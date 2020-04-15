Адаптировать НЯК под малые разрешения экрана

Здравствуйте, товарищи. Хотел бы предложить проработать верстку НЯК для нетбуков, в частности под разрешение 1024 на 768.

Зачем стоить тратить драгоценное время Frontend-разработчика Яндекса? НЯК очень хорошо и добротно работает на старых ноутбуках (нетбуках), за это отдельное уважение к разрабам. Но интерфейс на малых разрешениях слишком громоздкий и занимает немалую часть экрана.

Предлагаю для удобства народных редакторов проработать вертку для мониторов с малым разрешением экрана, чтобы выглядело например так: