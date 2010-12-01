Клуб Рекламной сети Яндекса

декабрь 2010
Яндекс.Директ на сайтах на "narod.ru"
englishon-line
1 декабря 2010, 11:40

Товарищи, дамы и господа, почему совершенно никак нельзя редактировать рекламные блоки Яндекс.Директ на "народных" сайтах (на "narod.ru"), сделанных в "мастерской"? Ну хотя бы заливку разрешили менять, не говоря уже о формате и расположении.

Вот просто не понятно, в чем смысл такого запрета?

9 комментариев
В партнерском интерфейсе появился Журнал событий
bioshlang
2 декабря 2010, 12:31

В партнерском интерфейсе появилась возможность вести Журнал событий, который поможет сделать проведение экспериментов и анализ статистики более удобным.


В журнале стоит отмечать все существенные для сайта события — например, дату изменения расположения блока объявлений Директа или дату сбоя в работоспособности сайта. Указанные события будут отображаться в статистике площадки и позволят легко отслеживать изменения, связанные с ними.


Для любого события можно выбрать один из трех цветов оформления: зеленый, фиолетовый или красный и написать комментарий к нему, чтобы не забыть о подробностях произошедшего.


События, добавленные в журнал, отображаются в подробной статистике площадки — пунктирной линией на графиках и соответствующим  цветом в таблице с данными.



9 комментариев
партнерский интерфейс,новость
Вопрос к РСЯ: Статичность рекламы
dlhosting
3 декабря 2010, 16:48

Ситуация: посетитель делает поиск в базе сайта и просматривает результат листая страницы. На всех страницах он видит одну и туже рекламу. Часто когда просто ходит по страницам сайта то тоже видит одно и тоже.

Последствия: посетитель перестает реагировать на монотонный блок с одной и той же информацией. При динамике в показе рекламы у посетителя больше шансов увидеть интересующую его информацию. Уменьшается CTR.

Конкуренты: адсенс в этом вопросе выигрывает.

 

12 комментариев
статичность рекламы
вызов через div + альтернативная реклама + несколько блоков
maksianka
6 декабря 2010, 11:21
Подскажите, пожалуйста, как совместить альтернативную рекламу (альтернативная реклама для каждого блока своя), вызов через div и несколько блоков. Я так понимаю, что проверку !window.yandex_ad_is_displayed нужно делать после кода вызова рекламы, но весь смысл использования div, чтобы код опустить как можно ниже.
11 комментариев
Установка кода вызова "Поисковая реклама"
hackoff
13 декабря 2010, 13:07

Не знаю на сколько актуально для других но мне пришлось столкнуться с проблемой установки скрипта XML поиска по сайту для участия площадки в партнерской программе Поисковая реклама - Результаты поиска из-за недостатка знаний :(

Устанавливать Форму поиска  для автоматического показа результатов поиска не очень хочется так-как на сколько я понимаю блока "спец размещение" там не будет.

Может кто разжует как установить Яндекс.XML - который позволит задавать поисковые запросы к Яндексу и публиковать его ответы у себя на сайте в собственном дизайне. Очень хочется поучаствовать в раздаче СЛОНОВ :)

 

С уважением!


1 комментарий
форма поиска,Поисковая реклама,установка Яндекс.XML
Партнерский интерфейс теперь можно настроить
bioshlang
16 декабря 2010, 18:16

В разделе «Настройка» появилось новое меню «Интерфейс».


Здесь можно выбрать, какие данные Вам необходимо видеть на страницах «Мои площадки» и «Подробная статистика» в первую очередь. Вы можете выбрать период отображения данных статистики, а также список графиков, которые будут показаны по умолчанию.


Обратите внимание, что разделы «Контакты» и «Реквизиты» теперь находятся в меню «Настройки».


Надеемся, что новые настройки помогут Вам сделать работу с интерфейсом удобнее.


2 комментария
партнерский интерфейс
Принятия сайта в РСЯ
Anderson
20 декабря 2010, 12:25

Добрый день!

Создал проект год назад, пользуется спросом в сети посещаемость постоянно растет, дизайн очень простой и удобный.многим посетителям нравиться. но РСЯ упорно пишет одно и тоже "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса" Проект имеет региональную бизнес направленность. Каждый раздел сайт четко описывает его. Как можно добиться все же, чтобы проект приняли?

7 комментариев
Будьте внимательны!
zavela
27 декабря 2010, 17:25
В последнее время наши партнеры стали получать предложения от неизвестных на рынке компаний по увеличению дохода от Рекламной сети Яндекса. Формулировки этих предложений разнятся: от оптимизации размещения блоков до перехода на фиксированную оплату.

При проверке оказалось, что эти «компании» работают по одной мошеннической схеме. Владельцу сайта они предлагают установить зарегистрированный у них код вызова рекламных блоков. После этого генерируется большое количество фродовых кликов по объявлениям, размещенным на площадке партнера.

При этом все риски ложатся на владельца площадки. Он теряет не только деньги, но и навсегда блокируется в РСЯ из-за нарушения партнерского соглашения, которое запрещает использование систем накрутки показов и кликов.

Пожалуйста, отнеситесь с должной критичностью и осторожностью к обещаниям быстрого и легкого заработка. Если вы получили подобное предложение — сообщите о нем в нашу службу поддержки. Это поможет нам развить систему защиты –  чтобы подобный способ обмана был исключен в будущем.
5 комментариев
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
bioshlang
30 декабря 2010, 14:29
2 комментария