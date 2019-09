Добрый день.

Встала задача разместить на одном сайте два кода, которые бы передавали одни и те же данные в два счетчика Яндекс.Метрики.

Пробуем метод, который представлен в официальной помощи — https://yandex.ru/support/metrika/code/install-several-counters.html

<!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX}); w.yaCounterYYYYYY = new Ya.Metrika({id: YYYYYY, webvisor: true}); } catch(e) { } }); ... })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); </script> <noscript> <div> <img src="//mc.yandex.ru/watch/XXXXXX?ut=noindex" style="..." alt="" /> <img src="//mc.yandex.ru/watch/YYYYYY?ut=noindex" style="..." alt="" /> </div> </noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter -->

И данные вообще не поступают ни в один счетчик.

Что может быть неправильно и работает ли сейчас эта конструкция?

Из особенностей сайта могу назвать только то, что метрика вставляется в содержимое iframe которое нам и нужно отслеживать. Но если вставить туда обычный одинарный счетчик, то никаких проблем нет — данные в него поступают.