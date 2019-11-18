Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. На сайт уже установлена Яндекс Метрика создателем сайта.Я создаю рекламу для этого сайта.Мне заново нужно устанавливать Метрику? Если нет,то как мне получить доступ к этому счетчику?
Яндекс.Метрика — это не просто статистика посещаемости вашего сайта, это огромный аналитический сервис, внутри которого можно анализировать не только те данные, которые счетчик собирает по умолчанию, но и много другой полезной информации. Вся информация объединена в удобные отчеты, и ее вполне достаточно, чтобы провести анализ посещаемости вашего сайта, оценить эффективность рекламной кампании, сделать выводы и составить план действий на будущее. Однако этими данными Метрика не ограничивается! Вы можете наполнять отчеты счетчика своими важными и полезными расширенными данными.
Объединяйте статистику, которую Метрика собирает по умолчанию, с расширенными данными о ваших клиентах. Это позволит лучше понимать, как посетители приходят к покупке, поможет оптимизировать каналы привлечения аудитории, связать действия в офлайне с данными сайта. Стройте на основе расширенных данных воронки продаж, более нацеленные сегменты для ретаргетинга, делайте A/B-тесты и многое другое.
Какие данные можно добавить в Метрику
Подробные данные о продажах интернет-магазина
Добавив данные электронной коммерции в отчеты Метрики, вы сможете лучше понимать, с каких источников приходят покупатели, какие товары чаще просматривают, как кладут товары в корзину, сколько дохода принесла проведенная акция — это лишь малая часть того, что вы сможете увидеть в статистике счетчика, подключив электронную коммерцию. Если ваш сайт — интернет-магазин, то вас наверняка заинтересуют такая информация.
Яндекс.Метрика предоставляет возможность сбора и анализа данных, относящихся к области электронной коммерции — Ecommerce. Переданная информация отображается в группе отчетов Электронная коммерция.
Проверить корректность передачи данных можно с помощью нашей подробной инструкции.
Информацию о событиях, совершенных в офлайне
В момент посещения сайта Яндекс.Метрика собирает информацию о характеристиках посетителя, его поведении на страницах сайта, совершенных целевых действиях и прочее. Однако у бизнеса могут быть и другие значимые сведения, которые собираются вне сайта: факт оплаты, звонка и т. д. Данные об этих действиях можно передавать в Метрику и связывать поведение ваших клиентов на сайте с их действиями в офлайне.
Например, можно с помощью инструмента «Офлайн-конверсии» передавать информацию о конверсиях, которые совершились вне сайта.
А с помощью динамических колл-трекеров можно связать визиты, звонки и покупки и смотреть статистику в разных разрезах.
Как вы уже знаете, большинство данных о посещениях собирается счётчиком Яндекс.Метрики автоматически. Однако, часто возникает необходимость дополнения собранных данных собственными. Например, если вы хотите провести A/B тест и выяснить, на какую кнопку активнее нажимают — на красную или белую. Также, интерес может представлять статистика по переходам на страницу 404 или информация о действиях авторизованных пользователей и многое другое.
Яндекс.Метрика позволяет связать с визитом произвольный набор данных, называемых «параметрами визита». Эти данные могут быть отображены в отчётах, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.
Например, с помощью параметров визитов можно определять, на каких страницах сайта достигалась цель.
Дополнительную информацию о посетителях сайта
Также Яндекс.Метрика позволяет передавать произвольный набор данных, называемых параметрами посетителей. В качестве этих параметров рекомендуем передавать характеристики посетителей, которые не изменяются от визита к визиту и не содержат персональные данные (например, фамилию или имя). Различия характеристик посетителя и визита читайте в разделе Обработка и хранение данных. Переданные параметры посетителей могут быть отображены в отчете, а также использоваться в условиях группировки и сегментации.
Подробнее о параметрах посетителей.
Если вы уже собираете расширенную статистику с помощью Яндекс.Метрики, то мы будем рады, если вы поделитесь с участниками Клуба Метрики интересными кейсами, написав пост.
Идеи и пожелания по работе Метрики можно оставить на специальной странице.
Всем привет. Есть сайт, счетчик яМетрики установлен, работает. Создана цель, на клик почты, работает. И есть скрипт на копирование почты, не работает.
//Копирование почты info@steelrs.ru <script> $(".manemail").parent().mousedown(function() { console.log("1"); yaCounter56329876.reachGoal('EMAIL_SELECT'); return true; }); $(".manemail").click(function() { console.log("2"); yaCounter56329876.reachGoal('EMAIL_CLICK'); return true; }); $(".manemail").bind('copy', function() { console.log("3"); yaCounter56329876.reachGoal('EMAIL_COPY'); return true; }); </script>
Классы к почтовому адресу добавлены были в формате «manemail», «copymail», «copy»
Может можно осуществить через goal?
Вот код, который работает на клик по почте
onclick="gtag('event', 'click', {'event_category': 'form','event_label': 'nazgal_na_pochty'}); yaCounter56329876.reachGoal('nazgal_na_pochty');"
Вот полный код
<p><a href="mailto:info@steelrs.ru" onclick="gtag('event', 'click', {'event_category': 'form','event_label': 'nazgal_na_pochty'}); yaCounter56329876.reachGoal('nazgal_na_pochty');"><b><i> info@steelrs.ru </i></b></a></p>
Вот код счетчика
<!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(56329876, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/56329876" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter -->