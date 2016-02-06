Клуб Яндекс.Метрики

февраль 2016
Будет ли поддержка ⚡(amp html) Яндекс Метрикой?
admin@skanvordoff.ru
6 февраля 2016, 08:22

Будет ли поддержка ⚡(amp html) Яндекс Метрикой?

В частности ведутся ли работы по реализации соответствующего расширения как например у гугл аналитикса https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-analytics/amp-analytics.md

13 комментариев
amp html
Время на сайте в сводке и в Вебвизоре
parsbars
6 февраля 2016, 13:41

Здравствуйте. Данные в сводном отчете совсем не совпадают с вебвизором. Например в отчете за 1 день было 3 посетителя. Вебвизор показывает, что каждый посетитель был на сайте не менее 2-х минут. А в сводном отчете средняя продолжительность за этот день 15 секунд. Никак не стыкуется.

17 комментариев
время на сайте,Вебвизор,продолжительность визита
Резко выросло число посетителей из мобильного Яндекса
anton.shaban
6 февраля 2016, 13:47

Добрый день. Вчера резко выросло число посетителей из мобильного Яндекса

Я в курсе, что вчера был запущен новый алгоритм Владивосток. Однако, если присмотреться, это не просто рост мобильного трафика из-за того, что сайт адаптирован под мобильные и стал ранжироваться лучше. Если присмотреться, то общий трафик не увеличился, просто трафика из "Яндекс, результаты поиска" стало меньше, а из "Мобильный Яндекс" - пропорционально больше.

При этом трафика с мобилок также больше не стало

У вас какие-то нововведения в сборе данных или это баг?

Заранее спасибо за ответ.

2 комментария
Как отследить цель если ссылка на лейднинг
Prudnikov.S.S
6 февраля 2016, 13:51

Есть несколько лэндингов с разными товарами и под разными доминами, но одной тематикой.

Как сделать так чтоб с основного сайта, при переходе по ссылки на эти лэндинги,  считалось щелью.

2 комментария
Расширение Метрики для Opera
rusy233.ms
20 февраля 2016, 12:50

Не могли бы сделать расширение Метрики для Opera? 

1 комментарий
Нужно ли размещать в шапке сайта скрипт яндекс метрики если у меня CMS ?
Дмитрий Антонов
20 февраля 2016, 14:20

Нужно ли размещать в шапке сайта скрипт яндекс метрики если у меня CMS ?  

На сколько я знаю скрипты нельзя подключать в php файлах.

Они не будут работать.

Скрипты можно подключить лишь в отдельном файле скрипта.

К примеру в wordpress это будет в файле functions.php с помощью wp_enqueue_script.

Как быть с яндекс метрикой. Куда ее подключать и нужно ли если установлен плагин?

1 комментарий
Как можно узнать кол-во посещений страницы с главной?
agmacomp
20 февраля 2016, 22:01

Нужно узнать сколько посещений было отдельно взятой внутренней страницы интернет-магазина при переходе на нее именно с главной.

А в идеале сколько заказов было конкретного товара, с условием что переход был на страницу с этой позицией именно с главной, а не из других источников.

Возможно ли это?

2 комментария
Как узнать на какой странице произошло достижение цели?
K
20 февраля 2016, 22:51

На сайте есть форма подписки, которая отображается не на всех, но на многих страницах. На клик по кнопке «Подписаться на рассылку» настроена цель-событие. Но как определить, на какой именно странице пользователь заполнил форму подписки.

Цель одна, а страницы разные. Отсекать по вебвизору и смотреть все посещения не вариант. Потому что в рамках одного визита пользователь может посмотреть 50+ страниц...

3 комментария