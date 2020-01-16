Резолюции сообщений об ошибках

Приветствую!
Сегодня хотелось бы рассказать подробнее о резолюциях в сообщениях об ошибках, поскольку при разборе фидбэка нередко ставится неверная резолюция.
Начнем с того, в каком случае, выставляется каждая из резолюций:
- Правки не нужны — сообщение попало в верное место и в нем содержится информация, которую можно отразить на карте, однако сейчас эта информация уже есть на карте.
Примером таких сообщений может быть сообщение о недостающем адресе, который уже добавили, предложение альтернативного пешеходного маршрута, все участки которого показаны на карте, и пр.
- Забраковать — сообщение попало в неверное место — либо в сообщении содержится ошибочная информация.
Примером таких сообщений могут быть сообщения о неверном типе парковки, на которых не распознаны знаки дополнительной информации, или сообщения о неверном адресе с ошибочными координатами и пр.
- Исправлено — информация из сообщения помогла добавить/уточнить информацию на карте.
Сейчас чаще всего встречаются 2 ошибки в резолюциях. Просим обращать внимание прежде всего на такие ситуации:
- Верные сообщения, по которым не нужны правки, закрываются как «Забраковать», а не как «Правки не нужны».
- Сообщение закрывается с резолюцией «Правки не нужны», а затем вносятся правки по сообщению.
Почему важно проставлять правильную резолюцию?
Непосредственно на данные в картах резолюция не влияет. Но именно ее правильная простановка позволяет нам дорабатывать как фидбэк в целом, так и отдельные типы сообщений об ошибках.
Мы регулярно оцениваем самые разные источники сообщений об ошибках на предмет их полезности, а также смотрим, как можно доработать алгоритмы, чтобы сигналы, приходящие в сообщения, становились чище. Для этого важно, чтобы резолюции у разбираемых сообщений были выставлены верно и гипотезы, по которым делались правки, не закрывались ни как забракованные, ни как «Правки не нужны».
Забракованные сообщения — это знак для нас, что с ними что-то не так, и они изучаются в первую очередь, для совершенствования алгоритмов.
Надеемся на ваше понимание и внимание к резолюциям при разборе сообщений об ошибках.