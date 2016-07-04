Скажите я установил счетчик все вроде работает показывает просмотры визиты и.т.д но есть одна проблема каждый новый день сбрасываются данные информера т.е например : сегодня информер показывает 150 просмотров 50 посетителей 50 визитов

на следующий день эти данные удаляются и на информере другие цифры т.е уже не 150 просмотров а 20-30 просмотров он не прибовляет а идет на снижение. В чем причина подскажите? Может у меня информер настроен на одни сутки? Как настроить информер чтобы не сбивались данные. 38172250 код считчика