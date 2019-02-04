Добрый день. Знаю что тут много подобных вопросов, но похожей ситуации как моя не увидел ни у кого.

Мой сайт — интернет магазин с небольшой посещаемостью 300-400 в день. (Расположение СПб и работаем только по РФ, ни какой раскрутки и покупных ссылок ни когда небыло, сайту 10 лет.)



В метрике появились переходы в которых рефер показывается как zen.yandex и vk.com, (есть и с других источников, но меньше) при этом страна определяется как США (45%), Нидерланды (45%), и некоторые другие. (10%) (ip скрыто), разные операционные системы.





Переходов примерно 60 в день они равномерно распределены по всему дню. Заходят на разные страницы, но чаще всего на главную и делают 2-3 перехода на разные страницы. Время посещения тоже очень разное от 0 до 5 мин. В основном 1-2 мин.

По логике действий делают это роботы, или по точно составленному заданию.



Вряд ли это:

— парсинг сайта

— случайные переходы

— Поисковые боты



С момента как это началось, сильно упала конверсия сайта (возможно это и не связано)



Вроде бы отказы не увеличиваются и переживать не стоит, но что-то тут явно не так.

Хотелось бы узнать мнение, что это может быть, и стоит ли бить тревогу.