Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Парковки в Навигаторе

Всем привет!

Сегодня в Яндекс.Навигаторе появились парковки. 

Значительная часть из тех, что показаны на схеме, была нарисована пользователями на Народной карте. Теперь благодаря всем вам решить вопрос, где можно припарковаться, будет легче, в особенности в крупных городах, где ситуация с парковкой всегда сложная.

Парковки сейчас есть в семи российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске, а также в Киеве и Минске.
В дальнейшем этот список будет увеличиваться по мере того, как мы все больше будем узнавать о парковках в других городах. Поэтому если вы знаете о нахождении парковки в вашем районе, которой еще нет на карте, поделитесь этим знанием с другими – нарисуйте ее.

О том, какие парковки и как рисуются, написано в Правилах.

А подробнее об обновлении Навигатора написано в блоге карт.

31 комментарий
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AlexPS
26 октября 2016, 19:36
У вас в клубе проблема с картинками в меню
yndx-totoschka
26 октября 2016, 21:35
AlexPS,
разбираемся.
NetFarmer
28 октября 2016, 09:24
yndx-totoschka,
Кажется, пиктограмки к народным модераторам и предложениям по улучшению перепуталист местами.
nogo1986
29 октября 2016, 10:25
NetFarmer,
тоже так показалось.
DoVoS
2 ноября 2016, 19:52
А где и кем редактируются парковки? 
Дивер
26 октября 2016, 19:55
DoVoS,
Любой желающий, на Народной карте.
DoVoS
2 ноября 2016, 20:06
★Дивер,
на НЯК нельзя отметить запреты парковок и парковки в карманах - как на скриншоте.
Дивер
26 октября 2016, 20:20
DoVoS,
аа, ты про это)) Платные парковки конечно же любезно предоставляются соответствующими сервисами. Там где парковаться нельзя - думаю тоже.
AlexPS
27 октября 2016, 18:32
★Дивер,
Что-то меня не туда понесло
Сергей
26 октября 2016, 21:54
DoVoS,
По мойму и так понятно где и кем)
A.Tereshko
26 октября 2016, 20:13
Что то в Красндаре не видно парковок
A.Tereshko
26 октября 2016, 20:31
Оказывается кнопку надо нажать.
Наше старе село
26 октября 2016, 20:30
А мне все равно на парковки. Машину не имею, пользуюсь общественным транспортом, что подешевле, чем ездить и заправлять горючим.
Алексей Т.
27 октября 2016, 00:34
Наше старе село,
и к чему ваш комментарий?
akbars
27 октября 2016, 12:02
Наше старе село,
имеете право, несомненно поступать именно так. 
Тем не менее, достаточно значимая часть пользователей геосервисов личным автотранспортом пользуется, и информация о парковках для них актуальна.
alexfox
26 октября 2016, 22:02
А у вас вот здесь на первом скриншоте служебный чекбокс проскочил:
https://yandex.ru/support/nmaps/cat_road_infr2_rul1.xml
Alexxegorov
27 октября 2016, 09:26
Как-нибудь сказывается на отображении территорий парковок привязка к ним соответсвтующих точек? Как, например, можно скрыть территории резидентных парковок?
yugo2000
27 октября 2016, 09:51
А вот те парковки, которые в домовых паркингах в здании/платные - они тоже отображаются?
Фактически ведь они не являются парковками, а этакими квартирами для машины.
И просто так запарковаться там невозможно.
alexfox
27 октября 2016, 10:52
yugo2000,
такие парковки же обозначаются как резидентные, что указывает на то, что они не для всех и просто так там не припаркуешься.
yugo2000
27 октября 2016, 11:10
alexfox,
спасибо! сменил атрибуты с платной на резидентую у тех, что знал.
dtremens
27 октября 2016, 14:09
Вы бы хоть уточняли, что имеете в виду андроидный навигатор. В айосном этого ещё нет, на виндофоновый вообще уже давно забили.
kuma
27 октября 2016, 15:16
dtremens,
на iOS сегодня пришло обновление
dtremens
27 октября 2016, 15:34
kuma,
меня в принципе раздражает такая форма подачи. Как будто других платформ не существует: говорим "Навигатор" - подразумеваем "Андроид".
AlexPS
27 октября 2016, 16:01
dtremens,
Доля Android 86.2%, IOS 12.9% и мизерные 0.6% у WP. Неудивительно что версию под WP забросили.
dtremens
27 октября 2016, 16:09
AlexPS,
я как бы в курсе, спасибо. Но как это мешает уточнить в посте "в Навигаторе для Андроид появились парковки"?
alexfox
27 октября 2016, 16:11
dtremens,
нет, iOS под словом "Навигатор" тоже подразумевают. Все дело в том, что выкатка новой версии приложения в App Store происходит после определенных проверок и занимает несколько дней, в то время как на Android происходит почти сразу.
Педько Тимофей
27 октября 2016, 17:23
Добавьте функционал навигатора для андроида, чтобы можно было сохранять маршрут на рабочем столе. т.е. создал маршрут, тебе навигатор предлагает создать иконку быстрого запуска. Создаётся иконка при нажатии которой, запускается навигатор с построенным маршрутом из точки А в точку Б. Помоему очень удобная фишка была бы.
kuma
27 октября 2016, 18:29
Педько Тимофей,
думаю, что лучше напрямую обратиться к разработчикам Навигатора через обратную связь
viazin2012
27 октября 2016, 19:21
А как будет с парковками в маленьких городах, нам разрешат отмечать места с запретом парковаться (Где знак стоянка, остановка запрещена), парковочные карманы вдоль дорог или это только информация от спец организаций?
nogo1986
28 октября 2016, 14:32
У меня вопрос возник по п. 8.2.1.1.6 "рисуются точкой ... при въезде на парковочную территорию, если этот въезд один". Как понимать "при въезде"? Как организация внутри здания, или как сейчас рисуется подъезд, на самой границе территории?
rankin1
сегодня, 12:57
«Плати 1,4 млн, иначе эвакуируем». Москвичей лишили парковки у дома
В одном из ЖК на юге Москвы начались парковочные войны: вокруг многоквартирных домов установили знаки запрета остановки и стоянки, а позже туда приехали зеленые эвакуаторы и стали массово увозить автомобили
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/5e0356bc9a794775f21f7e3f?from=center