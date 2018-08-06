Доступ не могу дать людям к метрике-так как капча не дает.
Набираю правильные символы, по нажатию на «сохранить» ноль эмоций, статика статичная без каких либо движений. «Что делать? и кто виноват?©™ пробовал экспериментировать:
удалял комментарии, давал разные права пользователям — никак не хочет пропускать. help support
Доступ не могу дать людям к метрике-так как капча не дает.
Всем привет, сломал уже всю голову)У нас есть ресурс с посещаемостью около 15 000 в день и при этом по популярным запросом в поиске он на последних страничка, когда другие ресурсы менее популярные по переходам стоят на 5 страничках в поиске. Можно не говорить про Яндекс Директ, менее популярные сайты не вкладывались в рекламу той темы. Почему так? Может кто что знает нужен Ваш совет.
Всем добрый день.
Встала такая задача — разработан виджет в JS, который работает на других сайтах через iFrame. Мы ставим внутрь виджета счетчик Метрики и отслеживаем.
Но виджет будет установлен на сайты партнеров, соответственно нужно передавать данные о событиях (конверсиях) в счетчики партнеров, которые естественно размещены не внутри виджета. С помощью чего или каким образом лучше всего можно это реализовать?
Может быть у вас уже был опыт.
Доброго всем времени суток. На отладочной странице пишет что ошибка синтаксима. Пробовал различные варианты:
1. <input type="button" id="nomer" onclick="yaCounter49814122.reachGoal(‘nomer_mobile’);ShowObjectWithEffect('nomer', 0, 'fade', 500);return true;" name="" value="Показать">
2. <input type="button" id="nomer" onclick="yaCounter49814122.reachGoal/(‘nomer_mobile’/);ShowObjectWithEffect('nomer', 0, 'fade', 500);return true;" name="" value="Показать">
В любых случаях цель выдаёт ошибку в консоле «Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token»
Добрый день. Не могу разобраться с цифрами отчета конверсия. Например: за вчерашний день:
достижений цели — 3
целевых визитов — 3
конверсия — 0, 68%
Конверсия по определению — это отношение количества целевых визитов к общему. Общему числу визитов куда? на сайт в целом за период за который я смотрю конверсию? то есть можно взять например данные отчета посещаемость и высчитать вручную ту же цифру? Спасибо)
Добрый день! Есть ли возможность создать отчет, в котором сегменты будут использованы для «вычитания», то есть в качестве фильтров: я создаю сегмент и вижу все визиты НЕ соответствующие условиям этого сегмента?
В моем конкретном случае необходимо отобрать визиты во время которых были достигнуты шаги цели 1 и 2, но не 3.
Есть такой фунционал как метрики, который позволяет мне отбирать визиты в ходе которых были достигнуты определенные шаги целей, но ведь нет возможности исключить последний шаг этим инструментом
Спасибо)
Всем привет! В метрике подключен ЦЗ, все отлично работает, но не могу по API метрики вывести их количество, ym:s:offlineCalls выдает 0 (хотя на самом деле их 12). Я что-то упустил/не то использую?
Добрый день.
Возможно ли свести информацию по источникам трафика и посетителям сайта в административной панели сайта. У меня есть данные по посетителям сайта их покупки, хотелось бы свести эту информацию с данными по источникам трафика. Хочу сравнить источник трафика и средний чек. Сейчас есть отдельная статистика из метрики просто по переходам и регистрациям и отдельная информация по среднему чеку.
Здравствуйте! Подскажите, как понять, что за переходы? У нас была пару месяцев кампания в Гугл Адвордс, потом на ней деньги кончились, мы ее остановили. Но Метрика по прежнему показывает стабильно по 40-50 переходов в неделю по Адвордс. Как трактовать это?
Добрый день коллеги.
Есть основной домен site.ru и поддомен sub.site.ru весь трафик с рекламы приходит на site.ru после чего часть трафика переходит на sub.site.ru где совершает целевое действие.
Сейчас установили на каждый разный счётчик Метрики и в аналитике по каналам sub.site.ru весь трафик Переходы по ссылкам с site.ru. То есть первый источник теряется.
Как сделать так, чтобы источник не терялся? Если установим один счётчик Метрики на оба сайта проблема решится?
РЕШЕНИЕ
Если требуется собирать отдельную статистику по источникам для каждого домена/поддомена, то наиболее подходящим вариантом является установка на каждый домен/поддомен отдельного счетчика.
При этом остается возможность получить общую статистику по этим счетчикам: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-tag.xml
В случае, если отдельная статистика по источникам не требуется, вы можете установить один счетчик на все домены/поддомены. Название одного из доменов необходимо указать в поле «Адрес сайта», а названия остальных доменов/поддоменов необходимо указать в поле «Дополнительные адреса» в настройках счетчика ( https://yandex.ru/support/metrika/general/counter-general.xml).
При этом вы всегда сможете просматривать статистику по каждому домену в отдельности при помощи сегментации «Просмотр — Просмотр URL».
Здравствуйте.
Что посоветуете: при просмотре сайте в браузере Internet Explorer медленно загружается сайт, виснет сам браузер, иногда предлагает остановить сценарий.
Включено все:
clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true
Если код метрики убрать, то сайт работает быстро.
