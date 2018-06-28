Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Приложение "Народная карта": снимаем улицы!

Всем привет!

Встречайте мобильное приложение «Народная карта» для съемки улиц!

Что за приложение?

Приложение для Android позволяет просто и быстро делать снимки улиц, которые в течение нескольких часов попадают на Народную карту и помогают делать карты лучше. Снимки с видеорегистраторов может использовать любой народный картограф для уточнения информации, а алгоритмы Яндекса распознают на них дорожные знаки, автоматически определяют места, где карта отличается от «свежего» снимка и показывает эти места в слое гипотез.

Смартфон с установленным приложением крепится к лобовому стеклу автомобиля и во время поездки делает снимки (примерно раз в секунду), после этого фото выгружаются на сервис и появляются в слое «Снимки с видеорегистраторов».

Почему называется «Народная карта»?

Народная карта и новое приложение работают «в паре»: приложение позволяет удобно, оперативно и массово собрать данные о местности и поделиться ими со всеми, а на десктопной НЯК используя в том числе данные, собранные в приложении, мы непосредственно дополняем и улучшаем карту.

В планах добавить в приложение возможность оставлять «точечный» фидбек о шлагбаумах, камерах, скоростных ограничениях и т. п. Эти кнопки даже уже добавлены на стартовый экран приложения, но пока не активны, так что следите за обновлениями.

Возможность полноценно редактировать в Народной карте за компьютером есть не у всех, но теперь буквально любой сможет внести свой вклад в улучшение карт — поделившись фотографиями мест, где вы были или даже просто проезжали мимо. А карта станет ещё более «народной».

Где снимать?

Запускать приложение и делать снимки можно и нужно буквально везде. В ряде крупных городов, в основном в России (но не только), снимки с видеорегистраторов уже есть, но «свежая» съемка всегда очень важна, она позволит «увидеть» и отразить на карте самые последние изменения на дорогах и на местности в целом.

Спасибо тестировщикам

Перед запуском приложения мы предложили народным модераторам поучаствовать в тестировании его бета-версии, многие модераторы откликнулись на наш призыв, а некоторые использовали приложение очень активно. Количество фидбека было большим, в том числе было обнаружено несколько багов — за что всем тестировщикам мы говорим огромное спасибо, вы помогли лучше подготовить приложение к публичному запуску

А ещё благодаря тем, кто уже успел поездить с установленным приложением, мы можем привести несколько отличных примеров:

 — съемка крупного города: в Кемерово, все снимки с видеорегистраторов здесь сделаны народным картографом, и полнота съемки уже очень велика

 — съемка маршрута: если ехать из Петрозаводска в Ярославль и при этом объезжать Онежское озеро с севера, то расстояние составит 1000 километров. Практически на всём протяжении этот маршрут отснят с помощью приложения и снимки доступны на сервисе

 — съемка в местах отдыха: сейчас мы публикуем из Народной карты все страны мира, а значит использовать приложение и сделать съемку можно в любом уголке земного шара! Уже сейчас достаточно хорошо отснят остров Корфу в Греции: во время отпуска были засняты все основные дороги острова.

Приглашаем всех устанавливать приложение самим, делиться ссылкой на него с друзьями и родными, давайте вместе делать снимки, делиться ими со всеми, и таким образом делать карту ещё точнее и актуальнее!

Ждём вопросов, отзывов и впечатлений в комментариях.

А если вам встретятся ошибочные снимки, уже опубликованные в НЯК — пожалуйста, сообщите о них здесь.

208 комментариев
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akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 10:04
Сразу ответим на несколько самых популярных вопросов:
 - Будет ли приложение для iOS?
 - Если пользователям понравится приложение для Андроид, вероятно сделаем и для iOS, но вряд ли очень быстро
 - Будет ли приложение доступно в разных странах?
 - Сейчас приложение доступно только в российском Google Play. Отсутствие в сторах для других стран связано прежде всего с возможными юридическими ограничениями (например, запрете на публикацию на фото человеческих лиц или номеров автомобилей). Мы планируем постепенно добавить приложение в сторы тех стран, где оно будет наиболее востребовано (прежде всего, стран бывшего СССР)
 - Доступно ли приложение на других языках, кроме русского?
 - Пока только на русском, но планируем это исправить со временем
 - Обязательно снимать с автомобиля?
 - Сейчас приложение "заточено" именно под автомобилистов. Технически можно снимать и с велосипеда, и даже "пешком". Удачными примерами такого рода и "лайфхаками" мы поделимся в отдельном посте
Обновлено 28 июня 2018, 18:25
Constantinidis
28 июня 2018, 10:48
akbars,
Получится скачать только на выходных, поэтому, можно ли уточнить 
- снимает ли в фоне? (Навигатор наше всё, программы не должны друг другу мешать)
- имеется ли функция высветления? (если погода хороша, но камера телефона темнит)
- имеется ли функция потоковой выгрузки на Я.Диск? (только сеть, только wifi, оба)
Спасибо!

nogo1986
28 июня 2018, 11:07
Constantinidis,
Нет. На все вопросы. Над работой в фоне обещали подумать, но по-моему камера в фоне не может работать из-за политик безопасности Андроида.
dan.3dx
28 июня 2018, 11:42
Constantinidis,
Можно убрать галку "мобильный интернет", высветление, как мне кажется, происходит за счет выдержки и темные фотки в движении иногда размазываются, в фоне не работает, но я снимаю в режиме 2-х окон. Во 2-м окне навигатор.
Okclick
28 июня 2018, 12:11
Constantinidis,


- В фоне не работает, но можно запустить параллельно с навигатором в два окна. Если приложение теряет фокус (отвечаешь на вызов или переключишься на др. программу, тот же навигатор), запись останавливается, приходится выходить в главное меню, чтобы перезапустить.

- У меня зачастую получались снимки против света в ясную погоду, даже солнце в кадр попадало. Думал, будет всё тёмное, но нет, результат довольно неплохой. Я только не знаю, фотки обрабатывались на сервере или телефон такой умный.

- По умолчанию только wifi, но можно разрешить выгрузку через мобильную сеть. Вроде у кого-то однажды получилось запустить одновременно съёмку и выгрузку, но официально такой вариант пока не реализован. Данные выгружаются не на Я.Диск, а прямо в НЯК, поэтому место занимать не будут.

Приложение очень ресурсоёмкое. Если будет тормозить, то перед его использованием следует заглянуть в список «приложения, потребляющие энергию» и остановить лишние, особенно те, которые в фоне лезут в интернет и используют геолокацию (все мессенджеры, всякие Я.Транспорты и т.п.)

