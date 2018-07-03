Аутсорсеры картографического производства

Всем привет!

Почти два года назад мы рассказывали вам о сотрудниках с логинами yndx-tnc, в том посте мы написали о рабочих обязанностях и постарались ответить на ваши вопросы.

В этом посте, мы хотим рассказать вам о пользователях, которые отличаются от других отсутствием развернутой информации в профиле, но не имеют «особенных» логинов.

Почему картографическое производство начало работать с аутсорсерами?

Итак, с момента рассказа про yndx-tnc прошло два года. За это время мы начали публиковать весь мир, сервисы Яндекса запускались в разных странах и городах. Мы столкнулись с внушительными «белыми» пятнами на карте, справиться с которыми оказалось непосильной задачей, даже с учетом того огромного количества правок и старания, которые вкладываются в карты ежедневно народными картографами и картографическим производством Яндекса. Было принято решение опробовать подход первичного рисования карты силами аутсорсеров, из-за неравномерности имеющихся планов расширение штата картографов не было в данном случае хорошим решением. Проще говоря, в один квартал года нам требовалось заметно большее количество ресурсов для выполнения задач, чем в другой. Задачи не постоянны.

Что делают аутсорсеры?

Они выполняют ряд задач, направленных на конкретные улучшения на карте. Например, рисуют здания или дороги в конкретной территории, по определенным критериям, в определенные сроки. Задачи как правило монотонные, разумеется без выбора типа задач и желаемой территории для работы. Места для творчества и аналитики здесь нет :)

Это временно?

Присутствие аутсорса на картах — сложившаяся необходимость. В ближайшее время мы будем продолжать сотрудничество. Точнее сказать сложно.

Случается, что встречаются ошибочные правки

Мы видим подобные случаи по своим замерам качества их работы и вашим отзывам. Какие для этого есть причины.

1. Каждая зона работы аутсорсеров проходит проверку, но на это нужно время. Часто случается, что пользователи обращают внимания именно на те ошибки, которые еще просто не успели поправить.

2. Никто не заменит местного эксперта. Знания местности — самое важное. Без обладания этими знаниями вероятность неверной правки возрастает, даже при самых, казалось бы безобидных действиях.

3. Встречается плохая подготовленность аутсорсеров к выполняемым задачам.

4. С увеличением количества аутсорсеров и выполняемых работ, требуются новые решения для усиления контроля качества.

Для того, чтобы снизить вероятность ошибки, мы планируем ужесточить контроль качества, отправлять на дополнительное обучение, расставаться с теми, кто нам не подходит, без сожалений.

Куда приносить обратную связь на ошибочные правки?

С сегодняшнего дня, в случае обратной связи на правки yndx-tnc, канал остается прежним — tnc-feedback@yandex-team.ru

А чтобы рассказать про ошибки в правках аутсорса, просим обращаться в службу технической поддержки. Для этого заполните эту форму обратной связи. По вашей заявке будет сформировано обращение в службу технической поддержки.

Мы обещаем оперативно рассматривать поступающие сообщения. Но у нас есть важная просьба к вам. Для того, чтобы все работало максимально конструктивно, заявка должна быть оформлена соответствующим образом. Нужно перечислить ошибки, с которыми вы столкнулись, дать ссылки на объекты. Важно, чтобы правки были «свежими».

Обращение, где двумя абзацами в красках расписан смысл: «Они нуууу вообще, и куда не посмотри везде ошибки», но без актуальных примеров — неконструктивен.

Это же касается и заявок, где списком приложены «ошибки-ошибища» про не сдвиг зданий в частном секторе на основание менее чем на полметра по неидеальному снимку и другие мелочи, за которые ни вы, ни сотрудники не стали бы поучать пользователей :)

Коллеги, мы очень рассчитываем здесь на ваше понимание и помощь. Рассмотрение таких заявок отнимает у нас время от работы с реально полезными заявками.

В комментариях к посту, так же надеемся увидеть конструктивный подход к диалогу. А чтобы снять часть вопросов, сразу говорим, что о том, что мы продолжим разговаривать о задачах аутсорсеров в соседнем посте. В этом посте уже слишком много букв :)