Новогодние активности на Народной карте

Всем привет!

Начался последний месяц года, и мы хотим напомнить народным картографам про околоновогодние мероприятия на Народной карте.

Во-первых, мы продолжаем делать совместное новогоднее видеопоздравление народных картографов и будем рады вашему участию. Нужно записать на свой смартфон несколько коротких видеофрагментов, которые будут объединены в общий ролик. Подробности по ссылке выше, а ваши видеофрагменты мы ждем до 5 декабря включительно.

Во-вторых, можно поучаствовать в новогоднем конкурсе. Последний день приема конкурсных работ — следующая среда, 11 декабря.

В-третьих — мы определились с временем новогодней онлайн-трансляции, которая пройдет 14 декабря, в субботу. Выбрать время было непросто с учетом географической разнесенности народных картографов по разным часовым поясам, в итоге трансляция начнется в 14-00 (время московское), ориентировочная продолжительность — 2 часа.