Всё написанное касается предыдущих версий, новую пока не успел опробовать.
Обновлено 28 июня 2018, 12:10
dikiy
28 июня 2018, 12:28
nogo1986,
это в новый версиях Андроида запрещено? А то у меня четвёртый Андроид и есть программа "Видеорегистратор", она умеет снимать в фоне и видео и фото. Поверх Навигатора висит только полупрозначный пульт управления.
nogo1986
28 июня 2018, 16:27
dikiy,
Может за счёт этого пульта оно получается нефоновым. Сам не знаю, но так говорили разработчики приложения на работе у меня. Типа окошка видоискателя хотя бы в 1 пиксель должно быть активно.
dan.3dx
28 июня 2018, 17:02
nogo1986,
Так может и здесь такую штуку в пару пикселей замутить?
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:26
☭Okclick,
спасибо большое за развернутый комментарий.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:28
dan.3dx,
сделать работу в фоне для приложения мы хотим. Не буду обещать конкретных сроков, поскольку хочется сделать все "правильно", а не костылями, но мы понимаем, что сценарий одновременной работы приложения и Навигатора - распространенный.
Чэшырскі К^_^Т
28 июня 2018, 18:36
akbars,
А если встроить функционал записи в навигатор ? Будет одно приложение, универсальное.
akbars
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 12:37
Чэшырскі К^_^Т,
мы хотим развивать приложение, добавляя новые функции помимо съемки во время езды. И тут уже "пересечение" с Навигатором будет менее полным. Так что остановились на отдельном приложении.
Чэшырскі К^_^Т
29 июня 2018, 13:09
akbars,
Спасибо за ответ
Graviton
1 июля 2018, 09:33
akbars,
работа в фоне  это обязательно первоочередное и срочное дело. Греется телефон страшно!!!! так можно угробить аппарат ! принимайте срочно меры.
Котик
1 июля 2018, 23:29
dan.3dx,
какой режим двух окон? Как его включить?
dan.3dx
1 июля 2018, 23:54
Котик,
Многооконный режим есть в 7-м Андроиде. Приложение не поддерживает многооконный режим. Но его все равно можно активировать "став разработчиком". Нужно несколько раз тапнуть на номер сборки в сведениях о телефоне. Должно появиться сообщение "Поздравляем, вы стали разработчиком". После этого в настройках появится пункт "Параметры разработчика". Заходим и активируем флажок "Изменение размера в многооконном режиме".
dan.3dx
1 июля 2018, 23:58
Котик,
Нажимаем кнопку "последние приложения" (два прямоугольника рядом с кнопкой home) там рядом с крестом (закрыть приложение) должна быть кнопка в виле двух прямоугольничков один над другим. Вот это оно и есть.
Обновлено 1 июля 2018, 23:58
kary4rus
28 июня 2018, 11:17
akbars,
я тестировал и с велосипеда, и пешей прогулкой.
Здесь главное хороший GPS-сигнал и съемка на дорогах до 8 класса (грунтовки и пешеходки не подойдут).
bob
28 июня 2018, 18:05
kary4rus,
у меня к грунтовкам привязывается нормально.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:33
kary4rus,
как уже писалось, сейчас приложение "заточено" прежде всего под съемку с автомобиля. Привязка трека делается с учетом различных параметров, и с большей вероятностью проблемы могут возникнуть там, где плотное скопление и автомобильных, и пешеходных дорожек. К обычным грунтовкам должно всё нормально привязываться.
sansan
28 июня 2018, 12:28
akbars,
Сергей, возможно ли через какой-либо ресурс загружать видео с регистратора (с gps) в НЯК? У меня видео записывается с gps координатами.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:35
sansan,
к сожалению, нет.
Несмотря на то, что мы по традиции используем определение "снимки с видеорегистраторов", работаем мы именно с фотографиями, а с видео не умеем. При разработке этого интерфейса был выбор между фото и видео и в итоге по совокупности причин остановились на фото.
sochikaterina
28 июня 2018, 10:27
Круто, спасибо!
mshibankov
28 июня 2018, 10:47
Уже появились первые недовольные в комментах маркета... 
Constantinidis
28 июня 2018, 10:50
mshibankov,
конструктивная критика очень ценна. Просто ворчание = спаму )
nogo1986
28 июня 2018, 11:03
mshibankov,
Ага. Какой-то хрен с горы тройку поставил. Наверняка даже не устанавливая приложение. За одно только старание разработчиков, да и вообще воплощение в реальности такой идеи, рука не поднимается ставить низкую оценку.
Котик
1 июля 2018, 23:30
mshibankov,
таких людей много, которым интересно ругать приложения Яндекса. Только потому, что они от Яндекса, который они считают *****.
Обновлено 1 июля 2018, 23:30
podmotal
28 июня 2018, 10:54
Почему частота съёмки не ограничивается по пройденному расстоянию, скажем, один кадр в секунду, но не чаще, чем каждые 5 метров?
mercator2111
28 июня 2018, 11:16
podmotal,
Видимо, потому, что точность навигатора хуже 5м.
Graviton
28 июня 2018, 11:25
mercator2111,
авторегулятор наверное должен быть и менять частоту кадров от скорости
Okclick
28 июня 2018, 12:22
podmotal,
так ведь чем чаще, тем лучше) А вот снимки, сделанные во время стояния на месте, неплохо бы отсеивать.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:35
☭Okclick,
согласны, и хотим это делать.
andrew-murray
28 июня 2018, 10:59
Попробуем в Хургаде!
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:36
andrew-murray,
обязательно поделитесь результатом! "Экзотические" места всегда интересны. Надеемся, что приведенный в посте пример о.Корфу будет далеко не единственным, что позволит улучшить карты как минимум курортных зон.
andrew-murray
28 июня 2018, 20:43
akbars,
Куда уж экзотичные!
В Хургаде около 20 тыс. русскоязычных живёт!
В аэропорт Хургады по 45 рейсов в день прилетает-улетает
Кстати, просьба обновить космоснимке Хургады. Они сильно устарели!
Спасибо!
akbars
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 12:38
andrew-murray,
это так, но тем не менее, она остаётся большей экзотикой (во всяком случае в контексте народной картографии), чем Москва, Казань, Сочи или Магнитогорск.
andrew-murray
29 июня 2018, 12:55
akbars,
Это да. В России - работаем, в Хургаду ездим отдыхать. Кому повезёт - и зимовать, или хотя-бы пожить там месяц!
Graviton
28 июня 2018, 11:06
Дождались! Поясните конкретно что можно снимать? переулки дворы лесные дороги и тропы можно?
kary4rus
28 июня 2018, 11:19
Graviton,
можно снимать все :)
Однако не факт, что трек со снимками нормально ляжет на дорогу 9-10 класса. Но попытка не пытка.

Graviton
28 июня 2018, 11:28
kary4rus,
Это утверждение  сильно теряет важность и ценность программы.
kary4rus
28 июня 2018, 11:46
Graviton,
вообще это больше зависит от силы GPS-сигнала в момент съемки. Если радиус обнаружения будет большой - ожидать чего-то хорошего явно не стоит, а вот если ваш телефон ловит gps очень уверенно и радиус довольно мал - снимки должны лечь точно. По своему горькому опыту говорю.

