Клуб Яндекс.Метрики

июль 2016
Не передаётся order_id в метрику.
a.korgulin
4 июля 2016, 13:50

Доброе утро!

Не передаётся order_id в метрику номера заказов в виде:

yaParams = {{"order_id":"753"

id метрики: 27922623

В чем может быть причина? В коде сайта, order_id передаётся, метрика на чекауте есть с этим order_id.

1 комментарий
Возвратность отказников
radioruby
4 июля 2016, 17:13

Ребят, подскажите чайнику пожалуйста.

Могу ли я определить в метрике такую вещь: те, кто были в первый раз на сайте и были меньше минуты - возвращались ли они потом, сколько раз и были ли целевые дейсвтия в возвратных визитах?

Могу ли я вообще проследить историю посещений определенного сегмента пользователей?

1 комментарий
отказы
Как бороться с "нулевыми" посещениями?
alphasystem
4 июля 2016, 17:13

Как бороться с нулевыми посещениями?

Ежедневно на сайт заходят одни и те же "посетители" с нулевым временем посещения.

Есть предположение, что данные визиты негативно сказываются на рейтинге сайта.

Как бороться с этим?

Блокировка по IP не работает.

В метрике добавляем фильтр по IP, но посещения все равно фиксируются.

В натсройках метрики включено - "Принимать данные только с указанных доменов. Включая поддомены."

Что еще можно предпринять?

16 комментариев
сбрасываются данные счетчика
abelkalin.DC
6 июля 2016, 22:50

 Скажите я установил счетчик все вроде работает показывает просмотры визиты и.т.д но есть одна проблема каждый новый день сбрасываются данные информера т.е например : сегодня информер показывает 150 просмотров  50 посетителей 50 визитов 

на следующий день эти данные удаляются и на информере другие цифры т.е уже не 150 просмотров а 20-30 просмотров он не прибовляет а идет на снижение. В чем причина подскажите? Может у меня информер настроен на одни сутки? Как настроить информер чтобы не сбивались данные. 38172250 код считчика

2 комментария
сбрасываются данные счетчика
Проблема с тегами.
Pavel Sarandiev
13 июля 2016, 14:41

Привет!
Почему Метрики Яндекс не работает с тегами (теги).
Я поставил код на всех страницах в главном меню, но эти теги не отображаются записи пользовательских сессий.
Продукты, которые работают, но WooCommerce категории и теги нет.
Это одна из проблемного одной из страниц.

http://xn----8sbisjftchqy6c.com/%D1%82%D0%B0%D0%B3/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F/

Перевод: Google

10 комментариев
Добрый вечер. Не вижу поисковые фразы.
Дмитрий
21 июля 2016, 15:07

Сайт работает уже почти месяц, реклама исключительно на директе, но в отчетах по поисковым фразам пишет "Нет данных за указанный период.". Что я не учел при настройке метрики?

3 комментария
Поисковая фраза
количество товаров добавленных в корзину отражается с минусовым показателем
kontekst.monro24
21 июля 2016, 15:07


почему количество добавленных товаров в корзине -1?

2 комментария
Вебвизор не отображает результаты поиска и содержимое корзины + заполняемые формы в корзине
Здоровый Город
21 июля 2016, 15:07

Добрый день.

Имеется интернет-магазин, в котором добавлен код счетчика "Метрики".

Все функции метрики отрабатывают хорошо, но вот с вебвизором вышла проблема.

Вебвизор не отображает результаты поиска и содержимое корзины (поля для заполнения, добавленный товар).

Подскажите в какую сторону хотя бы смотреть, ибо тех.поддержка создателя движка говорит, что нам все-равно что там за метрика и никто под Вашу метрику этот двиг не подстраивал. Они там зашифровали половину кода. В общем одна беда.

В чем может быть проблема вот такого "сокрытия информации" от вебвизора?

Т.к. на сколько я понимаю - вебвизор отрабатывает на стороне клиента и по-идее показаны должны быть его снимки. В общем я в тупике

3 комментария
Вебвизор
Одна страница из всех имеет более 20 000 просмотров за день при посещаемости 150 человк в сутки.
nvweb
21 июля 2016, 15:07

В первые сталкнулся с такой ситуацией. Взялся за работу над сайтом, смотрю метрику, а там внутренние переходы более 77%, но самое странное, что в один день при посещаемости сайта в 150 человек, одна страница была просмотрена более 20 000 раз.

Подскажите пожалуйста, что это такое: глюк метрики, вирус, или что то еще?

Продвижением сайта уже ни кто давно не занимался. Сайт не присутствует ни в каких сервисах для продвижения (по словам собственника)

Подскажите, что делать с подобной ситуацией или все это не вредно и можно забыть?

1 комментарий
cid и gid
elama-15970276
26 июля 2016, 18:27

  в отчете по ключевым фразам отображает {phrase} или {keyword} вместо ключевого слова, а где-то нормально отображает, при этом везде одинаковые метки.

в отчет по кампания:

     cid|{campaign_id}|{source_type} – так отображается название кампании в отчет по кампания. Что это значит?

2 комментария
Лезет код из метрики в футере
Мастер Дент
26 июля 2016, 18:28

Добрый вечер! Периодически вылазит код метрики на сайте, не понимаю из-за чего. Сама статистика работает корректно.

2 комментария
Вовлечённые посетители
k100lbov
29 июля 2016, 12:30

Добрый день, коллеги!

Поделитесь методом, как создать цель "вовлечённые посетители", пожалуйста.

3 комментария
цели
Категория Долгосрочные интересы + возраст аудитории
Удалённый пользователь
30 июля 2016, 10:46

Добрый день!

Наконец-то накопился массив данных и появилось время, чтобы разобраться в возможностях Яндекс.Метрики по нашему сайту.

Оказалось, что я невероятно много нового поняла про нашу аудиторию (какой-то прямо хвалебный пост получается, все подумают, что заказной))). Но правда очень полезно и интуитивно понятно все. Спасибо разработчикам.

Но, вернее И возникло 2 потребности, которые прошу вас помочь расшифровать.

1) по возрасту аудитории - есть ли возможность (также как, например, с детальными показателями по глубине просмотра сайта, где указано точное количество страниц, а несгруппированные данные) построить отчет по возрастам аудитории (несгруппированные данные), т.е. количество пользователей каждого возраста, а не диапазон?

2) Подгруппировки по долгосрочным интересам были разобраны в одном из постов, почти на каждую из имеющихся был получен ответ. Но как разобраться в какие группы входят согласно катеригорям Яндекс.Метрики следующие интересы пользователей:

- театры,

- музеи,

- концерты классической или джазовой музыки,

- выставки,

- мастер-классы, курсы, например: рисование для взрослых и подобное, что назодится на стыке между равлечением и образованием.

Заранее благодарю.

Мария

9 комментариев