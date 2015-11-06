Клуб Яндекс.Метрики

ноябрь 2015
Отчет по поддоменам на портале
brandmaker43
6 ноября 2015, 22:01

Здавствуйте, у меня есть портал на котором есть огромное колличество поддоменов, и каждый месяц нужно делать отчет по многим из них, на это уходит много времни и средств. И вот собственно мой вопрос, возможно ли делать такой отчет (который состоит из: посещаемости, переходов на другой сайт с этого поддомена, топ запросов по которым переходят на данный поддомен, карты кликов/ссылок, графиком посещаемости по дням) по каждому из поддоменов автоматически, и выводить все на одном экране (а лучше отправлять сразу готовый на почту). Хочу узнать возможно ли такое и как (если возможно).

1 комментарий
Время на сайте в стандартных отчётах и в отчёте Вебвизора
vladimirvlko
6 ноября 2015, 22:08

Почему метрика показывает время проведенное пользователем на сайте в среднем 15 секунд, а когда смотришь вебвизор там цифры совсем другие и эти цифры реальные.

4 комментария
Отложенная конверсия
semyanich
6 ноября 2015, 22:51

Здравствуйте! Как посмотреть отложенную конверсию в яндекс метрике?

Наткнулся на старую статью, но не понятно, как вывести эту статистику http://clubs.ya.ru/metrika/replies.xml?parent_id=4809&item_no=4790

7 комментариев
Запись вебвизора для закрытых страниц сайта с динамической генерацией контента
dvapelnik
22 ноября 2015, 13:21

Здравствуйте

На сайте есть закрытые страницы, формы на которых генерируются с помощью библиотеки Backbone.js. Посоветуйте как лучше настроить вебвизор чтобы можно было увидеть как ведет себя пользователь на этих страницах

3 комментария
Вебвизор,JS,javascript,Backbone.js,метрика,Яндекс.Метрика
Статистика по групповому отчёту через API
hardcor4uk
22 ноября 2015, 14:08

Нужно получить данные по метка с фильтрацией по целям

Делаю следующий запрос

https://api-metrika.yandex.ru/stat/sources/tags.json?id=31267963&goal_id=12003413&date1=20150101&date20151122&pretty=1&oauth_token=токен

Но пишет, что данных нету, хотя в метрике они есть и отображаются.

Как решить эту проблему?

1 комментарий
History API и Вебвизор
Ivan Kartavyi
23 ноября 2015, 11:31

Как сделать так, чтобы в Вебвизоре можно было отсмотреть изменения страницы на AJAX, которое происходит с использованием history API?

Я так понимаю hit тут не поможет?

5 комментариев