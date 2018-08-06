Всем добрый день.

Встала такая задача — разработан виджет в JS, который работает на других сайтах через iFrame. Мы ставим внутрь виджета счетчик Метрики и отслеживаем.

Но виджет будет установлен на сайты партнеров, соответственно нужно передавать данные о событиях (конверсиях) в счетчики партнеров, которые естественно размещены не внутри виджета. С помощью чего или каким образом лучше всего можно это реализовать?

Может быть у вас уже был опыт.