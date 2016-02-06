Будет ли поддержка ⚡(amp html) Яндекс Метрикой?
В частности ведутся ли работы по реализации соответствующего расширения как например у гугл аналитикса https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-analytics/amp-analytics.md
Будет ли поддержка ⚡(amp html) Яндекс Метрикой?
В частности ведутся ли работы по реализации соответствующего расширения как например у гугл аналитикса https://github.com/ampproject/amphtml/blob/master/extensions/amp-analytics/amp-analytics.md
Здравствуйте. Данные в сводном отчете совсем не совпадают с вебвизором. Например в отчете за 1 день было 3 посетителя. Вебвизор показывает, что каждый посетитель был на сайте не менее 2-х минут. А в сводном отчете средняя продолжительность за этот день 15 секунд. Никак не стыкуется.
Добрый день. Вчера резко выросло число посетителей из мобильного Яндекса
Я в курсе, что вчера был запущен новый алгоритм Владивосток. Однако, если присмотреться, это не просто рост мобильного трафика из-за того, что сайт адаптирован под мобильные и стал ранжироваться лучше. Если присмотреться, то общий трафик не увеличился, просто трафика из "Яндекс, результаты поиска" стало меньше, а из "Мобильный Яндекс" - пропорционально больше.
При этом трафика с мобилок также больше не стало
У вас какие-то нововведения в сборе данных или это баг?
Заранее спасибо за ответ.
Есть несколько лэндингов с разными товарами и под разными доминами, но одной тематикой.
Как сделать так чтоб с основного сайта, при переходе по ссылки на эти лэндинги, считалось щелью.
Не могли бы сделать расширение Метрики для Opera?
Нужно ли размещать в шапке сайта скрипт яндекс метрики если у меня CMS ?
На сколько я знаю скрипты нельзя подключать в php файлах.
Они не будут работать.
Скрипты можно подключить лишь в отдельном файле скрипта.
К примеру в wordpress это будет в файле functions.php с помощью wp_enqueue_script.
Как быть с яндекс метрикой. Куда ее подключать и нужно ли если установлен плагин?
Нужно узнать сколько посещений было отдельно взятой внутренней страницы интернет-магазина при переходе на нее именно с главной.
А в идеале сколько заказов было конкретного товара, с условием что переход был на страницу с этой позицией именно с главной, а не из других источников.
Возможно ли это?
На сайте есть форма подписки, которая отображается не на всех, но на многих страницах. На клик по кнопке «Подписаться на рассылку» настроена цель-событие. Но как определить, на какой именно странице пользователь заполнил форму подписки.
Цель одна, а страницы разные. Отсекать по вебвизору и смотреть все посещения не вариант. Потому что в рамках одного визита пользователь может посмотреть 50+ страниц...