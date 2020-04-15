Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Адаптировать НЯК под малые разрешения экрана

Здравствуйте, товарищи. Хотел бы предложить проработать  верстку НЯК для нетбуков, в частности под разрешение 1024 на 768.

Зачем стоить тратить драгоценное время Frontend-разработчика Яндекса? НЯК очень хорошо и добротно работает на старых ноутбуках (нетбуках), за это отдельное уважение к разрабам. Но интерфейс на малых разрешениях слишком громоздкий и занимает немалую часть экрана.

Предлагаю для удобства народных редакторов проработать вертку для мониторов с малым разрешением экрана, чтобы выглядело например так:

5 комментариев
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Сергей
сегодня, 10:02
Поддерживаю. На чуть больших размерах экрана это тоже принесёт пользу.


Заодно в процессе тестирования кто-нибудь из разрабов  осознает, что редактирование в некоторых слоях (гидро, адм. деление) требует совершенно изуверского зума без веских на то причин.
Ideally Map
сегодня, 10:03
Интересная идея 🤔
Я поддержу!
GT
сегодня, 10:03
они под большой экран с масштабированием еще не сделали, куда там под маленький
Обновлено сегодня, 10:06
Timofeyp.ru
сегодня, 10:41
GT,
желательнее сделать сначала для маленьких кампуктеров, а потом для больших. Ведь вы не рисуете на телевизоре через джойстик :-D (к статье не плохая идея)!
Обновлено сегодня, 10:42
mshibankov
сегодня, 10:27
Присоединяюсь, было бы неплохо 👍