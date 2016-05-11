Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Пешеходная маршрутизация в Яндекс.Картах

Сегодня в Яндекс.Картах - важный запуск. Теперь пользователи могут строить маршруты не только на автомобиле или на общественном транспорте, но и пешеходные. Например - от Большого театра до Храма Василия Блаженного в Москве

Народная карта и правки, вносимые в ней, сыграли в этом запуске ключевую роль. Собственно, этого запуска не было бы без активности народных картографов. 

Для построения пешеходных маршрутов очень важна полнота данных, в особенности данных о пешеходных дорожках. Хороший, наиболее быстрый и удобный пешеходный маршрут достаточно редко проходит только вдоль улиц, в большинстве случаев знающий местность человек "оптимизирует" его, срезая дорогу по пешеходным дорожкам и тропинкам, проходя по территориям школ или иных организаций, где свободного проезда нет, а перемещение пешеходов не ограниченно...

Данные о таких дорожках и тропинках, о том, где проход свободен, а где ограничен или вовсе отсутствует, далеко не всегда поможет получить спутниковый снимок. Во многих случаях не помогут и Панорамы, ведь внутрь кварталов панорамомобиль заезжает крайне редко. А местные жители, которые знают, как всё устроено на местности - помогают сделать граф пешеходных дорог максимально подробным и точным.

Строить маршруты, максимально приближенные к реальности, помогли и не очень давно изменённые Правила рисования тротуаров. Если они размечены - то именно по ним (а не по автомобильным дорогим) поведёт пешехода построенный маршрут. Учитываются не только тротуары, но и проходы в арках, пешеходные переходы и мосты, тропинки, пешеходные переходы через железные дороги. Ну а там, где тротуары пока ещё не размечены, маршрут будет построен вдоль ребер автомобильных дорог. Стоит отметить, что в ряде случаев дорисовывать ничего и не нужно - например, в частном секторе или деревнях пешеходы нередко ходят вдоль проезжей части, а тротуаров у таких улиц может и вовсе не быть.

Наверняка найдутся места, где сейчас мы строим маршрут неоптимально из-за неполноты или неактуальности данных. Поэтому мы просим народных картографов о помощи.

Постройте, пожалуйста, знакомые вам пешеходные маршруты и сравните предложенный маршрут с тем, которым ходите вы сами. Если они не совпадают - то исправить ситуацию наверняка можно прямо сейчас на Народной карте - дорисовать дорожку или наобоброт - сделать разрыв или добавить условие движения там, где пройти нельзя. Просьба иметь в виду, что сейчас маршруты строятся с учетом правок, сделанных на карте до 8 апреля, более поздние правки будут учитываться с ближайшими релизами данных.

Для того, чтобы отметить неточности пешеходного графа на местности, удобно пользоваться Блокнотом картографа - меток с комментариями достаточно для того, чтобы отметить наличие или отсутствие прохода, наличие тротуара, пешеходные переходы.

Любые вопросы по разметку пешеходного графа, в том числе по конкретным сложным случаям можно задавать здесь в комментариях.

Подробнее про запуск - в Блоге Яндекса.

