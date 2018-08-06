Клуб Яндекс.Метрики

август 2018
Не работает капча при добавлении доступа к метрике
Удалённый пользователь
6 августа 2018, 09:47

Доступ не могу дать людям к метрике-так как капча не дает.
Набираю правильные символы, по нажатию на «сохранить» ноль эмоций, статика статичная без каких либо движений. «Что делать? и кто виноват?©™ пробовал экспериментировать:
удалял комментарии, давал разные права пользователям — никак не хочет пропускать. help support 

Нужно ваше мнение друзья!
Михаил А.
6 августа 2018, 09:48

Всем привет, сломал уже всю голову)У нас есть ресурс с посещаемостью около 15 000 в день и при этом по популярным запросом в поиске он на последних страничка, когда другие ресурсы менее популярные по переходам стоят на 5 страничках в поиске. Можно не говорить про Яндекс Директ, менее популярные сайты не вкладывались в рекламу той темы. Почему так? Может кто что знает нужен Ваш совет. 

2 комментария
Форма в Iframe для владельцев виджета
jaydl
6 августа 2018, 13:20

Всем добрый день. 

Встала такая задача — разработан виджет в JS, который работает на других сайтах через iFrame. Мы ставим внутрь виджета счетчик Метрики и отслеживаем.

Но виджет будет установлен на сайты партнеров, соответственно нужно передавать данные о событиях (конверсиях) в счетчики партнеров, которые естественно размещены не внутри виджета. С помощью чего или каким образом лучше всего можно это реализовать? 

Может быть у вас уже был опыт. 

Не отрабатывают цели на index.php
AGS-PVL
6 августа 2018, 20:09

Доброго всем времени суток. На отладочной странице пишет что ошибка синтаксима. Пробовал различные варианты:

1. <input type="button" id="nomer" onclick="yaCounter49814122.reachGoal(‘nomer_mobile’);ShowObjectWithEffect('nomer', 0, 'fade', 500);return true;" name="" value="Показать">

2. <input type="button" id="nomer" onclick="yaCounter49814122.reachGoal/(‘nomer_mobile’/);ShowObjectWithEffect('nomer', 0, 'fade', 500);return true;" name="" value="Показать">

В любых случаях цель выдаёт ошибку в консоле «Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token»

Трактовка данных отчета конверсия
lubavina.rabota
7 августа 2018, 12:00

Добрый день. Не могу разобраться с цифрами отчета конверсия. Например: за вчерашний день:

достижений цели — 3

целевых визитов — 3

конверсия — 0, 68%  

Конверсия по определению — это отношение количества целевых визитов к общему. Общему числу визитов куда? на сайт в целом за период за который я смотрю конверсию? то есть можно взять например данные отчета посещаемость и высчитать вручную ту же цифру? Спасибо)

1 комментарий
Есть ли возможность создавать сегменты " для вычитания"?
lubavina.rabota
9 августа 2018, 12:54

Добрый день! Есть ли возможность создать отчет, в котором сегменты будут использованы для «вычитания», то есть в качестве фильтров: я создаю сегмент и вижу все визиты НЕ соответствующие условиям этого сегмента?

В моем конкретном случае необходимо отобрать визиты во время которых были достигнуты шаги цели 1 и 2, но не 3. 

Есть такой фунционал как метрики, который позволяет мне отбирать визиты в ходе которых были достигнуты определенные шаги целей, но ведь нет возможности исключить последний шаг этим инструментом

Спасибо)

3 комментария
Количество целевых звонков через API Яндекс.Метрики
cold-mike
13 августа 2018, 10:47

Всем привет! В метрике подключен ЦЗ, все отлично работает, но не могу по API метрики вывести их количество, ym:s:offlineCalls выдает 0 (хотя на самом деле их 12). Я что-то упустил/не то использую?

целевой звонок,API Яндекс.Метрики
Интеграция информации по источнику перехода в статистику сайта
olga.yarko
13 августа 2018, 13:05

Добрый день.

Возможно ли свести информацию по источникам трафика и посетителям сайта в административной панели сайта. У меня есть данные по посетителям сайта их покупки, хотелось бы свести эту информацию с данными по источникам трафика. Хочу сравнить источник трафика и средний чек. Сейчас есть отдельная статистика из метрики просто по переходам и регистрациям и отдельная информация по среднему чеку.