В других браузерах: Яндекс, Мозилла код метрики на скорость почти не влияет, работает быстро.
В IE, вообще, javascript медленно работает, пришлось под IE что можно переводить сразу на HTML код.
Код метрики расположил перед тегом </body>
Сайт https://dvaexperta.ru/27-zhestkie-diski-usb-vneshnie-perenosnye
В коде есть тип передачи: асинхронный или нет s.async = true; Не влияет.
Здравствуйте.
Впервые столкнулся с такой проблемой: все записывается, кнопки нажимаются, но почему-то страница не скроллится. Возможно скролл записывается, но не воспроизводится в плеере.
В консоле есть ошибка «TypeError: undefined is not an object (evaluating 'm.stamp')» в tag.js.
Пытался добавить поддомен сайта в зоне рф, который уже есть в Метрике
Пишет неправильный урл
http://xn--j1amdg6b.xn----8sbcb4cnfbj.xn--p1ai/
И не пускает дальше, что делать?
Добрый день. Как можно отключить в метрике учёт и показ посещений на поддомен dev.example.com? На поддомене отключены все счётчики и скрипты Яндекса, но в метрике в разделе «Адрес страницы» посещения всё равно отображаются.
Здравствуйте!
Сайт был переведён с http на https. В панели Вебмастеров склейка произошла и главным зеркалом стал https. В админ панели был сделан Redirect всего сайта на протокол https. Какие и где изменения надо сейчас сделать в Яндекс Метрика, чтобы данные получать именно по страницам уже https и надо ли делать изменения? Счётчик был установлен ещё на сайт по протоколу http. Сайт сделан на конструкторе Digistr.
Не могу понять в чем причина некорректной работы вебзиров. CMS wordpress. Сайт tochka-kuhni.ru Код счетчика 49724257. Такое ощущение, что не подгружаются CSS. В чем может быть проблема? Спасибо!
Добрый день.
Встала задача разместить на одном сайте два кода, которые бы передавали одни и те же данные в два счетчика Яндекс.Метрики.
Пробуем метод, который представлен в официальной помощи — https://yandex.ru/support/metrika/code/install-several-counters.html
<!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX}); w.yaCounterYYYYYY = new Ya.Metrika({id: YYYYYY, webvisor: true}); } catch(e) { } }); ... })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); </script> <noscript> <div> <img src="//mc.yandex.ru/watch/XXXXXX?ut=noindex" style="..." alt="" /> <img src="//mc.yandex.ru/watch/YYYYYY?ut=noindex" style="..." alt="" /> </div> </noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter -->
И данные вообще не поступают ни в один счетчик.
Что может быть неправильно и работает ли сейчас эта конструкция?
Из особенностей сайта могу назвать только то, что метрика вставляется в содержимое iframe которое нам и нужно отслеживать. Но если вставить туда обычный одинарный счетчик, то никаких проблем нет — данные в него поступают.
Всем привет!
Кто может подсказать? В отчете по конверсиям можно увидеть напротив каждого этапа воронки, например в корзине, коэффициент конверсии. Например:
|Заказ через корзину с оформлением
|% конверсии
|Достижения цели
|1 перешел в корзину
|0,92
|255
|2 начал оформление
|0,41
|91
|3 завершил оформление
|0,1
|18
Как известно, конверсия рассчитывается по формуле кол-во целевых действий / переходов *100, но тут не получается, потому что на втором этапе конверсия 35,6%. Или здесь показывается на каждом этапе конверсия не к предыдущему шагу, а к общему числу посетителей?
Всем привет!
Есть в Метрике несколько составных целей (например, Звонок, Чат, Корзина), шаги прописаны как надо, по 3-4 шага в каждой цели. И есть другая составная цель, называется — условно — ЛИДы, шаги в ней которой состоят из последних этапов выше упомянутых целей. По идее количественные показатели на последнем этапе каждой цели (Звонок, Чат, Корзина) и общее число достижений в цели ЛИДы должно совпадать, но оно не совпадает. Почему?
И зачем вообще маркетологу понадобилось создавать такую цель, как ЛИДы? Вы когда-нибудь сталкивались с подобным?
Передаем через API конверсию в эл. торговлю, которую хотим привязать к переданному на сайте ранее userid:
Запрос в API:
POST /management/v1/counter/49932010/offline_conversions/upload?client_id_type=ddbd5de0-e67c-4683-bc02-1146c130e52e&oauth_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1 Host: api-metrika.yandex.ru Accept: */* Content-Type: multipart/form-data; boundary=-------------5b7eb4762b7fb Content-Length: 333 ---------------5b7eb4762b7fb Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="data.csv" Content-Type: text/csv UserId,Target,DateTime,Price,Currency ddbd5de0-e67c-4683-bc02-1146c130e52e,Name1,1535030389,11,RUB ddbd5de0-e67c-4683-bc02-1146c130e52e,Name2,1535030389,6,RUB ---------------5b7eb4762b7fb--
И получаем ответ:
{"errors":[{"error_type":"backend_error","message":"Сервис временно недоступен"}],"code":503,"message":"Сервис временно недоступен"}
Что мы делаем не так? Пробовали отправлять просмотры страниц через API — они нормально передаются. А отправка csv с конверсиями через api вот так вот ругается