88 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
yazevjohn
11 мая 2016, 10:39
Здорово! Спасибо!
yazevjohn
11 мая 2016, 10:42
yazevjohn,
Т.е. дворовые тропинки тоже отрисовывать?? хм, раньше я этого избегал.
a-zakh
11 мая 2016, 10:52
yazevjohn,
отрисовывать, только не подход к каждой карусели и скамейке. В п. 3.1.6.1 Правил об этом написано.
akbars
11 мая 2016, 11:07
yazevjohn,
смотря про какие тропинки речь. Все "полноценные" дорожки, выделенные в дворовом пространстве, с асфальтовым покрытием или грунтовым, отделенные (бордюром или оградкой) от прочих объектов (газонов, деревьев, объектов дворовой инфраструктуры) - рисуются.
Десятки "народных троп" через необустроенный двор - рисовать не нужно, но если выделенных дорожек нет вообще, то одну-две основные тропинки, например, пересекающие двор по диагонали - нарисовать допустимо.
Также не рисуются тротуары вдоль внутриквартальных проездов, когда они вплотную прилегают к проезжей части.
yazevjohn
11 мая 2016, 11:14
akbars,
Да, речь именно про диагональные (как правило) тропинки, использующиеся для транзитного прохода через двор. а твердым покрытием такие тропинки чаще всего не избалованы, по крайней мере в регионах.
yazevjohn
11 мая 2016, 11:20
yazevjohn,
вот здесь хорошо видно: https://yandex.ru/maps/50/perm/?clid=1955454&ll=56.169143%2C57.975817&z=17
akbars
11 мая 2016, 15:01
yazevjohn,
случай понятный - таких тропинок, действительно, немало. Рисовать их допустимо, если конечно эти тропинки хотя бы большую часть года преодолимы для среднего пешехода без большого ущерба для чистоты и сухости его одежды и обуви:)
Речь скорее про то, что не нужно в таких дворах рисовать мелкие тропинки к каждому подъезду, которые часто протаптываются в условиях отсутствия "цивилизованных" дорожек - достаточно ограничиться "магистральными" тропинками имеющими транзитное (в масштабах двора) значение.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
12 мая 2016, 16:26
akbars,
Сухость, сухость. Хотим опцию "по твердому покрытию".
Олег Чечулин
3 июня 2016, 14:17
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
сегодня у нас с утра шёл дождь. На асфальтовых дорогах были лужи по щиколотку, а дорожки без покрытия гордо возвышались над ними. Да, они были грязные и слегка скользкие, но, тем не менее, по ним можно было пройти, не замочив ноги. В отличие от. :)
borland
11 мая 2016, 13:02
А почему длина пешеходного маршрута ограничена 50 км? Вдруг пользователь окажется мазохистом)
Олег Чечулин
11 мая 2016, 13:27
borland,
Ломоносовщина не пройдёт :)
akbars
11 мая 2016, 15:05
borland,
Стараемся не провоцировать пользователей на излишние нагрузки:)
А если чуть более серьезно, то такая предельная длина маршрута закрывает если не 100, то 99.9 процентов пользовательских задач.
Алексей Зуев
11 мая 2016, 13:14
Было бы неплохо пешеходные маршруты тоже строить с учётом наличия или отсутствия твёрдого покрытия даже там, где тротуары пока не нарисованы.
yazevjohn
11 мая 2016, 14:36
Алексей Зуев,
Согласен, галка "Твёрдое покрытие", по аналогии с автомобильной галкой "в объезд пробок", была бы очень полезной.
Noita
18 мая 2016, 14:01
Алексей Зуев,
 хотел написать то же. впрочем, если бы был отдельный инструмент для пеших прогулок, я бы ещё определял предпочтения: по твёрдому покрытию или побольше по природе
Олег Чечулин
11 мая 2016, 13:36
Вылезла проблема с бродами.
В своё время было принято решение: все броды, даже те, через которые можно проехать только на автомобиле, отмечать только доступностью для пешеходов. В результате Яндекс-карты предлагают из Усолья-Сибирского до Ангарска идти через брод через реку Картагон в районе села Биликтуй. Но через этот брод пешеход не пройдёт...
Олег Чечулин
11 мая 2016, 14:07
Кстати, заметил, что у дорог 2 класса, импортированным роботом год назад, снята пешеходная доступность. Хотя правилами она допускается. В результате междугородные маршруты строятся не по обочинам федеральных трасс, а подобными партизанскими тропами :)
akbars
11 мая 2016, 15:09
Олег Чечулин,
действительно, в ряде случаев нормально двигаться по обочине федеральных трасс (за вычетом автострад, где пешеходная дорожка всегда должна быть выделена).
Если приведете конкретные ссылки на места - постараемся поправить оперативно.  
Алексей Зуев
11 мая 2016, 18:55
akbars,
Ну, Крым одно из таких конкретных мест (частично пешеход и велосипедист восстановлены в правах в Симферополе, Ялте и Керчи).

