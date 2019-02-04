Клуб Яндекс.Метрики

февраль 2019
Переходы с zen.yandex и vk.com из США, Нидерландов и некоторых других стран.
sasha4run
4 февраля 2019, 09:27

Добрый день.  Знаю что тут много подобных вопросов, но похожей ситуации как моя не увидел ни у кого.

Мой сайт —  интернет магазин с небольшой посещаемостью 300-400 в день. (Расположение СПб и работаем только по РФ, ни какой раскрутки и покупных ссылок ни когда небыло, сайту 10 лет.)

В метрике появились переходы в которых рефер показывается как zen.yandex и vk.com, (есть и с других источников, но меньше) при этом страна определяется как США (45%), Нидерланды (45%), и некоторые другие. (10%) (ip скрыто), разные операционные системы.


Переходов примерно 60 в день они равномерно распределены по всему дню. Заходят на разные страницы, но чаще всего на главную и делают 2-3 перехода на разные страницы. Время посещения тоже очень разное от 0 до 5 мин. В основном 1-2 мин. 
По логике действий делают это роботы, или по точно составленному заданию.

Вряд ли это:
— парсинг сайта
— случайные переходы
— Поисковые боты

С момента как это началось, сильно упала конверсия сайта (возможно это и не связано)

Вроде бы отказы не увеличиваются и переживать не стоит, но что-то тут явно не так.
Хотелось бы узнать мнение, что это может быть, и стоит ли бить тревогу.

1 комментарий
боты,роботность,показатель отказов,дзен,источники трафика
Регулярные выражения
Bellavka
5 февраля 2019, 14:30

Добрый день.
Нужна помощь с регулярными выражениями в Яндекс Метрике.

Хочу в составной цели указать первым действием посещение определенных страниц, а именно страниц:
./about.php?id=13… и ./about.php?id=16…

Так чтобы цель сробатывала при посещении страниц:
https://domen.by/about.php?id=13
https://domen.by/about.php?id=16
https://domen.by/about.php?id=13&anytext

Сам составил выражение вроде: /^.*\/about.php\?id=1[36].*/
Однако оно не работает. Буду благодарен за подсказку, в чем у меня ошибка и как сделать правильно.

1 комментарий
регулярные выражения,regexp
Адрес страницы
Удалённый пользователь
15 февраля 2019, 10:54

Добрый вечер, подскажите вот столкнулся с непонятной проблемой, в отчете метрики: Адрес страницы появляются непонятные ссылки 

rbknews.ru/#1550121584.9047
rbknews.ru/#1550121584.7347

v-zaem.ru/#1550120928.2554
v-zaem.ru/#1550120928.3841

hitobank.ru/#1550121199.7505
hitobank.ru/#1550121199.8743

sadavod.ru/#1550121482.5782
sadavod.ru/#1550121482.4247 

И их переходы по 1-5 сек что увеличивает отказы, Что это вообще такое? Таких урлов на сайте нет в помине!  Что сделать?

1 комментарий
метрика яндекса,визиты,ссылки
Расхождение данных в отчетах метрики "Директ сводка" и "Метки UTM" [есть решение]
Titovaekka
15 февраля 2019, 13:52

Здравствуйте.

Дано: счетчик метрики — 1 штука, Директ — 1 штука. кампаний запущено — 2 штуки. связь директа с метрикой настроена.

смотрим данные за вчера 14.01.2019 в отчете «Метки UTM» наблюдаем с источника yandex_direct — 8 конверсий — это правильный ответ ибо во снутренней СРМ их тоже 8 с теми же метками — см скриншот 1

Однако в отчете «Директ Сводка» их только 6, то есть две конверсии потерялись — см скриншот 2

Внимание вопрос: с чем это связано и как это исправить.

спаибо за ответ

РЕШЕНИЕ

Метрика учитывает любые посещения сайта. В отчетах «Метки UTM», «Рекламные системы», «Источники, сводка» и т. д. показывается количество визитов и конверсий, которые состоялись по всем кликам: и по учтенным, и по отфильтрованным системой защиты от склика в Директе. Статистика в отчетах «Директ сводка», «Директ площадки» и «Директ расходы» показывают визиты только по учтенным кликам.


