Клуб Народной карты

март 2021
Нанесение проектируемых дорог на карту
Максим Дм.
9 марта 2021, 12:15

Прошу администрацию НЯК прояснить — нанесение дорог, которые только на бумаге, допустимо или нет? Например трасса М12 (новая трасса Москва — Казань) уже вся почти нарисована на НЯК и «принята» в «релиз», хотя она на 99% ещё только «на бумаге». Ссылка на пример

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18 комментариев
В стадии строительства,Дороги
Автомобильное путешествие в 2021
Никита
9 марта 2021, 12:16

Добрый день. Совсем скоро начнется новый сезон отпусков. В 2021 году, в связи со сложившейся ситуацией в мире, наверняка будут актуальны автомобильные семейные путешествия по России.

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9 комментариев
Путешествие,Автомобильное путешествие,Загородные поездки,трасса
С днём 8 марта!
Пудога
9 марта 2021, 12:17

Всех девчат команды и народных картографинь с праздником! Солнечного всем настроения!

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8 комментариев
Приложение Народная карта — открытие новой страны
Мария
11 марта 2021, 10:00

Всем привет!

Небольшая, но радостная новость для тех, кто ждал появления снимков местности в Армении — теперь приложение, а также все снимки, сделанные ранее на территории страны, стали доступны и здесь. 

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20 комментариев
приложение НЯК,снимки местности
Спутниковый релиз 11.03.2021
Lobov Sergey
11 марта 2021, 12:17

На Яндекс.Картах опубликован очередной спутниковый релиз. Площадь новых снимков составила более 65 тысяч км2, а территориально релиз затронул 30 регионов России, в основном в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, и все регионы Беларуси.

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32 комментария
news,спутники
Новое в редакторе НЯК. Изменения в панели слоев
Lobov Sergey
11 марта 2021, 14:43

Всем привет!

Мы немного изменили настройки панели слоев в Народной карте.

В отдельные слои вынесены Входы в здания, Заборы и Парковки. Ранее они были включены в слои Адреса и Дорожная инфраструктура, соответственно, но это объединение носило скорее исторический характер.

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23 комментария
news,интерфейс
Новое в редакторе НЯК. Комментарии к правкам
Lobov Sergey
11 марта 2021, 18:07

Сегодня на Народной карте появились комментарии к правкам.

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21 комментарий
news,интерфейс
Совред в Волгодонском районе
Михаил Кондратьев
12 марта 2021, 09:06

Здравствуйте! Я приглашаю Вас на совред Волгодонского района Ростовской области. 

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23 комментария
совместные редактирования
Предложения по рисованию зданий.
Михаил Кондратьев
15 марта 2021, 14:19

У меня есть несколько предложений по рисованию зданий.

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31 комментарий
предложения по улучшению
Предложение по оптимизации - Улучшение качества работы с адресами
I'mBot Сергей
16 марта 2021, 12:32

Доброго всем!
Хотелось бы попросить разработчиков подправить функционал НЯК в режиме непрерывного редактирования. (адресных данных)

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17 комментариев
Вход в многоквартирное здание - надо ли указывать подъезд № 1?
p𝖔𝖙𝖙𝖊𝖗𝖒𝖎𝖈
16 марта 2021, 12:32

Правила рисования и атрибутирования входов в здания не дают конкретного указания на то, надо указывать номер «1» или нет, если в жилом многоквартирном доме всего один подъезд?

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14 комментариев
Входы ,подъезды,атрибутирование
Фото из мобильного приложения
Михаил
17 марта 2021, 12:40

Какое время требуется для добавления фотографий из моб. приложения на Народную Карту? Прошёл день после того, как я выгрузил снимки, фотографий нет…

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12 комментариев
мобильное приложение,фотографии
Обновление раскраски по скоростным ограничениям
Lobov Sergey
18 марта 2021, 15:11

Новость одной строкой: теперь раскраска по скоростным ограничениям корректно показывает участки, где в разных направлениях действуют разные ограничения.

15 комментариев
news,дороги
Промежуточные итоги совреда в Волгодонском районе.
Михаил Кондратьев
19 марта 2021, 11:59

Всем здравствуйте! Вот и прошла первая неделя (6 дней) совреда в Волгодонском районе Ростовской области.

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7 комментариев
совместные редактирования
Почему нельзя указывать стационарные пункты вакцинации COVID19?
�🌍🌏 Constantinidis
19 марта 2021, 11:59

Добрый день,

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5 комментариев
COVID-19,COVID19,схемы помещений,poi
Возможность просмотра старых спутниковых снимков.
Михаил Кондратьев
22 марта 2021, 15:24

Я предлагаю сделать возможным просмотр старых спутниковых снимков.

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14 комментариев
предложения по улучшению
Быть или не быть! Или как нам пройти?
Sch.AA
22 марта 2021, 15:25

Всем наидобрейшего утра, дня, вечера!

Сей пост родился при обсуждении модераторами темы, можно ли рисовать внутри контура вокзал дороги 10-го класса, а проще говоря пешеходные дорожки.

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12 комментариев
правила,дороги
Вторые промежуточные итоги совреда в Волгодонском районе.
Михаил Кондратьев
26 марта 2021, 08:43

Здравствуйте! Прошла вторая неделя совреда. Нужно подвести вторые промежуточные итоги.

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3 комментария
совместные редактирования
Пополнил ряды двухмилионников
Роман Чиянов
26 марта 2021, 08:48

Всем привет!

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20 комментариев
Новое в редакторе НЯК. Отображение изменений названий в правках
Lobov Sergey
26 марта 2021, 17:00

Всем привет!

Небольшое изменение в отображении изменений в правках.

Раньше в истории правок, заданиях на модерацию, лентах правок в подписках и лентах правок пользователей, у атрибутов, которые могут иметь несколько значений (прежде всего речь о названиях объекта), отображались только измененные значения.

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13 комментариев
интерфейс,news