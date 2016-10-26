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Новые возможности Яндекс.Навигатора

Мы выпустили новую версию Яндекс.Навигатора. Это не просто обновление, а большое обновление — приложение научилось решать несколько новых задач.

Во-первых, Навигатор стал подсказывать, где можно оставить машину — так, чтобы потом не пришлось забирать её со штрафстоянки. Во-вторых, в приложении появилась история поездок — можно быстро вспомнить, когда вы последний раз были на даче. А в-третьих, Навигатор теперь умеет работать в фоновом режиме — это означает, что вам не придётся заново прокладывать маршрут, если за рулём пришлось принять звонок или ответить на сообщение.

Парковки

В центре больших городов с парковкой всё непросто — тут занято, а там нельзя. Чтобы облегчить водителям поиски, Навигатор начал показывать места, где можно оставить машину. Они обозначены на карте синим цветом. На то, что парковка платная, укажет знак рубля — ₽.

Мы получаем сведения о парковках из нескольких источников. В их числе — муниципальные сайты, где есть данные о платных парковках вдоль дорог, и Народная карта — на ней пользователи отмечают стоянки перед учреждениями и торговыми центрами. Если в вашем городе есть крупные автостоянки, о которых Навигатор пока не знает, вы можете добавить их на Народную карту самостоятельно. Это займёт всего несколько минут, но поможет многим людям.

Сейчас Навигатор умеет показывать парковки в семи российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске, а также в Киеве и Минске. Пока приложение знает далеко не все парковки, но информация постоянно пополняется. В будущем мы добавим в список новые города.

Чтобы посмотреть парковки, нажмите на кнопку «P» в левом нижнем углу экрана

В центре Москве, где ситуация с парковками особенно напряжённая, Навигатор использует особую разметку. Синим цветом он обозначает места, где стоянка разрешена, а красным цветом — участки, где машину оставлять ни в коем случае нельзя; оттуда её могут эвакуировать.

Мои поездки

В настройках Навигатора появился новый раздел — «Мои поездки». Туда записывается информация о поездках, которые вы совершили вместе с Навигатором. О каждой поездке можно узнать подробности: точный маршрут, время в пути, средняя скорость. Доступна и сводная статистика — по неделям и по месяцам.

Информация о поездках привязана к вашему аккаунту. Чтобы записать данные, авторизуйтесь в приложении

История поездок пригодится водителям, которые привыкли записывать каждую деталь биографии своего автомобиля. Кроме того, это хороший способ вспомнить что-нибудь важное: например, в какой день вы отправились в большое путешествие или каким маршрутом вы летом добирались до дачи друга.

Фоновый режим

За рулём не принято отвлекаться, но всё равно приходится — например, чтобы принять звонок, ответить на сообщение или прочитать письмо. Теперь Навигатор умеет работать в фоновом режиме. Даже если вы свернули приложение и, скажем, открыли электронную почту — Оксана (или Василий Уткин) продолжит вести вас по маршруту и давать голосовые подсказки.

Подсказки будут слышны, даже если вы погасите экран телефона. Такой приём позволяет сэкономить батарею — бывают ситуации, когда зарядки под рукой нет, но нужно во что бы то ни стало дотянуть до пункта назначения.

Навигатор выключит голосовое сопровождение, только если его услуги больше не нужны: вы вместе с телефоном вышли из машины. Понять, что из водителя вы превратились в пешехода, помогают данные о скорости и показания акселерометра — специального датчика, который есть во многих мобильных аппаратах.

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Новая версия Яндекс.Навигатора уже доступна для устройств на базе Android — её можно загрузить в Google Play. Версия для iOS появится в ближайшее время.

558 комментариев
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reklama@it-don.ru
26 октября 2016, 12:37
Здорово! Я люблю статистику, история поездок это очень хорошо. Фоновый режим это очень удобно. Вопрос по поводу голосового управления: голосом можно только искать? Какие голосовые команды понимание Яндекс.Навигатор? Я, например, так и не разобрался как голосовыми командами ставить метки о ДТП или камерах...
svtgrig
26 октября 2016, 15:00
reklama@it-don.ru,
добрый день! Голосом можно задавать маршрут. Cкажите: "Слушай, Яндекс!"  В этот момент активируется голосовой интерфейс приложения и возникнет приглашение: "Говорите!". Cообщите Навигатору, куда вы хотите ехать, например: "Поехали на Льва Толстого, 16". Навигатор построит маршрут, покажет его Вам и спросит: "Поехали?" Скажите:"Поехали!", если маршрут построен правильно, или "Отменить!" и перестройте его. Для постановки дорожного события нужно сказать: "Слушай, Яндекс!", затем назвать дорожное событие, например, "Дорожные работы" или "Авария в правом ряду", а затем подтвердить, как в случае с маршрутом.
reklama@it-don.ru
26 октября 2016, 15:11
svtgrig,
спасибо!
tumasheva.n
26 октября 2016, 15:23
reklama@it-don.ru,
 Добрый день! Спасибо за положительный отклик :)
Навигатор понимает несколько типов голосовых команд. Прежде всего, чтобы начать общаться с Навигатором голосом, надо сказать: "Слушай, Яндекс", а затем произнести голосовую команду. Голосом можно: 
- поставить точку с ДТП, дорожными работами или камеру (например, "Здесь ДТП"); 
- найти конкретные организации по названию или категории объектов (например, "покажи автомойки"); 
- включить или выключить пробки на карте (например, "покажи/скрой пробки"); 
- быстро построить маршруты до дома, работы, избранных точек, определенного адреса или организации (например, "поехали на работу" или "поехали на Льва Толстого 16")
Хороших поездок!
reklama@it-don.ru
26 октября 2016, 15:34
tumasheva.n,
спасибо!
vespex
26 октября 2016, 12:49
Не планируете вернуть функционал указания о том что например поворота нет/запрещен? На карте по прежнему полно ошибок, и едешь вот так каждый раз по неверному маршруту и непонятно нафига вы отключили эту функцию -- раньше удобно нажал на стрелку поворота и сообщил что он запрещен. А теперь как? Никто не будет специально потом на компе оформлять сообщение об ошибке на картах.
YarpenZ1grin
26 октября 2016, 14:56
vespex,
Сейчас ошибку можно, например,  самому поправить на народной карте и спустя пару недель Ваша правка появится и в Навигаторе и в основной карте.
tumasheva.n
26 октября 2016, 15:26
vespex,
Добрый день! Действительно, мы планируем вернуть возможность сообщить об ошибке на карте в Навигатор. Следите за нашими обновлениями :)
Сергей
26 октября 2016, 17:02
tumasheva.n,


Было бы очень хорошо! Можно было бы сообщать о каких то не существующих уже обьектах, измененных АЗС, и прочее. 
Такой способ обратной связи был полезен, но тут нужно не забывать и о вандалах которые могут тыкать везде и не по делу.

tumasheva.n
26 октября 2016, 17:04
Сергей,
конечно, все данные, которые будут помечены как ошибочные мы будем перепроверять, чтобы не удалить то, что того не заслуживает. 
Сергей
26 октября 2016, 17:34
tumasheva.n,
Ждем такой инструмент в навигаторе!) 
Так как ездя по разным местам иной раз встретишь что то не так, пока доберешься до народной карту уже большую часть не помнишь. А так) Нажал, описал неточность и хорошо) Ждем! Успехов вам!)
Андрей Савченко
17 ноября 2016, 18:47
tumasheva.n,
Спасибо! Хочется поскорее! Реально, далеко не всегда удобно, или охота, специально заходить с компа в народную карту!
Mike Ross
31 октября 2018, 17:25
tumasheva.n,


Планируете ли выпустить обновления, в котором будет совместимость с Apple Car play? 
Дмитрий
26 октября 2016, 13:36
Подсказки будут слышны, даже если вы погасите экран телефона - спасибо, давно ждал такой режим, а выключить голосовое сопровождение можно и нажатием.



Передайте пожалуйста пожелание в соответствующий отдел пожелание - для пробок разделять направления движения на перекрёстках:
Для пробок на карте и навигатора очень не хватает для ускорения маршрута на перекрёстках выделять направления движения(не количество полос с заданными направлениями), когда хотя бы в одном направлении автомобили едут быстрее. Например обычно левая полоса для поворота стоит, а правая едет. Понятно, что будет работать и будет быстрее проезд только когда есть данные, а если не хватает данных, то показывать как сейчас. Выделять скорость движения только для потоков, у которого скорость отличается от скоростей других направлений. Например для правой полосы считать скорость проезда светофора - от автомобилей, которые поехали только на право, и т.п.
"Программисты" говорят, что не знают сколько полос, а какая разница для водителя или для маршрутизатора, ведь надо показывать и учитывать всего лишь скорость проезда перекрёстка в нужном направлении, а проезжать перекрёсток из 1 или из 3-х полос разницы нет. Информация для отдельных направлений с отличающейся скоростью будет конечно с задержкой - время пока автомобиль не проедит перекрёсток, но с учётом обработки данных и истории... Главное, что даже с задержкой менее загруженные полосы будет видно, что очень полезно. Очень много таких перекрёстков, где всё стоит, но на право всегда едет полоса.
Спасибо
tumasheva.n
26 октября 2016, 18:11
Дмитрий,
здравствуйте! Благодарю за сообщение. Мы будем тестировать и проверять, как учесть ваши пожелания без ущерба в удобстве Навигатора для других пользователей. Следите за нашими обновлениями и хороших поездок :)
Rut141
26 октября 2016, 13:58
Полезный фичи, но вот только было бы здорово, если бы навигатор показывал знаки движения по полосам перед поворотами, бывает так что он прокладывает маршрут где сначала левый поворот, а затем сразу правый, соответственно при первом повороте лучше занять максимально правую полосу (если по знакам такое возможно), чтобы не было проблем при перестроении. В Санкт-Петербурге проблемно в центре без таких подсказок, когда не знаешь город
tumasheva.n
26 октября 2016, 15:37
Rut141,
здравствуйте! Спасибо за сообщение, мы тоже чувствуем потребность в знаках движения по полосам особенно в крупных городах. Следите за нашими обновлениями :)
Игорь
26 октября 2016, 16:38
Очень классные изменения! Жаль, что на Windows Phone приложение не поддерживается :( 
tumasheva.n
26 октября 2016, 18:09
Игорь,
добрый день! К сожалению, пока нововведения доступны для пользователей Android и iOS, но мы планируем выпустить версию Навигатора для Windows Phone в первом полугодии 2017 года.
Игорь
27 октября 2016, 08:06
tumasheva.n,
Спасибо, хотя бы примерные сроки уже хорошо. Но я к тому моменту возможно куплю смартфон на Андроиде :) 
Игорь
18 апреля 2017, 15:37
tumasheva.n,
Добрый день) пока не обновил смартфон, а сроки релиза не изменились? К лету ждать новый навигатор на windows? 
tumasheva.n
18 апреля 2017, 17:06
Игорь,
добрый день. да, скоро будет обновление для Windows10
Никита
26 октября 2016, 16:57
А версия для WIndows 10??
tumasheva.n
26 октября 2016, 18:09
Никита,
здравствуйте! Поддержка и обновление Навигатора на Windows Phone планируется в первом полугодии 2017 года.
Альберт
13 января 2017, 09:49
tumasheva.n,
а можно попасть в список тестеров?)
tumasheva.n
13 января 2017, 11:49
Альберт,
да, конечно. На данный момент мы проводим тестирование на iOS. Отправьте, пожалуйста, ваш apple-id на наш электронный адрес (newnavi@yandex-team.ru), и как только мы запустим тестирование, вам придет приглашение принять участие. 
Альберт
13 января 2017, 11:59
tumasheva.n,
у меня, к сожалению или к счатью устройство не Apple, а с Windows 10 Mobile.
Поэтому я бы хотел попасть в список участников тестирования приложения для Windows  10
Владислав
14 января 2017, 11:32
Альберт,
поддерживаю!
Сергей
26 октября 2016, 16:57
Про фоновый режим это хорошо! Возможно это реакция на мое сообщение что после звонка все по новой делать надо.
karpovka.net
26 октября 2016, 18:23
Сергей,
Неправда: у меня во время звонка маршрут продолжает строиться. Правда, только во время входящего звонка.
Сергей
26 октября 2016, 19:22
karpovka.net,
А у меня такая история вот
karpovka.net
26 октября 2016, 18:22
А Уткин когда-нибудь появится для Win? Или только для Андроидов и Яблок? И когда будет сабжевое обновление для Win?
Света Чистякова
27 октября 2016, 15:33
Здравствуйте. Там выше ответили — версия для Windows будет. Пожелание про Уткина запишем. :)
DoVoS
2 ноября 2016, 20:04
Я так понимаю, отметить самому в своем городе запреты парковок в Народной карте - не получится? 

