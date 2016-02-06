Добрый день. Вчера резко выросло число посетителей из мобильного Яндекса

Я в курсе, что вчера был запущен новый алгоритм Владивосток. Однако, если присмотреться, это не просто рост мобильного трафика из-за того, что сайт адаптирован под мобильные и стал ранжироваться лучше. Если присмотреться, то общий трафик не увеличился, просто трафика из "Яндекс, результаты поиска" стало меньше, а из "Мобильный Яндекс" - пропорционально больше.

При этом трафика с мобилок также больше не стало

У вас какие-то нововведения в сборе данных или это баг?

Заранее спасибо за ответ.