Клуб Народной карты

апрель 2012
Разметка подъездов
WilliamTokarev
2 апреля 2012, 10:15
Здравствуйте! Для разметки подъездов в многоэтажных домах соответствующего инструмента сейчас нет. Подскажите, возможно ли добавить такую возможность в НЯК (с полями: номер подъезда и диапазон квартир) и есть ли целесообразность и возможность размечать подъезды в данное время?
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10 комментариев
Предложение для народной карты
Игорь Константинович
2 апреля 2012, 10:17
Наша республика Коми весьма большая, но из-за ограничений на народной карте невозможно создать городской округ или район с масштабом в 40-20 километров нельзя, надо приближать до 2х км,а географические координаты точки контура узнать тоже нельзя...что сводит на нет все попытки создания районов и МО ГО на территории Коми (спасибо человеку, который невообразимыми усилиями создал два городских округа) http://n.maps.yandex.ru/?oid=15979439 Хотелось бы чтобы как-то исправили такое ужасное неудобство
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1 комментарий
Отсутствие объекта при его изменении.
Виталий
2 апреля 2012, 10:21
Обратил внимание, иногда, сидя в народных картах нет дорог или они обрываются, домов тоже не хватает.
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4 комментария
Границы мелких населённых пунктов.
chub.vas
2 апреля 2012, 10:22
Доброго времени суток. Обьясните, как всё-таки правильно обозначать границы посёлков, сёл и деревень. Понятно, что точных административных границ не знают, даже проживающие в них. Мне кажется, что схематичное изображение, типа:  http://n.maps.yandex.ru/?oid=12171608  не очень  смотрится. Моё предложение обозначать окраины по последним домам или улицам, например :    http://n.maps.yandex.ru/?oid=17733924   . Что скажете ? Или я зря "замутил" тему ? 
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12 комментариев
Фильтры для прямого эфира.
Удалённый пользователь
2 апреля 2012, 10:23
Неплохо было-бы сделать филтры для прямого эфира.А то иногда смотришь хочешь увидеть что создали в твоих краях а тебу другой конец страны показывают. Так же неплох был-бы фильтр по объектам. 
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5 комментариев
ПервоАпрельское предложение.
ГородГомель.бел
2 апреля 2012, 10:24
Предлагаю Яндексу простимулировать самых активных участников сервиса Народных Карт - подарить фотоаппараты с GPS
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10 комментариев
Технические работы.
Анна К.
3 апреля 2012, 13:52
Сегодня ,3 апреля 2012 года, около 14.00 на сервисе будут проводиться технические работы. Сервис может быть неработоспособен в течение 1 часа.
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11 комментариев
Стандарт «Метро»
Hirurg-1000
4 апреля 2012, 10:32
Приглашаю всех участинков в обсуждение стандарта рисования объектов метрополитена
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5 комментариев
Информация об объекте
TimeKing
5 апреля 2012, 11:21
Нужно ли указывать полную информацию об объекте (например о детском саде, школе, больнице или предприятии у которых обычно бывает огороженная забором территория) в здании или же в территории этого здания? 
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1 комментарий
Как на НК помечать "временные реки"
Удалённый пользователь
5 апреля 2012, 11:21
Есть одно такое место в республике Татарстан, в городе Набережные Челны.И там в лесу-весной протекает так называемая "сезонная река".Дело в том что в одном месте вся вода собирается и позже течёт через весь лес.Летом, осенью и зимой такого не бывает.Как на карте можно пометить такие "временные реки"?
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8 комментариев
Топ пользователей
WilliamTokarev
5 апреля 2012, 14:10
Сейчас пользователей можно сортировать по: числу созданных объектов, числу правок. Хорошо бы добавить отображение рейтинга пользователей и по другим пунктам правок: удаление, восстановление, комментирование, добавление фото, удаление фото, жалобы, апелляции, запрет редактирования, разрешение редактирования. Или по некоторым из них.
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14 комментариев
От Сыктывкара до Южно-Сахалинска – новые панорамы на Яндекс.Картах
Михаил
5 апреля 2012, 14:15

Панорамы в городах с Народной картой:)

От Сыктывкара до Южно-Сахалинска – новые панорамы на Яндекс.Картах

Сегодня на Яндекс.Картах появились новые панорамы еще 11 российских городов: Читы, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Белгорода, Йошкар-Олы, Стерлитамака, Магнитогорска, Сыктывкара. Все панорамы доступны как в «больших» Картах, так и в мобильном приложении.

Теперь местные жители и те, кто любит путешествовать, смогут заочно совершать виртуальные прогулки, осматривать достопримечательности и просто интересные места, а автомобилистам наверняка будет интересно увидеть, как устроены съезды, повороты и места для парковок.

Интересно отметить, что все новые панорамы размещены на картах, которые нарисовали сами пользователи с помощью сервиса Народная Карта. Поэтому, если вы где-то заметили неточность, нажмите на кнопку «редактировать Народную карту» и исправьте ее самостоятельно. Поверьте, люди будут вам благодарны.





Вот малая толика красивых мест на свежих панорамах:

1. Белгородский Государственный Университет:




Команда Яндекс.Карт


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2 комментария
Объект «Здание»
WilliamTokarev
5 апреля 2012, 19:24
Хорошо бы:
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2 комментария
Объект "лес". Для чего он и как его правильно обозначать.
GanKo
5 апреля 2012, 20:34
Для чего он нужен, чисто теоретически понятно.
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12 комментариев
Исправлять ли названия фирм?
sergets
6 апреля 2012, 12:07
Нередко встречается ситуация, когда название фирмы (часто, даже официальное) противоречит тем или иным нормам русского языка. Например, "ViP-ЭКСПРЕСС", "ПромЭнергоСбыт" или "Вода 21 Века". Как поступать с такими объектами (особенно, если такое название ревностно отстаивает представитель фирмы)? Оставлять неграмотное, но документально подтверждённое название или исправлять? И если исправлять, то на что ссылаться?
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3 комментария
Вебинар. Уже завтра.
Lobov Sergey
7 апреля 2012, 19:41
Итак, вебинар по поводу двухлетия Народной карты пройдет завтра.
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9 комментариев
Карта два года назад
πνεῦμα
8 апреля 2012, 15:00
Сегодня Народной карте 2 года. Интерфейс и функциональность карты много чем изменились, поэтому я предлагаю нам всем вернутся на два года назад, на момент открытия карты
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10 комментариев
старая Народная карта
Вебинар закончился
Михаил
8 апреля 2012, 15:02
Всем большое спасибо за участие! На неделе выложим запись, презентацию и другие материалы.
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11 комментариев
Высвечивание города на карте континента
Борис Бояринцев
9 апреля 2012, 12:49
Может конечно это и не совсем важная проблема, но: если отдалить карту на весь (какой либо) континент то по сути дожны показываться самые крупные (по населению) города. Но в данный момент это не так. Например: если отдалить карту на восточную часть России, то высвечиваются только города, чьи границы очень велики а население совсем другое. К примеру: Город Березники и город Ижевск. Население Ижевска 630 000 человек, а у Березников в 6 раз меньше, но на карте России показывается Березники, так его городские границы больше чем у Ижевска. К примеру можно привести и множество других городов: Париж, София и т.д
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16 комментариев
Юбилейный вебинар
Lobov Sergey
9 апреля 2012, 17:04
Итак, вчера мы провели вебинар, посвященный двухлетию запуска Народной карты.
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18 комментариев