И когда функционал будет в других городах? Только когда на сайтах администраций появится информация о парковках?
Света Чистякова
27 октября 2016, 15:32
Здравствуйте. Да, места вдоль дорог, где стоянка запрещена, на Народной карте пока отмечать нельзя. Вообще такой тип разметки (красный цвет — стоянка запрещена, синий цвет — разрешена) мы сейчас используем только в Москве в пределах ТТК. Но будем смотреть на потребности автомобилистов — возможно, в будущем аналогичная разметка появится и в других городах. Насчёт новых городов: они точно будут. Первые семь — это только начало.
DoVoS
27 октября 2016, 16:04
Света Чистякова,
просто ради интереса - а такая разметка учитывает запрет парковки по четным и нечетным числам? 
Света Чистякова
29 октября 2016, 02:39
Хороший вопрос (кто-то должен был рано или поздно его задать). Сейчас — нет, не учитывает. Но хотим учитывать :)
Владислав
27 октября 2016, 09:24
Убедительная просьба! По активней разрабатывайте универсальные приложения (UWP) для Windows Store!


В ожидании первого полугодия 2017 и релиза приложений на Windows. Спасибо.
Aliaksei Ivanou
27 октября 2016, 11:01
Добрый день! Спасибо вам за внедрение интересных фич! 

На мой вгляд, необходимо научить ЯН учитывать время суток при построении маршрутов, так как очень часто знаки типа "движение прямо и направо" используются с табличками времени (например, 7-22). Откровенно достали ситуации, когда ты едешь по маршруту и навигатор командует тебе свернуть налево в неположенном месте из-за того, что не учитывает время действия установленного знака.
B-Igro
27 октября 2016, 13:28
Aliaksei Ivanou,
тут надо не забыть учесть, к какому времени Вы подъедите к знаку. Ведь стартовать можно во время, когда знак ещё не действует, а подъехать к нему, когда он уже действует и запрещает движение.


Надо, чтобы Я.Н просчитывал время прибытия к этому знаку сразу. И уже сразу бы строил маршрут в объезд данных знаков.
Aliaksei Ivanou
27 октября 2016, 13:43
B-Igro,
согласен.
Кирилл Риехакайнен
27 октября 2016, 11:20
Фоновый режим это здорово! наконец-то! минус из кармы можно убирать :)


Сейчас телефон и мультимедиа автомобиля все чаще становится единым целом. Я слушаю музыку, подключая телефон к ГУ автомобиля, при этом пользуюсь навигатором и другими функциями одновременно. Научите навигатор приглушать музыку (и другие звуки) перед и во время голосовой подсказки, иначе подсказка просто теряется и слышна лишь каша из слов песни и Оксаны. (это давно уже сделано у ваших американских коллег, у гугла)
olio-x-libris
27 октября 2016, 20:44
Кирилл Риехакайнен,
плюсую!
alex-ip
27 октября 2016, 13:17
Для полного счастья не хватает 2 вещей:
1) управление кнопкой или через временной интервал пересчета оптимального маршрута, т. к. обстановка меняется, пока едешь (сейчас, чтобы инициировать пересчет маршрута, приходиться заново выбирать пункт назначения)
2) при прокладке маршрута не учитывается временной прогноз по пробкам, хотя такая статистка по дням недели у Яндекса есть
B-Igro
27 октября 2016, 13:29
alex-ip,
а как давно отсутствует пересчёт маршрута? На моей памяти Я.Н иногда писал, что "найден более быстрый маршрут".
Aliaksei Ivanou
27 октября 2016, 16:50
alex-ip,
не далее как позавчера навигатор автоматически перестраивал мой маршрут согласно изменяющейся картине пробок прямо во время движения.
alex-ip
27 октября 2016, 17:18
Aliaksei Ivanou,
Да, иногда автоматически перестраивает, но часто я вижу, что дорожная обстановка поменялась, а программа не реагирует, сам задаешь точку прибытия заново - и получаешь новый маршрут.
Aliaksei Ivanou
27 октября 2016, 17:25
alex-ip,
насколько мне известно, у них были какие-то изменения на серверах в последнее время. В конце августа-сентябре перестроение маршрутов вообще не работало, они меняли вроде как алгоритмы. А сейчас снова заработало, и вроде даже лучше, чем раньше.
olio-x-libris
27 октября 2016, 20:43
Если слушать в машине музыку с телефона, то уровень громкости одинаковый, и голос, например, Уткина, совсем не слышен. Можно ли сделать так, чтобы в моменты голосовых подсказок навигатора, музыка становилась тише?
Дарья
28 октября 2016, 09:22
Замечательно! Спасибо большое!
GDStaff
28 октября 2016, 18:57
Проехал дважды полностью по навигатору, от начала маршрута до конца. В навигаторе в аккаунт вошел. Смотрю "Мои поездки" - лишь надпись "Навигатор сохранит ваши поездки...". Хорошо, думаю, может я что-то сделал не так. Сегодня опять проехал - ничего. Оно вообще работает?
Света Чистякова
29 октября 2016, 02:04
Так-так-так. А у вас Android или iOS?
GDStaff
29 октября 2016, 08:15
Света Чистякова,
Android, переустановил уже, проехал 120 км -  трека нет. 
Andrey
18 декабря 2016, 17:40
Света Чистякова,
Такая же проблема на iOS. Приложение обновлялось уже не раз, а данные не отображаются
Света Чистякова
19 декабря 2016, 21:04
Напишите, пожалуйста, о проблеме на app-navigator@support.yandex.ru. У меня есть предположение, что Навигатор запросил разрешение на сохранение поездок и не получил ответа. Но это просто предположение. :)
Sae
30 октября 2016, 04:26
Почему голосовой ввод адресов не сохраняется в истории поиска? Так же истории не сохраняется адрес отправленный на устройство с "настольных" яндекс карт
Это очень не удобно так как если карты случайно закрыть или например повис телефон в процессе поездки, то потом адрес уже и не вспомнить. было бы не плохо сохранять данные адреса  истории.  
Андрей Савченко
6 марта 2017, 06:39
Sae,
Действительно! Недоработка!
Sae
30 октября 2016, 04:36
очень часто в процессе движения по маршруту исчезают дома с карты. т.е. на карте видны только дороги. соединение с сетью есть, (браузер и другие приложения работают) да и маршруты это те по которым не первый раз езжу т.е. карты в памяти уже должны быть. Очень напрягает особенно когда это происходит при еде по неизвестным маршрутам в потоке. и нет времени перезагружать карты и устройство.
trepang
30 октября 2016, 06:47
Отличные обновления! А Навигатор в фоновом режиме отправляет в Яндекс статистику по движению?
Перфилов Вячеслав Михайлович
31 октября 2016, 19:00
А возможность исключение платных дорог в настройках из маршрута когда будет введено?
В.C.
20 декабря 2016, 19:29
Перфилов Вячеслав Михайлович,
Вот, вот всем нужна функция выбора типов дорог!! Есть во всех альтернативных программах.
Ол
1 ноября 2016, 08:53
А там ничего не слышно, чтобы через CarPlay можно было Я.Навигатор использовать?
Егор Донской
16 апреля 2017, 17:12
Ол,
 Ау, яндекс! Вопрос то актуальный!)
sanchower
23 мая 2017, 13:48
Егор Донской,
не ответят они ничего. Пока только через джейлбрейк можно, официального пути нет http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/kak-zapustit-yandeks-navigator-google-maps-i-lyuboe-drugoe-prilozhenie-na-apple-carplay.html
Егор Донской
25 мая 2017, 10:34
sanchower,
спасибо, полезная ссылка!
d.lopatkov@k7.ru
1 сентября 2017, 11:13
sanchower,
Спасибо!
surtaev
8 ноября 2017, 20:58
Даешь Яндекс в CarPlay!!! Эпловский нафигатор не рулит нифига.   
cactys95
29 ноября 2017, 19:14
Да, было бы приятней видеть я.навигатор. Штатный не удовлетворяет )
crizhanowsky.miroslav
1 ноября 2016, 16:20
Я бв хотел скачать это приложение,без{плэй маркета!!!!!
crizhanowsky.miroslav
1 ноября 2016, 16:23
crizhanowsky.miroslav,

Света Чистякова
1 ноября 2016, 22:38
Мирослав, прислать вам на почту установочный apk-файл?
Егор Донской
16 апреля 2017, 17:13
Света Чистякова,
Скажите, а что по поводу apple carplay из предыдущего вопроса?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса16 апреля 2017, 17:27
У сторонних навигационных сервисов, включая наш Навигатор, доступа к платформе CarPlay пока нет.
it-bratva
6 февраля 2018, 10:59
Света Чистякова,
Добрый день, почти год прошел. Что-нибудь в этом плане со стороны Apple CarPlay изменилось?
v.vyachin@autocrm.ru
31 октября 2018, 20:50
Света Чистякова,
 теперь "У сторонних навигационных сервисов, включая Ваш Навигатор, доступ к платформе CarPlay ЕСТЬ". Когда Навигатор будет поддерживать  CarPlay?
Обновлено 31 октября 2018, 20:50
pronin.baza
2 ноября 2016, 09:26
У меня проблема на нескольких устройствах - нереально долго распаковываются карты. Скачиваются ещё более или менее быстро, но распаковка занимает часа 2, при этом обязательно должен быть активный экран. Устройства далеко не слабые. Из-за чего это может быть?
В.C.
20 декабря 2016, 19:27
pronin.baza,
Особенно, если карту держать на "внешней" SD, которую программа совсем недавно в новом Андроиде стала использовать. Но очень странно: качать - качает, а потом все, двое суток на распаковку и зависоны, после которых навигатор иногда закрывается и все заново, скачка - распаковка, и так по кругу. Выручает только временное использование внутренней памяти телефона - помогает до нового обновления карт. (настроил папку, навигатор перетащил карты - скачал обновление, распаковал, потом опять настроил папку,  навигатор перетащил карты, и до следующего раза все работает)
stas-nosulenko
2 ноября 2016, 16:49
Спасибо большое за обновление! Теперь до идеального навигатора осталось добавить функцию видеорегистратора :)
AvengerMST
2 ноября 2016, 21:52
а оффлайновую прокладку маршрута так и не додумали..
boetstv
4 ноября 2016, 20:48
Наверное я совсем того,  но ни у меня на андроиде,  ни у жены на айфон,  после обновления никаких парковок так и не появилось. Облазил всё меню,  думал что нажать надо - не нашёл. Беда прям. 
Света Чистякова
4 ноября 2016, 20:54
Здравствуйте. А какой у вас город? Парковки пока доступны не во всех городах.
Александр
6 ноября 2016, 20:11
Все здорово, да.. но одна базовая вещь не сделана. Без инета, весь ваш могучий, умный и красивый навигатор превращается в ничто, он видит где я, я скачал заранее карты и вижу куда мне надо, а толку? "связи нет" напишет вам яндекс навигатор при попытке маршрута. Каменный век, мол просто полюбуйтесь нашими скачанными картами. Я честно говоря один раз так встрял с вашим продуктом. Думалось - это уже давно у всех норма, от навитела до гугл карт работа в офф. А у вас вышел из зоны приема инета и все. приехал. Может ранее проложенный маршрут еще и вывезет, но попробуйте выключить на смарте вайвай и 3/4джи и попользоваться. Незачет
seomaxx
9 ноября 2016, 23:19
Отличное обновление!


