Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

История одного картографа: Ideally Map

Нам написал очень юный и очень увлеченный картами народный модератор. Зовут его Никита, и рисует он под ником Ideally Map. Никита увлекается робототехникой и климатологией, а также учится программированию. В этом году он стал модератором слоя Зданий, организовал совред в Краснодарском крае, рисовал 3D-модели и снимал дороги в приложении Народная карта.  Подробнее о его увлечениях и пути на проекте читайте в интервью.

Расскажи о себе и своих увлечениях

Мне почти 15 лет. Я родился и живу в Москве, а лето провожу в Калужской области, поэтому много рисую, модерирую и снимаю в приложении еще и там. Учусь в гимназии и посещаю дополнительные занятия по программированию на языке Python. Сам до этого я поверхностно, по книгам и справочникам, изучал JavaScript и HTML. С помощью полученных знаний я из некоторых подручных материалов собрал многофункционального робота, оборудованного различными модулями, в том числе и датчиками, такими как: «Ультразвуковой дальномер», «Термометр», «Люксметр», «Акселерометр» и др. Показания всех приборов в реальном времени транслировались на экран компьютера, а потом еще я снабдил робота светодиодом и парктроником, которые управлялись мной с ИК-пульта. Таким образом, робот мог поворачиваться и подавать световые сигналы. 

Еще я увлекаюсь климатологией как наукой. Я в программе Microsoft Excel ежегодно составляю сводку показаний термометра в одном из населенных пунктов Калужской области. Я очень люблю следить за причиной и следствием некоторых погодных явлений. А еще, долю моих увлечений составляет съемка грозовых молний.

Как ты узнал про Народную карту? И какими были твои первые шаги?

Про Народную карту я узнал с самого открытия сервиса. Это было давно, больше девяти лет назад. Тогда я любил рассматривать разные карты, панорамы на них, в том числе на сервисах Яндекс.Карты и Google.Maps. Тогда мне было лишь 6 лет, я был не очень продвинутый пользователь и не знал терминов «зарегистрироваться», «логин» и «пароль». А еще думал, что Народная карта — это просто карта с более объемным, чем на других, количеством информации и объектов. Через некоторое время мне пришлось сменить компьютер, и я потерял ссылку на эту карту, забыв о ней на несколько лет, и через эти несколько лет я вспомнил и решил найти ее в поиске Яндекса.

В 12 лет я был уже более продвинутым пользователем и имел аккаунт в Яндексе, что дало возможность внести свои изменения и правки в карту. Но понятия о существующих правилах и некоторых функциях интерфейса я еще не имел, в том числе и о том, что все мои изменения на Народной карте попадут в Яндекс.Карты, поэтому вначале некоторые из моих правок могли быть ошибочными. Однако никто ни разу меня не блокировал, а предупреждение дали всего один раз. 

После знакомства с интерфейсом я начал чаще вносить правки. Нарисовал свой и соседние дома. И именно на эти свои правки я впервые обратил внимание, увидев их уже опубликованными на Яндекс.Картах, что дало мне более обширное понятие о смысле существования Народной карты и побудило меня еще больше рисовать. 

Наиболее активное участие в проекте у меня началось в этом году. Я узнал, кто такие эксперты, модераторы, и мне тоже захотелось попробовать развиться на сервисе, в чем мне помог модератор manwithmap. Одна из его зон модерации — Малоярославецкий район Калужской области, где я наиболее часто рисовал.

Именно модератор побудил меня изучить правила картирования объектов. Он уделял много времени на проверку моих правок, объясняя все ошибки. Обучение с ним помогло дорасти до уровня эксперта, а затем и модератора в слое Здания. Экспертом же в слое Адреса я стал самостоятельно, активно рисуя в этом слое. Сейчас активность рисования у меня снизилась, потому что стало меньше свободного времени, но я не покидаю сервис и продолжаю активно участвовать в развитии Яндекс.Карт.

