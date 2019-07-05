История одного картографа: Ideally Map

Нам написал очень юный и очень увлеченный картами народный модератор. Зовут его Никита, и рисует он под ником Ideally Map. Никита увлекается робототехникой и климатологией, а также учится программированию. В этом году он стал модератором слоя Зданий, организовал совред в Краснодарском крае, рисовал 3D-модели и снимал дороги в приложении Народная карта. Подробнее о его увлечениях и пути на проекте читайте в интервью.





Расскажи о себе и своих увлечениях

Мне почти 15 лет. Я родился и живу в Москве, а лето провожу в Калужской области, поэтому много рисую, модерирую и снимаю в приложении еще и там. Учусь в гимназии и посещаю дополнительные занятия по программированию на языке Python. Сам до этого я поверхностно, по книгам и справочникам, изучал JavaScript и HTML. С помощью полученных знаний я из некоторых подручных материалов собрал многофункционального робота, оборудованного различными модулями, в том числе и датчиками, такими как: «Ультразвуковой дальномер», «Термометр», «Люксметр», «Акселерометр» и др. Показания всех приборов в реальном времени транслировались на экран компьютера, а потом еще я снабдил робота светодиодом и парктроником, которые управлялись мной с ИК-пульта. Таким образом, робот мог поворачиваться и подавать световые сигналы.

Еще я увлекаюсь климатологией как наукой. Я в программе Microsoft Excel ежегодно составляю сводку показаний термометра в одном из населенных пунктов Калужской области. Я очень люблю следить за причиной и следствием некоторых погодных явлений. А еще, долю моих увлечений составляет съемка грозовых молний.

Как ты узнал про Народную карту? И какими были твои первые шаги?

Про Народную карту я узнал с самого открытия сервиса. Это было давно, больше девяти лет назад. Тогда я любил рассматривать разные карты, панорамы на них, в том числе на сервисах Яндекс.Карты и Google.Maps. Тогда мне было лишь 6 лет, я был не очень продвинутый пользователь и не знал терминов «зарегистрироваться», «логин» и «пароль». А еще думал, что Народная карта — это просто карта с более объемным, чем на других, количеством информации и объектов. Через некоторое время мне пришлось сменить компьютер, и я потерял ссылку на эту карту, забыв о ней на несколько лет, и через эти несколько лет я вспомнил и решил найти ее в поиске Яндекса.

В 12 лет я был уже более продвинутым пользователем и имел аккаунт в Яндексе, что дало возможность внести свои изменения и правки в карту. Но понятия о существующих правилах и некоторых функциях интерфейса я еще не имел, в том числе и о том, что все мои изменения на Народной карте попадут в Яндекс.Карты, поэтому вначале некоторые из моих правок могли быть ошибочными. Однако никто ни разу меня не блокировал, а предупреждение дали всего один раз.

После знакомства с интерфейсом я начал чаще вносить правки. Нарисовал свой и соседние дома. И именно на эти свои правки я впервые обратил внимание, увидев их уже опубликованными на Яндекс.Картах, что дало мне более обширное понятие о смысле существования Народной карты и побудило меня еще больше рисовать.

Наиболее активное участие в проекте у меня началось в этом году. Я узнал, кто такие эксперты, модераторы, и мне тоже захотелось попробовать развиться на сервисе, в чем мне помог модератор manwithmap. Одна из его зон модерации — Малоярославецкий район Калужской области, где я наиболее часто рисовал.



Именно модератор побудил меня изучить правила картирования объектов. Он уделял много времени на проверку моих правок, объясняя все ошибки. Обучение с ним помогло дорасти до уровня эксперта, а затем и модератора в слое Здания. Экспертом же в слое Адреса я стал самостоятельно, активно рисуя в этом слое. Сейчас активность рисования у меня снизилась, потому что стало меньше свободного времени, но я не покидаю сервис и продолжаю активно участвовать в развитии Яндекс.Карт.

У тебя есть ачивка за организацию совреда. Расскажи об этом подробнее.

Я организовывал совместное редактирование в станице Варениковской и хуторе Кубанская Колонка, где мне помогал модератор Яблоко. Также я помогал модератору ✌️BeTaJlb с организацией совместного редактирования в Тарусском районе Калужской области.

Есть ли какие-то инструменты, которые помогают тебе в картировании?

Мне помогает расширение NMapsTweaks для рисования дорог и мобильное приложение Народная карта для съемки дорог.



Расскажи, где тебе уже удалось поснимать? Ты используешь приложение в автомобиле?



Я снимаю как с велосипеда, так и с автомобиля (не со своего, конечно). Снимал дороги в Тверской, Калужской, Московской областях, а также в самой Москве. Последний раз прокатился по Калужской области. Общая длина поездкок составила 300 километров (примерно поровну — на велосипеде и на автомобиле). Параллельно я побывал на двух очень интересных экскурсиях в Тихоновой пустыни и музее-диораме «Великое Стояние на реке Угре». В общем, провел время приятно и полезно.

Мог бы ты дать какой-то совет или наставление начинающим пользователям?

Я бы посоветовал больше времени уделять ознакомлению с Правилами. Дело в том, что надо понимать, что Народная карта — это редактор Яндекс.Карт, и правки, сделанные на данном сервисе, будут опубликованы на картах Яндекса после одобрения их модераторами и супермодераторами. Не все ошибки всегда видны модераторам, но часто заметить их можно, когда вы пытаетесь, используя навигацию сервисов Яндекса, добраться из пункта А в пункт Б. Есть вероятность наступить на свои же грабли и впоследствии даже попасть в неудобную ситуацию. Кроме того, такая же участь может постигнуть и других пользователей, так что советую не только новичкам, но и опытным пользователям почаще перечитывать Правила и знакомиться с новыми, если в них внесли поправки.