Прошу администрацию НЯК прояснить — нанесение дорог, которые только на бумаге, допустимо или нет? Например трасса М12 (новая трасса Москва — Казань) уже вся почти нарисована на НЯК и «принята» в «релиз», хотя она на 99% ещё только «на бумаге». Ссылка на пример