Поэтому в отчетах группы «Директ» данных может быть меньше. Разницу составят переходы по не учтенным кликам и переходы по сохраненным (переданным друг другу) ссылкам с рекламными метками. 

3 комментария
конверсии,директ-сводка,utm-метки,Гид по Метрике
Не могу зайти на яндекс метрику
Удалённый пользователь
18 февраля 2019, 09:49

Здравствуйте. Не могу зайти на яндекс метрику, чтобы поставить счётчик для drabkina.ru

1 комментарий
Отслеживание в метрике статуса товара "В наличии" или "Нет в наличии"
sukhanoff.web-master-ua
18 февраля 2019, 13:15

Доброго времени суток!

Необходимо:
Создать в Я Метрике параметр для отслеживания статуса товаров «В наличии/Нет в наличии».

Цель:
Понять количество трафика с поиска на товары со статусом «Нет в наличии», поведение юзера на таких товаров и т. п.

Кто-то сталкивался с такой задачей? Удалось как-то решить?

Буду весьма признателен за Ваш опыт и советы»

1 комментарий
старые и новые цели в метрике. Вопрос как отслеживать и сохранять.
maria.aft
25 февраля 2019, 09:56

Вопрос вот в чем. когда меняется урл или кнопка цели, цель перестает считаться. Но в истории она сохраняется до даты изменений на сайте. Как правильно поступать в таких случаях, если нам важно сохранить статистику по старой цели и считать статистику по новой цели?

Иметь 2 цели старую и новую?

Прописать идентификатор на новую кнопку и продолжить отслеживать ту же цель? Не исчезнет ли при этом старая статистика?

1 комментарий
Рост внутренних переходов [есть решение]
csm-elena
26 февраля 2019, 10:29

Достался один сайт, где в Метрике очень большое количество внутренних переходов http://joxi.ru/EA4gNy0iw34Mj2

Маловероятно, что это реально разные сессии одного посетителя с 30-минутным перерывом (таймаут проверяла).

Наличие кода Метрики на всех страницах сайта проверили — все хорошо.

Может ли это быть связано со следующей ситуацией?

Есть site.ru и при переходе происходит переадресация на страницу site.ru/news. Может Метрика такие переходы считать внутренними?

Если нет,  то какая еще может быть причина?

Спасибо!

РЕШЕНИЕ

Возможными причинами повышения количества внутренних переходов могут быть следующие ситуации:

— На одной из страниц входа на сайт не установлен код счетчика.

— На сайте возможно есть JS-код, который выполняется до кода счетчика и делает редирект внутри сайта. Это может быть код AB-тестирования. Обнаружить наличие такого кода можно по редиректу, который происходит на сайте (как правило, это редирект на эту же страницу сайта с дополнительными параметрами в URL). Для решения данного вопроса рекомендуем обратиться к Вашему вебмастеру.

— Ваш хостинг-провайдер мог включить защиту от ддос атак, которая добавляет редиректы до перехода на сайт. Обратитесь, пожалуйста, к хостинг-провайдеру и попросите отключить подобную защиту.

Для второго случая решение в помощи: использовать utm_referrer метку.

5 комментариев
внутренние переходы,редирект,есть решение,Гид по Метрике
Привязать к Вебмастеру - по api
k0ptilka
28 февраля 2019, 10:08

Добрый день. В Метрике появилась кнопка «Привязать к Вебмастеру».  А затем в Вебмастере во вкладке «Настройка» -> Привязка к Яндекс.Метрике. Нужно подтвердить связь.

Вопрос:  есть ли в api такой функционал «Привязать к Вебмастеру »?Если нету то когда ожидать его? Т.к имеется множество счетчиков и они добавляются по api. И в каждый заходить, щелкать  кнопку, а затем переходить в веб мастер, немного хлопотно)

2 комментария
API Яндекс.Метрики