Для очистки совести можно проверить Севастопольскую и Симферопольскую объездные и участок E-105, вдруг там поставили "дорогу для автомобилей". Ещё есть ряд путепроводов и горных участков, где можно обсудить "наличие технической возможности" для пешехода. В остальных случаях запрет заведомо необоснован.
Alexxegorov
12 мая 2016, 10:45
akbars,
, например, М-7 на всем протяжении лишена доступности для пешеходов. Хотя на деле есть только один участок в объезд Нижнего Новгорода, где на магистрали запрещено движение пешеходов.
Олег Чечулин
12 мая 2016, 17:13
akbars,
Р-255, например. В Усолье-Сибирском, она, к тому же, ещё и закрыта для редактирования.
akbars
11 мая 2016, 15:06
Олег Чечулин,
если через этот брод пешеход не пройдет - то есть смысл убрать это значение атрибута.
Олег Чечулин
12 мая 2016, 01:44
akbars,
то есть, получится ребро вообще без доступности для чего бы то ни было? Может, пора уже сделать нормальный атрибут для рёбер "брод"?
Кирилл Бондарев
4 декабря 2016, 01:50
akbars,
Добрый вечер, интересует вопрос, почему с помощью мыши как в автомобильном маршруте в пешеходном маршруте нельзя изменять траекторию маршрута с помощью перемещения точки?
Alexander
11 мая 2016, 13:42
В Яндекс.Навигаторе будет добавлена эта функция для пешеходов?
Сергей
11 мая 2016, 13:45
Alexander,
в мобильных картах она уже есть — чем не устраивают?
Alexander
11 мая 2016, 14:07
Сергей,
а зачем ставить кучу программ в телефон если можно пользоваться одной? Использую Яндекс.Навигатор. Что теперь ставить и Яндекс.Карты?
AlexT34
11 мая 2016, 16:12
Alexander,
сейчас полноценной пешеходной маршрутизации в Навигаторе мы не планируем реализовывать. 
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
12 мая 2016, 16:28
Alexander,
В навигаторе 10й класс и не отображается...
Alexxegorov
12 мая 2016, 10:46
Alexander,
навигатор всё-таки нацелен именно на использование в автомобиле. 
Дядя Юра
19 мая 2016, 09:34
Alexxegorov,
 тогда надо переименовать в Автонавигатор, если он нацелен только для автолюбителей. Я пользуюсь только на велосипеде, а теперь придётся снести его!
Alexxegorov
19 мая 2016, 09:45
Дядя Юра,
, навигация добавилась для пешеходов, а не для велосипедов. Для вас ровным счетом ничего не поменялось. Ради чего вы его сносить-то будете?
Дядя Юра
19 мая 2016, 10:22
Имел ввиду, что "не планируем реализовывать. (AlexT34)" в Навигаторе пешеходные и тем более велосипедные маршруты. Остаётся только в браузере прокладывать.
Alexxegorov
19 мая 2016, 13:51
Дядя Юра,
"тем более велосипедные маршруты" - это вы, кажется, сами придумали. AlexT34 этого не утверждал.
И почему сразу в браузере? Есть же мобильные Яндекс.Карты.

Дядя Юра
19 мая 2016, 14:30
Alexxegorov,
ну, конечно же, я сам!
Про утверждение идёт связка слов "и тем более…"
То-то и оно, что Навигатор не нужен пешеходу тем более велосипедисту!
Alexxegorov
19 мая 2016, 15:48
Дядя Юра,
не готов обсуждать догадки и неизвестную судьбу навигации для велосипедистов.
Олег Чечулин
11 мая 2016, 13:43
Ещё забавная ситуация:
https://yandex.ru/maps/11256/angarsk/?rtext=52.748636%2C103.633343~52.530774%2C103.877505&rtt=pd&ll=103.872334%2C52.555035&z=18
Сначала предлагается спуститься с моста по лестнице в пойму реки Китой, а через некоторое время подняться из поймы по довольно крутому подъёму. Не спорю, по ровной поверхности такой путь короче, но в реальности так ходить глупо.
akbars
11 мая 2016, 15:22
Олег Чечулин,
чуть ниже про лестницы как раз ответил - https://yandex.ru/blog/narod-karta/peshekhodnaya-marshrutizatsiya-v-yandeks-kartakh/573323fcfd27df1600be1fad
Сергей
11 мая 2016, 13:44
Мой любимый маршрут: https://yandex.ru/maps/-/CVTfiFoJ
870 м, 10 минут. Переворачиваем — 870 м, 10 минут! Большая часть маршрута — лестница в 400 ступеней. Перепад высот, думаю, метров 80 (не зря там сбоку фуникулёр построен). Очевидно, что подъём займёт больше времени, чем спуск.


