера и уходит.
И потом его начинает догонять объявление в РСЯ.
Или такой функионал не поддерживает яндекс сервисы?