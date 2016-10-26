Парковки в Навигаторе

Всем привет!

Сегодня в Яндекс.Навигаторе появились парковки.

Значительная часть из тех, что показаны на схеме, была нарисована пользователями на Народной карте. Теперь благодаря всем вам решить вопрос, где можно припарковаться, будет легче, в особенности в крупных городах, где ситуация с парковкой всегда сложная.

Парковки сейчас есть в семи российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске, а также в Киеве и Минске.

В дальнейшем этот список будет увеличиваться по мере того, как мы все больше будем узнавать о парковках в других городах. Поэтому если вы знаете о нахождении парковки в вашем районе, которой еще нет на карте, поделитесь этим знанием с другими – нарисуйте ее.

О том, какие парковки и как рисуются, написано в Правилах.

А подробнее об обновлении Навигатора написано в блоге карт.