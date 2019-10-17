"3.7.2. Правила атрибутирования территорий" или Как правильно привязать Основную организацию?

Всем привет!

В этом посте речь пойдет о привязке территории к основной POI, которая находится за пределами самой территории.

Для начала сразу скажу, что использую костыль для этого процесса. Растягиваю территорию, чтобы POI была внутри контура, привязываю Основную организацию и делаю откат последнего измения контура, затем сохраняю.

Зачем и в каких случаях я это делаю?

Зачастую это стройплощадки ЖК, офисы продаж которых очень редко расположены на самой стройке. И вот несколько примеров:

ЖК Neva Tawers, у них очень красивый офис в 100 метрах от строительой площадки.

ЖК Ривер Скай, 400 м до POI

ЖК Кленовые аллеи, офис прямо рядом со стройкой

И, наконец, ЖК Новые Ватутинки

В этом микрорайоне есть ещё одна стройплощадка

И вот я подбираюсь к тому моменту, где перфокарты начали дымить))))

Застрайщик «Новых Ватутинок» начал реализацию ещё одного проекта застройки, который находится в 3х км от, собственно, офиса продаж. Логично, что открывать ещё один офис под эту площадку застройщик не будет. Ну, может быть, лет через 5-7, когда основное строительство сконцентрируется в новом мкр.

Вот эта новая стройка

Естественно, спокойно привязывая раньше всякие разные стройплощадки, делаю то же самое и в этом случае. И, как уже все догадались, сотрудник откатывает мне правку. И хорошо, что это один из самых адекватных сотрудников, которых я только встречал в НЯК. Мы всё обсудили, и даже почти сошлись во мнении. Но вот проделать то же самое с yndx-tnc задача из разряда невозможных. Это общение можно описать известной пословицей про Фому и Ерёму. Цитата: «В пункте 4.1 https://yandex.ru/support/nmaps/faq.html#faq_4_org

написано что нужно нажать на точку в пределах здания. Ваша правка попала в фатальные ошибки, после чего организация была отвязана.» Если среди картографов есть переводчики с русского на русский, пожалуйста, отзовитесь.

Не имею представления по распределению обязанностей между сотрудниками, кто там что в итоге одобряет, решил просто подсветить этот вопрос, разобраться и окончательно всё выяснить.

Что на этот счёт есть в Правилах? А в правилах есть пункт 3.7.2.2. Основная организация из правил атрибутирования территории:

В поле Основная организация задаётся название основного объекта территории. Для территорий типа «Парковка» в качестве основного объекта обязательно задаётся точечный объект дорожной инфраструктуры «Парковка» (см. п. 3.8.2.1.1).

Тут всё понятно.

Для территорий других типов значение задаётся, только если такой объект может быть выделен для данной территории.

В этом абзаце слово выделен и вся конструкция предложения может ввести в заблуждение. Что именно имел в виду автор требует комментария.

Моя трактовка: для территории Парковка — только объект Парковка, для остальных территорий — POI задается только если эта POI однозначно относится ко всей территории.

Если на территории имеется несколько организаций одной категории (например, на территории типа «Территория культуры, отдыха» расположены театр, кафе и книжный магазин), то в поле Основная организация значение выбирается из списка вариантов. Список формируется автоматически из организаций, находящихся в пределах территории.

И этот абзац, который также нуждается в пояснениях.

Моя трактовка этого абзаца выглядит так: он описывает алгоритм действий и подсказывает пользователю как заполненить поле Основной организации при наличии нескольких организаций на территории. Однако он не отвечает на вопрос как поступать, если на территории нет POI, и POI находится за пределами территории. В моём понимании запрета на привязку организации за пределами территории в этом абзаце (ну и в Правилах в целом) нет.

А теперь внимание, вопросы сотрудникам.

Запрещено или разрешено привязывать территории к POI, которые находятся за пределами территории? И тут я считаю нужно прямо указать это в правилах. Если запрещено, что делать с описанными мной выше примерами, когда Основная организация находится за пределами территории?

Как обычно, если у кого-то было что-то подобное с другими категориями территорий набрасывайте примеры в комментарии.

P. S. Пока писал, вспомнил ещё один пример: был совред в Нише, Сербия. И там есть территория Клинического центра. Всё как у нас. Большая территория больницы с застройкой и 19 и 20 века. Много разных отделений в разных корпусах. И вот недавно построено новое огромное здание чуть поодаль. И получается, администрация Центра и какие-то отделения в новом здании, но и старая территория продолжает использоваться.

На этом всё.