1 комментарий
Метрика показывает переходы по рекламе, которой нет
KRIKAM.NET
13 августа 2018, 16:09

Здравствуйте! Подскажите, как понять, что за переходы? У нас была пару месяцев кампания в Гугл Адвордс, потом на ней деньги кончились, мы ее остановили. Но Метрика по прежнему показывает стабильно по 40-50 переходов в неделю по Адвордс. Как трактовать это?

[ЕСТЬ РЕШЕНИЕ] Как не терять источник трафика при переходе с основного домена на поддомен?
GY
15 августа 2018, 18:11

Добрый день коллеги. 

Есть основной домен site.ru и поддомен sub.site.ru весь трафик с рекламы приходит на site.ru после чего часть трафика переходит на sub.site.ru где совершает целевое действие. 

Сейчас установили на каждый разный счётчик Метрики и в аналитике по каналам  sub.site.ru весь трафик Переходы по ссылкам с site.ru. То есть первый источник теряется. 

Как сделать так, чтобы источник не терялся? Если установим один счётчик Метрики на оба сайта проблема решится?

РЕШЕНИЕ

Если требуется собирать отдельную статистику по источникам для каждого домена/поддомена, то наиболее подходящим вариантом является установка на каждый домен/поддомен отдельного счетчика. 

При этом остается возможность получить общую статистику по этим счетчикам: https://yandex.ru/support/metrika/reports/report-tag.xml

В случае, если отдельная статистика по источникам не требуется, вы можете установить один счетчик на все домены/поддомены. Название одного из доменов необходимо указать в поле «Адрес сайта», а названия остальных доменов/поддоменов необходимо указать в поле «Дополнительные адреса» в настройках счетчика ( https://yandex.ru/support/metrika/general/counter-general.xml).

При этом вы всегда сможете просматривать статистику по каждому домену в отдельности при помощи сегментации «Просмотр — Просмотр URL».

5 комментариев
Междоменное отслеживание, источники,есть решение
Как ускорить работу под браузер Internet Explorer
sergey-v-v
16 августа 2018, 20:51

Здравствуйте.

Что посоветуете: при просмотре сайте в браузере Internet Explorer медленно загружается сайт,  виснет сам браузер, иногда предлагает остановить сценарий.

Включено все:

clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true

Если код метрики убрать, то сайт работает быстро.

В других браузерах: Яндекс, Мозилла код метрики на скорость почти не влияет, работает быстро.

В IE, вообще, javascript медленно работает, пришлось под IE что можно переводить сразу на HTML код.

Код метрики расположил перед тегом </body> 

Сайт https://dvaexperta.ru/27-zhestkie-diski-usb-vneshnie-perenosnye

В коде есть тип передачи: асинхронный или нет  s.async = true;  Не влияет.

2 комментария
Webvisor не записывает скролл страницы
keiby
17 августа 2018, 14:07

Здравствуйте.

Впервые столкнулся с такой проблемой: все записывается, кнопки нажимаются, но почему-то страница не скроллится. Возможно скролл записывается, но не воспроизводится в плеере.

В консоле есть ошибка «TypeError: undefined is not an object (evaluating 'm.stamp')» в tag.js.

2 комментария
Невозможно добавить поддомен в зоне рф
Кирилл Казакевич
17 августа 2018, 20:33

Пытался добавить поддомен сайта в зоне рф, который уже есть в Метрике

Пишет неправильный урл

http://xn--j1amdg6b.xn----8sbcb4cnfbj.xn--p1ai/

И не пускает дальше, что делать?

2 комментария
поддомены,ошибка
Убрать учёт визитов на определённый поддомен
JamesJGoodwin
21 августа 2018, 10:04

Добрый день. Как можно отключить в метрике учёт и показ посещений на поддомен dev.example.com? На поддомене отключены все счётчики и скрипты Яндекса, но в метрике в разделе «Адрес страницы» посещения всё равно отображаются. 

1 комментарий
метрика яндекса
Переезд сайта с http на https
talerkabel
21 августа 2018, 10:04

Здравствуйте!

Сайт был переведён с http на https. В панели Вебмастеров склейка произошла и главным зеркалом стал https. В админ панели был сделан Redirect всего сайта на протокол https. Какие и где изменения надо сейчас сделать в Яндекс Метрика, чтобы данные получать именно по страницам уже https и надо ли делать изменения? Счётчик был установлен ещё на сайт по протоколу http. Сайт сделан на конструкторе Digistr.

1 комментарий
https
Не работает вебвизор
Prokyxni2017
21 августа 2018, 18:11

Не могу понять в чем причина некорректной работы вебзиров. CMS wordpress. Сайт tochka-kuhni.ru Код счетчика 49724257. Такое ощущение, что не подгружаются CSS. В чем может быть проблема? Спасибо!

1 комментарий
Два счетчика Метрики на одном сайте
derkacman
23 августа 2018, 12:27

Добрый день. 

Встала задача разместить на одном сайте два кода, которые бы передавали одни и те же данные в два счетчика Яндекс.Метрики. 

Пробуем метод, который представлен в официальной помощи — https://yandex.ru/support/metrika/code/install-several-counters.html

<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript">
    (function (d, w, c) {
        (w[c] = w[c] || []).push(function() {
            try {
                w.yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});
                w.yaCounterYYYYYY = new Ya.Metrika({id: YYYYYY, webvisor: true});
            } catch(e) { }
        });

      ...
        
    })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript>
  <div>
    <img src="//mc.yandex.ru/watch/XXXXXX?ut=noindex" style="..." alt="" />
    <img src="//mc.yandex.ru/watch/YYYYYY?ut=noindex" style="..." alt="" />
  </div>
</noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->

И данные вообще не поступают ни в один счетчик. 

Что может быть неправильно и работает ли сейчас эта конструкция?

Из особенностей сайта могу назвать только то, что метрика вставляется в содержимое iframe которое нам и нужно отслеживать. Но если вставить туда обычный одинарный счетчик, то никаких проблем нет — данные в него поступают. 

1 комментарий
Яндекс.Метрика,Два счетчика
Расхождение в расчете конверсии
javoronok88
23 августа 2018, 12:28

Всем привет!

Кто может подсказать? В отчете по конверсиям можно увидеть напротив каждого этапа воронки, например в корзине, коэффициент конверсии. Например:

Заказ через корзину с оформлением% конверсииДостижения цели
1 перешел в корзину0,92255
2 начал оформление0,4191
3 завершил оформление0,118

Как известно, конверсия рассчитывается по формуле кол-во целевых действий / переходов *100, но тут не получается, потому что на втором этапе конверсия 35,6%. Или здесь показывается на каждом этапе конверсия не к предыдущему шагу, а к общему числу посетителей?

1 комментарий
конверсии
Расхождение в количестве достижений цели
javoronok88
23 августа 2018, 12:28

Всем привет!

Есть в Метрике несколько составных целей (например, Звонок, Чат, Корзина), шаги прописаны как надо, по 3-4 шага в каждой цели. И есть другая составная цель, называется — условно — ЛИДы, шаги в ней которой состоят из последних этапов выше упомянутых целей. По идее количественные показатели на последнем этапе каждой цели (Звонок, Чат, Корзина) и общее число  достижений в цели ЛИДы должно совпадать, но оно не совпадает. Почему?

И зачем вообще маркетологу понадобилось создавать такую цель, как ЛИДы? Вы когда-нибудь сталкивались с подобным?

1 комментарий
цели в метрике
API возвращает "Сервис временно недоступен"
Сергей
27 августа 2018, 09:59

Передаем через API конверсию в эл. торговлю, которую хотим привязать к переданному на сайте ранее userid:

Запрос в API:

POST /management/v1/counter/49932010/offline_conversions/upload?client_id_type=ddbd5de0-e67c-4683-bc02-1146c130e52e&oauth_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1
Host: api-metrika.yandex.ru
Accept: */*
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-------------5b7eb4762b7fb
Content-Length: 333

---------------5b7eb4762b7fb
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="data.csv"
Content-Type: text/csv

UserId,Target,DateTime,Price,Currency
ddbd5de0-e67c-4683-bc02-1146c130e52e,Name1,1535030389,11,RUB
ddbd5de0-e67c-4683-bc02-1146c130e52e,Name2,1535030389,6,RUB
---------------5b7eb4762b7fb--

И получаем ответ:

{"errors":[{"error_type":"backend_error","message":"Сервис временно недоступен"}],"code":503,"message":"Сервис временно недоступен"}

Что мы делаем не так? Пробовали отправлять просмотры страниц через API — они нормально передаются. А отправка csv с конверсиями через api вот так вот ругается

1 комментарий
электронная коммерция,API