В Бристоль, друзья!
сентябрь 2021
14 сентября 2021, 15:06
Всем привет!
Сегодня истекают две недели переходного периода, отведенного для переезда основной коммуникативной площадки Народной карты на платформу Яндекс.Кью.
С сегодняшнего дня Клуб Народной карты на текущей площадки переходит в режим архива. Это значит, что новые посты и комментарии к постам не публикуются, но все размещенные материалы остаются доступны для чтения.
Приглашаем всех, кто еще не сделал этого, вступать в Сообщество редакторов Яндекс.Карт на Кью, задавать свои вопросы и участвовать в обсуждениях.
До встречи на новой площадке!