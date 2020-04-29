Справочник организаций и Народная карта: принципы взаимодействия

В начале года мы собирали вопросы от народных картографов, касающиеся взаимодействия Народной карты и Справочника в части редактирования организаций, в том числе правок Агента Справочника. Часть этих вопросов носила относительно общий характер, часть — относилась к конкретным правкам и объектам.

Также вопросы про взаимодействие НЯК и Справочника регулярно возникают в Клубе и чатах сервиса.

В этом посте мы хотим не столько ответить на конкретные вопросы, сколько, с учетом этих вопросов, рассказать про текущий формат «взаимоотношений» Народной карты и Справочника, в том числе рассказать про то, как могут возникать основные типы ошибок.

Итак, сначала про общие принципы взаимодействия.

Сейчас осуществляется регулярная синхронизация между Народной картой и Справочником. Синхронизируются все объекты из слоя Места, а также организации из схем помещений (объекты информации и инфраструктуры из схем — со Справочником не связаны и не синхронизируются).

Обратная синхронизация между Справочником и Народной картой сейчас осуществляется для большей части категорий. В конечном счете синхронизироваться будут должны все организации (это, собственно, конечный итог интеграции).

Синхронизация НЯК и Справочника заключается в том, что фид изменений из Народной карты поступает в Справочник наряду с изменениями из других источников. Эти изменения (опять же, как и все остальные) проверяются сначала автомодератором (немного подробнее про автомодератор Справочника можно почитать на Хабре), потом, при необходимости, вручную (в том числе, при необходимости, с уточняющим звонком в организацию).

Если у организации в Справочнике есть подтвержденный владелец, то уведомление о предлагаемом изменении попадает в Личный кабинет владельца. У него будет время на принятие решения по предлагаемому изменению. После прохождения проверок обновленные данные максимально быстро (часто буквально в течение нескольких часов, а иногда — и быстрее) попадают на Карты.

Отдельно стоит сказать про случаи, когда в Народной карте создаются новые объекты, которых пока нет в базе Справочника. В этом случае изменения стандартным образом приходят в Справочник, и если алгоритм не находит подходящей организации для связи, то заводится новая карточка. Важно, что сейчас в последнем случае не происходит автоматической привязки объекта НЯК к этому новому объекту в Справочнике. Есть при этом вероятность, что Справочник найдет подходящую организацию для привязки и создаст связь. В этом случае в рамках обратной синхронизации Агент создаст в НЯК привязку к Справочнику.

Синхронизация Справочника и Народной карты осуществляется в форме правок Агента Справочника. Агент «работает» обычно ночью по московскому времени, когда интенсивность редактирования карты минимальная и меньше вероятность одновременного редактирования объекта. Часть правок Агента в зависимости от их содержания попадает на модерацию сотрудникам картографического производства. Проверяются те правки, где выше вероятность ошибки, и те, где более значительны изменения (а значит, лучше проверить их дополнительно).

Стоит сказать, что идеальный сценарий работы с карточкой организации в Справочнике — когда у организации есть владелец, подтвердивший права на карточку организации, который следит за актуальностью информации об организации. В этом случае если не все, то большинство изменений вносится самим владельцем максимально оперативно, и в исправлениях из сторонних источников (в том числе из НЯК) просто не будет необходимости. В реальности же в большинстве случаев картина отличается от этого идеального сценария:

подтвержденный владелец у организации есть, но он не максимально оперативно вносит изменения;

есть сеть организаций, за актуальностью базы обо всех филиалах следят обычно централизованно, и тут бывают неточности и неактуальности, особенно в случае больших сетей;

у некоторых объектов владельца вообще быть не может (речь, к примеру, о памятниках и достопримечательностях, карточки которых в Справочнике также есть).

Во всех случаях, когда подтвержденный владелец у организации есть, при редактировании объекта в НЯК мы показываем плашку «Правки принимаются на усмотрение владельца». Это, фактически, означает, что уведомление об изменении будет отправлено владельцу. Уточним, что раньше плашка с дисклеймером показывалась не для всех организаций с подтвержденным владельцем, сейчас — для всех.

В итоге во всех, даже «неидеальных» случаях работает описанная выше схема обновления данных — работает штатно в большинстве случаев. Но есть примеры, когда что-то идет не так. Именно они чаще всего привлекают к себе внимание, поскольку могут приводить к ошибкам на Картах. Ниже мы постараемся указать причины основных типов таких нештатных ситуаций, а также методы решения проблем.

Объекты на НЯК и на ЯК имеют разные названия . Причин такой ситуации может быть несколько, все сводятся к различию названий в НЯК и Справочнике: объекты не успели синхронизироваться (как после правки в НЯК, так и после правки в ЯК); для части категорий объектов пока не включена обратная синхронизация (например, это объекты культуры) — это будет сделано в обозримом будущем; объект заблокирован на НЯК.

. Причин такой ситуации может быть несколько, все сводятся к различию названий в НЯК и Справочнике: На Картах при клике на пои открывается ошибочная карточка организации. Основных причины тут может быть две: свежие изменения пока не опубликовались или опубликовались не полностью; имеет место ошибочная привязка объектов (см. ниже).

