Приложение "Народная карта": снимаем улицы!

Всем привет!

Встречайте мобильное приложение «Народная карта» для съемки улиц!

Что за приложение?

Приложение для Android позволяет просто и быстро делать снимки улиц, которые в течение нескольких часов попадают на Народную карту и помогают делать карты лучше. Снимки с видеорегистраторов может использовать любой народный картограф для уточнения информации, а алгоритмы Яндекса распознают на них дорожные знаки, автоматически определяют места, где карта отличается от «свежего» снимка и показывает эти места в слое гипотез.

Смартфон с установленным приложением крепится к лобовому стеклу автомобиля и во время поездки делает снимки (примерно раз в секунду), после этого фото выгружаются на сервис и появляются в слое «Снимки с видеорегистраторов».

Почему называется «Народная карта»?

Народная карта и новое приложение работают «в паре»: приложение позволяет удобно, оперативно и массово собрать данные о местности и поделиться ими со всеми, а на десктопной НЯК используя в том числе данные, собранные в приложении, мы непосредственно дополняем и улучшаем карту.

В планах добавить в приложение возможность оставлять «точечный» фидбек о шлагбаумах, камерах, скоростных ограничениях и т. п. Эти кнопки даже уже добавлены на стартовый экран приложения, но пока не активны, так что следите за обновлениями.

Возможность полноценно редактировать в Народной карте за компьютером есть не у всех, но теперь буквально любой сможет внести свой вклад в улучшение карт — поделившись фотографиями мест, где вы были или даже просто проезжали мимо. А карта станет ещё более «народной».

Где снимать?

Запускать приложение и делать снимки можно и нужно буквально везде. В ряде крупных городов, в основном в России (но не только), снимки с видеорегистраторов уже есть, но «свежая» съемка всегда очень важна, она позволит «увидеть» и отразить на карте самые последние изменения на дорогах и на местности в целом.

Спасибо тестировщикам

Перед запуском приложения мы предложили народным модераторам поучаствовать в тестировании его бета-версии, многие модераторы откликнулись на наш призыв, а некоторые использовали приложение очень активно. Количество фидбека было большим, в том числе было обнаружено несколько багов — за что всем тестировщикам мы говорим огромное спасибо, вы помогли лучше подготовить приложение к публичному запуску

А ещё благодаря тем, кто уже успел поездить с установленным приложением, мы можем привести несколько отличных примеров:

— съемка крупного города: в Кемерово, все снимки с видеорегистраторов здесь сделаны народным картографом, и полнота съемки уже очень велика

— съемка маршрута: если ехать из Петрозаводска в Ярославль и при этом объезжать Онежское озеро с севера, то расстояние составит 1000 километров. Практически на всём протяжении этот маршрут отснят с помощью приложения и снимки доступны на сервисе

— съемка в местах отдыха: сейчас мы публикуем из Народной карты все страны мира, а значит использовать приложение и сделать съемку можно в любом уголке земного шара! Уже сейчас достаточно хорошо отснят остров Корфу в Греции: во время отпуска были засняты все основные дороги острова.

Приглашаем всех устанавливать приложение самим, делиться ссылкой на него с друзьями и родными, давайте вместе делать снимки, делиться ими со всеми, и таким образом делать карту ещё точнее и актуальнее!

Ждём вопросов, отзывов и впечатлений в комментариях.

А если вам встретятся ошибочные снимки, уже опубликованные в НЯК — пожалуйста, сообщите о них здесь.