История одного картографа: Яблоко

Модератор с «хрустящим» ником Яблоко наверняка знаком вам по активному участию в модерации совредов, проходивших в последние месяцы. С момента получения прав (9 февраля) территория его подконтрольных зон расширялась стремительно. Сначала под надзор были взяты родные регионы — городской округ Кольцово и Барышевский сельсовет, затем в зонах модерации появились городские округа Братск, Иркутск и Норильск, а позже — вся Новосибирская область и Якутия. В настоящее время также модерируются некоторые провинции Китая, Чукотский АО, Томская область и Антарктида. Александр (так на самом деле его зовут) стал настоящим модераторским открытием этой весны и был отмечен ачивкой Модератор-новичок в начале апреля. И конечно, нам стало любопытно, кто наш герой, и сегодня мы расскажем его историю вам.

Расскажи немного о себе. Как зовут и сколько тебе лет, откуда ты и чем занимаешься.

Меня зовут Александр, живу (и рисую) в пригороде Новосибирска — поселке Кольцово. Лет мне относительно немного — всего 15 :)

Планирую учиться на кадастрового инженера (или на кого-то в этой области), так что увлечение Народной карте тесно переплетается и с карьерным, если это можно так назвать, путем.

Ты успел застать еще старый интерфейс карты, это было более пяти лет назад. Сможешь вспомнить случай, который тебя привел на НЯК и свои первые правки?

Да, на Народной карте я впервые появился меньше, чем за год до масштабного обновления 15-го года. О сервисе узнал, наверное, как и большинство народных картографов: где-то на Яндекс.Картах засветилась ссылка на Народную карту, решил перейти да посмотреть, ну, а там затянуло.

Расскажи о том, как развивалась твоя история на НЯК? Чем увлекался раньше, и что тебя увлекает сейчас?

Первым делом вносил правки в одном знакомом селе — Кыштовке. Тогда ещё не знал ни о кадастре, ни о каких-либо ещё онлайн-источниках информации, так что все данные неслись «с полей». После обновления на долгое время сервис покинул, вновь затянуло только минувшей осенью — теперь вот наверстываю. В начале по большей части рисовал в родных краях, но сейчас могу забрести в любой уголок планеты, будь то якутские тундры или арабские пустыни.

Немалую роль сыграло и получение модераторских прав в феврале: постоянные правки в самых различных зонах регулярно отрывают от родных мест и переносят за тридевять земель. Ну, а там увидишь несовершенство карты — и понеслась.

Ты помогал в организации совредов. Можешь подробнее о них рассказать?

Да, довелось побывать в роли организатора на четырех совредах: украинская Липовая Долина, кубанская станица Каневская, и еще два совреда, охватывавших целые районы в Калмыкии и Краснодарском крае. Наиболее запоминающейся была, конечно, Каневская станица. За десять дней дружной командой картографов практически с нуля была создана подробная карта крупнейшего в России села.

Ты также помогаешь с модерацией в совредах, которые организовывают другие участники. Значит ли это, что тебе нравится модерировать больше, чем рисовать?

Как получил модераторские права, не пропустил ни одного совреда как модератор :)

Много рисовать в одном месте действительно не люблю, так что правок делаю на совредах не шибко много. А вот модерация — другое дело. Это и знакомства с другими картографами, пришедшими на совред со всего СНГ, и работа с большим количеством источников, ну и конечно, ценный вклад в ход совместного редактирования.

У тебя много зон в модерации. Среди них особо выделяется Антарктида — по площади территории. Интересно, почему именно она, и что там можно рисовать?

Как я писал ранее, люблю изучать самые разные уголки планеты, а потому и зоны модерации так сильно разбросаны по земному шару. Предпочтение, конечно, отдаю Сибири и Дальнему Востоку.

В Антарктиде, к сожалению, основная масса правок — это вандализм. Да и снимков там нет в принципе — если есть желание какую-то базу отрисовать, придется по координатам найти место, и при помощи линейки срисовывать с планов.

Есть также в наблюдаемых территориях несколько провинций Китая. Почему именно Китай, и есть ли там какие-то особенности в модерации?

Рисовать в Китае довольно весело, поскольку всю информацию нужно черпать со различных китайскоязычных сервисов, которые ищутся в китайскоязычных поисковых системах. И вот из этой кучи иероглифов приходится извлекать информацию по организациям, маршрутам автобусов, улицам и адресам. Система адресации в Китае — это вообще отдельная тема. Если коротко, то в старых районах адреса привязываются не к домам, а к квартирам/офисам, и таким образом в одном здании может быть по несколько десятков адресов. Дорожная сеть тоже весьма безумна: внутриквартальные проезды постоянно выходят на улицы прямо вдоль пешеходных переходов, по однополосной улице с односторонним движением вполне может быть пущен автобусный рейс, идущий против направлений движения. Все это здорово взрывает мозг, так что рисование и модерация в Китае требуют терпения и позитивного настроя :)

Чем ты особенно гордишься из того, что делал на проекте?

Из достижений, наверное, могу назвать подробнейшую (возможно, даже слишком) отрисовку своего поселка и близлежащих дачных кооперативов. Началось это еще на Старой Народной карте. Я тогда предложил Кольцово в качестве объекта для совреда, и его, тогда еще с ужасающей геометрией домов и рваной сетью дорог, привели в надлежащий вид, и так была создана карта для печати. Ну, а сейчас все это подшлифовывается, дома обзаводятся псевдо 3D-моделями, по возможности размечаются все организации. Еще немного, и работа над Кольцово будет завершена, и можно будет браться за соседние населенные пункты.

поселок Кольцово на Яндекс.Картах

Также иногда объезжаю населенные пункты с мобильным приложением Народная карта. Из крупного у себя могу назвать полный объезд поселка Кольцово и города Искитима с приложением. Случались небольшие трудности в процессе — то держатель сломается, то батарея сядет, но с ними удалось в целом справиться.

Снимки местности в районе Кольцово

Ты являешься еще и наставником в Школе народных картографов. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Помогает ли как-то наставничество в модерации?

Действительно, в процессе обучения пользователей зачастую и сам учишься чему-то новому. Когда нужно отточить навыки ученика до максимального уровня, в ход пускаются самые подковыристые вопросы. Порой выясняется, что ты и сам не можешь дать точного ответа — приходится штудировать правила, советоваться с коллегами, думать.

Есть ли у тебя друзья-картографы на карте? Можешь передать им привет :)

Друзей-картографов у меня немало, благодаря активному взаимодействию комьюнити в Telegram. Если перечислять всех, здесь не хватит места, а выделять кого-то отдельного мне бы не хотелось. А вот своего коллегу и наставника по Новосибирской области Георгия Работягина поблагодарить хочется. Георгий довольно быстро поставил меня «на ноги» и помог подстроиться под правила и стандарты новой Народной карты. Георгий, привет :)

Представь, что тебе необходимо передать послание новому поколению народных картографов. Что бы ты в нем написал?

Я и сам еще только-только вошел в процесс, так что даже не знаю, что тут можно сказать…

Посоветую, пожалуй, всем «молодым» народным картографам больше внимания уделять тому, какие исправления вносят модераторы в ваши правки, и в спорных случаях при атрибутировании искать на карте аналогичные объекты и «списывать» атрибуты с них. Ну и конечно, больше рабочего настроя и полезных правок!