У тебя есть ачивка за организацию совреда. Расскажи об этом подробнее.

Я организовывал совместное редактирование в станице Варениковской и хуторе Кубанская Колонка, где мне помогал модератор Яблоко. Также я помогал модератору ✌️BeTaJlb с организацией совместного редактирования в Тарусском районе Калужской области. 

Есть ли какие-то инструменты, которые помогают тебе в картировании?

Мне помогает расширение NMapsTweaks для рисования дорог и мобильное приложение Народная карта для съемки дорог.

Расскажи, где тебе уже удалось поснимать? Ты используешь приложение в автомобиле?

Я снимаю как с велосипеда, так и с автомобиля (не со своего, конечно).  Снимал дороги в Тверской,  Калужской, Московской областях, а также в самой Москве. Последний раз прокатился по Калужской области. Общая длина поездкок составила 300 километров (примерно поровну — на велосипеде и на автомобиле). Параллельно я побывал на двух очень интересных экскурсиях в Тихоновой пустыни и музее-диораме «Великое Стояние на реке Угре». В общем, провел время приятно и полезно.

Мог бы ты дать какой-то совет или наставление начинающим пользователям?

Я бы посоветовал больше времени уделять ознакомлению с Правилами.  Дело в том, что надо понимать, что Народная карта — это редактор Яндекс.Карт, и правки, сделанные на данном сервисе, будут опубликованы на картах Яндекса после одобрения их модераторами и супермодераторами. Не все ошибки всегда видны модераторам, но часто заметить их можно, когда вы пытаетесь, используя навигацию сервисов Яндекса, добраться из пункта А в пункт Б. Есть вероятность наступить на свои же грабли и впоследствии даже попасть в неудобную ситуацию. Кроме того, такая же участь может постигнуть и других пользователей, так что советую не только новичкам, но и опытным пользователям почаще перечитывать Правила и знакомиться с новыми, если в них внесли поправки.