Что же делать? Ведь честная поддержка рельефа так сложна! Простой хак — учитывать направление лестниц и умножать его на какой-то коэффициент. Как минимум, проверка с переворачиванием маршрута не даст такой явной ошибки. Коэффициент можно потом проверить статистикой.



akbars
11 мая 2016, 15:22
Сергей,
да, сейчас, действительно направление лестниц (подъем или спуск) не учитывается, в тех случаях, когда лестница идет "по склону" (а не является спуском под землю или подъемом на мост) это сделать и невозможно сейчас (непонятно, как определить направление). Работать над улучшением алгоритмов маршрутизации мы планируем.
Сергей
11 мая 2016, 16:08
akbars,
у вас есть длина лестницы (её проекции) и у вас есть уровень в начале и в конце. Очевидно, что полностью горизонтальных лестниц не бывает, так что если уровни на концах одинаковые, это можно смело исправлять. То есть по каждой лестнице известно, вверх она ведёт или вниз на маршруте. Естественно, все лестницы разной крутизны, и учесть это пока невозможно. Но явно нужно накидывать времени на каждый подъём соответственно длине подъёма. Думаю, спуск не даёт значимого ускорения, так что учитывать можно только подъёмы. Кстати, на подземных и (особенно) надземных переходах тоже бывают лестницы, которые тоже важны пешеходам.
Okclick
11 мая 2016, 16:16
akbars,
скорость движения по лестнице всегда существенно ниже, чем по ровному участку, не важно в какую сторону. Бывают такие лестницы, по которым вниз идти труднее, чем вверх. Мне кажется, можно смело отталкиваться от атрибута "тип сооружения", невзирая на уровни, и считать среднюю скорость на таких участках равной 1-2 км/ч. Пусть лучше навигатор предложит более длинный маршрут, но по ровной поверхности.
Сергей
11 мая 2016, 18:07
☭Okclick,
ну вот насчёт более длинного маршрута я бы поспорил — в отличие от автомобиля, ноги не казённые. В моём случае обходной маршрут есть, он подлиннее — но ведь всё равно в горку.
Alexxegorov
12 мая 2016, 10:53
☭Okclick,
соглашусь. Разумнее иметь одну расчетную скорость в обе стороны. В общем случае, скорость примерно одинаковая, если конечно не сбегать быстрым шагом вниз по лестнице, но и забраться можно тоже быстро, шагая через ступеньку. Это все слишком индивидуально, чтобы делать различия на карте.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
14 мая 2016, 22:16
Alexxegorov,
Вангую, что в соответсвии с яблочной философией "никаких настроек", будут ориентироваться на среднюю температуру по больнице.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
14 мая 2016, 22:28
Сергей,
Естественно, все лестницы разной крутизны, и учесть это пока невозможно.
Те лестницы, для которых выставлены уровни (а это далеко не у всех), обычно являются лестницами надземных/подзмных пешеходных переходов и для них должны быть нормативы. От них и можно отталкиваться.
Alexxegorov
14 мая 2016, 23:03
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
а какие настройки вы хотите? 
Укажите насколько вы физически подготовлены.
[  ] Я пенсионер
[x] Я веду сидячий образ жизни
[  ] Я занимаюсь спортом

Как  вы подниматесь по лестнице?
[  ] Ступенька за ступенькой
[x] Шагаю через одну ступень
[  ] Прыгаю через 2-3, а то и больше степеней


Как вы спускаетесь по лестнице?
[  ] Еле-еле, держась за поручни
[x] Шагаю обычным шагом
[  ] Быстро сбегаю вниз, мельтеша пятками 

memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
15 мая 2016, 00:04
Alexxegorov,
Наверное, это сарказм такой.
О такой детализации только мечтать.