Планируется ли сделать привязку поворотов или других маневров в рамках маршрута к стритвью? Например, в Китае карты работают именно так - по навигатору необходимо совершить поворот,  включается режим стритвью и линия маршрута накладывается на фото местности и  нужной полосы на ней. Очень помогает совершить поворот именно там где нужно и не проскочить его.
Света Чистякова
10 ноября 2016, 16:47
Здравствуйте! К стритвью — в смысле, к панорамам улиц?
kam.teh
11 ноября 2016, 10:27
Здравствуйте! Когда ваш навигатор научиться искать дома в Набережных Челнах? В Челнах в народе не принята классическая нумерация домов с привязкой к улице, а принят числовой номер дома по комплексу.  Например 49/11 - это 49 комплекс 11 дом. Вожу дом: 49/11 - ничего не найдено.
BuTeK74
20 ноября 2016, 15:12
На Милионной ул. у Нового Эрмитажа одностороннее движение. Исправьте, гайцы там дежурят постоянно и принимают невнимательных, которые поверили Яндекс навигатору и не смотрят на знаки. А таких, кстати ,очень много
Света Чистякова
24 ноября 2016, 14:42
Здравствуйте. Обязательно поправим. Простите, что сразу не ответила.
j7711
22 ноября 2016, 21:12
Статистика поездок это просто замечательно, большое спасибо за новую функцию!
Вячеслав
23 ноября 2016, 01:50
1 Добавить кнопку "свободное движение" или "ведение" не столь важно. Суть данной кнопки это все то что делает навигатор при проложенном маршруте только без маршрута. То есть я просто езжу по городу по своим делам, при этом навигатор меня предупреждает о дорожных событиях, камерах и ограничениях скорости. К примеру это должно работать не дальше одного квартала потому как будет не актуально если я поверну.



2 Было бы удобно если навигатор проговаривал улицы. к примеру Поверните на улицу Красную налево, двигайтесь по улице Мичуринской прямо 3 километра, вы повернули на улицу Селезнева..... и так далее
Света Чистякова
24 ноября 2016, 14:40
Пожелания записали, спасибо.
khyshovv
24 ноября 2016, 09:39
Доброго времени суток, хотелось бы уточнить когда появиться функция об информировании о повороте с определенного ряда, как это сделано в Google?
Обновлено 24 ноября 2016, 09:42
Света Чистякова
24 ноября 2016, 14:40
Здравствуйте. Давайте мы загадочно улыбнёмся и скажем «Следите за новостями».
В.C.
20 декабря 2016, 19:18
Света Чистякова,
Это нововведение будет только в пределах МКАД? А когда другие города?
Света Чистякова
20 декабря 2016, 19:27
Вы про подсказки о том, из какого ряда поворачивать?
anmalkov13
25 ноября 2016, 16:57
А Windows 10 Mobile? Лучше вместо Маркета бы сделали Карты и Навигатор
aa@nedelk.in
26 ноября 2016, 10:11
Очень хорошая новость! Удачи Вам!
Обновлено 26 ноября 2016, 10:12
mike-wazovsky
27 ноября 2016, 22:43
Добрый вечер! А статистику можно просматривать только в приложении или где-то на сайте тоже можно?

Будет возможность экспорта трека?
Света Чистякова
28 ноября 2016, 18:07
Здравствуйте. Пока статистика поездок видна только в приложении. Насчёт экспорта подумаем, спасибо.
kamennoe-more
6 марта 2017, 10:51
Света Чистякова,
Да, эта функция нужна, чтобы на компьютере посмотреть можно было
logist@zakrepi.ru
26 июля 2017, 15:52
Света Чистякова,
очень бы хотелось на компьютере, в приложении долго грузится а порой нужно найти поездки за 2-3 месяца
mikvolg
2 декабря 2016, 09:49
Здравствуйте. Пользуюсь Вашим сервисом недавно. Что заметил:
- на карте нет чёткого выделения линии маршрута. Скажем все улицы вокруг серые, а маршрут зелёно/жёлто/красный, в зависимости от загруженности. Иногда это крайне неудобно для планирования текущих действий водителя.
- Также не нашёл пункта "Мои поездки" в Яндекс картах" на компьютере. Хотел просмотреть вчерашнюю поездку на большом экране компьютера, а вот нет. :(
analitik-it2015
17 декабря 2016, 21:18
mikvolg,
 Да определенно нехватает разбора поездки на компьютере.
ipro3218
22 августа 2017, 10:11
mikvolg,
Полностью согласен. Тоже не хватает этого.
Выяснил, что сама статистика (для навигатора) дёргается из сети. Узнал, когда забыл включить сеть и открыл историю. Там высветилась ошибка открытия ссылки. Она была длинной. Можно будет повторить и сохранить ссылку, чтобы попробовать открыть на компьютере.
Но адекватного варианта просмотра статистики на компе очень не хватает.
Обновлено 22 августа 2017, 10:11
badargus
30 октября 2017, 11:39
mikvolg,
 очень нужна возможность просмотра поездок на компьютере!
Владислав
30 октября 2017, 23:52
badargus,
+
Тоже не пойму почему до сих пор нет этой возможности.
smik33
2 декабря 2016, 10:23
Работаю часто с данным навигатором,но уж часто он приводит меня к задней стороне домов в 90% случаев!!! Хотелось бы со стороны подъездов дома. Просто очень часто у меня нет информации о номере подъезда.
Ranger21
4 декабря 2016, 21:00
Подскажите, пожалуйста, как в яндекс.навигаторе настроить аудио-фокус? Не приглушает\останавливает музыку в случае произнесения головых подсказок.
Ranger21
4 декабря 2016, 21:48
Ranger21,
Неужели за всё это время не сделали настройку с аудио-каналом и нормальный перехват аудиофокуса (android это позволяет)?
Ильин Александр
31 июля 2017, 15:42
Ranger21,
Им это не надо! Не в одном навигаторе нет аудиофокуса( 
deemansion
30 ноября 2017, 15:10
Ильин Александр,
только вот яндекс картах аудиофокус работает исправно и все приглушает. так же как и в гугл....
sipavin.a
5 декабря 2016, 15:29
Почему статистика поездок сохраняет только 2 последних недели ? Как просмотреть статистику за месяц/год ???
Света Чистякова
5 декабря 2016, 22:17
Здравствуйте. Это не так, ограничения в 2 недели не существует. Навигатор сохраняет все ваши поездки с момента, когда вы обновили приложение и дали разрешение на сохранение поездок.
sipavin.a
5 декабря 2016, 22:28
Света Чистякова,
Разрешение на сохранение поездок дал еще в конце октября. Но статистику вижу только с 23 ноября по 5 декабря. Завтра 23 ноября пропадет из статистики. Так же сохраняет не все поездки по навигатору: за день проехал 6 маршрутов по навигатору, в истории имеется только 3 маршрута. 
Света Чистякова
5 декабря 2016, 23:02
Хм. Похоже на какой-то сбой :( А расскажите, пожалуйста, об этом службе поддержки. С ними можно связаться через эту форму — только не забудьте указать устройство, версию ОС и версию Навигатора. Спасибо!
strtofloat
5 декабря 2016, 23:34
Сделайте выбор языка в ваших приложениях. Это просто издевательство. Локальные приложения которые на западе никому не нужны особо - но выбора языка нет! Какого черта? Вас годами просят на плей маркете !!! Почему люди живут в РФ но должны видеть карты на транслите????
Спирина Елена
8 декабря 2016, 17:59
Не могу понять почему после обновления версии андроида навигатор стал к времени прибытия плюсовать 1 час. На примере: Время на телефоне: 16.00, время в пути 1 час; время прибытия должно быть 17.00, а у меня появляется - 18.00. Вроде все настройки и часовые пояса проверила, они в норме. Как быть?
Света Чистякова
8 декабря 2016, 18:44
Ого. А напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора. Адрес — app-navigator@support.yandex.ru. К описанию проблемы добавьте ещё пару деталей: какое у вас устройство и какая версия Навигатора (Меню — О программе). Спасибо!
Обновлено 8 декабря 2016, 18:45
Leshiy
16 декабря 2016, 18:21
Света Чистякова,
Я уже несколько месяцев жду решения этой проблемы. Все высылал, отправлял....тишина
epifanov.nickolay
9 декабря 2016, 18:06
Фоновый режим прекрасен, спасибо. Но, можно ли сделать отдельно только звук и вместе с всплывающим окном? Иногда окно мешает, хочется чтобы был только звук. Так же, повторю пожелания других пользователей, очень не хватает второго маневра и запрета платных дорог.


