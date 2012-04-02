Сегодня на Яндекс.Картах появились новые панорамы еще 11 российских городов: Читы, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Белгорода, Йошкар-Олы, Стерлитамака, Магнитогорска, Сыктывкара. Все панорамы доступны как в «больших» Картах, так и в мобильном приложении.



Теперь местные жители и те, кто любит путешествовать, смогут заочно совершать виртуальные прогулки, осматривать достопримечательности и просто интересные места, а автомобилистам наверняка будет интересно увидеть, как устроены съезды, повороты и места для парковок.



Интересно отметить, что все новые панорамы размещены на картах, которые нарисовали сами пользователи с помощью сервиса Народная Карта. Поэтому, если вы где-то заметили неточность, нажмите на кнопку «редактировать Народную карту» и исправьте ее самостоятельно. Поверьте, люди будут вам благодарны.











Вот малая толика красивых мест на свежих панорамах:



1. Белгородский Государственный Университет:









Команда Яндекс.Карт