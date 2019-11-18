Клуб Яндекс.Метрики

ноябрь 2019
Директ реклама
azizovatelli
18 ноября 2019, 21:10

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. На сайт уже установлена Яндекс Метрика создателем сайта.Я создаю рекламу для этого сайта.Мне заново нужно устанавливать Метрику? Если нет,то как мне получить доступ к этому счетчику?

2 комментария
Гид по Метрике: расширенная статистика
Василий
21 ноября 2019, 11:29

Яндекс.Метрика — это не просто статистика посещаемости вашего сайта, это огромный аналитический сервис, внутри которого можно анализировать не только те данные, которые счетчик собирает по умолчанию, но и много другой полезной информации. Вся информация объединена в удобные отчеты, и ее вполне достаточно, чтобы провести анализ посещаемости вашего сайта, оценить эффективность рекламной кампании, сделать выводы и составить план действий на будущее.  Однако этими данными Метрика не ограничивается! Вы можете наполнять отчеты счетчика  своими важными и полезными расширенными данными. 

Объединяйте статистику, которую  Метрика собирает по умолчанию, с расширенными данными о ваших клиентах. Это позволит лучше понимать, как посетители приходят к покупке, поможет оптимизировать каналы привлечения аудитории, связать действия в офлайне с данными сайта. Стройте на основе расширенных данных воронки продаж, более нацеленные сегменты для ретаргетинга, делайте A/B-тесты и многое другое. 

Какие данные можно добавить в Метрику

Подробные данные о продажах интернет-магазина

Добавив данные электронной коммерции в отчеты Метрики, вы сможете лучше понимать, с каких источников приходят покупатели, какие товары чаще просматривают, как кладут товары в корзину, сколько дохода принесла проведенная акция — это лишь малая часть того, что вы сможете увидеть в статистике счетчика, подключив электронную коммерцию. Если ваш сайт — интернет-магазин, то вас наверняка заинтересуют такая информация. 

Яндекс.Метрика предоставляет возможность сбора и анализа данных, относящихся к области электронной коммерции — Ecommerce. Переданная информация отображается в группе отчетов Электронная коммерция

Проверить корректность передачи данных можно с помощью нашей подробной инструкции.

Информацию о событиях, совершенных в офлайне

В момент посещения сайта Яндекс.Метрика собирает информацию о характеристиках посетителя, его поведении на страницах сайта, совершенных целевых действиях и прочее. Однако у бизнеса могут быть и другие значимые сведения, которые собираются вне сайта: факт оплаты, звонка и т. д. Данные об этих действиях можно передавать в Метрику и связывать поведение ваших клиентов на сайте с их действиями в офлайне.

Например, можно с помощью инструмента «Офлайн-конверсии» передавать информацию о конверсиях, которые совершились вне сайта.

А с помощью динамических колл-трекеров можно связать визиты, звонки и покупки и смотреть статистику в разных разрезах.

Расширенные данные о визитах

Как вы уже знаете, большинство данных о посещениях собирается счётчиком Яндекс.Метрики автоматически. Однако, часто возникает необходимость дополнения собранных данных собственными. Например, если вы хотите провести A/B тест и выяснить, на какую кнопку активнее нажимают — на красную или белую. Также, интерес может представлять статистика по переходам на страницу 404 или информация о действиях авторизованных пользователей и многое другое.

Яндекс.Метрика позволяет связать с визитом произвольный набор данных, называемых «параметрами визита». Эти данные могут быть отображены в отчётах, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.

Например, с помощью параметров визитов можно определять, на каких страницах сайта достигалась цель.

Дополнительную информацию о посетителях сайта

Также Яндекс.Метрика позволяет передавать произвольный набор данных, называемых параметрами посетителей. В качестве этих параметров рекомендуем передавать характеристики посетителей, которые не изменяются от визита к визиту и не содержат персональные данные (например, фамилию или имя). Различия характеристик посетителя и визита читайте в разделе Обработка и хранение данных. Переданные параметры посетителей могут быть отображены в отчете, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.

Подробнее о параметрах посетителей.

Если вы уже собираете расширенную статистику с помощью Яндекс.Метрики, то мы будем рады, если вы поделитесь с участниками Клуба Метрики интересными кейсами, написав пост.

Если у вас возникли трудности при сборе расширенных данных, напишите нам в поддержку.

Идеи и пожелания по работе Метрики можно оставить на специальной странице

Гид по Метрике
Код цели "выделить и копировать email" не работает ни один способ. help!pls
Виктория
26 ноября 2019, 11:25

Всем привет. Есть сайт, счетчик яМетрики установлен, работает. Создана цель, на клик почты, работает. И есть скрипт на копирование почты, не работает. 

//Копирование почты info@steelrs.ru 

<script>
$(".manemail").parent().mousedown(function() {
    console.log("1");
    yaCounter56329876.reachGoal('EMAIL_SELECT');
    return true;		
});
$(".manemail").click(function() {
  console.log("2");
  yaCounter56329876.reachGoal('EMAIL_CLICK'); 
  return true;  
});
$(".manemail").bind('copy', function() {
  console.log("3");
  yaCounter56329876.reachGoal('EMAIL_COPY'); 
  return true;  
});
</script>

Классы к почтовому адресу добавлены были в формате «manemail», «copymail», «copy»

Может можно осуществить через goal?

Вот код, который работает на клик по почте

onclick="gtag('event', 'click', {'event_category': 'form','event_label': 'nazgal_na_pochty'}); yaCounter56329876.reachGoal('nazgal_na_pochty');"

Вот полный код

<p><a href="mailto:info@steelrs.ru" onclick="gtag('event', 'click', {'event_category': 'form','event_label': 'nazgal_na_pochty'}); yaCounter56329876.reachGoal('nazgal_na_pochty');"><b><i> info@steelrs.ru </i></b></a></p>

Вот код счетчика

<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript" >
   (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};
   m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})
   (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");

   ym(56329876, "init", {
        clickmap:true,
        trackLinks:true,
        accurateTrackBounce:true,
        webvisor:true
   });
</script>
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/56329876" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>

<!-- /Yandex.Metrika counter -->

1 комментарий
не работают цели,email