Спасибо большое
kanazakov88
13 декабря 2016, 10:55
Планируется ли в обозримом будущем возможность появления яндекс навигатора или яндекс карт в apple carplay?
romanchenko.slawik
13 декабря 2016, 21:43
В нашем регионе этого ещё нет
pecypc111
15 декабря 2016, 00:52
Отлично) Молодцы)
roslova.r
15 декабря 2016, 16:49
Здравствуйте!  Мой адрес в Екатеринбурге- Московская 225/1.  У меня проблема: если люди ко мне едут по навигатору и не вписывают номер корпуса, то навигатор уводит их в начало улицы Московской. Это происходит постоянно. Как такое возможно??
raigh
16 декабря 2016, 13:07
Статистика поездок -- отличная штука. 
Но есть глобальный минус -- доступна только из приложения. Гораздо удобнее было бы её видеть при доступе в свой профиль с ПК.
Из пожеланий (собственно, для чего интересна статистика) -- есть "избранные точки", к примеру "дом" и "работа". Интересно видеть, к примеру, статистику по времени перемещения по маршрутам между ними, возможно, в соотнесении с маршрутами. Тогда это станет из игрушки ещё и инструментом, позволяющим оптимизировать свои маршруты.
В.C.
20 декабря 2016, 19:10
Отлично, что появились парковки! А можно сделать так, что бы приехав и встав на паркову можно было оплатить парковку Яндексом, не бегая ища паркомат, чтоб ввести кучу данных?
И сделайте обязательно выбор типов дорог для прокладки маршрута, а то как-то летом совершил незабываемое путешествие по грунтовой дорожке в глухом лесу. Было конечно красиво и познавательно, но все же хочется большей уверенности в проложенном маршруте.
Обновлено 20 декабря 2016, 19:14
Света Чистякова
20 декабря 2016, 19:25
Здравствуйте. Пожелания записали, спасибо. (Над оплатой парковок, в общем-то, уже вовсю работаем. :)
В.C.
20 декабря 2016, 19:44
Света Чистякова,
Это будет супер-функция!!! Многие скажут "Огромное спасибо!!! Яндекс-Навигатору!!!
SeleznyovDmitry
17 мая 2017, 14:24
Света Чистякова,
 здравствуйте, прошло пол года, а оплата так и не реализована, есть какие-нибудь новости?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 мая 2017, 14:37
Дмитрий, здравствуйте. Следите за новостями)
В.C.
17 мая 2017, 14:44
Света Чистякова,
А где следить-то? Тут шапка раз в год меняется.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса17 мая 2017, 15:11
Можно подписаться на новые посты в блоге, например (ссылка «Подписка» в верхней части страницы). В сторах тоже про каждое обновление всегда есть рассказ.
В.C.
17 мая 2017, 15:26
Света Чистякова,
Я и так подписан, поэтому и пишу. В сторах это где? Можно ссылку?
В.C.
20 декабря 2016, 19:42
"Навигатор выключит голосовое сопровождение, только если его услуги больше не нужны: вы вместе с телефоном вышли из машины. Понять, что из водителя вы превратились в пешехода, помогают данные о скорости и показания акселерометра — специального датчика, который есть во многих мобильных аппаратах."Отлично, что научили программу работать с акселерометром, для определения водитель/пешеход,  научите ее счислять пройденный путь при пропадании сигнала спутников (например при въезде в тоннель, под эстакаду). А также использовать данные электронного компаса-когда скорость маленькая (актуально если идешь пешком и дома высокие, спутников мало, скорость маленькая - карта поворачивается куда попало)

Обновлено 20 декабря 2016, 19:44
muzshop
3 января 2017, 14:42
А знак ! в круге, что обозначает в режиме просмотра парковок?
Света Чистякова
9 января 2017, 15:33
Здравствуйте. Красный отрезок с восклицательным знаком означает, что парковка на этом участке запрещена.
Перевозка тралом
8 января 2017, 15:50
Здравствуйте!Поздравляем Вас с праздниками!Наша компания занимается эвакуацией автомобилей и спецтехники.Мы бы очень хотели,что бы Вы сделали навигатор для грузовых автомобилей,нужно позарез!!!!!Если Вы это сделаете ,то навителл будет тихо соc.......!!!!!Спасибо,надеемся на Ваше понимание!!!!
Обновлено 8 января 2017, 15:51
Света Чистякова
9 января 2017, 15:30
Мы думаем о такой возможности, спасибо :)
Александр
12 января 2017, 11:52
Заметил рекламу крупных брендов в Я.Навигаторе (точки Макдоналдс, заправок и т.д).


Такая реклама будет доступна для всех рекламодателей? Если да, то когда?
И можно ли воспользоваться такой рекламой сейчас? 
ponchkof
12 января 2017, 18:19
Александр,
Отличный вопрос! Нам тоже интересно. Яндекс, скорее отвечай;)
Lepih555
27 января 2017, 13:42
Александр,
Убрать вообще эту фигню, отвлекает внимание... кому что-то надо и так забьет адрес
Александр
27 января 2017, 16:23
Lepih555,
я то понимаю)
Но, видимо, это будущие реалии в Я.Навигаторе

Puf-fistic
16 января 2017, 16:44
А на пользователей Win Phone codctv забили чтоле?!
Обновлено 16 января 2017, 16:44
vitalik.kudyurov
16 января 2017, 17:35
 Добрый день.нa Xiaomi Redmi 3s и redmi 3x не работает Яндекс навигатор,не ведет по маршруту,стрелка прозрачная, теряет связь прыгает по карте. Вы можете помочь выслать обновления для Xiaomi Redmi 3 x прошивка модуля связи enns-pack-1.69259.1.69863.2-v036
Dugi88
20 января 2017, 14:19
Добавьте пжлст новые камеры - контроль разметки! В мск их за последние пол года понаставили десятки и на них попадаешь совершенно неожиданно если прозевал перестроение перед уходом главной дороги например.
imo59y
21 января 2017, 19:07
А можно как нибудь статистику поездок посмотреть на компьютере(как хронология в google картах)
Света Чистякова
24 января 2017, 20:49
Пока нельзя :( Но думаем об этом.
nagumich
14 августа 2017, 12:56
Света Чистякова,
В ноябре 2016 думали, в январе 2017 думали, в марте тоже думали. За десять месяцев не надумали.
Можете просто честно написать: мы не будем этого делать, пользуйтесь лучше Google картами?
Эдуард Логвиненко
28 мая 2018, 20:24
Света Чистякова,
а сейчас? не появилось такой возможности?
bulekoff
25 января 2017, 12:09
Когда уже сделаете поддержку Навигатора в Carplay? Уже множество авто продается с этой удобной функцией! Готов стать тестером))
Lepih555
27 января 2017, 13:43
bulekoff,
Поддерживаю!
Егор Донской
16 апреля 2017, 17:15
Lepih555,
Что то они игнорируют, ау!
Обновлено 16 апреля 2017, 17:16
maxpower656
25 января 2017, 19:32
А работу в фоновом режиме отключить нельзя? Очень бесит невозможность отключить навигатор не глядя на телефон, за рулем это важно.
Света Чистякова
25 января 2017, 19:46
Здравствуйте. Меню —> Настройки —> Фоновое ведение (перевести переключатель в положение «выкл»).
bulekoff
25 января 2017, 23:21
Света Чистякова,
Света, а что с вопросом Car Play?  Когда уже сделаете поддержку? 
docgorohov
25 января 2017, 23:37
Очень ждем привязку к Carplay!
BlackBaller
26 января 2017, 05:58
Хотелось бы, чтоб можно было удалять ненужные голоса из приложения.
web-xamlet
26 января 2017, 09:16
Ребята, класс!!! 
Но когда вы наконец прицепите возможность работы Яндекс Навигатора в Apple CarPlay, это же очень удобно и щас автомобилей с такими системами с каждым днем все больше...
E.Petkevich
26 января 2017, 10:31
Тоже интересует вопрос о CarPlay...
service.imix
26 января 2017, 13:47
Хотим CarPlay!!!
maxim-mityaev
24 февраля 2017, 21:25
service.imix,
что-то игнорят вопросы по Car Play... Я читал на иностранных форумах, что Apple настоятельно не дает разработчикам писать ПО под платформу Car Play. То же самое делает Google со своим Android Auto. Возможно тут дело не совсем в Яндекс...
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 февраля 2017, 05:07
Максим, здравствуйте. Вы правы: у сторонних приложений пока нет доступа к платформе CarPlay, поэтому наш Навигатор её пока не поддерживает.
Ghost
26 января 2017, 19:50
отличное приложение,но вот только оффлайна не хватает
Lepih555
27 января 2017, 13:44
Когда уже сделаете поддержку Навигатора в Carplay?
misha.zharoff2016
31 января 2017, 10:27
Здравствуйте. У меня после последних обновлений постоянно скачет  местоположение, то в  зад то в  перед. теряет местоположение. и почти каждую секунду пытается перестроить маршрут.  смартфон ( леново А1000)
Света Чистякова
1 февраля 2017, 14:08
Здравствуйте. Непорядок. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора: app-navigator@support.yandex.ru. Попробуем разобраться.
anton.balagaev
2 февраля 2017, 18:46
Добрый день! На iPhone 5 и iPhone SE с какого-то момента навигатор игнорирует выключенность звука, и всегда громко сообщает всем, что маршрут построен и куда нужно повернуть. Как это можно отключить? Настройками вопрос не решается. Хочется простого: когда звук выключен - тишина, когда включен - и маршрут построен, и направо через 50 метров.
Света Чистякова
3 февраля 2017, 15:28
Антон, здравствуйте. Да, мы знаем о таком баге, постараемся починить в следующих обновлениях.
a656038
20 апреля 2017, 11:14
Света Чистякова,


