Доброе утро!
Не передаётся order_id в метрику номера заказов в виде:
yaParams = {{"order_id":"753"
id метрики: 27922623
В чем может быть причина? В коде сайта, order_id передаётся, метрика на чекауте есть с этим order_id.
Доброе утро!
Не передаётся order_id в метрику номера заказов в виде:
yaParams = {{"order_id":"753"
id метрики: 27922623
В чем может быть причина? В коде сайта, order_id передаётся, метрика на чекауте есть с этим order_id.
Ребят, подскажите чайнику пожалуйста.
Могу ли я определить в метрике такую вещь: те, кто были в первый раз на сайте и были меньше минуты - возвращались ли они потом, сколько раз и были ли целевые дейсвтия в возвратных визитах?
Могу ли я вообще проследить историю посещений определенного сегмента пользователей?
Как бороться с нулевыми посещениями?
Ежедневно на сайт заходят одни и те же "посетители" с нулевым временем посещения.
Есть предположение, что данные визиты негативно сказываются на рейтинге сайта.
Как бороться с этим?
Блокировка по IP не работает.
В метрике добавляем фильтр по IP, но посещения все равно фиксируются.
В натсройках метрики включено - "Принимать данные только с указанных доменов. Включая поддомены."
Что еще можно предпринять?
Скажите я установил счетчик все вроде работает показывает просмотры визиты и.т.д но есть одна проблема каждый новый день сбрасываются данные информера т.е например : сегодня информер показывает 150 просмотров 50 посетителей 50 визитов
на следующий день эти данные удаляются и на информере другие цифры т.е уже не 150 просмотров а 20-30 просмотров он не прибовляет а идет на снижение. В чем причина подскажите? Может у меня информер настроен на одни сутки? Как настроить информер чтобы не сбивались данные. 38172250 код считчика
Привет!
Почему Метрики Яндекс не работает с тегами (теги).
Я поставил код на всех страницах в главном меню, но эти теги не отображаются записи пользовательских сессий.
Продукты, которые работают, но WooCommerce категории и теги нет.
Это одна из проблемного одной из страниц.
http://xn----8sbisjftchqy6c.com/%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Перевод: Google
Сайт работает уже почти месяц, реклама исключительно на директе, но в отчетах по поисковым фразам пишет "Нет данных за указанный период.". Что я не учел при настройке метрики?
почему количество добавленных товаров в корзине -1?
Добрый день.
Имеется интернет-магазин, в котором добавлен код счетчика "Метрики".
Все функции метрики отрабатывают хорошо, но вот с вебвизором вышла проблема.
Вебвизор не отображает результаты поиска и содержимое корзины (поля для заполнения, добавленный товар).
Подскажите в какую сторону хотя бы смотреть, ибо тех.поддержка создателя движка говорит, что нам все-равно что там за метрика и никто под Вашу метрику этот двиг не подстраивал. Они там зашифровали половину кода. В общем одна беда.
В чем может быть проблема вот такого "сокрытия информации" от вебвизора?
Т.к. на сколько я понимаю - вебвизор отрабатывает на стороне клиента и по-идее показаны должны быть его снимки. В общем я в тупике
В первые сталкнулся с такой ситуацией. Взялся за работу над сайтом, смотрю метрику, а там внутренние переходы более 77%, но самое странное, что в один день при посещаемости сайта в 150 человек, одна страница была просмотрена более 20 000 раз.
Подскажите пожалуйста, что это такое: глюк метрики, вирус, или что то еще?
Продвижением сайта уже ни кто давно не занимался. Сайт не присутствует ни в каких сервисах для продвижения (по словам собственника)
Подскажите, что делать с подобной ситуацией или все это не вредно и можно забыть?
в отчете по ключевым фразам отображает {phrase} или {keyword} вместо ключевого слова, а где-то нормально отображает, при этом везде одинаковые метки.
в отчет по кампания:
cid|{campaign_id}|{source_type} – так отображается название кампании в отчет по кампания. Что это значит?
Добрый вечер! Периодически вылазит код метрики на сайте, не понимаю из-за чего. Сама статистика работает корректно.
Добрый день, коллеги!
Поделитесь методом, как создать цель "вовлечённые посетители", пожалуйста.
Добрый день!
Наконец-то накопился массив данных и появилось время, чтобы разобраться в возможностях Яндекс.Метрики по нашему сайту.
Оказалось, что я невероятно много нового поняла про нашу аудиторию (какой-то прямо хвалебный пост получается, все подумают, что заказной))). Но правда очень полезно и интуитивно понятно все. Спасибо разработчикам.
Но, вернее И возникло 2 потребности, которые прошу вас помочь расшифровать.
1) по возрасту аудитории - есть ли возможность (также как, например, с детальными показателями по глубине просмотра сайта, где указано точное количество страниц, а несгруппированные данные) построить отчет по возрастам аудитории (несгруппированные данные), т.е. количество пользователей каждого возраста, а не диапазон?
2) Подгруппировки по долгосрочным интересам были разобраны в одном из постов, почти на каждую из имеющихся был получен ответ. Но как разобраться в какие группы входят согласно катеригорям Яндекс.Метрики следующие интересы пользователей:
- театры,
- музеи,
- концерты классической или джазовой музыки,
- выставки,
- мастер-классы, курсы, например: рисование для взрослых и подобное, что назодится на стыке между равлечением и образованием.
Заранее благодарю.
Мария