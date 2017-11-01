Проблема очень проста. У нас есть сервис, формирующий HTML отчеты на основе данных метрики. Одним из самых важных пунктов являются визиты. Получаем эти данные, все выводится в графики, все хорошо. Но. Почему-то мир устроен так, что данные в статистике Директа совпадают с данными о ПОСЕТИТЕЛЯХ, а не о визитах, в итоге в одном из отчетов мы увидели разницу в 3000 визитов. То есть в директе количество кликов равно X (которое полностью совпадает с данными о посетителях), а в отчете количество визитов — Y, которое совпадает с данными о визитах. АПИ метрики не предусматривает получение информации по посетителям, только по просмотрам и визитам, да и сама идея выводить инфу, основываясь на user_id, в рамках которого может быть несколько визитов, странная. Как нам объяснять данный казус клиентам? Вариант «Это фиаско, братан» не учитывается)
Получить отчет "внешние переходы" через API не возможно(так как нет dimensions=link). Но ym:pv:link можно получить через Logs API. Вопрос: как к данным из logs api прикрепить страницы входа и реферер? Или если задать вопрос по другому: как получить отчет "внешние переходы" программно(через API)?
P.S. нужны данные:
-ym:pv:link
-ym:s:startURL
-ys:s:referer
Ну например у меня в отчёте конверсия 10%. Когда я скрывать статистически недостоверные данные и выбираю "Допустимое отклонение 5% " . Это означает что у меня истинная конверсия может быть от 5% до 15%, или всё таки 9,5% до 10,5% (5% от 10 = 0,5)
Здравствуйте.
Есть ли инструмент, в метрике, для того чтобы узнать среднее время на сайте?
Добрый день.
Такая проблема - на сайте установлен код Яндекс-метрики. Выполняю переход по адресу http://dedmoroz.a-dobra.ru/?from=fb. В сводке метрики вижу переход на эту страницу, но отчет по метке From говорит, что нет данных. Подскажите, в чем дело? Почему метки не распознаются(
Фиксируются переходы с рекламных объявлений Директа, которые уже 3 месяца не показываются, и в целом все кампании остановлены. Модель атрибуции "Последний переход". Откуда эти переходы могут быть? Из-за них статистика искажается
Обидно, когда не получается вместе использовать два таких достойных продукта
Суть проблемы:
При выгрузке данных из Metrica Logs API, генерируются TSV файлы которые потом не распознаются парсером Clickhouse для TabSeparatedWithNames формата
и соответвенно не могут напрямую быть загружены в локальный Clickhouse
вот основные ошибки
— одинарные ковычки, которые обрамляют строки в комплексных типах Array (String)
эскейпятся через \
пример это поля ym:s:goalsDateTime и ym:s:goalsOrder
чтобы обойти это в «официальном загрузчике» стоит вот такой костыль
https://github.com/yndx-metrika/logs_api_integration/blob/master/logs_api.py#L170
это делает загрузчик дико неэффективным по памяти (надо взять все данные и пройтись по ним заменой строк) и не позволяет грузить через него действительно большие объемы данных
— комплексные поля типа ym:s:goalsCurrency — тип в Clickhouse Array (String), наоборот записываются без квотирования даже в одинарные ковычки, в результате вместо ['',''] получается [,]…
— самое фиговое случается для поля ym:s:params сначала в нем добавляется экранирование через \, а потом, поскольку в значении поля встречаются двойные кавычки, добавляется их экранирование через задваивание, на выходе вместо Array (String) получается вот такая ерунда
"[\'{""__ym"":{""ads"":{""w"":{""t"":0,""l"":0,""w"":1366,""h"":656},""p"":""w"":1349,""h"":3965},""a""[],""full"":1}}}\']"
Что делать? Разработчики помогите пофиксить баги и сделать продукт лучше?
Добрый день.
Загружается основная страница. Видно, как пользователь вводит login / password, нажимает ок. Webvisor загружает новую страницу (закрытую), но вместо реальной - страниу login'а (т.е. webvisor не авторизован)
Установил (и сам залогинился на сайт):
Запись страниц при просмотрепосетителем: из браузера
Загрузка страниц в плеер: от вашего имени
Не помогает.
1. Какая правильная комбинация
2. После изменения настроек вебвизора нужно что-то делать / ждать?
Сайт 24242743
Спасибо
Добрый день!