Пока не починено, очень неудобно :(
Zakir Ilyosov
5 февраля 2017, 23:50
Неправильно показывает едешь против движения под знак
Света Чистякова
6 февраля 2017, 13:56
Закир, здравствуйте. Пожалуйста, отправьте нам сообщение об ошибке, а мы всё поправим. Это просто: нажмите на знак с плюсиком в левой части экрана, выберите тип события «Ошибка» и установите метку в нужном месте карты. Можно добавить комментарий: например, «Тут стоит знак, запрещающий поворот». Спасибо!
kvaleraguru
7 февраля 2017, 08:02
Ребята! Дайте возможность в пробках к комментариям ставить палец вверх "лайк" и показывать количество 
vasiliy.mikhailov
11 февраля 2017, 10:38
Спасибо за новую версию. Яндекс.Навигатор теперь стоит почти в каждой машине и по-моему вы можете теперь решить проблему плохих дорог в России. Знаете, как бывает обидно когда из непонятных соображений в одном месте начинают перекладывать идеально ровный асфальт, а в другом годами не замечают ям. Или как обидно, когда свежепостеленный асфальт стоящий космических денег через месяц начинает проваливаться. Вы можете это легко решить - предположим, Яндекс.Навигатор научится считать ямы на дороге - сделать это несложно, используя встроенный акселерометр телефонов и планшентов. Учитывая сколько машин используют ваш сервис, вы сможете за один-два дня собрать данные о местонахождении и глубине всех ям на дорогах Москвы и передать эту информацию местным властям. Вы можете посчитать индекс ям - количество ям на километр дорог в Москве и показать их на карте, и нам всем будет очень любопытно как сработают местные власти для улучшения ситуации с ямами также, как они раньше вынуждены были отреагировать на баллы пробок.
podficus
11 февраля 2017, 15:54
vasiliy.mikhailov,
Ругать неперсонифицированно - плохо, но иначе не получится. Пока деньги будут выделяться на каждый ремонт, а не определённая сумма на содержание конкретного участка дороги, перекладывать асфальт будут как можно чаще - это же заработок. А если у тебя есть ограниченный бюджет, пусть с запасом и ты отвечаешь за состояние дороги, то в твоих же интересах сделать один раз, но качественно, чем переделывать по десять раз, ведь эти десять раз тебе уже не оплатят, в отличие от текущего положения дел. 
Перенимать надо мировой опыт. Дороги должны строить специальные компании, с соответствующей техникой и специалистами в штате и эти же компании должны построенные дороги содержать в надлежащем состоянии. У компаний должен быть рейтинг, в зависимости от успешности их деятельности они смогут получать более дорогие, крупные и ответственные заказы. И после постройки дороги компания должна давать гарантию на неё и устранять выявленные недостатки за свой же счёт. Плохую сделали дорогу - рейтинг понижают и дорогие контракты недоступны - тренируйтесь на парковых дорожках. А то сейчас любое ООО "Рога и Копыта" со штатом из 2 человек, но от нужного лица, может получить контракт на огромные суммы, а потом нанимать субподрядчиков.
podficus
11 февраля 2017, 15:40
Искал и не смог найти. А куда вы дели настройки по платным дорогам? Раньше можно было вкл/выкл их использование при прокладке маршрута, а теперь навигатор их всячески избегает. 
ilttkolosov
15 февраля 2017, 22:29
Скажите пожалуйста, ожидается в ближайшем будущем поддержка CarPlay, или это технически невозможно из-за ограничений Apple? Без Яндекс Навигатора эта опция в России не актуальна....
shv69
16 февраля 2017, 06:19
Плохо. При попытке загрузки карт, пишет неизвестная ошибка, телефон xiaomi redmi 4 pro. Раньше всё работало. 
mozhaev-evgeniy
18 февраля 2017, 22:14
добрый вечер,
Не могли бы сделать обновление для winbows 10 мобиле 
Света Чистякова
21 февраля 2017, 16:59
Евгений, здравствуйте. Если будут силы, непременно сделаем. Пока можно попробовать Яндекс.Карты для десятки, там тоже есть ведение по маршруту.
Андрей Савченко
19 февраля 2017, 11:55
Добрый день! Раньше навигатор исправно понимал мою команду "поехали на работу".
А с недавних дней он понимает её как "Едем до "Работа66 (Екатернибург, ул. Малышева, 12, БЦ Аврора, оф. 1410"
При этом в МОИХ МЕСТАХ точка Работа так же осталась (Юмашева, 9).
Что делать?!? Исправьте ситуацию, Пожалуйста!!!
Обновлено 19 февраля 2017, 11:57
Света Чистякова
21 февраля 2017, 16:52
Здравствуйте. Непорядок, надо разобраться. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора — там должны помочь. Спасибо!
Удалённый пользователь
21 февраля 2017, 17:32
Яндекс, как разместить рекламу организации в виде "заехать 7 минут" привлекательные цены и тд. ? В навигаторе высветилось! Вопрос от маркетолога.
Обновлено 21 февраля 2017, 17:34
Удалённый пользователь
27 февраля 2017, 13:17
так и не получила ответ!
Удалённый пользователь
2 марта 2017, 14:47
Меня тоже интересуют брендированные метки.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса3 марта 2017, 17:09
Здравствуйте. Простите, пропустила вопрос. Напишите, пожалуйста, на astrelets@yandex-team.ru.
goltyai
23 февраля 2017, 09:01
Что означает синий плюс в кружочке на построенном маршруте?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса2 марта 2017, 19:42
Здравствуйте. С его помощью можно перестроить маршрут с заездом куда-нибудь (попробуйте поставить палец на кружок и, не отрывая, поводить им по экрану). Простите, что ответила не сразу.
Обновлено 2 марта 2017, 19:43
te-rm
24 февраля 2017, 11:13
Было бы очень не плохо, запустить навигатор под грузовые автомобили.  Многие пользуются этим, а он под запрещающие знаки ведет(((
Комментарий удалён
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 февраля 2017, 05:05
Здравствуйте. Сделаем, как только платформу откроют для сторонних навигационных приложений.
Yalot1
28 февраля 2017, 12:32
как посмотреть мои поездки на компьютере?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса2 марта 2017, 19:37
Здравствуйте. Пока можно только в самом Навигаторе.
Никита Целиков
3 марта 2017, 03:56
Добрый день, хотел спросить, а будет ли поддержка Apple CarPlay?
И если да то как скоро?
Очень бы хотелось увидеть лучший навигатор на большом мониторе своей машини.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса3 марта 2017, 16:59
Никита, здравствуйте. Сейчас сделать поддержку CarPlay мы не можем, потому что у сторонних навигационных приложений нет доступа к платформе. Как скоро он появится, увы, тоже не знаем. Но в целом мы не против). 
skvoznikov@umachines.ru
7 марта 2017, 14:55
Установил сегодня Яндекс. Навигатор, но нигде не могу найти куда привязать аккаунт. на старой версии работало все. Подскажите как подключить.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 марта 2017, 21:02
Здравствуйте. Чтобы авторизоваться, зайдите в меню и нажмите кнопку «Войти» в верхней части экрана.
ev.volkov2016
9 марта 2017, 20:29
сделайте для грузовиков
dark2012disk
12 марта 2017, 23:26
CarPlay добавьте
paveln1171
14 марта 2017, 17:29
Он долго ещё будет тянуть на платники?Других дорог не знает? И да,Университетский(Москва),перекрыт давно,он даже обьезды не предлагает.Самое прикольное-сворачивпешь с мкада на Варшавку,ему пофиг абсолютно,развернись типа,и езжай ка на платную М4.Ещё потерплю,потом снесу походу.
В.C.
14 марта 2017, 17:41
paveln1171,
Полностью поддерживаю!!! Уважаемые разработчики сделайте уже опцию отключения навигации по платным дорогам/дорогам без покрытия!!!!!!!!!!!!!!!!!
deminaelena2017
20 марта 2017, 16:50
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с кем можно проконсультироваться по добавлению объекта (значка) на карту в вашем мобильном приложении? Не могу найти контакты службы поддержки. Спасибо. 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса21 марта 2017, 20:48
Здравствуйте. Здания, организации и многие другие объекты можно добавить самостоятельно через Народную карту.
don-nostr
21 марта 2017, 17:37
Друзья, подскажите, очень хочется пользоваться Яндекс навигатором через Apple CarPlay на Порше, гуголовская карта там сказать мягко ..., слышал, что Яндекс карты ставятся на новых "японцах". 
Планируется ли данное внедрение на автомобилях порше?
Обновлено 21 марта 2017, 17:40
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса21 марта 2017, 20:13
Здравствуйте. CarPlay, увы, пока не поддерживаем, потому что у Навигатора нет доступа к этой платформе.
titaevm
22 марта 2017, 17:46
 Когда Яндекс навигатор будет интегрирована в CarPlay ?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 марта 2017, 15:23
Здравствуйте. Чуть выше есть ответ :)
Сергей Завалов
25 марта 2017, 20:37
Добрый день,
Подскажите пожалуйста относительно сроков внедрения поддержки  Android Auto
Обновлено 25 марта 2017, 20:38
2441313@kkka13.ru
28 марта 2017, 21:46
Доброго времени суток. Есть ли у компании намерение использовать приложение в Car Play, айфоновские карты порядком надоели. Очень хотелось бы видеть приложение яндекс навигатор в своем автомобиле.
Обновлено 28 марта 2017, 21:46
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса28 марта 2017, 21:52
Здравствуйте. Намерение есть. Осуществить его мешает то, что у сторонних навигационных сервисов, включая наш Навигатор, доступа к CarPlay пока нет.
В.C.
28 апреля 2017, 16:54
2441313@kkka13.ru,
Если надоели айфоновские карты, то нужно сменить машину на https://www.android.com/auto/  :))))
helios1969
29 марта 2017, 09:48
Приветствую!
Только сейчас нашел блог, где можно пообщаться с разработчиками!
Спасибо за приложение! Считаю, что альтернативы по совокупности пробки/актуальность для города наверное нет, но и замечания накопились - в основном по интерфейсу/функционалу.
Чисто мое имхо:
1. можно ли сделать, чтобы следующая улица отображалась всегда в верхнем поле, независимо от расстояния до нее, а не только за 100-200 до маневра - так легче заранее сориентироваться будет. кстати, сейчас улицы не всегда отображаются и непосредственно перед маневром - непонятно по какому принципу - неужели не все улицы с названиями?. если короткий отрезок сразу после маневра не именован - можно отображать ближайшую известную следующую с каким нибудь значком перед ней, типа стрелочки или многоточия.
2. знак ограничения скорости бледный и при превышении загорается ярким - очень плохо видно при ярком солнце, ночью и т.п. предлагаю сделать по аналогии с я. картами - светится всегда ярко, а при превышении - краснеет. так значительно удобнее.
3. в я.картах сверху отображается поле направлений по полосам - полагаю, что в навигаторе тоже было бы не лишним!
4. в я.картах замечательно умещается и оставшееся время, и оставшееся расстояние и места еще полно и шрифт крупнее (виднее) - хотелось бы в навигаторе одновременно отображать (без переключений) одновременно а)оставшееся время б)оставшееся расстояние в)время прибытия. и текущую скорость - покрупнее.
5. в моих местах очень крупные (на экране) разделы и 2 места: дом и  работа прибиты насмерть и занимают пол-экрана, может как то изменить эту часть интерфейса? чтобы из всех мест списка можно было просто по "галочке" выводить часто используемые (или не выводить)? и сделать их не строками, а, например - ячейками (сеткой в 2-3 столбца, настраиваемой - в зависимости от зрения/возможностей экрана?), чтобы больше мест (точек) на экране помещалось и выбиралось меньше двигая экран вверх-вниз и листая  списки. и 1 предпочитаемый маршрут сделать выбираемым при редактировании "ячейки" (дом1-работа2 - выбирать признаками) и т.п.
Ну это так, навскидку.
Спасибо.
meciran
1 апреля 2017, 14:30
Даёшь янавигатор в apple car play
kvb19111969
11 апреля 2017, 18:59
meciran,
Поддерживаю!
Andrey Volodin
22 апреля 2017, 00:41
kvb19111969,

Поддерживаю!
Яндекс не отмалчивайтесь!
anmosin
6 октября 2017, 18:30
Andrey Volodin,
Поддерживаю 
surtaev
8 ноября 2017, 21:19
Andrey Volodin,
+1

promanchenko
2 апреля 2017, 12:46
Добрый день. У меня пожелание. Использую навигатор в автомобильном головном устройстве, оно установлено справа от водителя... В альбомной раскладке навигатора, панель информации о маршруте расположена слева, а панель кнопок, которая предполагает взаимодействие с навигатором - справа. К ней приходится тянуться. Предлагаю поменять их местами, а вертикальную линию маршрута переместить наверх, как в портретной раскладке. Понимаю, что кому-то и так удобно, поэтому можно сделать этот момент настраиваемым. Спасибо.
zapal71
3 апреля 2017, 12:09
Добрый день. Хочу обратиться к разработчикам навигатора. В начале, хочу поблагодарить Вас, за прекрасный навигатор, который не только правильно доводит до места, но и показывает любые проблемы на дорогах. Но, есть и упущение. Вы забыли о водителях грузовых автомобилей. Очень хочется, чтобы в настройках можно было выбрать маршрут для грузовых автомобилей, особенно в населённых пунктах. Надеюсь,  что Вы добавите такую настройку.
s1gma
5 апреля 2017, 16:54
Не нашел куда обращаться, пишу сюда. Поймал баг. Навигатор запущен на планшете Samsung Note  android 4.4.2. инет заходит в планшет от смартфона через bluetoth модем, планшет в режиме полета. Так вот, в Навигаторе голосовой поиск не работает ("Ошибка соединения"). В браузере инет есть, в гугл картах голосовой поиск работает, даже в самом Навигаторе инфа о пробках подгружается, а вот голосовой поиск, построение маршрута - нет.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 апреля 2017, 15:43
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора (вам нужен раздел «Обратная связь»). Спасибо!
helios1969
5 апреля 2017, 21:53
Корректировка по поводу п.3, описанного ранее! Обновил и... схема по полосам оказывается уже появилась! Правда, не везде показывает и не везде однозначно. Все остальные просьбы - в силе!
И еще - сегодня в очередной раз после зимы половина разметки отсутствует, в связи с этим предложение - если бы рядом со стрелкой-указателем текущего места автомобиля какой-нибудь значек (достаточно крупный) появлялся, когда едешь по улице с "автобусной" полосой - знаки-знаками, но... было бы просто классно! Например "->А" в кружочке. Именно не где камеры, а участки, где полоса. 
Отпишитесь, пожалуйста!
Заранее спасибо!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 апреля 2017, 15:37
Здравствуйте. Спасибо, хорошие пожелания, постараемся учесть. Полосы уже есть, всё правильно :)
helios1969
8 апреля 2017, 00:49
Света Чистякова,
Спасибо!
Сегодня ехал по ленинградскому проспекту и увидел в поле движения по полосам справа буковку "А" - это автобусная полоса справа? не совсем то, что предполагалось :) но прогресс, хоть увидел один раз! имел ввиду постоянное отображение наличия полосы общественного транспорта около значка текущего положения когда справа - такая полоса!
и еще - по поводу фразы "держитесь левее(правее)" - кмк, большая есть разница между понятиями "держитесь левее" и "не занимайте правый ряд" (и наоборот) - в большинстве случаев (но не во всех) фраза "держитесь левее/правее" сейчас не отражает реального маневра - часто это значит - не занимайте правый(левый) ряд" соответственно. как правило - если основные полосы (полоса) движутся прямо (или почти прямо), то фраза "держитесь левее(правее)" выглядит не совсем корректно и вводит в заблуждение. имхо - если по полосам вправо (влево) есть съезд с одной/двух полос с дальнейшим изменением направления, а маршрут предполагает движение в основном направлении - фраза "не занимайте правый (левый) ряд" - логичнее и понятнее.
VVRadin
6 апреля 2017, 13:30
А поддержка MirrorLink планируется?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса6 апреля 2017, 15:38
Здравствуйте. Есть в планах, но точных сроков пока назвать не можем.
oldkulatka
7 апреля 2017, 17:44
Добрый вечер! Навигатор прокладывает маршрут, не понятно одно, есть участки дороги, которые рисует серым цветом.. 
helios1969
8 апреля 2017, 00:58
oldkulatka,
не уверен, но по опыту - это участки, где "недостоверное" пробочное состояние.
Pavel Spitsyn
8 апреля 2017, 21:25
Здравствуйте. После последнего обновления Я.Навигатор (под Андроид) стал практически постоянно выходить из аккаунта и переставать говорить голосом "Уткина", переключаясь на Оксану, которая по умолчанию. В течении 15 минутной поездки новый вход в аккаунт можно сделать раза четыре. Что-то с мной не так?


