Прошу администрацию НЯК прояснить — нанесение дорог, которые только на бумаге, допустимо или нет? Например трасса М12 (новая трасса Москва — Казань) уже вся почти нарисована на НЯК и «принята» в «релиз», хотя она на 99% ещё только «на бумаге». Ссылка на пример
март 2021
16 марта 2021, 12:32
Правила рисования и атрибутирования входов в здания не дают конкретного указания на то, надо указывать номер «1» или нет, если в жилом многоквартирном доме всего один подъезд?
26 марта 2021, 17:00
Всем привет!
Небольшое изменение в отображении изменений в правках.
Раньше в истории правок, заданиях на модерацию, лентах правок в подписках и лентах правок пользователей, у атрибутов, которые могут иметь несколько значений (прежде всего речь о названиях объекта), отображались только измененные значения.