В партнерском интерфейсе появилась возможность вести Журнал событий, который поможет сделать проведение экспериментов и анализ статистики более удобным.

В журнале стоит отмечать все существенные для сайта события — например, дату изменения расположения блока объявлений Директа или дату сбоя в работоспособности сайта. Указанные события будут отображаться в статистике площадки и позволят легко отслеживать изменения, связанные с ними.

Для любого события можно выбрать один из трех цветов оформления: зеленый, фиолетовый или красный и написать комментарий к нему, чтобы не забыть о подробностях произошедшего.

События, добавленные в журнал, отображаются в подробной статистике площадки — пунктирной линией на графиках и соответствующим цветом в таблице с данными.