PS. Был бета-тестером приложения, снимал с двух телефонов. Один из них с плохим приемником. Снимки летали по карте :(
Взял в руки, вернее нацепил на велосипед другой телефон с хорошим gps. Снимки ложились идеально))))

В общем не бойтесь, а пробуйте))) А сотрудники будут рады услышать ваш опыт использования этого приложения :)
pLoskutov
28 июня 2018, 11:48
Graviton,
Вам ничто не мешает поставить внешний GPS который достаточно точно будет определять ваше местоположение. В идеале запустите его на воздушном шарике, чтоб над деревьями и домами летел
kary4rus
28 июня 2018, 12:46
pLoskutov,
например?))
Okclick
28 июня 2018, 13:20
pLoskutov,
представляю себе эту картину... Идёт чувак по тропинке, выставив перед собой смартфон, к которому подсоединён воздушный шарик, летающий метрах в 20-ти над головой... У него спрашивают: «Ты чё делаешь?» А он отвечает: «Я рисую Народную карту!»
pLoskutov
28 июня 2018, 13:41
kary4rus,
Я это к тому, что не приложение виновато а закрытость неба от спутников. Не дай вам бог потеряться в старом европейском городе или в квартале с плотной застройкой - GPS ошибается на сотни метров и не понимает в какую сторону вы идете. 


А если реально нужен внешний GPS , гуглите на тему Bluetooth GPS 
Graviton
28 июня 2018, 16:07
pLoskutov,
не понимаю при чем здесь связь спутников и тип  и качество дорог?
pLoskutov
28 июня 2018, 19:24
Graviton,
Полагаю что класс 9 и 10 это лесные и полевые тропы ... В лесу недостаточная точность GPS , а в поле я не знаю что привязывать - ни адресов ничего. 
Graviton
28 июня 2018, 22:03
pLoskutov,
Так не обязательно что-то привязывать. Часто важно просто знать где как выглядит местность для возможности проезда или просто красивых мест природы для отдыха и путешествий
pLoskutov
28 июня 2018, 22:13
Graviton,
Ну компьютеру не объяснишь, что привязывать не надо потому что тут просто красиво. Да и привязка идёт наверняка в какой то модели а не просто набор фоток (этож надо ещё натянуть на виртуальную модель чтоб в 3д работало ... А тут вообще только одна камера - с трудом представляю. 


P.S. чтоб найти красоту нужно не панорамы листать а есть такая фишка как Яндекс фото, где на карте видны фотки с геопозицией 
Graviton
29 июня 2018, 14:33
pLoskutov,
давно запретили закачивать фото красивых мест на яндекс карты.
pLoskutov
29 июня 2018, 14:45
Graviton,
Нажимаете на кнопку панорамы, и переключаетесь с панора на фото. Скриншот нужен?
P.S. это не прикрепление к картам а просто фотки с геопозицией. 
Graviton
29 июня 2018, 16:15
pLoskutov,
я пытался прикреплять свои фото на яндекс с геоданными но мне пояснили что это запретили подобную функцию  пару лет назад.
Котик
1 июля 2018, 23:39
pLoskutov,
"гуглите"...
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:39
Graviton,
выше ответил, и тут уточню, дело не в классе дороги как таковой, а в "плотности" дорог в данном конкретном месте и в том, что сейчас алгоритм лучше привязывается именно при съемке с автомобиля. 
С дорогами 9 класса проблем быть не должно.
Graviton
2 июля 2018, 14:08
akbars,
за эти три дня заметил некоторые проблемки с наложением фото.  в некоторых местах по непонятной причине и логике  фото соскакивают на ближайшие  параллельные дороги хотя расстояния между ними достаточное. возможно нужно уловить смысл и принаровиться к особенностям программы
akbars
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 19:34
Graviton,
"привязка"  делается по сложному алгоритму, он учитываем имеющийся дорожный граф и gps-трек проезда. Пока, действительно работает не всегда идеально, мы работаем над тем, чтобы "научить" алгоритм делать меньше ошибок.
Graviton
28 июня 2018, 11:14
нужен встроенный  автокалькулятор места на карте или таблицу свободного места на карте памяти
Обновлено 28 июня 2018, 11:15
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 11:53
Graviton,
После выгрузки фото с телефона удаляются, так что тут скорее просто нужно иметь небольшой "люфт" свободного места
Talai
28 июня 2018, 12:41
akbars,
Почему нельзя посмотреть, что наснимал и как удалить снятое без выгрузки
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:39
Talai,
пока посмотреть и удалить нельзя, но планируем такой функционал добавить.
Okclick
28 июня 2018, 12:39
Graviton,
один снимок весит ~500 КБ. Снимки делаются в среднем раз в секунду. Получаем 30 МБ в минуту или 1800 МБ (1.76 ГБ) в час. Дальше, зная количество свободного места, несложно посчитать, на сколько часов карточки хватит)
DoVoS
28 июня 2018, 12:59
☭Okclick,
 что-то ты переборщил. У меня за 5 часов трассы вышло как раз около 1,5 Гб снимков
Okclick
28 июня 2018, 13:39
DoVoS,
камеры разные, наверное. Или прога тормозит и интервал между снимками большой. У меня за 5 часов ну точно не 1.5 ГБ получится. Надо будет ещё раз засечь для верности.
KDS29
28 июня 2018, 14:11
DoVoS,
в населенных пунктах снимает чаще чем на трассе. 
KDS29
28 июня 2018, 14:16
☭Okclick,
Почти 34 тысячи снимков - 10 Гб: https://yadi.sk/i/D2W-uwwg3YXfbe
От камеры не сильно зависит, снимки снимаются с одинаковым разрешением на всех устройствах.
Okclick
28 июня 2018, 14:46
KDS29,
да какая разница, в единицу времени снимков будет одинаковое количество что на трассе, что в городе) В городе даже меньше, потому что когда стоишь на светофоре больше N секунд, съёмка прекращается.
Okclick
28 июня 2018, 14:58
KDS29,
не знаю, у меня стабильно получается соотношение количества снимков к их объёму в мегабайтах где-то 2 к 1 :) Пример, пример. Время может варьироваться, потому что, понятно, съёмка может происходить не постоянно, но 1.5 ГБ в час — это норма.
dan.3dx
28 июня 2018, 16:09
KDS29,
Как так Больше 30к снимков и счетчик ни разу не сбился?)
У меня если приложение свернуть счетчик зачастую сбивается а гигабайты остаются.
Обновлено 28 июня 2018, 16:10
KDS29
28 июня 2018, 16:18
dan.3dx,
А с чего он должен сбиться? Если выгрузки не было, то он не сбрасывается.
dan.3dx
28 июня 2018, 16:48
KDS29,
Так ведь звонки, навигатор... Так или иначе иногда приходится сворачивать + оно само иногда вылетает. После этого у меня зачастую количество снимков якобы равно нулю.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:40
KDS29,
а за какое время такое количество отснято было?
KDS29
28 июня 2018, 21:04
akbars,
за 14 часов с небольшими перерывами, суммарной продолжительностью 3-4 часа, снято порядка 600 км.
Обновлено 28 июня 2018, 21:05
KDS29
28 июня 2018, 21:06
dan.3dx,
звонки никак счетчику не мешали, навигатор не открывал, приложение не вылетало ни разу. Вообще стабильно работало. Удивлен если честно.
DoVoS
28 июня 2018, 21:08
KDS29,
У меня 15000 снимков вышли на 2.2. Гб https://yadi.sk/i/zUuD2m6e3YYjMa
DoVoS
28 июня 2018, 21:10
☭Okclick,
скорее всего камера. Я на Lenovo A850 делал всё - там 5Мп камера, поэтому и размер выходит меньше
dan.3dx
28 июня 2018, 21:23
KDS29,
Либо вам повезло, либо мне не очень.((
akbars
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 13:12
KDS29,
расстояние внушает уважение. Это съемка какого-то маршрута между городами? Или по населенному пункту(пунктам)? Поделитесь информацией?
KDS29
29 июня 2018, 15:25
akbars,
Трасса М8 между Архангельском и Вельском, вот этот маршрут: https://yandex.ru/maps/?clid=2270456&win=329&ll=41.741461%2C62.864591&z=7&mode=routes&rtext=64.559446%2C40.547838~61.065454%2C42.105676&rtt=auto
Правда полностью в обе стороны снять не получилось, по ряду причин, но хотя бы в одну сторону все участки сняты.
Чэшырскі К^_^Т
28 июня 2018, 11:25
А что-то для не автомобилистов полезное создавать будете? 
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 11:57
Чэшырскі К^_^Т,
приложение заточено под автомобилистов прежде всего потому, что их "производительность" в смысле съемки в разы выше, чем у пешехода. Это объективная реальность. Улучшать работу в "пешеходном" режиме тоже хотим, но у автомобилистов приоритет.
Чэшырскі К^_^Т
28 июня 2018, 12:51
akbars,
Данные собираемые автомобилистами полезны только автомобилистам. А остальным...
А остальным остаётся весьма неудачный (мягко говоря) "Блокнот"
 Жаль, оочень жаль. 
Обновлено 28 июня 2018, 12:51
B-Igro
28 июня 2018, 17:03
Чэшырскі К^_^Т,
кхм... 
а что мешает просто взять и снять что Вам хочется? И выгрузить на карту. Ничего не мешает.