И еще. Может уже пора сделать голос "блондинки" ? :) Например, Гузеева хоть и не блондинка, но могла бы подойти с фразой типа "Ну е-мое, ну кто так ездит! Пора разворачиваться" или "Ой, опять не повернула куда просили" ...
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса8 апреля 2017, 23:20
Павел, здравствуйте. Про блондинку подумаем, а про выход из аккаунта — напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора (ссылка «Обратная связь»).
merkulov0856002
14 апреля 2017, 16:48
Пожалуйста продавите Apple, яндекс навигатор и carpaly созданы друг для друга .
Andrey Volodin
22 апреля 2017, 00:38
merkulov0856002,

Поддерживаю! Слушай Яндекс, когда будет на CarPlay???
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 апреля 2017, 00:48
Андрей, здравствуйте. У сторонних навигационных сервисов, включая наш Навигатор, пока нет доступа к платформе CarPlay.
pya-vladislav
17 апреля 2017, 17:59
Здравствуйте, вопрос такой: я пользуюсь навигатором яндекс и идет синхронизация с пк, можно ли узнать в какое именно время я был в определенном месте с учетом того что маршрут есть в истории. Это довольно важно в данной ситуации, поскольку один из участников движения в том месте попал в ДТП и нужно узнать во сколько я проезжал это место.
Владислав
17 апреля 2017, 20:24
поддерживаю вопрос.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса18 апреля 2017, 15:22
Здравствуйте. Навигатор действительно собирает статистику о поездках — она используется для показа пробок, — но это обезличенные данные. Установить по ним, где и когда находился конкретный пользователь, нельзя. Единственное, что можем предложить, — проверить раздел «Мои поездки» в Навигаторе. Там доступны маршрут и дата поездки, а также время её начала и завершения.
andrejsheve
18 апреля 2017, 22:58
Здравствуйте!
Навигатор в целом понравился, но отсутствие оффлайна перечеркнуло все плюсы и удалил за ненадобностью. В роуминге цены бешеные, а без инета это приложение бесполезно.
Владимир Бровин
19 апреля 2017, 23:07
Добрый вечер, раньше в навигаторах была такая функция как построение маршрута не привязанного к вашему местоположению (без включенной геолокации), т.е. точка "А" и точка "Б" задавались любые , очень удобная функция по моему. Появилась бы в яндекс навигаторе, был бы очень благодарен ;)
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса19 апреля 2017, 23:56
Владимир, здравствуйте. А Навигатор уже так умеет. Хитрость в том, что сначала надо выбрать конечную точку маршрута («Сюда»), а потом — начальную («Отсюда»). Вот тут про это рассказано подробно :)
unk-ds
22 апреля 2017, 07:53
Нужна поддержка apple CarPlay! Ведётся ли хоть какая-то работа в этом направлении? 
Обновлено 22 апреля 2017, 07:55
doom9779
25 апреля 2017, 07:39
Apple CarPlay и Яндекс Навигатор когда ожидать?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса25 апреля 2017, 15:07
Здравствуйте. У сторонних навигационных сервисов, включая Навигатор, доступа к платформе CarPlay пока нет.
a.radin2015
25 апреля 2017, 17:29
Последняя версия постоянно сбивается, в отличии от предыдущей, которая работала отлично! 
Андрей Каменев
25 апреля 2017, 21:44
Здравствуйте уважаемые разработчики сделайте пожалуйста функцию для водителей большегрузов с запрещающими знаками по городам. Нет еще навигатора который помогал бы реально водителям дальнобойщикам. Надеюсь моя прозьба не останется без внимания думаю огромное количество водителей будут вам благодарны. Спасибо заранее. Возможно даже на платной основе.  
galex2001rus
26 апреля 2017, 16:55
Добрый день,


Есть ли планы по работе с Apple Carplay?


Спасибо.
garfildbig
27 апреля 2017, 14:27
Когда в карплей появится яндекс навигация? 
В.C.
28 апреля 2017, 16:47
garfildbig,
Тут уже миллион раз отвечали - как только. так сразу!!!!! ИЛИ УЖЕ НИКТО ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТ!!!
ivanlit
28 апреля 2017, 15:14
Людям важно работа вашего приложения через CARPLAY !!! 
В.C.
28 апреля 2017, 16:49
ivanlit,
Всем уже важно, когда желающие КАРПЛАУ читать научатся и перестанут спамить однотипными вопросами!
Павел Д.
30 апреля 2017, 23:35
Санкт-Петербург.  Пару дней навигатор вдруг научился учитывать разведение мостов через Неву,  а теперь эта крайне полезная функция вновь исчезла. =(
brus-oleg
1 мая 2017, 13:16
Ребята, Спасибо большое за крутое приложение! В последнее время наблюдаю активную динамику обновлений, вы добавляете новые полезные функции. Ещё раз спасибо за это. У меня есть предложения, о них наверняка кто-то уже говорил, но все же, думаю меня многие поддержат если вы добавите поддержек CarPlay  для автолюбителей с яблочными устройствами и подобной поддержкой для пользователей Android. Так же было бы полезно если приложение во время движения ненавязчиво показывало альтернативные маршруты с оценкой дополнительного времени, что бы автолюбитель мог оперативно оценить дорожную ситуацию и принять рациональную корректировку маршрута если окажется что в переди начал образовываться затор.
dmitriy.vasyuk
2 мая 2017, 21:12
Когда навигатор начнет работать с CarPlay?
В.C.
3 мая 2017, 09:59
dmitriy.vasyuk,
Выше уже сто раз ответили на этот вопрос!
p.shishmintsev
4 мая 2017, 14:31
Вопрос уже затасканный, однако целостной картины так и нет.
Подскажите, Яндекст карты/Навигатор есть хоть на одной платформе: MirrorLink / AndroidAuto / Carplay?
Или интеграция в эти системы пока на стадии рассмотрения?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 мая 2017, 20:13
Здравствуйте. Пока только в планах.
AndiOZ
4 мая 2017, 19:58
Ребят нет ничего в моих поездках! Ни сохранить, ни выбрать. Уже сколько наездил. Может надо завершать поездки, я так думаю, я просто нажимаю reset и маршрут прекращается, когда доезжаю до места. Как завершить маршрут чтобы он сохранялся?
krabik68
11 мая 2017, 21:50
 Ездил недавно в Ивановскую область в г. Тейково. Обратно настроил навигатор "Домой", т.е. в Москву.
В итоге через некоторое время он свернул с трассы и повел меня по каким-то лесным безлюдным дорогам, которые потом стали грунтовыми и ужасного качества. Дальше побоялся уже ехать, поскольку у меня не внедорожник и и топлива осталось немного.
Там же в лесу встретил такого же бедолагу, который заплутался с вашим Навигатором.
В результате убил массу времени, выбираясь хоть на какую-то трассу с твердым покрытием и дальше ехал уже по указателям.
Я понимаю, что Навигатор считает маршрут чисто геометрически, и ему всё равно какого качества дороги, но все же хотелось, чтобы какие-то совсем уж второстепенные лесные дороги из поиска исключались, а то ведь так можно зимой и напрочь застрять.
Буду теперь пользоваться только в городе(
В.C.
11 мая 2017, 22:13
krabik68,
Уж их просили и не раз добавить настройку про грунтовки, разработчики пока сами в лесу не заблудятся зимой, не сделают ((((
krabik68
12 мая 2017, 00:26
В.C.,
Смех смехом, но это всё очень неприятно. Ладно летом, еще туда-сюда, но ведь и зимой можно встрять(
В.C.
12 мая 2017, 13:41
krabik68,
(((( - это не смех, а как раз наоборот! Сам так колесил по их милости, хорошо хоть финны раньше умели строить лесные дороги!
ФОТОГРАФ 📷АЛЕКСАНДР ВАГИН
23 мая 2017, 13:40
очень ЖДУ Янавигатор и Ямузыку на CarPlay
surtaev
8 ноября 2017, 21:14
ФОТОГРАФ 📷АЛЕКСАНДР ВАГИН,
+1
tgrishkov@res-tso.ru
24 мая 2017, 09:04
Добрый день, когда можно ожидать версию совместимую с Carplay? 
surtaev
8 ноября 2017, 21:14
tgrishkov@res-tso.ru,
+1
Bodrov
28 мая 2017, 20:18
Хороший был у меня Яндекс навигатор, пока не появился в жизни Apple CarPlay. А жаль :(((
surtaev
8 ноября 2017, 21:14
Bodrov,
+1
svdanchik
29 мая 2017, 15:15
Дорогой Яндекс. удели большое внимание в сторону CarPlay. Многие ждут как глоток воздуха 
surtaev
8 ноября 2017, 21:14
svdanchik,
+1
Дмитрий Х
29 мая 2017, 17:10
Добрый день. КОгда уже заработает яндекс навигатор в CarPlay???  мы очень ждем, нас огромная армия
surtaev
8 ноября 2017, 21:13
Дмитрий Х,
+1
u002uu
31 мая 2017, 13:21
Здравствуйте!  Раньше навигатор перестраивал маршрут в движении, найдя более быстрый. Сейчас эта функция не работает, пробовал на разных телефонах (Сони, Самсунг). Нужно заново перестроить маршрут, тогда находится более быстрый. Верните, пожалуйста, эту функцию! 
stabbo
4 июня 2017, 23:59
u002uu,
Если это правда, то это очень и очень плохо. Собираюсь ехать по ЯНу 2500 км через Москву в том числе и мне очень нужна такая штука. Спасибо, что предупредили.
Alfa-Term.ru
31 мая 2017, 13:25
+1 
ЯНАВИ в carplay!!! Ну очень надо!!!

eamatrenina
31 мая 2017, 16:58
Добрый день! Подскажите как удалить дополнительные голоса (Уткина, Бондарчука и т.д.) и оставить только стандартные. Попыталась переустановить, но приложение загрузилось из App Store со всеми голосами. : (
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса31 мая 2017, 20:25
Здравствуйте. Возможности удалить голоса пока нет. А они правда вам так досаждают?
eamatrenina
1 июня 2017, 21:06
Света Чистякова,
Нет, они мне даже нравятся, просто место на телефоне занимают (ну если я правильно поримаю). 
Krash171090
1 июня 2017, 19:40
#Явcarplay, очень ждем!!!!
surtaev
8 ноября 2017, 21:13
Krash171090,
+1
drgektor
5 июня 2017, 09:15
НУ очень не хвататет вас в carplay
surtaev
8 ноября 2017, 21:12
drgektor,
+1
flyniki
7 июня 2017, 23:36
Каким образом в Яндекс.Навигаторе можно делиться с друзьями/коллегами:


1. Маршрутом/ми;
2. Стартовой точкой / Конечной точкой.
3. Текущей геопозицией.