А возмите и запилите свое приложение с маршрутизацией. Тырите граф с НЯК и строите как душе угодно.
a-zakh
11 мая 2016, 16:22
Баг нашёлся. Сравните два маршрута, отличающиеся только небольшим смещением точки А вдоль своего ребра:
1) Правильный:  https://yandex.ru/maps/214/dolgoprudniy/?ll=37.502803%2C55.930615&z=18&rl=37.50321112%2C55.93163888&rtext=55.930956%2C37.502653~55.930395%2C37.502690&rtt=pd
2) Глючный: https://yandex.ru/maps/214/dolgoprudniy/?ll=37.502775%2C55.930616&z=18&rl=37.50321112%2C55.93163888&rtext=55.930830%2C37.502717~55.930395%2C37.502690&rtt=pd


Если подвигать у маршрута точки А и B, то ещё много странностей повылезет.


Okclick
11 мая 2016, 16:59
a-zakh,
в этом месте были правки как раз в районе 8 апреля (время предыдущего релиза). Возможно, в этом причина. Надо потестить ещё раз, когда заработает дорожный граф по состоянию на 22 апреля.
akbars
11 мая 2016, 17:34
☭Okclick,
Пешеходный граф с правками до 22 апреля докатится немного попозже.
Okclick
11 мая 2016, 16:44
А почему нельзя посмотреть детали маршрута (манёвры)? Надо сделать пешеходный навигатор по аналогии с автомобильным! Чтоб не ходить с телефоном, как с компасом, а — спрятал телефон в карман, напялил на уши гарнитуру, — и у тебя в голове голос: «через 20 метров пешеходный переход — перейдите дорогу, а затем — поверните направо». :)
Сергей
11 мая 2016, 19:12
☭Okclick,
тротуары обычно не поименованы. Дворовые проезды часто тоже. Можно выкрутиться, сказать «идите до высокого дома №5», но это нужно долго тестировать перед выкаткой.
Ну и маловато у Яндекса ещё точных данных для этого. Входов/подъездов (парадных) нет, тротуары кое-где, переходы тоже. Подробные инструкции можно писать, когда есть полная уверенность. А сначала надо её наработать.
Alexxegorov
12 мая 2016, 10:55
Сергей,
достаточно просто сказать сколько метров идти до поворота в ту или иную сторону.
Сергей
12 мая 2016, 11:34
Alexxegorov,
да чего уж — шагов!
Alexxegorov
14 мая 2016, 23:04
Сергей,
что вам не нравится в варианте с расстоянием в метрах?
ДимОлегыч
11 мая 2016, 17:38
Эх, жаль, что "Невозможно проложить маршрут между точками", когда от начала до конца дороги - пешеходный переход 

Okclick
11 мая 2016, 18:05
ДимОлегыч,
дело не в переходе. Ошибка возникает, когда расстояние между двумя точками маршрута слишком маленькое (25–40 метров или меньше). Пример.
ДимОлегыч
11 мая 2016, 18:29
☭Okclick,
я из точки А не смог маршрут пешеходный построить никуда. Автомобильные строятся даже на 20 метров
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
14 мая 2016, 22:36
ДимОлегыч,
А я из А смог.



Вообще, по экспериментам, минимальное расстояние -- 25м.
ДимОлегыч
14 мая 2016, 23:07
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
с пятницы начали строиться маршруты
leshenko.kirill.a
11 мая 2016, 21:19
Зээр Гуд!!!


Раньше, пешеходные тропы строились только в городах где есть транспортные маршруты, как доп. опция. (с транспортом, кстати, что-то заглохла тема).


 Теперь пешики смогут поиграть в симулятор ходьбы :)




На самом деле, есть еще одна, не мало важная функция, само-собой появившаяся. Это возможность объективно доказать, абсолютную неактуальность некоторых пешеходных переходов в городе.
Олег Чечулин
12 мая 2016, 02:33
А учитывается ли правило ПДД о том, что вне населённых пунктов можно ходить только по левой обочине? :)
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
12 мая 2016, 16:32
Олег Чечулин,
Сейчас нет отметки с какой стороны есть доступность для пешеходов Я это просил. Но разрешили рисовать тротуары. Актуальность этой просьбы несколько снизиласть в городе, но в пригородах и за городом осталась.
Олег Чечулин
12 мая 2016, 17:22
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
Даже если доступность для пешеходов есть с обоих сторон дороги, переходить-то дорогу просто так абы где нельзя же :)
Если две точки находятся на одном "берегу" дороги, то напрямую пройти можно только в одну сторону. В обратную сторону нужно идти назад до перехода, переходить на другую сторону, затем, идя в обратную сторону, доходим до другого перехода, переходим, опять разворачиваемся - profit!
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
12 мая 2016, 18:32
Олег Чечулин,
Даже если доступность для пешеходов есть с обоих сторон дороги, переходить-то дорогу просто так абы где нельзя же :)
Я этого и не утверждал, что можно, речь про обочины. (Но замечу, что  ПДД разрешают переходить под прямым углом, не создавая помех ТС, если нет в пределах видимости пешеходных переходов). 



