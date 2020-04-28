Всем доброго времени суток. У меня возникло 3 вопроса:

1. Полигон для новичков. 3 года назад наш коллега предложил сделать полигон для новичков, чтобы тренироваться. Ему (ей) ответили что тогда не было технической возможности. Вопрос состоит в том что (ссылку на пост оставлю в комментариях если понадобится) сейчас есть возможность это сделать?

2. Робот вандалист. С недавнего времени я начал исправлять неточности на карте и столкнулся с проблемой. Где то четверть его (робота) неточностей были вандальными (модераторы не принимали правки, так как они были ложными). Вопрос состоит в том что почему робот делает вандальные неточности?

3. Чат без телефона. Конечно, спасибо разработчикам за Яндекс чаты, но, пожалуйста, сделайте чтобы не обязательно было привязывать номер телефона к аккаунту. Те, у кого нет телефона, не могут нормально общаться в Народной карте.

P.S.: Просьба не банить за небольшое нарушение правил. С обратной связью у меня возникают проблемы и из-за этого я пишу в клуб. Написать в личку я не могу по техническим причинам.