Спасибо.
Обновлено 7 июня 2017, 23:37
lisanevichaa
11 июня 2017, 01:09
Сделаейте уже возможность выбирать несколько параметров одновременно, как в картах. Напиример и оставшееся расстояние и время одновоеменно, что бы не тыкать в навигатор постоянно.
Yuriy Kononuchenko
11 июня 2017, 07:32
Сделайте поддержку CarPlay
surtaev
8 ноября 2017, 21:12
Yuriy Kononuchenko,
+1
В.C.
21 января 2018, 23:14
surtaev,
Обоим -1
turtushov
12 июня 2017, 11:58
Сделайте пожалуйста, отображение полос которые следует занимать, до перекрестка. Такую функцию поддерживают навител в своих П.О.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса13 июня 2017, 22:16
Здравствуйте. В Навигаторе такая штука уже есть. Она появилась полгода назад и пока работает не всюду, но мы будем расширять географию.
peapnz
14 июня 2017, 09:58
Состыкуйтесь с CarPlay пожалуйста!!!
surtaev
8 ноября 2017, 21:11
peapnz,
+1
zordak-raider
14 июня 2017, 20:09
Хотелось бы из сохраненных поездок выгружать трэки и возможность посмотреть историю на десктопе.
Владислав
14 июня 2017, 22:05
Сделайте возможность, нарисовать на карте маршрут по которому я хочу что бы меня вёл навигатор. Так же с возможностью, например: дома на ПК нарисовал себе маршрут на карте, это моментально синхронизировалось, сел в машину и поехал по этому маршруту или побежал на утренней пробежке и многое другое...
Андрей Каменев
19 июня 2017, 16:10
Здравствуйте уважаемые разработчики сделайте пожалуйста функцию для водителей большегрузов с запрещающими знаками по городам и высотой мостов. Нет еще навигатора который помогал бы реально водителям дальнобойщикам. Надеюсь моя прозьба не останется без внимания думаю огромное количество водителей будут вам благодарны.  Возможно даже на платной основе.  
trashinmyhead
19 июня 2017, 22:19
Когда же уже карплей будем поддерживать? ну или любые другие варианты трансляции на экраны магнитол? Apprario, mirrorlink и прочее...
surtaev
8 ноября 2017, 21:10
trashinmyhead,
+1
osipov-ivan
25 июня 2017, 20:16
Просьба добавить приложение в Apple Car Play. В настоящее время ни штатный Comand online, ни Apple Car Play с вторенным Maps не обеспечивают такого же уникального удобства как Яндекс карты(навигатор).
surtaev
8 ноября 2017, 21:10
osipov-ivan,
+1
slonotopor
26 июня 2017, 18:04
Здравствуйте, подскажите будет ли Яндекс навигация поддерживаться  в Apple Car Play ?
И возможно ли сделать так, что-бы без построения маршрута проговаривались точки аварий или ремонта,
Спасибо.
nws00000
29 июня 2017, 15:58
А есть вариант добавить друзей на карту, еду и вижу где мои товарищи?
remstroy12rus
1 июля 2017, 10:16
Ребята, сделайте пожалуйста поддержку CarPlay. Пусть она будет даже платная. Большинство желающих вас поддержат покупкой данной версии. Назовите его яндекс навигатор про, я не знаю. И вы окупите интеграцию с apple.
surtaev
8 ноября 2017, 21:10
remstroy12rus,
+1
Nikitinfree
8 июля 2017, 08:59
Добрый день. Планируется ли запуск Яндекс навигатора на платформе CarPlay? Какие сроки внедрения если это планируется?
surtaev
8 ноября 2017, 21:09
Nikitinfree,
+1
kanunnikov-dd
8 июля 2017, 22:05
Здравствуйте.Сегодня обновлял Яндекс Навигатор в 3х телефонах.После обновления в 2х телефонах в дириктории "Диктор" появилось "Системный голос", как я понял, который говорит что нужно повернуть не просто налево или направо через какое то количество метров,но и называет название улицы на которую нужно сворачивать. Так вот, в 2х чужих телефонах такая штуковина появилась, А В МОЁМ ТЕЛЕФОНЕ НЕТ. Хотя во всех телефонах все параметры в программе выставлены одинаково.Подскажите как мне сделать в своём телефоне точно такую же функцию?Спасибо.
P.S.При чём два телефона по мимо того что все настройки программы одинаковы так они и одинаковой модели - Samsung Galaxy S5.
Chelovek-Da
12 июля 2017, 13:29
Мои поездки - очень полезный раздел. Каждый квартал я делаю путёвки для бухгалтерии. Появление этого раздела очень упростило задачу. Было бы просто великолепно для упрощения обработки данных, если бы Вы дополнили этот функционал выгрузкой в табличный формат Огромное спасибо за это обновление!  
Обновлено 12 июля 2017, 13:30
urusovvadim
16 июля 2017, 17:43
А когда ждать возможность использования я.карт или навигатора через CarPlay?  Уже на многих новых авто и новых магнитолах есть эта система, очень бы хотелось увидеть там яндекс.
surtaev
8 ноября 2017, 21:09
urusovvadim,
+1
Illyxa
18 июля 2017, 08:48
Отличное приложение, только им и пользуюсь. Решите пожалуйста вопрос с CarPlay!
surtaev
8 ноября 2017, 21:09
Illyxa,
+1
Ekaterina Lapina
18 июля 2017, 19:22
Добрый день! Я кофейный блогер и маркетолог, давно горю желанием создать максимально удобный сервис для поиска кофеен "третьей волны" (одобренных SCA). Просто сайт или Яндекс.карты не дадут, то что можно реализоваnь в Яндекс.Навигаторе.
Я выбираю лучшие кафе в список "Мои места", в созданную папку "Кофейни".
Предложение: а) сделать надстройку, чтобы желающие могли загрузить себе этот список (на некоммерческой основе, отберем только участников чемпионатов бариста и членов SCA).
б) чтобы я могла делится своим списком с другими - публиковать в соцсетях ссылку или присылать в мессенджере.
Описание моей задумки: https://www.instagram.com/p/BPXxadQBV7M/?taken-by=coffeenation.rus
bengur2008
25 июля 2017, 12:53
Когда будит в car play
В.C.
25 июля 2017, 13:11
bengur2008,
:) "когда будит" - надо вставать :)
Grom5000
3 августа 2017, 19:09
Очень жду Яндекс навигатор на экране своего Автомобиля посредством Apple CarPlay. Когда будет добавлена данная поддержка?
surtaev
8 ноября 2017, 21:08
Grom5000,
+1
EvgenyMatveev
4 августа 2017, 18:40
встройте блокировку приложения для  яндекс навигатора. это необходимо, потому как многие указывают адреса дома и место работы и много других чувствительных для пользователя  адресов. в связи с тем, что многие навигаторы устанавливаются так же и в головных стройствах автомобилей, то при хищении данного устройства, автомобиля, либо телефона, у злоумышленника появляется возможность получить доступ к чувствительным адресам. разблокирование соответсвтенно  через набор цифр на экране. такую функцию встройте в программу для тех кому необходима такая защита. пользователь сам выберет нужно или нет ему включать такой метод защиты.
anders5511
4 августа 2017, 22:51
Поддержку apple carplay!
terentev.a.a
9 августа 2017, 14:59
anders5511,
+1
Паршиков Александр
9 августа 2017, 10:55
когда появится поддержка carplay?
terentev.a.a
9 августа 2017, 14:59
Паршиков Александр,
+1
ruslan.sayed
29 августа 2017, 07:35
Паршиков Александр,
+1
surtaev
8 ноября 2017, 21:07
Паршиков Александр,
+1
janaval
19 августа 2017, 09:21
Добрый день! Как перейти на прежний мелкий шрифт?
ruslan.sayed
29 августа 2017, 07:34
Когда будет поддержка apple car play?
d.lopatkov@k7.ru
1 сентября 2017, 11:15
Боритесь за право использовать сторонние навигаторы в car play!!!
напишите открытое письмо что-ли. Или в антимонопольную комиссию. У гугла даже выиграли суд)
AkchaYa2451
4 сентября 2017, 09:27
Сдвиги Яндекс в сторону конституционной непосредственности прав и свобод потребителей товаров и услуг ЗАМЕТНЫ. Успехов всем нам.
rumiantseffserega
4 сентября 2017, 22:29
Добрый день! Все это хорошо! Но есть пожелание очень сильное. Голосовые предупреждения работают только при прокладке и следованию по маршруту. Стационарные камеры прекрасно палила "Стрелка", предупреждая голосом. Пялиться на экран во время движения не очень удобно, высматривая значки камер. Теперь "треноги" стали ставить опять. Значки пользователей в онлайн увеличились. Я  ( и, наверное, не только я) использую программу без построения маршрута. Я отслеживаю на ходу по ней пробки и дорожную ситуацию. И голосовое предупреждение о камерах без построения маршрута очень бы помогло. Сделайте, пожалуйста, такое обновление. А то выглядит, как недоработка. Настройки все перепробовал - нет озвучки без маршрута. Спасибо!
nesterov-pa
6 сентября 2017, 18:20
Уважаемый Яндекс! Спасибо за Яндекс.Навигатор, всё очень круто, но найденный "более быстрый маршрут" просто необходимо перестраивать при подтверждении прямо по ходу движения. Увы, нажимаем "поехали" и ничего не происходит (ЧЯДНТ?), приходится сбрасывать текущий маршрут и выбирать точку назначения заново. Версия самая новая, обновляется регулярно, интернет в дороге есть. Спасибо.
fedorovnn
17 сентября 2017, 18:28
не планеруйте  вы подружится с Apple CarPlay
Назар Игнатов
19 сентября 2017, 09:49
Постоянно пользуюсь Навигатором, но теперь появилась необходимость сопряжения с Apple carplay, сделайте интеграцию!!!!!!!!!
K-Leonidu85
22 сентября 2017, 11:14
Уважаемые разработчики Яндекс Навигатор, просьба включить оповещение камер заднего вида. Спасибо.
ka3dg
28 сентября 2017, 10:54
Я не понял где поддержка apple carplay !?


Более тяжелые на подъем автопроизводители уже практически все его внедрили, на новых автомобилях! А мы плетемся как всегда в хвосте! 


