Клуб Яндекс.Метрики

июнь 2014
Завершение визита при закрытии вкладки
Екатерина Хиндикайнен
3 июня 2014, 14:39

Визит считается завершенным при закрытии браузера или вкладки? Или только по истечении 30 минут?

10 комментариев
Код счетчика и страницы
somalcev
9 июня 2014, 13:47

Тут возник вопрос который меня мучает. Нужно ли устанавливать счетчик на абсолютно всех страницах сайта, либо же хватит такого, пример:

site.ru/ring_gold 

site.ru/ring_bronze

получается, что ринг голд и ринг бронз, это каталоги - золотых и серебряных колец соответственно. Учтет ли установленный счетчик все страницы, которые находятся внутри этих каталогов, либо же придется вносить код на всех страницах?

2 комментария
Счетчик, на все страницы.
mr Cat
23 июня 2014, 13:45

Доброго времени суток.

Интересен вот такой момент, например, мне нужно добавить счетчик на все страницы сайта, можно ли сделать это как-то не в ручном режиме? К примеру, добавить на все страницы сайта определенный код в определенный блок, или какой-то схожий вариант?

Просто, одно дело если я владелец сайта, совсем иное, если я например менеджер по контекстной рекламе и хочу показать клиентам свою лояльность, завожу для них Метрику, настраиваю и устанавливаю на сайта. Это не займет проблем если у клиента, ну пусть пара десятков страниц, а если пара тысяч? А я хочу код разместить везде. Что делать? Ведь если код размещен не везде, то и весь функционал метрики будет доступен не по всем посещениям.

5 комментариев
Параметры визита
slonagency
24 июня 2014, 16:24

Доброго времени суток.

Изучаю метрику и хотелось бы узнать подробнее о принципе работы параметров визита. Яндекс Справка не дает толкового представления об этом, и по этому сразу серия вопросов:

  1. Можно ли вынести за пределы кода счетчика объявление массива yaParams?
  2. Передать параметр визита можно из любого места на странице или только из тега <script>, в котором мы объявили значение массива?
  3. Ситуация: Есть страница P1 и P2. Пользователь со страницы P1 переходит на страницу P2. Как в параметр визита страницы P2 записать, что пользователь перешел именно со страницы P1? Ведь изначально в этом и заключается понятие "параметр визита", т.е. параметр, с которым пользователь совершил визит должен присвоиться до того, как он уже перешел? Или я не правильно понимаю предназначение функционала "параметры визита"?
  4. В ЯндексПомощи описан пример a/b-тестирования, которое показывает как цвет кнопки КУПИТЬ влияет на конверсию по цели «Переход в корзину». Если пользователю показывается красная кнопка, то определяем параметр var yaParams = {ab_test: "красная кнопка"}; Если пользователю показывается зеленая кнопка, то определяем параметр var yaParams = {ab_test: "зеленая кнопка"}; Вопрос: эти самые кнопки стоят уже в корзине или на товарной странице, с которой пользователь переходит в корзину? 
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параметры визитов
Коммерческие интересы
Mr.Like
30 июня 2014, 13:26

Всем привет, возникли вопросы относительно одного из разделов Яндекс.Метрики "коммерческие интересы". На одном из сайтов очень высокие показатели 2 интересов

 

1. "Программное обеспечение"

2. "Мобильная связь и интернет"

 

Могли бы вы их раскрыть более предметно, что подразумевается?

К примеру для первого интереса, это может быть, что люди интересуются  новостями о новом ПО, ищут как настроить и скачать программу, хотят купить ПО.

Для второго от проверки скорости Интернета, услуг Интернет компаний, до покупки телефонов

 

Спрашиваю я это, чтобы понять на каких интернет-ресурсах стоит вешать рекламу.

Можно конечно посмотреть с каких ресурсов люди переходили за год. И на основе этого сделать предположение, сайты какой тематики популярны у целевой аудитории. Но мне кажется, это не принесет особого толка

 

 

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маркетинг,Яндекс.Метрика,метрика
Ретаргетинг на целевой звонок
esimankov
30 июня 2014, 13:27

Помогите чайнику, возможен ли ретаргетинг на целевой звонок?

То есть, подключаем услугу целевой звонок.

С директа идет посетитель, просматривает страницу с подменой номера и уходит.

И потом его начинает догонять объявление в РСЯ.

 

Или такой функионал не поддерживает яндекс сервисы?

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