Если сделаете один снимок этим приложением, то он тоже появился на НЯКе (правда точность установки точки положения при съёмке может быть крайне не точной).
Чэшырскі К^_^Т
28 июня 2018, 18:25
B-Igro,
Так сделать наверное можно. Надо будет попробовать.
Но я всё-же надеюсь что доведут до нормального состояния "блокнот".
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:42
Чэшырскі К^_^Т,
с первым утверждением не соглашусь. В текущем виде снимки (сделанные автомобилистом) позволяют уточнять в том числе и объекты пешеходного графа - тротуары, пешеходные переходы, например.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:44
Чэшырскі К^_^Т,
скорее речь идет о том, чтобы как минимум часть функционала Блокнота перенести в приложение. Точечный фидбек про различные объекты (шлагбаумы, светофоры...) как минимум.
Чэшырскі К^_^Т
28 июня 2018, 18:49
akbars,
Да, об этом я не подумал. Признаю.
Чэшырскі К^_^Т
28 июня 2018, 18:52
akbars,
Ну, хоть что-то. 
Кстати, очень было-бы актуальным прикрутить что-то типа блокнота, для заметок. Сделал снимок на точке, и сам-себе заметку написал. Согласитесь, не всё можно запомнить. А так - зашёл на НЯК и видишь и фото и заметку. И всё это с привязкой по координатам.
akbars
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 12:44
Чэшырскі К^_^Т,
записали хотелку про точечные метки без конкретного типа, подумаем про это, но на самом деле это более широкий вопрос, поскольку такие заметки должны быть "личными", тогда как фидбек конкретного типа (например - отсутствие шлагбаума) - может быть общедоступным в формате сообщения об ошибке.
Привязка к фото тут не кажется обязательной, ведь нормальный вариант использования такой заметки - посмотреть не только "свое" фото, но при необходимости и другие в этом месте
Чэшырскі К^_^Т
29 июня 2018, 13:13
akbars,
"Блокнот" сохраняет треки на Диск, и вижу этот трек только я. По аналогии сделать и заметки.
alex_shshnv
28 июня 2018, 12:42
Ждём, когда блокнот запихнут.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:45
alex_shshnv,
будем потихоньку часть функционала Блокнота реализовывать в приложении.
MaXiMyS
28 июня 2018, 12:45
Есть вопрос, а как будет с модерацией снимков? Я в плане того, что найдутся умники и будут снимать немного не тот контент (читать как "фото перед телефоном не хорошего вида или неприличные жесты)
kary4rus
28 июня 2018, 12:47
MaXiMyS,
хе хе хе
Тоже интересен этот вопрос.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:46
kary4rus,
если встретятся такие фото - присылайте нам, будем учить алгоритмы лучше отсекать то, что не относится к улучшению карты.
Simonyan
28 июня 2018, 13:21
Вай вай все крута. Жду версии для IOS  (iphone / ipad) 
Да и еще уже есть недовольстве от рекламы, я тоже с ними если это так. 


И еще очень важный момент. В Армении есть компания Билайн которая в тесных связях с Яндексом у нас. Так фишка в том что если у тебя на телефоне баланс 0 то можно бесплатно использовать Я.Карты, Музыку и Такси. Так может поговорите с коллегами и программу тоже добавлю в список безлимитных app
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:48
Simonyan,
в отличие от Музыки и Такси, а также Карт, в этом случае речь всё же идёт о приложении, где интернет не обязателен непосредственно для работы. А ваму выгрузку делать через wi-fi ещё и быстрее как правило.
Но подумаем про предложение.
KDS29
28 июня 2018, 13:55
По результатам двухнедельного тестирования и что-то около 700-800 километров с приложением, пара пожеланий:
1. Оптимизация энергопотребления. Возможно функция снижения яркости экрана после включения записи. Жрет батарею даже на зарядке не жрет, но и не заряжает на быстрой зарядке. Это капец.  
2. Отображение уже отснятых участков на карте, опционально автоотключение записи на уже снятых участках.
3. Возможность просмотра и удаления отснятых снимков до загрузки на сервер, для исключения случайного попадания компрометирующих материалов в общий доступ.
4. Фиксация точки фокусировки камеры и возврат к ней с запуском записи после выхода приложения из фоновой работы (после входящего звонка и т.п.). Возможно, фокусировка в бесконечность.
5. Ручная настройка периодичности съемки (на выбор: каждые N метров, один в раз в N секунд, каждые N градусов поворота)



akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:51
KDS29,
спасибо за пожелания, записали их. 
По первому и третьему пунктам надеемся на улучшения в относительно близкой перспективе.
Про остальные тоже будем думать, но насколько приоритетны они окажутся, заранее не скажу.
dan.3dx
28 июня 2018, 19:10
akbars,
А как же п. 4? Расфокусировка уже замучила!
akbars
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 12:46
dan.3dx,
над ним работаем
Graviton
6 июля 2018, 16:41
akbars,
если снимки прилипают к ближайшим дорогам и не ложатся на  пустые участки то  нужно дать возможность менять местами приоритет изображений карты с объективом. что  бы  карта стала на весь экран а изображение с камеры  заняло  квадрат вместо карты.  Это даст возможность  четче видеть  дорогу на карте по которой именно необходимо двигать авто для качественного наложения снимков
WildShadow
30 июня 2018, 13:13
KDS29,
вот 2 пункт будет очень полезный, какой смысл иметь 100500 снимков одной и той же улицы в одном направлении. Но дабы не потерять качество думаю прикрутить алгоритм примерно такой - делаем 3-5 цепочек снимков(не все качественные могут быть), а потом новые добавляются если только прошло 1-3 месяца с первых снимков(на случай ремонта дороги или других измерений).
по 5 - ещё алгоритм по которому делаются фото только на перекрестках, основные знаки находятся именно там, метров за 10 до перекрестка и пару метров после.
dan.3dx
30 июня 2018, 13:52
WildShadow,
Не согласен. Вот вчера знак новый поставили, а сегодня система не дает снимок добавитъ т. к. прошло мало времени. Не хорошо... лучше уж старые удалять, хотя мне они не мешают совершенно. А знаки ставят далеко не только на перекресиках (парковки, ограничения скорости). А еще есть перекрестки с еще не нарисованными дорогами, которые система как перекрестки воспринимать не будет.
WildShadow
30 июня 2018, 14:10
dan.3dx,
тоже верно, поэтому функция должна быть отключаемой. У меня маленький город пока я один делаю снимки, но страшно представить что будет в крупных городах, сотни и тысячи кадров одной и то же дороги.
Если дорога не нарисована я так понял снимки будут привязаны к ближайшей дороге, вот кстати полезно было бы что если едешь по не нарисованной дороге она сама нарисуется на карте в режиме модерации, потом с компа подправить и проставить тип или удалить.
dan.3dx
30 июня 2018, 14:23
WildShadow,
На mapillary.com так все и есть, но для меня это не проблемма. Хотя там есть фильтр по времени - очень полезная штука.
Рисовать дорогу сразу, пожалуй, не стоит, а вот записывать трек (без привязок) было бы не плохо. А еще нужна возможность перепривязывать снимки к дорогам, которых не было после их отрисовки.
google_DOS
28 июня 2018, 14:16
Пишет что программа недоступна в вашей стране))))
Я из Казахстана. Вы запретили жителям других стран устанавливать это приложение?)
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 18:57
google_DOS,
да, пока приложение доступно только в российском Google Play. 
NetFarmer
28 июня 2018, 14:35
Я использую смартфоны только с вертикальным креплением. Как обойти это ограничение? 
Okclick
28 июня 2018, 17:09
NetFarmer,
пересмотреть свои взгляды на крепление смартфонов)
NetFarmer
28 июня 2018, 18:11
☭Okclick,
я их давно пересмотрел - вертикально удобнее во всех навигаторах (т.к. параллельно всегда запускаю и Mapcam.info в фоне). К тому же так больше нравиться и жене свой телефон крепить.
Не крутить же крепление  каждый раз как захочешь сделать запись.
dan.3dx
28 июня 2018, 18:30
NetFarmer,
Тут дело в положении матрицы. Ее программно не повернуть никак.) Горизонтальный кадры для НЯК удобнее т. к. шире поле зрения. Так же они удобнее для просмотра на стандартном мониторе. Так что я считаю, снимать надо горизонтально.
Обновлено 28 июня 2018, 18:30
NetFarmer
28 июня 2018, 20:19
dan.3dx,
программно можно всё и обилие по ложен е на маркете этому подтверждение. Просто % использующих смартфон довольно велик. Ради съёмки я точно не стану переделывать крепление в машине. Так что, увы.
dan.3dx
28 июня 2018, 20:42
NetFarmer,
Програмно снять горизонтальный кадр при вертикальном положении можно только занизив разрешение. Хотя, в принципе, это, конечно, выход. Но, с другой стороны, на НЯК важнее видеть то, что сбоку (дорожные знаки, вывески организаций) а не то, что сверху и снизу (небо и земля).
NetFarmer
29 июня 2018, 00:49
dan.3dx,
Я отдаю себе в этом отчёт. Но когда стоит вопрос получить от пользователя хоть какие-то данные или вообще никаких, лучше сделать второй выбор. Да и к тому же камеры  смартфонов бывают с довольно широкими углами обзора. 
Так то и поснимать было что (слабо отрисованный Таманский полуостров), но не удобно никак. 
Кстати, вспомнил, что и на служеной машине там тоже использовал навигатор вертикально, но вообще без кредла и держателя, он очень удобно и надёжно ставился под лобовое так. 
akbars
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 13:03
NetFarmer,
пока никак не обойти, но подумаем над тем, чтобы разрешить снимать и в вертикальном положении.
NetFarmer
1 июля 2018, 11:59
akbars,
Хорошо. Кстати, всплыла ещё одна проблема с ориентацией смартфона горизонтально. У всех смартфонов   на моей памяти (за исключением Xiaomi mi4) матрица экрана ориентирована так, что при использовании защитных очков в горизонтальной ориентации экран не виден вообще - становится чёрным. 
Семён Федотов
28 июня 2018, 15:10
10.3% с версией 4.4 + 4.3% с 4.1-4.3 + 0.4% с 4.0 + 0.3% со вторым Андроидом = на 15,3% автомобилистов просто забили. Подумаешь, каких-то 15% недовольных будет.
Okclick
28 июня 2018, 18:04
Семён Федотов,
а я специально, ожидая появления данного приложения, "подарил" себе на новый год новый смартфон на Android 7. Так он и то сейчас тормозит! А более ранние аппараты, даже если заведутся, то, скорее всего, не поедут...

Ранее у меня был смартфончег на Android 2.3. Теперь я использую его для хождения по незнакомым районам с Блокнотом картографа (если отобьют - будет не так жалко).

Но меня мучит всего один вопрос: ну зачем у тебя на аватарке портрет Степана Бандеры? Ну ты же совсем не похож на бандеровца. Ну зачем?
Семён Федотов
28 июня 2018, 22:12
☭Okclick,
<sarcasm>
про Бандеру обязательно надо в клубе спросить, у всех на виду, чтоб ещё и за разжигание политики могли забанить. Нет, нельзя пользоваться личными сообщениями на Народной карте.
</sarcasm>


Вот из-за тормозов и не покупаю пока что тел на 7-м Андрюхе. Да и на нём рут очень сложно получить для удаления вшитых прог от гыгла, тем более потом SuperSU поставить. Версия Андроида новая - функционал весь тот же. Ну разве что два экрана одновременно использовать можно. Но все равно при этом тормоза будут.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 19:01
Семён Федотов,
значимая часть из этих 15%, установив приложение, была бы недовольна тем, что оно плохо работает и "тормозит", поскольку не хватает ресурса смартфона. Это примерно как расстраиваться, что на старом компьютере не идут современные игры с высокими требованиями.
Слово "забили" наверное можно использовать в случае, когда перестает поддерживаться приложение для ОС, которой ещё пользуется какой-то процент людей, но уже достаточно небольшой, но и тут это использование небесспорное.

