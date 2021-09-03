Клуб Народной карты

сентябрь 2021
Три дня в Бристоле
Удалённый пользователь
3 сентября 2021, 08:00

В Бристоль, друзья!

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14 комментариев
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Завершение совреда в Бристоле
Удалённый пользователь
6 сентября 2021, 08:00

Нет. Это всего лишь конец совреда:-)

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Клуб Народной карты переходит в режим архива
Lobov Sergey
14 сентября 2021, 15:06

Всем привет!

Сегодня истекают две недели переходного периода, отведенного для переезда основной коммуникативной площадки Народной карты на платформу Яндекс.Кью.

С сегодняшнего дня Клуб Народной карты на текущей площадки переходит в режим архива. Это значит, что новые посты и комментарии к постам не публикуются, но все размещенные материалы остаются доступны для чтения. 

Приглашаем всех, кто еще не сделал этого, вступать в Сообщество редакторов Яндекс.Карт на Кью, задавать свои вопросы и участвовать в обсуждениях.

До встречи на новой площадке!