21 комментарий
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13
5 июля, 18:34
г д е а к т и в 
sagd1evv
5 июля, 23:37
а как из-за его ранимого характера двух опытных модераторов сняли кто нибудь расскажет ? или здесь только хорошее говорят, не читаю особо рубрику
Турист
6 июля, 09:12
sagd1evv,
Это не первая история о юных дарованиях. Почитаешь жуть берёт. И куда мы катимся, к чему нас это приведёт? Человек за папа/маминой спиной живёт. Ни жизненного опыта, ни попытки проанализировать увиденное и услышанное. А на карте авторитет. Всё знает и всё понимает. Однако в народе говорят: "Цыплят по осени считают". А в Книге Бытия сказано: "Гордыня смертный грех".
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 июля, 17:22
Турист,
мы не рассказываем в этой рубрике про авторитетов, а про обычных людей, которые что-то делают для карты. Но, конечно, в поле зрения попадают в первую очередь активисты.  И это может быть как опытный дядя, так и школьник. Говорить в последнем случае о жизненном опыте и гражданской позиции как-то неуместно. Однако само интервью дает более полное понимание о человеке, о его сильных и слабых сторонах, какие есть у всех. К слову, не каждый осмеливается рассказать о себе - это довольно храбрый шаг. Задача не в том, чтобы показать, кто круче и опытнее, а в том, чтобы рассказать о самом человеке и о его достижениях, если таковые имели место быть, чтобы иметь более полное представление друг о друге, а значит и относиться друг к другу человечнее.
Обновлено 16 июля, 17:29
Турист
16 июля, 17:59
yndx-gilfanova,
Вот ребёнку простительно о себе писать всю чушь. Но, у меня немного иная логика, сотрудник Яндекса несёт ответственность за публикацию. Сотрудник решает, стоит ли выкладывать рассказ на общее обозрение. Ну для сельского паренька программирование диковинка или достижение, для москвича это норма. HTML освоил чувачёк, так для парня из столицы государства Российского это так же не достижение а норма. И радиолюбительство уже лет 40 норма. Конечно, поощрять парня надо. Но, с несовершеннолетними надо поаккуратнее быть. Кто знает, к чему его это поощрение приучит? Хотя "звёздности" в парне и так под завязочку.
Турист
17 июля, 07:43
yndx-gilfanova,
Возможно это чистой воды хамство с моей стороны. Но! Пару раз в неделю из ... школы приезжает авто за учителем. Вот как-то так вышло, что не хватка в стране с педагогами образовалась, а детишек учить надо. Крутись директор, как можешь, но учебный процесс обеспечь. И она крутится, как может, за 60 вёрст ездит за учителем, дабы просвещение в селе окончательно не загнулось. Да, что там эта школа, таких школ, говорят не одна тысяча по стране. Не хватает интеллекта в нашем государстве. Не хочет молодёжь работать в провинции, ни за какие деньги. В тепле, в чистоте, в комфортных условиях. Не дояркой в коровнике, не трактористом в поле, учителем в школе быть не хотят, фельдшером в медпункте не хотят и даже сисадмином в администрации не желают быть. Вы мне всё про контекст карты твердите, а на контекст карты у меня иной ракурс. Карта должна развиваться, а не топтаться на месте. Карта должна на нервы давить, на совесть и на сознательность влиять. Да, если бы та школа корректно на карте отобразилась, то был бы эффект атомной или водородной бомбы для чиновников. Но, увы, есть ограничения на карте, есть запреты в правилах НЯК. Есть много тем для обсуждения в клубе, но даже акт вандализма из жизни Вас не тронул. Вас задело моё отношение к юному дарованию.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса17 июля, 14:24
Турист,
в ваших словах, действительно, содержится доля осуждения. В интервью мы предлагаем народным картографам рассказать о себе и своих увлечениях, чтобы другие могли узнать их получше. Отдельной задачей не стоит рассказать только о тех, кто имеет особенные увлечения. При этом, мы предлагаем рассказывать о себе всем, поэтому любой народный картограф может написать нам и попросить опубликовать его историю, и мы не ставим высоких требований к самим пользователям. 
lipsigal
21 июля, 15:57
Турист,
+1
Турист
22 июля, 06:59
lipsigal,
Вот реплика типа "+1" это ни о чём. На новогоднем заседании клуба выступал один сотрудник, представитель старшего поколения картографов Яндекса. Его выступление до печени достало. НЯК начали, как забаву, как развлечение. Порисовали годик, подумали, порисовали ещё один - изменили изначальную идею. НЯК не забава! НЯК средство!