Обновлено 28 июня 2018, 19:04
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 19:03
Семён Федотов,
поделитесь источником цифр по версиям Андроид?
Для какой страны эти цифры (есть подозрение, что они могут от страны к стране сильно отличаться) и они именно про автомобилистов? Или всё же для всех пользователей Андроид?
Семён Федотов
28 июня 2018, 22:09
akbars,
если есть сомнения насчёт цифр — предоставьте свои, обсудим. Я, конечно же, могу порыться в истории браузера, но делать это из вашего любопытства (выглядит так, по крайней мере) пока не буду.
И что ж это за требования такие, что не пойдут на моём планшете с 4 Гигами оперативки и 12 Гб харда?
akbars
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 13:07
Семён Федотов,
у меня нет сомнений, у меня есть вопрос, к чему эти цифры относятся. Сейчас выглядит так что "где-то в мире 15% пользуются". Если это цифры усредненные по всему миру, то они не очень релевантны для этого обсуждения. Если это цифры для стран к примеру, Латинской Америки - то они в контексте этого обсуждения вообще не актуальны.
Котик
2 июля 2018, 12:58
akbars,
такую статистику можно и здесь посмотреть. Видно, что больше 14 % имеют Android 4.* и ниже.
Дядя Юра
15 июля 2018, 13:26
akbars,
на Андройд 4 не идёт ("Приложение не совместимо...").
akbars
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 12:06
Дядя Юра,
да, работает приложение в Андроиде начиная с 5-й версии.
dan.3dx
28 июня 2018, 16:02
А откуда такое берется? Только на перекрестках, но снимки свежие.
Okclick
28 июня 2018, 17:02
dan.3dx,
это ещё одна секретная версия приложения для дальнобойщиков. Но поскольку у данной категории пользователей хорошо складываются отношения с тяжёлой техникой, а с высокотехнологичной электроникой немножко сложнее, то зачастую на снимках их авторства качественно отображаются мухи на лобовом стекле, а всё остальное — чуть хуже. Но всё же какая-то польза)
dan.3dx
28 июня 2018, 17:18
☭Okclick,
Эт я понял.) Я полумал, что появились Яндекс.Грузоперевозки (по типу такси.))
dan.3dx
28 июня 2018, 17:21
dan.3dx,
А вообще просто интересно кто конкретно эти люди.
dan.3dx
28 июня 2018, 17:22
dan.3dx,
И может их стоит снабдить версией где не только перекрестки.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 19:07
dan.3dx,
я правильно понимаю, что вопрос в том, почему здесь только проезд перекрестка, но не окружающих дорог?
dan.3dx
28 июня 2018, 20:22
akbars,
Просто любопытно, кто эти люди. Судя по всему они начали тестирование гораздо раньше модераторов и к Яндексу прямого отношения не имеют т. к., насколько я знаю, Яндекс грузоперевозками не занимается. Вероятно, эти люди много ездят, и было бы полезно, если бы они фотографировали всю дорогу несмотря на плохое качество снимков.
akbars
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 13:10
dan.3dx,
насколько я знаю, никаких целенаправленных съемок водителями грузовиков не велось.
Сейчас, после запуска приложения, мы конечно будем очень рады, если они появятся - это хорошая возможность получить информацию о трассах на большом их протяжении.
dan.3dx
29 июня 2018, 14:23
akbars,
Странно. Попадаются и снимки 2016 года, и двухнедельные. Везде соотношение 4:3, низкое разрешение и камера расположена высоко (на обычной легковушке так не повесишь).
dan.3dx
28 июня 2018, 16:12
Сделайте, пожалуйста, возможной съемку до окончания расчета размера отснятого. А то при больших объемах долго ждать приходится. Для выгрузки - понятно, а для съемки считать зачем?
Обновлено 28 июня 2018, 16:15
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 19:07
dan.3dx,
записали, попробуем полечить.
Ilya_VoLt
28 июня 2018, 17:20
Через сколько времени можно посмотреть свои снимки на НЯК после выгрузки?
dan.3dx
28 июня 2018, 17:36
Ilya_VoLt,
Было около часа, а то и меньше. Теперь, когда народу стало много, боюсь как бы время не увеличилось.
akbars
Сотрудник Яндекса28 июня 2018, 19:08
Ilya_VoLt,
рассчитывать стоит на несколько часов, но как уже написали выше, возможна и более быстрая публикация, в течение часа.
Graviton
29 июня 2018, 15:19
Ilya_VoLt,
у меня 1000 снимков появились через 15 минут  2200 через  25 минут
dan.3dx
29 июня 2018, 09:45
Вчера обновилась прошивка телефона. Теперь велезает сообщение: "Невозможно использовать это приложение в многооконном режиме". Это просто катастрофа!((((((
Другие приложения работают нормально.
dan.3dx
29 июня 2018, 10:07
dan.3dx,
Разобрался
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 15:45
dan.3dx,
отлично)
Graviton
29 июня 2018, 14:36
Мой первый вклад ! https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=16&ll=55.071793%2C51.782445&l=nk%23sat
все понравилось! Очень сильно греется мобила!. Или от работы камеры или от постоянно включенного экрана. снимки появились очень быстро!
Обновлено 29 июня 2018, 14:38
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 15:46
Graviton,
Отличные кадры!) Фидбек передадим
mrDoSTR
1 июля 2018, 09:53
Graviton,
Мне показалось, что 
 от солнца греется
Graviton
9 июля 2018, 13:49
mrDoSTR,
Да! скорее всего от солнца
mercator2111
29 июня 2018, 20:48
Откройте новую тему для багрепортинга с активной обратной связью по процессу лечения. Хочется поделиться найденными косяками, но очень не хочется прочитать "спасибо, записали" и на этом всё. Кстати, похоже, в Яндексе недооценивают важность двусторонней коммуникации с пользователями. Нам важно, чтобы вы без напоминаний сообщали о ходе дела по нашим жалобам. Это и навигатора касается и справочника. Надеюсь, хоть с приложением будет иначе. Уверяю, вы получите гораздо больше обратной связи, если будете подробно информировать сообщество о ходе лечения багов / реализации фич.


Так что не поленюсь повторить, откройте новую тему для багрепортинга.
Котик
2 июля 2018, 13:01
mercator2111,
посмотрите, как оценивают коммуникацию с пользователями в том же гугле. И несмотря на все проблемы, очень много людей продолжают ему чуть ли не поклоняться.
WildShadow
29 июня 2018, 22:32
Добавьте возможность удаления снимков, в самом приложении настройки, что бы оно не снимало/обрезало первые 1,3,5,10 минут, не всегда удобно когда едешь по дороге тыкать пальцем в телефон, а так сохранится небольшая конфиденциальность, плюс удобство, зачем снимать как я выезжаю с парковки или заезжаю в гараж.
В идеале сделать возможность разграничения прав просмотра, например только себе, себе и модераторам, всем.