Для одних маршрутов по ребру с обочиной только с одной стороны, обочина будет левой, а для маршрута противоположного направления -- правой и тогда ребро не должно браться в расчет вообще. Для графа это будет как отрисованный параллельно односторонний тротуар с той или иной стороны дороги с некоторыми особенностями.
borland
12 мая 2016, 08:15
Кстати, насчет маршрутов для автомобилей. Почему бы не сделать точное определение расстояния маршрута? А то после 100 км уже округляется до десятков, а после 1000 км до сотен. Это очень неудобно, когда строишь длинные маршруты и когда требуется знать точное расстояние. И как округляются эти значения? Ну например, каким будет показано расстояние в 1240 км: 1200 км или 1300 км? А 1260 км.?
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
14 мая 2016, 22:37
borland,
+1
Tolik
12 мая 2016, 09:46
Если дорога нарисована в 1 ребро (и разрешена для пешеходов), то переход через дорогу строится в любом месте, а не там, где разрешено. 
Это значит, мы вынуждены рисовать тротуары с обеих сторон (даже если их там нет), чтобы маршрут прокладывался через переход?


Может, лучше отрисовывать дороги в 2 ребра, а то теперь получается 3 (ПЧ + 2 тротуара) да ещё куча запретов поворота.
Олег Чечулин
12 мая 2016, 17:25
Tolik,
Вообще все дороги? :) А то в деревнях много дорог без тротуаров, по которым люди ходят... Лучше, по-моему, всё-таки, обочины рисовать...
Олег Чечулин
12 мая 2016, 17:26
Олег Чечулин,
забавный глюк: сегодняшние сообщения подписываются так, как будто я их написал вчера :)
Tolik
12 мая 2016, 17:44
Олег Чечулин,
Все, конечно, тоже плохо. Можно придумать алгоритм маршрутизации, чтобы на другую сторону переводило только на переходах. Сейчас работает неправильно, как будто пешеходы ходят по середине дороги.

nogo1986
12 мая 2016, 19:53
Tolik,
Если в пределах видимости есть переход, то да, а если нет то разрешено переходить где угодно.
Alexxegorov
19 мая 2016, 09:47
Олег Чечулин,
в деревнях на дорогах без тротуаров не стоит проблема перейти эту дорогу в произвольном месте.
Олег Чечулин
2 июня 2016, 17:39
Alexxegorov,
в деревнях отменили ПДД?
paulbn
14 мая 2016, 09:40
Почему выставление запрета прохода пешеходам не влияет на пешеходную навигацию? Вот у меня такой случай, строит через забор с колючей проволокой. https://yandex.ru/maps/21625/kubinka/?ll=36.694105%2C55.557493&z=16&rtext=55.559790%2C36.694535~55.556656%2C36.694275&rtt=pd 
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
14 мая 2016, 16:56
paulbn,
Изменения на НЯК попадают в ЯК с задержкой около месяца. И там надо сделать "Въезд, вход по пропускам" вместо отрезка без доступности. Если там реально забор без калиток или ворот, то проезды надо вообще разъединить.
Наличие условия движения "Въезд, вход по пропускам" будет препятствием для маршрута и он будет строиться в обход. Одна если конечная точка находится на закрытой территории и до нее можно добрать только через "Въезд, вход по пропускам", то будет строиться через него.
paulbn
14 мая 2016, 19:29
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
Если вы смотрели историю правок по ссылке на народной карте, то увидели, что маневры первоначально были построены 18 июня 2015 года.
И я не спрашивал как надо сделать, я уже сделал. Я говорю, почему в условии движения "запрещенный поворот" можно нащелкать пешехода, но навигацию это не влияет. Это вводит в заблуждение, и нужно искать неочевидные решения.