Это же как со спичками, как с гранатой Ф-1. Ни то, ни другое детям не игрушка. Да, за нами наблюдают, нас модерируют, в релиз попадает только проверенные и подтверждённые правки. Или проверенные ли?! Может у картографа и серьёзные намерения, а может "картограф" просто перед народом гарцует, прославляется на фоне. На НЯК хватает и тех и других. И уже давно пора послать нас всех на медкомиссию за справкой!
Котик
6 июля, 11:37
sagd1evv,
один из этих опытных модераторов раньше на сервисе матерился. Наверное, это тоже учли.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 июля, 17:25
sagd1evv,
тогда пришлось бы говорить о тех самых двух модераторах и их поступке. Для чего? Ошибка была осознана, и ворошить прошлое было бы некрасиво по отношению к самим модераторам.
Турист
7 июля, 08:53
Тут уважаемый гражданин вступился за поруганную честь модераторов. При чём, замечу, он употребил слово "опытных". Может быть гражданин прав, а скорее всего не прав. Что такое НЯК? Подумайте и ответьте себе на вопрос. Как-то по-утру внёс правку на карту. Кажется в понедельник это было, а может в среду, но не в этом суть. Не успел доделать, не успел до ума довести, на работу ушёл, хлеб свой насущный зарабатывать. Пришёл с работы, глянул на то, что не доделал, а объекта на НЯК уже нет. Снёс модератор правку, и сотрудник не увидел, а именно для него была сделана правка. НЯК это пространство, это инструмент общения с теми, кто карту делает, кто за неё несёт должностную ответственность. Да, чуть не забыл, год спустя правку удалось опубликовать, благодаря сотруднице Анне. Однако это ещё не всё!
Будь у всех модераторов хоть чуточку уважения к тем, кто от их власти зависим, не было бы на НЯК столько актов вандализма. Чуть что не по их, сразу вопят: "Забаню за пререкание". Хоть бы вник/разобрал, а то банально власть свою показал. Из-за этого в жизни вандализм уже до крайности дошёл. Вышел из дому погулять, зашёл в лесок, а там такое, от чего кровь в вене застыла. До мордобоя не дошло, но мат звучал отборный. Простите, но без мата ни как в той ситуации не объяснить гражданину, что малую надобность он справил в блиндаже медсанбата, где умирали раненные в боях за свободу Отчизны. Увы, там нет памятника, там не обустроили Парк Победы. Следы блиндажей и окопов видны уже едва-едва, хотя, если приглядеться да подумать, то понять можно. https://vk.com/video167884977_456239090
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса16 июля, 17:35
Турист,
уточним: модераторов лишили модераторских прав не из-за мата, а из-за конкретного поступка. 

Вы пишете про откаты правок. Данный модератор откатывал ваши правки? Любой несправедливый откат можно обсудить лично, в Клубе или в саппорте. Ошибки допускают все. Главное, говорить об этом прямо и открыто.
Турист
16 июля, 18:14
yndx-gilfanova,
Вы помните те времена, когда Вы были модератором в местах моего обитания? Помните, как мы наносили на карту родину национального героя Италии? Разве спорные ситуации мы не решали лично и коллективно? А письма в службу поддержки надо писать лишь по причине технической. Служба поддержки, вроде бы для этого предназначена.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса17 июля, 14:25
Турист,
на самом деле в саппорте можно обсуждать спорные правки. Предполагается, что если лично не удалось прийти к единому мнению, то можно обратиться в Службу поддержки или обсудить вопрос в Клубе.
Турист
17 июля, 16:47
yndx-gilfanova,
И что, саппорт мне ответит, где моих яндекс-девчонок плановой работой загрузили? Саппорт мне ответит, что в стране нашей происходит? Или саппорт мне ответит какие планы у Яндекс Карты? Какие спорные правки, если только сотрудники Яндекса знают, что и как надо им сделать?! Какие спорные правки, если только сотрудники знают, что от них требует руководство?! Судя по тому, какие офисы Яндекса сейчас правят на территории Рязанской области, на Яндексе произошло нечто, о чём мне не полагается знать. Да и другим народным этого лучше не знать. Сон будет спокойнее, и жизнь будет радостнее.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса17 июля, 18:04
Турист,
если речь идет о несправедливо откаченной правке, то саппорт постарается объективно решить ситуацию. Речь об этом. Все остальные утверждения в комментарии - это, конечно, домыслы. Так что можно спать спокойно :)
Турист
18 июля, 06:26
yndx-gilfanova,
Вы меня совсем запутали! Беседа началась с лишения модераторов полномочий и прав. Беседа началась с рассказа о человеке, которому жить да жить. При чём тут откаты моих правок? Откаты правок были, есть и будут. Без этого ни как не обойтись, без ошибок карты не будет. без ошибок только у Создателя всего сущего, да и то спорно.
nikolai.petrovich2017
8 июля, 11:28
Приятно читать, когда написано всё по делу и хорошим русским языком.
dikiy
17 июля, 14:33
Передаю привет герою публикации. :-)
trt
сегодня, 18:24
Всем привет. Можно ли снимать ночью?