Используем на сайте метод reachGoal для обработки кликов по ссылкам с параметрами:
<a href="/puteshestvie.html" onclick="yaCounterXXXXXX.reachGoal('BB_CLICK', {url: '/puteshestvie.html', id: 315}); return true;">…</a>
Данные приходят, но. В случае фильтрации «Визыты в которых Параметры визита url = '/puteshestvie.html'» и «Визиты в которые Параметры визита id = 315» мы получаем разные данные. Хотя в нашем представлении данные должны быть одинаковыми, тк параметр url и id уникальны для каждой ссылки.
Как это можно объяснить?
Заранее большое спасибо!
P. S. Сами понять не можем, целый день бьемся, такое ощущение, что скоро отвезут в дурдом…
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть параметры URL с кликов рекламы Директа? Вроде где-то можно было скачать XLS, или я ошибаюсь? Последний раз делал рекламу 2 года назад, тогда у меня не было этого вопроса. Откуда-то я скачивал XLS со всеми переходами-кликами по рекламе, или я ошибаюсь?
Здравствуйте.
1. Подскажите, как в отчетах метрики, можно узнать сколько посетителей пришло с конкретного сайта, допустим яндекс каталога
2. Какой адрес сайта вводить https://yandex.ru/yaca, или https://yandex.ru/yaca/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
ведь тут может быть учтен посетитель вообще из yandex.ru, а не yandex.ru/yaca
Добрый вечер.
была уже такая тема. писать в ней не получается — открываю новую. Как все-таки решается данная проблема? Проблема аналогичная. Нет цифр в информере, в Яндекс Метрике все данные о посещениях есть. В чём проблема? Сайт www.servicesat.ru
Номер счётчика: 46494948
Здравствуйте! Скажите, что означают цифры на счетчике? Интересуют зелёные цифры, выраженные в процентах.
Добрый день, есть одна конверсионная цель и несколько ретаргетинговых на посещение конкретных страниц. В отчете директа у меня конверсия 100%, так как все посетители заходят на страницы указанные в ретаргетинговых целях. Можно ли в отчетах директа убрать учет ретаргетинговых целей? Это же жесть, в дирете нельзя посмотреть эффективность, только если удалить ретаргетинговые цели, тогда учет идет нормально и видно какая кампания сколько дала лидов. Что за бред?
Добрый день!
Есть сайт www.site.ru, есть мобильный поддомен m.site.ru, есть трафик на внутреннюю страницу www.site.ru/page/ и m.site.ru/page/
Как мне посмотреть, сколько у меня суммарно пришло на /page/? благодарю заранее!
Здравствуйте!
Имеем основной сайт, например — site.ru, с регионом Москва и область. И есть региональные сайты на доменах третьего уровня, например — nn.site.ru, ekb.site.ru и т. д.
Как настроить метрику, чтобы видеть отдельные статистики по каждому региональному сайту?
Т.е. nn.site.ru — отдельная статистика, ekb.site.ru — отдельная статистика.
Например, прямое условие, это скажем тип страницы = карточка.
Обратное условие, тип страницы НЕ карточка?
Добрый день!
Стало непонятно, что означает user_login, то есть ограничение стоит 5000 запросов в сутки.
Есть определенный сервис и мне надо собирать статистику их страниц внутри данного сервиса и выдавать пользователю. Как это сделать правильнее? И этот user_login дается на 1 пользователя (владельца сервиса) и 5000 запросов,то что делать если огромное количество пользователей?
Для каждого пользователя нужно будет получать отдельный токен? А как тогда это автоматизировать?
Очень срочно нужна информация. Спасибо.
Добрый день! Подскажите, знающие люди, в чем может быть беда! Сегодня на лендинг посыпались визиты с поисковика. Причем вводится одна и та же фраза — название сайта. Дело в том, что о данном лендинге мало кто знает. Он молодой и продвигаем его несколько дней только в директе. Никаких серых схем раскрутки и привлечения трафика не используем. Только директ, только хардкор! В чем собственно говоря опасения: боюсь, что таким же макаром у меня сольют весь рекламный бюджет с директа, боюсь, что яндекс посчитает, что я недобросовестный владелец сайта и заблокирует его, ну или цену клика поднимет. ЧТо это может быть и как с этим бороться? Визиты в большинстве из Москвы и Птера, но есть Хабаровск и Пенза. Из новенького — установил с утра jivosite, но врядли он виновен…
Можно ли как то посмотреть сколько по времени в среднем пробыли посетители на моем сайте по конкретной кампании в директе?