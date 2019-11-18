Яндекс.Метрика — это не просто статистика посещаемости вашего сайта, это огромный аналитический сервис, внутри которого можно анализировать не только те данные, которые счетчик собирает по умолчанию, но и много другой полезной информации. Вся информация объединена в удобные отчеты, и ее вполне достаточно, чтобы провести анализ посещаемости вашего сайта, оценить эффективность рекламной кампании, сделать выводы и составить план действий на будущее. Однако этими данными Метрика не ограничивается! Вы можете наполнять отчеты счетчика своими важными и полезными расширенными данными.

Объединяйте статистику, которую Метрика собирает по умолчанию, с расширенными данными о ваших клиентах. Это позволит лучше понимать, как посетители приходят к покупке, поможет оптимизировать каналы привлечения аудитории, связать действия в офлайне с данными сайта. Стройте на основе расширенных данных воронки продаж, более нацеленные сегменты для ретаргетинга, делайте A/B-тесты и многое другое.

Какие данные можно добавить в Метрику

Подробные данные о продажах интернет-магазина

Добавив данные электронной коммерции в отчеты Метрики, вы сможете лучше понимать, с каких источников приходят покупатели, какие товары чаще просматривают, как кладут товары в корзину, сколько дохода принесла проведенная акция — это лишь малая часть того, что вы сможете увидеть в статистике счетчика, подключив электронную коммерцию. Если ваш сайт — интернет-магазин, то вас наверняка заинтересуют такая информация.

Яндекс.Метрика предоставляет возможность сбора и анализа данных, относящихся к области электронной коммерции — Ecommerce. Переданная информация отображается в группе отчетов Электронная коммерция.



Проверить корректность передачи данных можно с помощью нашей подробной инструкции.

Информацию о событиях, совершенных в офлайне

В момент посещения сайта Яндекс.Метрика собирает информацию о характеристиках посетителя, его поведении на страницах сайта, совершенных целевых действиях и прочее. Однако у бизнеса могут быть и другие значимые сведения, которые собираются вне сайта: факт оплаты, звонка и т. д. Данные об этих действиях можно передавать в Метрику и связывать поведение ваших клиентов на сайте с их действиями в офлайне.

Например, можно с помощью инструмента «Офлайн-конверсии» передавать информацию о конверсиях, которые совершились вне сайта.

А с помощью динамических колл-трекеров можно связать визиты, звонки и покупки и смотреть статистику в разных разрезах.

Расширенные данные о визитах

Как вы уже знаете, большинство данных о посещениях собирается счётчиком Яндекс.Метрики автоматически. Однако, часто возникает необходимость дополнения собранных данных собственными. Например, если вы хотите провести A/B тест и выяснить, на какую кнопку активнее нажимают — на красную или белую. Также, интерес может представлять статистика по переходам на страницу 404 или информация о действиях авторизованных пользователей и многое другое.

Яндекс.Метрика позволяет связать с визитом произвольный набор данных, называемых «параметрами визита». Эти данные могут быть отображены в отчётах, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.

Например, с помощью параметров визитов можно определять, на каких страницах сайта достигалась цель.

Дополнительную информацию о посетителях сайта

Также Яндекс.Метрика позволяет передавать произвольный набор данных, называемых параметрами посетителей. В качестве этих параметров рекомендуем передавать характеристики посетителей, которые не изменяются от визита к визиту и не содержат персональные данные (например, фамилию или имя). Различия характеристик посетителя и визита читайте в разделе Обработка и хранение данных. Переданные параметры посетителей могут быть отображены в отчете, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.

Подробнее о параметрах посетителей.