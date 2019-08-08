Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Доработка панели «Рекомендации»

Всем привет.

Сегодня мы еще немного доработали панель «Рекомендации» (которая раньше называлась «Помощь»).

1.      В блоке с Прямым эфиром мы «сузили» зону наблюдения до территории текущего совреда, сейчас они проходят почти постоянно. В заголовке блока отображается название совреда, на текущей неделе это совред в Междуреченском районе. В один клик можно перейти в зону совреда и поучаствовать в нем.

2.      Большой (особенно у народных модераторов) блок полезных ссылок мы сделали более компактным, там же теперь расположена ссылка на Прямой эфир по всей планете.

Также отметим,  хотя это и не про панель «Рекомендации», что по вашему фидбеку мы вернули переходы к соответствующим разделам Правил по клику на знак вопроса в карточке объекта.

7 комментариев
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Alexxegorov
8 августа, 18:06
Спасибо, что вернули переходы на правила!
Илья
8 августа, 18:10
Спасибо за то, что услышали нас
alx.bell
9 августа, 00:22
Вот за переход на правила огромное спасибо! Буквально вчера хотел почитать про атрибут "жилая зона" и запарился искать, хотя всегда было в одном клике.
Survivor2007
9 августа, 10:28
Как сделать так, чтобы всем понравилось?
Нужно сначала испортить то, что работает, а потом вернуть все обратно!


"А потом мы вернём классический Слёрм и заработаем миллионы!" (с) Футурама
Survivor2007
12 августа, 17:18
Из блока пропала ссылка на оформление жалобы в техподдержку, её планируется вернуть?
yndx-akolomenskaya
Сотрудник Яндекса13 августа, 09:05
Survivor2007,
Ссылка переехала в профиль пользователя.
Survivor2007
13 августа, 16:03
yndx-akolomenskaya,
Это которая "Обратная связь", которая ведет в раздел правил?
Это не то, ранее была простая форма, которую можно было заполнить свободным текстом.