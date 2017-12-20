Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Небольшие мосты

Какие по размерам и конструктивным особенностям мосты разрешено рисовать в проекте?

Вопрос возник вот в связи с чем. Мной было нарисовано 9 мостов. Вот для примера один из них.  Они даже были немного подправлены модератором MoiseevaMaria, но вскоре были удалены модератором yndx-romadzen.

Мой вопрос-жалобу: почему были удалены мосты, он и другие модераторы проигнорировали. Пришлось написать напрямую. На поставленный вопрос получил ответ, что «подъёмы на парковку не рисуются». Однако это не подъёмы, это именно мосты (даже не под наклоном) в здание (на второй этаж). Дороги по комплексу модератор вообще правил (отменяя мои корректные правки) как заблагорассудится, машины видимо должны были прыгать со второго этажа на первый чтобы ехать по его маршрутам, но это другая история.

На схожий вышеописанному мой ответ, последовал  следующий ответ модератора такие мосты слишком малы и не рисуются (хотя дорога по мосту вполне себе нарисована), а затем что объект не обладает конструктивными особенностями моста. Попросил его дать ссылку на правило или обсуждение в клубе о величине моста или пояснить что за конструктивные особенности такие. Заявлено было что ни каких правил, ни обсуждений на этот счет нет. Действительно правила в п. 3.8.1 никаких оговорок на этот счёт не имеют. 

В итоге про конструктивные особенности ничего не было сказано, а отправлен был сюда в клуб этой ссылкой, ибо модератор всегда прав.

Прошу пояснить что за конструктивные особенности моста имеются в виду, и каков минимальный размер моста (и если он есть почему бы его просто не ограничить при создании соответствующего полигона). 

5 комментариев
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zorgouz
20 декабря 2017, 17:15
Да тут вообще никто не прав.
Вы - прежде, чем нарисовать мост, должны были сделать связанную правку и отредактировать контуры зданий, чтобы не было конфликтов.
То же с  сотрудницей Марией. Поправила мост - уперла в здание его ещё больше.
Ну, а Ромадзену, видимо просто надоело за всеми это место подтирать после своего обеда. Решил эту опухоль вырезать. Мост в гаражном блоке, боюсь Вас огорчить, - в последней 10-ке списка приоритетов Я.
Сделали бы всё красиво, отписали в комментах к мосту что там почём, - уверен, претензий бы не было.
А вопросы лучше задавать в личном сообщении.
Обновлено 20 декабря 2017, 17:18
insider51
21 декабря 2017, 09:50
zorgouz,
так в том-то и дело что в личных сообщениях это все и происходило. если это Вы про жалобу, то наоборот мне другие админы говорили что делать стоит именно через нее, в особенности при удалении объектов. там какие-то проблемы при восстановлении объекта, иначе приходится самим рисовать что ли. 


А надоело это скорее всего уже мне. это далеко не единственные замечания к работе  yndx-romadzen. Как я уже выше писал, сначала он рисовал несуществующие спуски, заставляющие по навигатору прыгать машины со второго этажа на землю. Так в общем-то и появились эти мосты, чтобы показать модератору в корне некорректность своих действий (тут он в итоге, только когда был нарисован полный граф дорог по зданию, согласился с корректностью действий, но мосты почему-то удалил, хотя вернее было удалить часть дорог внутри здания, о чем я его и попросил). 


Также вот тут: http://n.maps.yandex.ru/#!/objects/2129117286 он пририсовал несуществующий стометровый односторонний участок, хотя там одностороннего всего последние 7 метров (спуск с горы), которые и были обозначены мной. И ведь тоже говорит все верно, ссылок на правила не дает и также посылает писать посты в клуб. В итоге там сейчас почти всё неверно нарисовано, но возможности исправить нет. Ведь модератор всегда прав (хотя и на этом участке его уже поправлял другой модератор и с его точки зрения получается всё было верно). 


Также стоит отметить что мне за это деньги никто не платит, чтобы я со всем этим разбирался, в отличие от сотрудников Яндекса. И даже если это было так ("надоело за всеми это место подтирать"), то можно было бы написать что-то вроде: "Поправьте сначала здание", или поправить самому. А пока получается что там только я подтираю за ним его ошибки. 


И ведь не исключено что это далеко не единственные некорректные удаления, что впрочем характерно для почти всех модераторов. Пора уж статистику на этот счёт заводить. Создаю объект, его в 20-30 % случаев удаляют без разбору, порой даже если его видно со спутника. Потом долгая и мучительная переписка с удалившим модератором, указания ему правил по которым объект может быть нанесен на карту, предоставление и поиск документов и фотографий, подтверждающих существование объекта. И объект не восстанавливают (!), его прост заново рисует модератор. В итоге, подозреваю, у меня в истории куча объектов, которые нанесены на карту с нарушением правил, которые по факту лишь выдуманы модератором. А у модератора лишний плюсик за создание вполне себе приемлемых объектов.
zorgouz
21 декабря 2017, 16:51
insider51,
К сожалению, тема некорректного удаления или правок сотрудниками - не нова. Сам, будучи модератором, постоянно с этим сталкиваюсь. Но, как это не пародоксально, новые правила клуба запрещают обсуждения некорректных действий сотрудников. Поэтому, нам с Вами остается только сопеть в тряпочку и ЛС. По мостам поговорите ещё с Максимовым. Может даже, что-нибудь подскажет. Ну, можно ещё напрасно в поддержку написать. Поддержка переговорит через стол с romadzen'ом и ответит Вам то же самое.
А Яндекс на самом деле старается улучшить взаимодействие с пользователями. Правда. Даже пост сделали: "Почему нас не понимают"
Одна из самых популярных тем, заметьте.
Обновлено 21 декабря 2017, 16:54
zorgouz
20 декабря 2017, 17:25
А минимального размера моста не существует. Это всё - вымысел.
serg.sokoloff49
сегодня, 20:22
Прошло 2 года с момента создания этого поста, но воз и ныне там... Нарисовал мост через ручей. Даже на панораме видны ограждения этого моста. Мне пишут - там не мост, но "вода через трубу проходит и такие мосты не картрируются, (Интересно, как эту трубу нашёл ЯМодератор?). Нашёл другой документ - РГИС. Там РУССКИМ языком написано "МОСТ" и даже имеется его адрес. Для канализационной трубы адреса не изобретают.