организации. Основных причины тут может быть две: Правки из НЯК «не доходят» до Справочника (тут мы предполагаем, что сами правки корректные, и не доходят они ошибочно). Причин такой ситуации может быть достаточно много, выделим основные: правку может отклонить автомодератор (любая автоматическая система имеет погрешность, к сожалению, хотя мы стараемся делать ее минимальной); правка может быть отклонена в ходе ручной проверки. В частности, это может сделать владелец организации в Справочнике; бывают случаи, когда изменение из НЯК в Справочник «проросло», но быстро было заменено неточными данными из другого источника (например, обновлением базы сети организаций, куда новые данные пока «не доехали»).

(тут мы предполагаем, что сами правки корректные, и не доходят они ошибочно). Причин такой ситуации может быть достаточно много, выделим основные:

Если подобные ситуации случаются, особенно если речь о «качественном» изменении (режим работы, открытие/закрытие организации), — можно написать в Службу поддержки Справочника.

Справочник объединяет две точки в одну.

Такое, к сожалению, действительно, иногда происходит. Основная работа по «идентификации» организаций ведется автоматически. И алгоритму приходится сталкиваться как с ситуациями, когда две точки очень похожи (но в реальности — разные), так и с ситуациями, когда приходит фидбек про «разные» точки, которые на самом деле — одна (например, их немного по-разному назвали или указали разные координаты в рамках здания или территории). В этой ситуации алгоритм иногда дает сбои.

Если такое происходит, тоже можно написать в Службу поддержки Справочника, и коллеги помогут расклеить данные.

Справочник (через правки Агента) закрывает работающие организации или вносит другие ошибочные правки в данные. Имеются в виду те ситуации, когда данные в Народной карте — правильные. В таких случаях важно понимать, что Агент не вносит правки просто так, для того чтобы это произошло, в карточку организации в Справочнике должен прийти сигнал об изменении. Поскольку Справочник — открытый ресурс, он получает данные из различных источников — от пользователей, от партнеров, из открытых источников в интернете. В ряде случаев поступающие ошибочные сведения, действительно, могут быть приняты. Например, если у организации нет владельца или он не следит за актуальностью информации, а попытки call-центра Справочника связаться с организацией для уточнения изменений были безуспешны. Могут быть также случаи, когда в рамках автоматического обновления данных об организациях, входящих в сеть, приходит еще не актуализированная информация. Неправильная склейка похожих организаций также может привести к ошибочному удалению. Склеив две похожие организации, Справочник начинает считать две точки в Народной карте дублированием и одну из организаций хочет поэтому удалить.

или вносит другие ошибочные правки в данные. Имеются в виду те ситуации, когда данные в Народной карте — правильные. В таких случаях важно понимать, что Агент не вносит правки просто так, для того чтобы это произошло, в карточку организации в Справочнике должен прийти сигнал об изменении. Поскольку Справочник — открытый ресурс, он получает данные из различных источников — от пользователей, от партнеров, из открытых источников в интернете.

Правки Агента Справочника в НЯК в данном случае отчасти можно воспринимать как фид изменений на территории. Именно поэтому часть правок Агента проходит дополнительные проверки непосредственно в НЯК

Справочник меняет названия объектов на не соответствующие Правилам НЯК. Действительно, несмотря на унификацию Правил НЯК и инструкций Справочника в плане именования объектов, отдельные расхождения пока остаются, что может приводить к противоречивым правкам. Процесс унификации будет завершен со временем, разрешив тем самым эту проблему.

объектов на не соответствующие Правилам НЯК. Действительно, несмотря на унификацию Правил НЯК и инструкций Справочника в плане именования объектов, отдельные расхождения пока остаются, что может приводить к противоречивым правкам. Процесс унификации будет завершен со временем, разрешив тем самым эту проблему. Справочник вносит ошибочные (не соответствующие Правилам) названия на иностранных языках. Чаще всего, во всяком случае в России и соседних странах это так, название вносится только на одном языке — на местном. И названия, например, на английском языке — формируются автоматически из русского названия. «Правильное» английское название можно добавить вручную (в том числе через НЯК, но вообще — любым способом), оно попадет в карточку Справочника.

Отдельно хочется рассказать про две группы вопросов, которые не касаются непосредственно синхронизации Справочника и НЯК, а относятся скорее к интерфейсу работы с организациями в НЯК.

Возможность работы с сетями организаций.

Работа с сетями организаций в Народной карте сейчас не реализована (и пока таких планов нет), а целиком выполняется в Справочнике.

Объединить несколько точек в одну сеть (создать новую сеть) можно, оставив запрос на странице нашей Помощи.

Чтобы отъединить точку от сети, необходимо или удалить ее из сети в Личном кабинете Справочника, или обратиться в Службу поддержки Справочника.

Данные на всю сеть сразу, например ее название, может менять только представитель/владелец сети в личном кабинете в Справочнике. Связано это с тем, что значимость такой правки заметно выше, чем в среднем, поскольку отражается сразу на многих объектах.

Возможность в НЯК указывать дополнительные свойства организации (возможность зарядки электромобилей на АЗС).