Про второй абзац скажу, что вы ошибаетесь. Сейчас "вход по пропускам" игнорируется для пешеходов. Вот пример https://yandex.ru/maps/21625/kubinka/?ll=36.694727%2C55.559567&z=15&rtext=55.564593%2C36.699256~55.557848%2C36.692558&rtt=pd . Маршрут строится через вход по пропускам  (где Наро-Фоминское шоссе) через воинскую часть вместо дороги севернее вдоль железной дороги в обход воинской части.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
14 мая 2016, 21:16
paulbn,
строит через забор с колючей проволокой
Там забор, вечно закрытые ворота или проходная?


Про второй абзац скажу, что вы ошибаетесь. Сейчас "вход по пропускам" игнорируется для пешеходов.
Да и для авто это не сразу было сделано. Возможность проставлять "въезды для пропусков" и правила, связанные с ними, были введены раньше, чем это стало учитываться. Строились такие же неправильные транзитные маршруты для огороженных территорий, впервые нарисованных уже по новым правилам. Для старых была унаследована недоступность, которую не меняли до ввода поддержки в маршрута, поэтому по ним и не строилось ничего. И я на это жаловался, как и вы. "Входы по пропускам" все-же надо было проставлять, чтобы в будущем это работало, и оно в конце концов все-таки заработало.

Это вводит в заблуждение, и нужно искать неочевидные решения.
Что касается транзитных маршрутов, которые сейчас неправильно строятся и вы хотите, чтобы их не было, то ИМХО надо со всей режимной территории снимать доступность для вело и пеших (в дополнение к "въезду по пропускам"), а не плодить куски по 3м с недоступностью для пешеходов. Это по аналогии, как делали сотрудники Яндекса для режимных территорий, когда еще никах пропусков и в помине не было, чтобы по ребрам внутри них не строилось вообще никаких автомобильных маршрутов, ни внутрь, ни наружу с территории, ни транзитных. Тут вы выбираете между пешеходными маршрутами внутри режимной территории (но не наружу или вовнутрь ее) или отсутствием транзитных через нее. Как по мне, первый вариант нужен примерно 0 людей, а второй всяко больше чем 0 (как минимум вам).
paulbn
14 мая 2016, 21:50
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],

Там забор, вечно закрытые ворота или проходная?

И через КПП и через забор, строит и через вход по пропускам и запрещенный поворот, строит через все.


Что касается транзитных маршрутов, которые сейчас неправильно строятся и вы хотите, чтобы их не было, то ИМХО надо со всей режимной территории снимать доступность для вело и пеших (в дополнение к "въезду по пропускам"), а не плодить куски по 3м с недоступностью для пешеходов. 
Это ваше ИМХО, но оно соответствует правилам сервиса. Правильно как раз ставить запрет в точке. 
Как и кому для каких целей нужен сервис, вы точно не знаете. Поэтому нужно чтобы маневры работали верно, тогда сервис будет удовлетворять все потребности.
RB.maps
16 мая 2016, 13:17
Когда будут вело-маршруты?  
betakarty
18 мая 2016, 13:04
RB.maps,
+1
pofigens
18 мая 2016, 13:40
RB.maps,
вело пишется слитно.
MaXiMyS
17 мая 2016, 11:39
Ох. Рисовать не перерисовать. Анапа вообще без пешеходных дорог практически вся... А в Джигинке так вообще... Ох. Работать и работать:)
Noita
18 мая 2016, 14:07
Важный вопрос. Сейчас маршрут рисуется через закрытые СНТ, коттеджи, у которых "вход по пропускам" имел значение по умолчанию - для автомобилей.
Значит ли это, что теперь стоит добавить туда и велосипед с пешеходом?
Иначе маршруты получаются короткими, НО предательскими.
Noita
18 мая 2016, 14:11
Noita,
тогда правильнее будет ЯК сделать по умолчанию выделенными всех для входа только по пропускам
Alexxegorov
19 мая 2016, 13:47
Noita,
лично я всегда выставляю запрет пешеходам в тех местах, где их ждёт калитка или ворота на замке.
Бэшкоркин
сегодня, 16:32
Ой ой ой Дом недорисовали себе город!