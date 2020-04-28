Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Робот вандалист.

  Всем доброго времени суток. У меня возникло 3 вопроса:

1. Полигон для новичков. 3 года назад наш коллега предложил сделать полигон для новичков, чтобы тренироваться. Ему (ей) ответили что тогда не было технической возможности. Вопрос состоит в том что (ссылку на пост оставлю в комментариях если понадобится) сейчас есть возможность это сделать?

2. Робот вандалист. С недавнего времени я начал исправлять неточности на карте и столкнулся с проблемой. Где то четверть его (робота) неточностей были вандальными (модераторы не принимали правки, так как  они были ложными). Вопрос состоит в том что почему робот делает вандальные неточности?

3. Чат без телефона. Конечно, спасибо разработчикам за Яндекс чаты, но, пожалуйста, сделайте чтобы не обязательно было привязывать номер телефона к аккаунту. Те, у кого нет телефона, не могут нормально общаться в Народной карте.

P.S.: Просьба не банить за небольшое нарушение правил. С обратной связью у меня возникают проблемы и из-за этого я пишу в клуб. Написать в личку я не могу по техническим причинам.

2 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 15:23
Добрый день!
1. Полигон для новичков (песочница) идея не только интересная, но и достаточно сложная в реализации как 3 года назад, так и сейчас. Поэтому приоритет по созданию данного инструмента очень невелик и пока его создания нет в планах.
2. Более подробно о неточностях недавно написали пост. Пожалуйста, посмотрите - нет ли там ответов на ваши вопросы и если нет, пришлите ссылки на те гипотезы, где, по вашему мнению, были ложные сообщения.
3. Идентификация по телефону - это юридическая норма, требования законодательства, а не прихоть разработчиков Яндекса. Поэтому, к сожалению, совсем без номера - не получится.
Обновлено сегодня, 15:25
maxag2
сегодня, 15:43
По пункту 3, раз это требование законодательства по чатам, то зачем я вижу эти сообщения без указания номера телефона, а вот ответить не могу. Человек ведь пишет, старается. А я не смогу ему ответить и вполне могу получить бан, за не ответ. Пусть ему при этом приходит сообщение, что я не в чатах, не отвечу и скорее всего не прочитаю. Пусть на почту мне пишет. 
Грубо говоря, нам насильно сделали чаты, в которых нужно указывать номер телефона, а некоторые не могут его указывать по разным причинам, и убрали работающую нормально альтернативу. 
С этим однозначно надо что-то делать. Ведь во всяких дзенах, разговорчиках и прочем мы обходимся без привязанного номера