И ещё кнопочку очистки всех не залитых фото, может память надо срочно освободить, может какие то кадры нехорошие могли попасться.
У меня было такое что выезжая с парковки вечером точки правильно прорисовались, утром стал заезжать на эту парковку, за метров 10 до неё нажал остановку записи, но приложение подвисло, в итоге куча снимков как я парковался привязанных к дороге рядом, возможно что и приложение немного не правильно работает при движении задом.
mrDoSTR
30 июня 2018, 02:18
Необходимо поправить интерфейс программы: В настройках на темном фоне оказывается есть важная информация написанная ЧЕРНЫМИ буквами, я только ночью смог разглядеть. В меню настройки поменяйте фон или цвет букв на белый.
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 16:34
mrDoSTR,
А можете подсказать о какой информации идет речь? Или можно приложить снимок экрана.
mrDoSTR
30 июня 2018, 20:24
Anna Kolomenskaya,

https://yadi.sk/i/DbcTkyUk3YdLci
https://yadi.sk/i/r8XIRhes3YdLY4
Обновлено 4 июля 2018, 12:56
NetFarmer
30 июня 2018, 12:00
Попробовал приложение. При запуске нажимаю кнопку начать запись, снимки не делаются, выгрузить нечего. У приложения есть доступ к камере, GPS и диску. Как вообще выглядит нармальная работа приложения?
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 15:53
NetFarmer,
после нажатия на "Начать съемку" приложение должно начать делать снимки раз в секунду. На экране должны появится цифры, которые расскажут о том, сколько снимков сделано.
Можем предположить, что другое приложение использует камеру в этот момент. Попробуйте закрыть все приложения, перезагрузить телефон. Если проблема сохранится, то просьба написать нам модель телефона.


NetFarmer
30 июня 2018, 22:42
Anna Kolomenskaya,
не сработало. Honor View 10. 
NetFarmer
1 июля 2018, 11:49
NetFarmer,
У меня активирована разблокировка экрана по лицу. Возможно конфликт в этом месте. 
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса1 июля 2018, 22:12
NetFarmer,
Пробуем воспроизвести проблему
NetFarmer
10 июля 2018, 09:45
Anna Kolomenskaya,
Спасибо разработчикам, в новом релиза завелась камера.
viazin2012
30 июня 2018, 15:47
А будет какое-то сообщение, что в зоне моей подписки появились новые кадры, или что-то подобное? как узнавать в Народной карте о новых снимках?
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса30 июня 2018, 16:00
viazin2012,
 кнопка включения/выключения снимков находится в левом нижнему углу сервиса  – https://yadi.sk/i/JDlk6T_e3YcySt
 О том, чтобы сделать оповещение о появлении новых снимков подумаем, спасибо за вопрос.
Сергей Парфeнов
1 июля 2018, 00:11
Сделайте возможность подключения к приложению панорамных камер-360 по WiFi. И можно будет создавать серии 360-панорамных фотографий.
Обновлено 1 июля 2018, 00:13
bob
1 июля 2018, 08:07
В районе города Кириши на 13-м зуме на перекрёстках видно много снимков, но на более крупных масштабах их не видно и поэтому их никак не посмотреть.
bob
8 июля 2018, 09:57
Сейчас там добавился мой трек. Но старых снимков как не было, так и нет.
mrDoSTR
1 июля 2018, 09:59
Вчера я приехал на конечную точку и выгрузил фотографии. Почему то часть фотографий, после АЗС не опубликовалась. (На АЗС останавливал программу). Не опубликованный маршрут:
https://yandex.ru/maps/?mode=routes&ll=49.616455%2C55.948161&z=9&rtext=55.897548%2C49.285666~56.089636%2C49.834723&rtt=auto


akbars
Сотрудник Яндекса4 июля 2018, 14:02
mrDoSTR,
я правильно понимаю, что вся выгрузка была сделана "разово" - и опубликованная часть, и "пропавшая"?
На АЗС останавливалась именно съемка (фактически, ставилась на паузу) или закрывалось само приложение и потом запускалось заново?
mrDoSTR
8 июля 2018, 12:24
akbars,
Выгрузка была сделана почти за один раз. На АЗС последовательность действий не помню, но интернет я выключал. 


Надо будет попробовать воспроизвести проблему(где нибудь на парковке) , т.к. мне показалось, что есть баг с  продолжением "накапливания" фотографий - при прекращении съемки и ручном отключении интернета, если заново включить "передачу данных"(интернет на телефоне) и убрать программу с паузы возникает такое впечатление, что счетчик фотографий показывает одно и тоже число. 
Graviton
1 июля 2018, 10:41
Очень жаль что программа привязывает снимки только к НАРИСОВАННЫМ дорогам.  Хотя может это и правильно.
akbars
Сотрудник Яндекса4 июля 2018, 14:03
Graviton,
это не совсем верно, хотя существующий дорожный граф в привязке учитывается. Но если ехать по местности, где дороги на карте не нарисованы, то будет привязка по треку.
Graviton
5 июля 2018, 07:43
akbars,
Понятно но пока я замечал как снимки соскакивают на ближайшие дороги
dan.3dx
1 июля 2018, 22:34
Беда:(
OBEATOP
4 июля 2018, 03:55
И съёмку сделали. И нас посмешили.
Чэшырскі К^_^Т
2 июля 2018, 08:46
Ну вот как-то так...
"Приложение не совместимо ни с одним из ваших устройств".


Интересно, какое-же устройство надо, если купленный пол года назад смартфон с седьмым Андроидом не подходит ? 
Graviton
2 июля 2018, 14:26
Вопрос к сотрудникам! Выявились неадекватные наложения снимков на карту.  Достоверность некоторых участков не соответствует действительности. К кому конкретно обращаться для исправления данных косяков? Как удалить фальшивые снимки или перенести их на соответствующее место?
akbars
Сотрудник Яндекса4 июля 2018, 14:05
Graviton,
удалить и перенести "вручную" пока нельзя (но будет можно со временем). 
Пока можно просто написать нам про такие места.
Graviton
3 июля 2018, 14:08
нужна возможность править собственные наложения фото или  специальный модератор для этого!
mrDoSTR
5 июля 2018, 01:40
Нужны советы как настроить камеру. Вот например есть снимки, которые выглядят хорошо:

https://mrc-browser.maps.yandex.net/feature/26750187/image


А есть которые не очень (сильное сжатие/ плохая матрица?):
https://mrc-browser.maps.yandex.net/feature/30798234/image


