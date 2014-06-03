Доброго времени суток.

Интересен вот такой момент, например, мне нужно добавить счетчик на все страницы сайта, можно ли сделать это как-то не в ручном режиме? К примеру, добавить на все страницы сайта определенный код в определенный блок, или какой-то схожий вариант?

Просто, одно дело если я владелец сайта, совсем иное, если я например менеджер по контекстной рекламе и хочу показать клиентам свою лояльность, завожу для них Метрику, настраиваю и устанавливаю на сайта. Это не займет проблем если у клиента, ну пусть пара десятков страниц, а если пара тысяч? А я хочу код разместить везде. Что делать? Ведь если код размещен не везде, то и весь функционал метрики будет доступен не по всем посещениям.