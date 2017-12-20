Небольшие мосты

Какие по размерам и конструктивным особенностям мосты разрешено рисовать в проекте?

Вопрос возник вот в связи с чем. Мной было нарисовано 9 мостов. Вот для примера один из них. Они даже были немного подправлены модератором MoiseevaMaria, но вскоре были удалены модератором yndx-romadzen.

Мой вопрос-жалобу: почему были удалены мосты, он и другие модераторы проигнорировали. Пришлось написать напрямую. На поставленный вопрос получил ответ, что «подъёмы на парковку не рисуются». Однако это не подъёмы, это именно мосты (даже не под наклоном) в здание (на второй этаж). Дороги по комплексу модератор вообще правил (отменяя мои корректные правки) как заблагорассудится, машины видимо должны были прыгать со второго этажа на первый чтобы ехать по его маршрутам, но это другая история.

На схожий вышеописанному мой ответ, последовал следующий ответ модератора такие мосты слишком малы и не рисуются (хотя дорога по мосту вполне себе нарисована), а затем что объект не обладает конструктивными особенностями моста. Попросил его дать ссылку на правило или обсуждение в клубе о величине моста или пояснить что за конструктивные особенности такие. Заявлено было что ни каких правил, ни обсуждений на этот счет нет. Действительно правила в п. 3.8.1 никаких оговорок на этот счёт не имеют.

В итоге про конструктивные особенности ничего не было сказано, а отправлен был сюда в клуб этой ссылкой, ибо модератор всегда прав.

Прошу пояснить что за конструктивные особенности моста имеются в виду, и каков минимальный размер моста (и если он есть почему бы его просто не ограничить при создании соответствующего полигона).