или попробывать самому сфоткать, без программы, и сравнить результат?
Обновлено 6 июля 2018, 12:10
mrDoSTR
5 июля 2018, 08:38
Добавлено, это снимки с разных устройств. 
akbars
Сотрудник Яндекса6 июля 2018, 12:20
mrDoSTR,
каких-то специальных "лайфхаков" тут нет (кроме прямых инструкций в самом приложении). Конечно, есть зависимость от "уровня" камеры телефона, но и "слабые" камеры делают снимки, качества которых вполне достаточно для работы с ними. Снимок по 2-й ссылке под этот критерий также подходит.
Стоит также учитывать, что на качество влияет и "механика" - качество держалки для смартфона и её крепления к лобовому стеклу.
Graviton
5 июля 2018, 11:31
Заметил что фото кадры не ложатся на  не одобренные правки участков дорог. как быть что  бы фото после одобренных правок ложились на место? сделайте это автоматически или  ручные правки снимков пожалуйста!
akbars
Сотрудник Яндекса6 июля 2018, 12:10
Graviton,
спасибо за фидбек. Как мы уже писали выше - снимки не в чистом виде "прилипают" к дорогам, алгоритм учитывает много факторов. Но проверим, учитываются ли не опубликованные пока дороги
VooD
8 июля 2018, 16:52
akbars,
Начиная  с этого снимка
 и до конца цепочки неверная привязка.
Человек разворачивался, а снимки целый квартал проехали и на светофоре еще повернули.
Обновлено 8 июля 2018, 16:53
Александр
6 июля 2018, 13:30
будет для айфона-буду пользоваться.
mrDoSTR
10 июля 2018, 09:19
а почему нет новости, что вышла новая версия, 0.17 где например убрали черный фон, м.б еще что то исправили...
akbars
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 12:08
mrDoSTR,
в обновленной версии все улучшения - "технические", без добавления нового функционала. Тем не менее, постараемся информировать про обновления версий приложения в сторе.
Впрочем, надеемся, что автоматическое обновление включено у большинства пользователей приложения, а здесь, в Клубе мы просто сможем расскать о них немного подробнее, чем непосредственно в Google Play
Okclick
10 июля 2018, 14:25
В моём городе объявился новый регистратор, и у него большие проблемы с позиционированием. 
Примеры: Раз (на самом деле едет прямо), ДваТриЧетыреПятьШесть и т.д. 
А у меня программа стала работать стабильно, за 2 недели ни одного зависания.
Обновлено 10 июля 2018, 14:27
dan.3dx
11 июля 2018, 01:04
Вот опять сегодня несколтко раз вылезла ошибка камеры и один раз вылетело само приложение.
OBEATOP
23 июля 2018, 03:16
В качестве фидбека:
Периодически система непонятно с чего делает нормальные горизонтальные снимки вертикальными либо же переворачивает изображения вверх ногами.


Было бы замечательно добавить в интерфейс народных карт возможность поворачивать изображение при просмотре на 90/180/270 градусов (не говоря об аналогичной возможности для автора снимка подправить/удалить снимок).


Иначе в лучшем случае приходится извращаться с расширениями для вращения сайта.
Nekby
27 июля 2018, 16:39
На Android 4.4 не устанавливается!
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 февраля, 19:33
Nekby,
увы, приложение работает на Android  не ниже 5-й версии.
Ilya.Pavlov.2005
2 декабря 2018, 17:57
А можно будет добавлять фото и видео улиц через браузерную версию НЯК (через компьютер)? Просто хочется поучаствовать, но камера на телефоне плохая, проще с фотоаппарата и через компьютер загружать.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 14:37
Ilya.Pavlov.2005,
возможности загружать фотографии на карту с внешних носителей не предвидится. Плохая камера - это не повод совсем не снимать. Качества снимков должно в целом хватать для распознавания дорожной инфраструктуры.  
dan.3dx
11 февраля, 12:47
yndx-gilfanova,
Есть подозрение, что на таких "белых" дорогах снимки отбраковываются, как пересвеченные. Вы не могли бы это проверить?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 февраля, 19:32
dan.3dx,
проведем дополнительную проверку этой поездки. Спасибо!
dan.3dx
14 февраля, 20:12
yndx-gilfanova,
Если дело в одинаковом цвете всего вокруг - то проблема комплексная. Сталкивался с ней на разных заснеженых дорогах. Хотя, возможно, дело в тряске. Такие дороги, как правило неровные. Но в ясную погоду таких проблем нет, может, потому, что сугробы на обочине бросают контрастные тени.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 16:37
dan.3dx,
снимки были отбракованы из-за большого количества белого цвета в кадре, но были восстановлены. Спасибо, что написали!
Nick5500
6 января, 14:20
Здравствуйте, а скажите вот смотрю появилось приложение июнь 18 год, а на карте смотрю снимки которые были сделаны в январе 17 года как они добавились если не было приложения. И ещё возможно ли объединение телефона и регистратора или с регистратора добавление сюда?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 февраля, 19:14
Nick5500,
до появления приложения съемка дорог проводилась только на "внутреннем" уровне, этим и объясняется наличие более ранних снимков.
dan.3dx
14 февраля, 20:00
yndx-gilfanova,
Я уже спрашивал, но вопрос не дает мне покоя.)))
Встречаются старые снимки (от 17 года) с низким качеством и соотношением сторон 4:3. Камера, как правило, расположена высоко. Видимо грузовики. Цепочки таких снимков встречаются на междугородних трассах, начинаются непосредственно перед перекрестком и исчезают вскоре после него. Видимо какое-то раннее тестирование, но, почему-то такие цепочки появляются и сейчас. Так кто же всё-таки эти люди на грузовиках, и почему им не выдали свежую версию приложения?
Nick5500
15 февраля, 07:04
yndx-gilfanova,
ааа, спасибо )
Илья73
11 февраля, 00:50
      Планирую использовать в вело-пешем режимах
Напишете свой опыт кто использовал  НЕ на машине
1  Есть ли настойки частоты кадров ?
2  Как крепили телефон к велу ?
3   Как работает в пешем варианте ?  особенности, крепления смарта. итд
 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 февраля, 19:31
Илья73,


1) Количество кадров меняется автоматически пропорционально скорости - чем меньше скорость, тем меньше кадров делается. При остановке съемка тоже останавливается и возобновляется, когда начинается движение.

2) Такие случаи были, но пока публично об этом никто много не рассказывал (так, чтобы можно было на этой основе писать материал).

3)  Основная особенность пешеходного и вело использования заключается в том, что привязка фотографий производится к ближайшим проезжим дорогам. Это необходимо учитывать, если планируется съемка именно с тротуара, идущего параллельно проезжей части - снимки привяжутся именно к ней, а не к тротуару. Если снимать, например, в парке, где есть одни пешеходные дорожки, в отдалении от проезжей части, фотографии должны привязаться верно.

В пешеходном варианте использования нужно подумать о фиксации устройства в стабильном положении, чтобы фотографии получались достаточно четкими.
dan.3dx
14 февраля, 20:08
yndx-gilfanova,
Можно было бы дать возможность пользователям (хотя бы авторам снимков) подправлять геолокацию и ориентацию снимков. С этим бывают косяки. Возможно такие правки снимков должны проходить модерацию. Или дайте хотя бы возможность пожаловаться на снимок, указать правильное местоположение, ориентацию, и решение будет принимать сотрудник.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 16:39
dan.3dx,
идея интересная, но с первого взгляда - трудно реализуемая. Пометили себе.
Илья73
28 февраля, 21:55
     Насколько я понял точечную панораму вы отметаете  (в гугле она есть )
а если с обзорной точки и сделать  маленький такой пеший трек
с боковой съёмкой метров 10-30, формально это не точечная панорама,
для обзора местности,


         Какая должна быть минимальная длинна трека ?


   

sotov105371
13 августа, 10:20
Добрый день! В июне прошлого года было написано, что возможно будет разработано приложение "Народная карта" для IOS. Подскажите, идет ли работа в этом направлении? Спасибо.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 августа, 15:24
sotov105371,
пока таких планов нет.