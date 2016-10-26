Новые возможности Яндекс.Навигатора

Мы выпустили новую версию Яндекс.Навигатора. Это не просто обновление, а большое обновление — приложение научилось решать несколько новых задач.

Во-первых, Навигатор стал подсказывать, где можно оставить машину — так, чтобы потом не пришлось забирать её со штрафстоянки. Во-вторых, в приложении появилась история поездок — можно быстро вспомнить, когда вы последний раз были на даче. А в-третьих, Навигатор теперь умеет работать в фоновом режиме — это означает, что вам не придётся заново прокладывать маршрут, если за рулём пришлось принять звонок или ответить на сообщение.

Парковки

В центре больших городов с парковкой всё непросто — тут занято, а там нельзя. Чтобы облегчить водителям поиски, Навигатор начал показывать места, где можно оставить машину. Они обозначены на карте синим цветом. На то, что парковка платная, укажет знак рубля — ₽.

Мы получаем сведения о парковках из нескольких источников. В их числе — муниципальные сайты, где есть данные о платных парковках вдоль дорог, и Народная карта — на ней пользователи отмечают стоянки перед учреждениями и торговыми центрами. Если в вашем городе есть крупные автостоянки, о которых Навигатор пока не знает, вы можете добавить их на Народную карту самостоятельно. Это займёт всего несколько минут, но поможет многим людям.

Сейчас Навигатор умеет показывать парковки в семи российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске, а также в Киеве и Минске. Пока приложение знает далеко не все парковки, но информация постоянно пополняется. В будущем мы добавим в список новые города.

Чтобы посмотреть парковки, нажмите на кнопку «P» в левом нижнем углу экрана

В центре Москве, где ситуация с парковками особенно напряжённая, Навигатор использует особую разметку. Синим цветом он обозначает места, где стоянка разрешена, а красным цветом — участки, где машину оставлять ни в коем случае нельзя; оттуда её могут эвакуировать.

Мои поездки

В настройках Навигатора появился новый раздел — «Мои поездки». Туда записывается информация о поездках, которые вы совершили вместе с Навигатором. О каждой поездке можно узнать подробности: точный маршрут, время в пути, средняя скорость. Доступна и сводная статистика — по неделям и по месяцам.

Информация о поездках привязана к вашему аккаунту. Чтобы записать данные, авторизуйтесь в приложении

История поездок пригодится водителям, которые привыкли записывать каждую деталь биографии своего автомобиля. Кроме того, это хороший способ вспомнить что-нибудь важное: например, в какой день вы отправились в большое путешествие или каким маршрутом вы летом добирались до дачи друга.

Фоновый режим

За рулём не принято отвлекаться, но всё равно приходится — например, чтобы принять звонок, ответить на сообщение или прочитать письмо. Теперь Навигатор умеет работать в фоновом режиме. Даже если вы свернули приложение и, скажем, открыли электронную почту — Оксана (или Василий Уткин) продолжит вести вас по маршруту и давать голосовые подсказки.

Подсказки будут слышны, даже если вы погасите экран телефона. Такой приём позволяет сэкономить батарею — бывают ситуации, когда зарядки под рукой нет, но нужно во что бы то ни стало дотянуть до пункта назначения.

Навигатор выключит голосовое сопровождение, только если его услуги больше не нужны: вы вместе с телефоном вышли из машины. Понять, что из водителя вы превратились в пешехода, помогают данные о скорости и показания акселерометра — специального датчика, который есть во многих мобильных аппаратах.

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Новая версия Яндекс.Навигатора уже доступна для устройств на базе Android — её можно загрузить в Google Play. Версия для iOS появится в ближайшее время.