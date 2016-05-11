Пешеходная маршрутизация в Яндекс.Картах

Сегодня в Яндекс.Картах - важный запуск. Теперь пользователи могут строить маршруты не только на автомобиле или на общественном транспорте, но и пешеходные. Например - от Большого театра до Храма Василия Блаженного в Москве

Народная карта и правки, вносимые в ней, сыграли в этом запуске ключевую роль. Собственно, этого запуска не было бы без активности народных картографов.

Для построения пешеходных маршрутов очень важна полнота данных, в особенности данных о пешеходных дорожках. Хороший, наиболее быстрый и удобный пешеходный маршрут достаточно редко проходит только вдоль улиц, в большинстве случаев знающий местность человек "оптимизирует" его, срезая дорогу по пешеходным дорожкам и тропинкам, проходя по территориям школ или иных организаций, где свободного проезда нет, а перемещение пешеходов не ограниченно...

Данные о таких дорожках и тропинках, о том, где проход свободен, а где ограничен или вовсе отсутствует, далеко не всегда поможет получить спутниковый снимок. Во многих случаях не помогут и Панорамы, ведь внутрь кварталов панорамомобиль заезжает крайне редко. А местные жители, которые знают, как всё устроено на местности - помогают сделать граф пешеходных дорог максимально подробным и точным.

Строить маршруты, максимально приближенные к реальности, помогли и не очень давно изменённые Правила рисования тротуаров. Если они размечены - то именно по ним (а не по автомобильным дорогим) поведёт пешехода построенный маршрут. Учитываются не только тротуары, но и проходы в арках, пешеходные переходы и мосты, тропинки, пешеходные переходы через железные дороги. Ну а там, где тротуары пока ещё не размечены, маршрут будет построен вдоль ребер автомобильных дорог. Стоит отметить, что в ряде случаев дорисовывать ничего и не нужно - например, в частном секторе или деревнях пешеходы нередко ходят вдоль проезжей части, а тротуаров у таких улиц может и вовсе не быть.

Наверняка найдутся места, где сейчас мы строим маршрут неоптимально из-за неполноты или неактуальности данных. Поэтому мы просим народных картографов о помощи.

Постройте, пожалуйста, знакомые вам пешеходные маршруты и сравните предложенный маршрут с тем, которым ходите вы сами. Если они не совпадают - то исправить ситуацию наверняка можно прямо сейчас на Народной карте - дорисовать дорожку или наобоброт - сделать разрыв или добавить условие движения там, где пройти нельзя. Просьба иметь в виду, что сейчас маршруты строятся с учетом правок, сделанных на карте до 8 апреля, более поздние правки будут учитываться с ближайшими релизами данных.

Для того, чтобы отметить неточности пешеходного графа на местности, удобно пользоваться Блокнотом картографа - меток с комментариями достаточно для того, чтобы отметить наличие или отсутствие прохода, наличие тротуара, пешеходные переходы.

Любые вопросы по разметку пешеходного графа, в том числе по конкретным сложным случаям можно задавать здесь в комментариях.

Подробнее про запуск - в Блоге Яндекса.