Пол Москвы, как в нулевые годы, с планшетами и телефонами на торпеде ездиет, ПОЗОР !!!


Пора менять руководителя проекта! 
Alex Lichko
30 сентября 2017, 15:47
Сделайте поддержку carplay от Apple! 
yuvins
3 октября 2017, 07:49
Здорово! Есть одно но, когда задаешь маршрут,  время прибытия отличатся на +6 часов от системных. Не удобно!!!
Alexsis Ivanov
4 октября 2017, 12:04
Навигатор супер, по моему мнению для города лучше не сделать. С нетерпением жду когда появиться доступность для CarPlay.
anmosin
6 октября 2017, 18:36
Alexsis Ivanov,
Боюсь не дождемся
garage4
9 октября 2017, 22:25
Apple CarPlay когда????
IslomBuyuk
23 октября 2017, 10:16
Дорогие разработчики я не могу обновить приложению как обновить
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 октября 2017, 15:04
Здравствуйте. Чтобы разобраться, в чём проблема, нужны подробности. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора и расскажите, что именно происходит, когда вы пытаетесь обновиться. Не забудьте указать, какое у вас устройство и какая операционная система.
Directtop
25 октября 2017, 07:37
Нужно делать поддержку CarPlay. Получается, что без неё, по итогу, в проигрыше и яндекс, и apple.
michaelPDA
26 октября 2017, 04:58
Молодцы, продвинулись в последнее время!
Внесу свою пару слов:-когда водитель покидает машину, то его начинает волновать вопрос, как в неё вернуться после)) тут два варианта: или ставить метку (автоматически) на карту с местом парковки, или (и) показывать местоположение других устройств в авто, например трекеров (что там ставят в новые) или иных навигаторов, кстати, полезно знать локацию близких родственников-штрафы, кроме ВУ и ПТС дополнить информацией про авто: если внедорожник, то включать грунтовки, если грузовик, то фильтр по тоннажу... хотя это коммерческий транспорт и не для бесплатной версии, тем более, если туда внести высоту пролётов для фур, которая была у коммерсантов уже много лет назад-прибытие, время в пути и расстояние чередовать через несколько секунд-хотелось бы свою карту, никакую не народную, не всем делиться правильно... аптеки, магазины, банки, каждый где-то имеет скидки, а где-то "обидели"... лет десять назад можно было брендировать карту
и про CarPlay... почему все вынуждены читать сотни вопросов капризных нытиков, которые и читать не умеют, и других не уважают... надеюсь, у модераторов найдется минутка вытереть всё про CarPlay, оставив одно разъяснение в теме и обещание банить впредь... простите, наболело
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 октября 2017, 18:16
Здравствуйте. Хорошие пожелания, спасибо.
michaelPDA
28 октября 2017, 02:18
Света Чистякова,
Приветствую, свои POI и "где машина" хотелось бы ожидать в обновлении, спасибо.
alexshish-1c
23 апреля 2018, 17:01
michaelPDA,
+1 за надоедливость CarPlayистов )) пора уже банить. Хочет что-то полезное прочитать, или если нет, то дополнить, а тут столько сообщений от желающих CarPlay. Один раз написали, достаточно, ответ есть. Зачем спрашивать 100500 раз?
Pavel Spitsyn
26 октября 2017, 05:19
Порадовал новый дизайн и обновления. В качестве предложения - сделать возможность менять положение меню и пиктограмм ограничения скорости и текущей скорости. Иногда конструктивные особенности машины закрывают их или не удобно нажимать элементы. Спасибо разработчикам. 
michaelPDA
27 октября 2017, 00:46
Сегодня поездил малость... то ли облачность и снег, то ли более ранняя программа была (сейчас версия 2.72), но стою или еду, а меня метров на 20-50 вправо (всегда) кидает и маршрут изменяется... к перекрёстку подъезжаешь, а тебе говорят вправо и следом влево, голова кругом... хорошо, что дорогу знаю
-на превышение скорости не говорит, звук только какой-то, как с выключенным экраном понять тогда... да и что за выбор превышения для оповещения? есть ПДД и КоАП, вот, до 20 пусть молчит и прозрачный, потом 20-40 светится, 40-60 мигает, 60-80 сильнее и т.д. кстати, пусть говорит, что превысили на 20 (или 40), а может, или даже: превысили, сильно превысили, грубо превысили... (представьте, гоните сильно и слышите голосом Харламова, что права считай уже потерял, типа))
-надо придумывать оригинальные названия для избранного, произносишь (тётя имя, имя отчество, фамилию, ник), а находит кафе, магазины, пришлось адрес называть всё равно
-звук на "лежачих полицейских" не помешал бы... темно, мокро, разметка стёрлась, а знак прикрыт... одна надежда на вас
-вспомнил, раньше можно было подгружать файлы POI с интересующими координатами: банки, магазины, АЗС, музеи... либо с интернета, либо самому составить... может и тут можно?
Обновлено 27 октября 2017, 00:48
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 октября 2017, 18:26
Кидание влево-вправо — возможно, из-за слабого сигнала GPS. О превышении Навигатор предупреждает условным звуком, словами пока не умеет.
michaelPDA
28 октября 2017, 02:10
Света Чистякова,
 и много толку от этого звука с выключенным экраном?
(более 25 лет стаж, а волноваться можно начать от подсказок "влево-вправо", согласитесь...)
ivan.kit77777
27 октября 2017, 18:37
Сделайте видеорегистратор в навигаторе. 
Обновлено 27 октября 2017, 18:37
michaelPDA
28 октября 2017, 03:53
ivan.kit77777,
шикарно... но видеорегистратор должен работать (всегда) автономно, поставил и следит, желательно скрытно, а оставлять девайс в машине... и как это должно смотреться со стороны? водителя нет, а в салоне, на держателе находится смартфон/планшет??? к тому же, вариант забыть включить ("тут не далеко", "в кармане был" и "раньше же не нужен был") или звонок во время движения... уж лучше видеорегистратор(/антирадар) в отдельном устройстве, имхо
ivan.kit77777
28 октября 2017, 10:33
michaelPDA,
Здравствуйте! Вы не до конца меня поняли. Функция видео регистратора как на   CamOnRoad. Хотелось бы такую фишку от Яндекса так как с картами от гугла не всем удобно да и гугл назойливый с предложениями сфотографировать место нахождения и т.д. Я принципиально гуглом не пользуюсь. Яндекс всё таки наш и доверия больше чем заморским шпиёнам. Думаю стоит подумать над этим. 
С Уважением.   
andreev.maksim.v
31 октября 2017, 13:35
Добрый день! Скажите пожалуйста когда будет поддержка Навигатора Apple CarPlay? 
corporal1984
31 октября 2017, 22:16
Скачал карту Москвы и обл. Почему маршрут теперь синего а не зеленого цвета?
Ruffus-box
1 ноября 2017, 08:30
Отличный навигатор. Очень хочется увидеть его в Apple Carplay!

work8427
1 ноября 2017, 14:28
что означают крестики на яндекс карте?
iamantontitkov
2 ноября 2017, 21:24
Все замечательно! Но сделайте пожалуйста уже интеграцию CarPlay на штатных экранах. Нас много, уже правда пора! :)
Илья Шерман
3 ноября 2017, 16:40
В разделе Автопомощь не хватает кнопки "Всероссийская Служба Внедорожной Эвакуации" 
про застрявших машинах и лесах в полях то забыли... обычные эвакуаторы туда не едут
lisov.roman2013
5 ноября 2017, 13:51
Я работаю в Яндекс такси. После обновления,навигатор прокладывает маршрут не понятно как. На почти прямом маршруте делает много не нужных поворотов,предлагает повернуть через две сплошных,или где поворот запрещён. К домам ведёт совершенно с другой стороны.
mODESTLP
7 ноября 2017, 21:06
Ребята!!! ОЧЕНЬ нужен навигатор для CarPlay 
В.C.
7 ноября 2017, 21:52
mODESTLP,
Люди, если вы уж такие непохожие на всех, готовые тащиться от покусанного яблока, и законы требуют уважать ваше мнение, то ПОЖАЛУЙСТА потрудитесь хотя бы почитать пару-тройку ответов на ваш возглас вопиющего в пустыне!!!!!!! И не писать тут больше про ваши мечты о кар-плей!!!
Уважаемая администрация, введите уже премодерацию! Ибо реально бесит уже всех эти сообщения про Ипхономашины!!!!!!
surtaev
8 ноября 2017, 21:02
Даешь Яндекс-навигатор в CarPlay!!! Родной эпловский нафигатор рулит не айс, особенно что касается не больших городов.
100@worldht.ru
10 ноября 2017, 23:46
Добавьте поддержку AppleCar
drdilanyan
12 ноября 2017, 18:16
Ребят, вы прекрасны. Вы - лучшие. Но пожалуйста, CarPlay... Вам же выгоднее, захватите весь рынок. 
akireenko178
14 ноября 2017, 13:17
Добрый день. Планируется ли в будущем поддержка CARPLAY, если да в обозримом ли?
alekseysavin79
16 ноября 2017, 04:23
Хороший навигатор. Но не устанавливается на андройд 7 BQru-5590 
Обновлено 16 ноября 2017, 04:25
Dmitri
20 ноября 2017, 20:03
Здравствуйте, а когда можно ожидать интеграцию с интерфейсом Apple CarPlay?
Ганижон
20 ноября 2017, 20:16
Уважаемые разработчики Яндекса вы крутые и создаете крутые приложение и очень полезные вещи и вот когда же вы уже создадите приложение поддерживаемый Carplay? Очень хотелось бы навигатор с поддержкой Carplay)))
krino2
23 ноября 2017, 15:33
Добрый день!
Подскажите, как посмотреть историю поездок за, скажем, 5 октября? Я открываю "Мои поездки", далее месяц, тыкаю там по числу и у меня открывается всё равно последние поездки. Что не так делаю?
pyrusru
23 ноября 2017, 16:46
Добрый день!
Когда будет поддержка CarPlay ?
pikotek
23 ноября 2017, 20:16
Было бы здорово, если бы Apple CarPlay  версия Я-Навигатора была. Пусть даже платная, многие бы ее купили не глядя, учитывая, как сильно подрос Я-Навигатор с момента создания до сегодняшнего дня! Давайте что ли письмо коллективное в Эппл напишем :)
Rechkalov-Viktor
27 ноября 2017, 10:31
Добрый день! Загрузил навигатор, скачал карту Челябинской области, но распаковываться она не хочет. Телефон Alcatel onetouch
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 11:41
Виктор, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Навигатора: пройдите по этой ссылке, нажмите на «Обратная связь» и опишите проблему. Спасибо!
mister.barmaley64
30 ноября 2017, 17:13
Прошу помочь разобраться что не так. Во время движения на авто нет отображения скорости движения на экране смартфона Xiomi Mi Max2
abdullaeffakram
1 декабря 2017, 08:54
УУважаемые товарищи разработчики, пожалуйста оставьте навигатор в покое, вам что нечем заняться?мало того что навигатор ( теряется,не может найти где едет) ещё реклама выскакивает, побойтесь бога,да и не забудьте исправить геолакацию СПАСИБО
lexabear-147
7 декабря 2017, 18:51
abdullaeffakram,
Поддерживаю 
Вадим Павленко
2 декабря 2017, 16:18
Когда ожидать поддержки в apple carplay?
pavlik11
2 декабря 2017, 18:56
Из-за отсутствия apple CarPlay программа абсолютно для меня бесполезна