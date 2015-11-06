Здавствуйте, у меня есть портал на котором есть огромное колличество поддоменов, и каждый месяц нужно делать отчет по многим из них, на это уходит много времни и средств. И вот собственно мой вопрос, возможно ли делать такой отчет (который состоит из: посещаемости, переходов на другой сайт с этого поддомена, топ запросов по которым переходят на данный поддомен, карты кликов/ссылок, графиком посещаемости по дням) по каждому из поддоменов автоматически, и выводить все на одном экране (а лучше отправлять сразу готовый на почту). Хочу узнать возможно ли такое и как (если возможно).
Почему метрика показывает время проведенное пользователем на сайте в среднем 15 секунд, а когда смотришь вебвизор там цифры совсем другие и эти цифры реальные.
Здравствуйте! Как посмотреть отложенную конверсию в яндекс метрике?
Наткнулся на старую статью, но не понятно, как вывести эту статистику http://clubs.ya.ru/metrik
Здравствуйте
На сайте есть закрытые страницы, формы на которых генерируются с помощью библиотеки Backbone.js. Посоветуйте как лучше настроить вебвизор чтобы можно было увидеть как ведет себя пользователь на этих страницах
Нужно получить данные по метка с фильтрацией по целям
Делаю следующий запрос
https://api-metrika.yande
Но пишет, что данных нету, хотя в метрике они есть и отображаются.
Как решить эту проблему?
Как сделать так, чтобы в Вебвизоре можно было отсмотреть изменения страницы на AJAX, которое происходит с использованием history API?
Я так понимаю hit тут не поможет?